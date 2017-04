Según indico la Junta de Comunidades de CLM en nota de prensa, el pasado día 15 de marzo se declaró el primer caso de Hepatitis A. Desde ese día, los servicios de Epidemiología de la Dirección Provincial de Albacete, están realizando los estudios y análisis pertinentes para valorar el alcance de la infección.

El director general de Salud Pública, Manuel Tordera, informó que este brote ha afectado a trece personas, permaneciendo en la actualidad una de ellas hospitalizada en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Albacete capital en relación al brote declarado este viernes, día 24 de marzo, de Hepatitis A.

Así las cosas, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca hemos recabado la información de profesionales médicos que nos puedan evaluar el alcance de dicho brote y, sobre todo, que nos puedan explicar, de manera básica, qué es la Hepatitis A y qué medidas debemos de tomar para evitar su proliferación y poderla controlar.

Puestos al habla con Antonio González Cabrera, médico de Familia y habitual colaborador y articulista de este periódico, hemos realizado la siguiente entrevista cuyo fin no es otro que tranquilizar a la población albaceteña y aconsejarle, desde el punto de vista de un profesional sanitario, al respecto de las medidas a tener en cuenta para evitar y prevenir que este brote vaya a más.

González Cabrera nos recuerda que el hecho que desde la Dirección General de Salud Pública y Consumo, Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se confirme la existencia de un brote de Hepatitis A en la ciudad de Albacete, ha creado una cierta alarma entre los ciudadanos, manifestando a este respecto “que se debe considerar desde la óptica clínica desproporcionada, lo que no está reñido con la prudencia y considerar importante intensificar las normas de cuidado de higiene en manos y en el lavado de los alimentos que vayamos a ingerir crudos, y la cocción del resto, todo ello son medidas que pueden ayudar a acotar ese brote y erradicar el problema. Desde el día 15 de marzo han sido declarados trece casos y uno de ellos ha precisado ingreso hospitalario”.

ANTE TODO TRANQUILIDAD

“El primer mensaje debe ser el de tranquilidad entre la población”, sostiene González Cabrera, para añadir que “no es un problema de contaminación de agua potable, que está en nuestras ciudades y pueblos adecuadamente clorada, ni nada semejante”. González manifiesta que “el alarmismo solo contribuirá a una intranquilidad que puede ser negativa para el buen uso de los recursos sanitarios de los que disponemos. Los servicios de epidemiologia ya están actuando en medidas de control y prevención alrededor de las personas que han presentado este diagnóstico, así como la realización de una serie de pruebas de laboratorio que servirán para delimitar la importancia y alcance que pueda tener este problema”.

CALIFICACIÓN DE BROTE

Antonio González considera importante explicar el significado del término “brote” y de dar una pincelada sobre lo que es la Hepatitis A.

Se califica como brote a un incremento significativamente elevado de los casos de una enfermedad, si comparamos ese número con los casos que son los esperados. “No es que no existan pacientes que presenten un diagnóstico de Hepatitis A”, apunta Cabrera, sino que en un momento determinado el número de casos supera al número habitual. El segundo aspecto para definir un brote es que esos casos se produzcan en un territorio delimitado y dentro del plazo que fija el periodo de mínimos días de incubación y el máximo para aparecer. “Que los casos ese hayan localizado en una zona de la ciudad, y dentro de un plazo de incubación desde el primer caso al último, son dos elementos imprescindibles para calificar este caso como brote”, afirma González Cabrera.

De brote también se califica la aparición de una enfermedad en una zona hasta entonces libre de ella, a un proceso de intoxicación aguda colectiva, por causa generalmente accidental o de manipulación y consumo, o a na incidencia causada en una situación de catástrofe. “Ninguna de estas tres situaciones se da en nuestro caso, pero me parecía importante aclarar ese calificativo de brote”, aclara Antonio González.

Antonio González Cabrera, médico de Familia.

LA HEPATITIS A

Para nuestro médico albaceteño, el segundo elemento es informar sobre qué es la Hepatitis A. Según nos indica “el término indica una inflamación del hígado, provocada por un virus de la Hepatitis A, un virus con un periodo de incubación variable pero generalmente entre las dos y las siete semanas. Los síntomas más frecuentes del paciente son malestar general, falta de apetito, náuseas, dolor abdominal, diarreas y en muchas ocasiones coloración amarilla de la piel. Los seres humanos parecen ser los únicos reservorios para este virus”.

Cabrera matiza que es un virus fácilmente destruible por la cloración del agua de bebida, y respecto a los alimentos mediante el calor, al calentarlos durante un minuto por encima de 85º C. Es importante saber que puede existir contaminación de comidas previamente cocinadas, por lo que las medidas de higiene de nuestras manos en la preparación de los alimentos cobran especial importancia.

DIFERENTES TIPOS DE HEPATITIS

Por ultimo, Antonio González Cabrera cree que es importante conocer que existen diferentes tipos de hepatitis, “algunas peligrosas pero que nada tienen que ver con el caso de Albacete”. La hay desde por causa infecciosa (viral, bacteriana, por hongos o fúngica, por parásitos) y no infecciosas (alcohol, drogas, enfermedades autoinmunes, metabólicas). La Hepatitis víricas son las más comunes, tanto por los virus A, B o C. El primero es un cuadro pasajero y suelen ser pacientes con síntomas y se suele resolver en semanas, mientras que en los casos de hepatitis por virus tipo B y C pueden llevar a una infección crónica y no presentar síntomas de inicio. González Cabrera quiere aportar tranquilidad, señalando que “la hepatitis A no progresa a hepatitis crónica, ni clínicamente ni en el estudio de los tejidos del hígado”.

ESPECIAL CUIDADO CON LA HIGIENE

González quiere poner de relieve que la detección precoz de los casos es una muestra de que nuestro sistema sanitario funciona, y que han sido las mejoras en la higiene, y las políticas de salud pública y sanidad las que han tenido un mayor impacto sobre la hepatitis A. Por lo tanto, concluye nuestro médico de Familia, Antonio González Cabrera, “procede actuar con refuerzo de las medidas de higiene de los alimentos ya descritas, y sobre todo cuidando la higiene personal en especial la de nuestras manos. Las personas en el entorno de los casos ya reciben instrucciones concretas desde nuestros servicios sanitarios, que una vez más se han demostrado eficaces”.