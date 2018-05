Máxima expectación para un I Mascagni Freedom Show que no ha defraudado. A partir de las 20:00 horas los Salones Santa Isabel de Albacete se comenzaban a llenar de gente dispuesta a disfrutar, y de muchos colaboradores que han querido arropar a Isabel Mascagni en esta fiesta del arte y la cultura albaceteños.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

“Estoy súper contenta y emocionada porque me siento muy arropada por la gente de Albacete y por quienes me han arropado en este evento”, decía Mascagni instantes antes del inicio de la cita. “Lo he hecho con todo el cariño del mundo; siempre he intentado organizarlo de la mejor manera, he intentado mejorar todo lo que se refiere a infraestructuras… creo que se va a poder apreciar un trabajo de iluminación, sonido, marco… mucho mejor que el anterior, creo que estupendo; y lo que espero sobre todo es que la gente disfrute de un espectáculo, que vean arte, cultura, música y diseños; que no vean tendencias, sino cultura y arte en la pasarela”, adelantaba.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

El delantero del Alba, Aridane Santana, el ‘as en la manga’ de Félix Ramiro para su desfile

Muchos han sido los amigos (grandes profesionales, cada uno en su faceta) que no han dudado en volver a apoyar a la diseñadora albaceteña tras el primer desfile que tuvo lugar el pasado año y que sirvió de antesala a este nuevo proyecto, que ha crecido en protagonismo y envergadura.

Entre ellos, el inconfundible Félix Ramiro, que ha mostrado un flash de sus diferentes colecciones (incluida la de ceremonia, para novios e invitados), convirtiéndose en el protagonista del primero de los cuatro desfiles de los que todos hemos podido disfrutar a lo largo de este evento.

“Vamos a ver una pequeña muestra, un flash; venimos a divertirnos, a entretener y, sobre todo, a comunicarnos con la gente de Albacete para que vean que tanto Isabel Mascagni como Félix Ramiro como muchos más estamos vivos, seguimos la moda, y hacemos lo que sabemos hacer: diseñar”, nos contaba el diseñador experto en sastrería.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

Advertía Félix Ramiro hace unos días que tenía ‘un as en la manga’, que habría ‘una sorpresa’ entre quienes iban a desfilar con sus trajes; prometía un desfile “de altura” y si algo no le falta al delantero del Alba, Aridane Santana, es altura… y porte. Junto a él, ha repetido sobre la pasarela el torero Miguel Tendero y se ha estrenado el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete, Manuel Murcia. Todos ellos ‘hombres de hoy’ que, eso sí, saben llevar un Félix Ramiro con valentía (por eso de enfrentarse a la gente sobre una pasarela) y, sobre todo, con clase.

“Con Aridane me he quedado sorprendido porque solamente lo había visto en fotos, y es guapísimo, encima es como muy ‘normal’, muy elegante, y eso es lo que me ha gustado; también tenemos a nuestro torero, Miguel Tendero; y a Manuel Murcia, presidente de los jóvenes empresarios (que me ha costado un poco, sinceramente, convencerle); pero me gusta este tipo de modelos porque al final la gente se queda con las personas (digamos) ‘como nosotros’, gente ‘normal’; no todas las modelos tienen 2 metros (ni tienen por qué tenerlos), no todos los modelos son perfectos (ni tienen por qué serlo)… de modo que estamos muy agradecidos con este jugador de fútbol que aquí es muy querido (además, su traje de novio fue de Félix Ramiro y el de su hijo también), con lo cual, estoy muy contento y muy agradecido”, relataba el creador.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

De las gafas 100% hechas en Albacete de ‘La Mirilla’ a las marcas de ropa 100% nacionales de la tienda Fiorella e Fiori

Tampoco ha faltado a la cita Raquel González, al frente de la Boutique Escuela de Visión ‘La Mirilla’, cuya pionera colección de gafas en 3D del anterior desfile ha dado paso, en esta ocasión, a la fabricación artesanal y cien por cien hecha en Albacete.

“Ya que esto es un desfile ‘de la tierra’, manchego, de Albacete, pensé en por qué no hacer ese guiño de que sean piezas hechas íntegramente aquí… Además, la nueva tienda nos permite hacer eso mucho mejor; estoy encantada de arropar de nuevo a Isabel, que se note la sangre de la tierra”, avanzaba.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

‘Celeste’ es el nombre (muy especial) que ha inspirado su colección para este año, confeccionada íntegramente a mano y en nuestra ciudad, en la nueva tienda que acoge también su taller (en el número 22 de la calle Tinte). Y es que así, Celeste, quiere llamar a ‘su princesita’ su primera hija, cuando sea que llegue.

También ha querido estar junto a Isabel Mascagni (siendo, igualmente, testigo y parte) su amiga, Carmen Cristina Picazo; desde el pasado agosto, es propietaria de la tienda de ropa Fiorella e Fiori, y ha presentado en el desfile algunas de las marcas (todas españolas) que podemos encontrar allí. Piezas de La Mosca, Minuetto, Keep&Trendy’ y ‘Chill & Buy’, entre otras, perfectas para vestir con estilo propio a una mujer urbana, alegre y perfectamente dispuesta para cualquier ocasión. Todo ello, junto a complementos de Ana Bielsa (Anabi):

“Es mi primer desfile, esperemos que haya muchos más; en primer lugar, encantada de estar apoyando a Isabel Mascagni; en segundo lugar, dando a conocer Fiorella e Fiori para que la gente sepa un poquito más de la tienda y de las marcas que hemos introducido nuevas; apostamos mucho por la marca Albacete y por las marcas nacionales; pero, sobre todo, buscamos que la gente se sienta (desde que entra hasta que sale) en su casa; que cuando salgan se sienta satisfecha, contenta… yo siempre digo que Fiorella e Fiori sois vosotras”, nos contaba minutos antes del inicio.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

Jóvenes talentos y decenas de colaboradores con marcado sabor manchego

De manera paralela al desfile, se ha podido disfrutar del trabajo de muchos otros colaboradores y patrocinadores que han llenado el evento de sabor, de clase y de música en directo (de la mano de los rodenses ‘Sweet’). Presentes, en muchas facetas, los nuevos talentos. Al frente de los que han participado en el ‘backstage’ cuidando todos los detalles de peluquería, no ha faltado Araceli Moreno. También el joven Sergio Some Gamero (sobrino de Lola Gamero, de Radio Intereconomía, que ha copresentado el evento junto a Clara Torres) ha mostrado su colección de joyería (fundamentalmente de plata y plagada de fuerza).

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

Y la juventud ha sido igualmente protagonista del concurso que ha encabezado Bodegas Balmoral, proponiendo a esos nuevos talentos decorar (a estilo libre) una botella de su Edoné para ser imagen de la campaña publicitaria de la marca este año. Un concurso que ha ganado la joven Andrea Cuerda.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

La soprano albaceteña Fuensanta Morcillo se ha encargado de (hasta por dos veces) emocionar a los cerca de 600 asistentes al evento con su voz. Pero, junto a todos estos protagonistas, no han faltado muchos otros que también han estado visibles y han aportado sus particulares sellos a la cita: desde la diseñadora de tés, Beatriz Parreño, a El Molino, BMW Albamoción y la asesora de imagen Carmen Merino, pasando por Esfera Mixología Molecular, Degustos, Rodolfo, Onda Cero, AB a Mano, CE Consulting, Mey Ilusion Floral, Kynda, La Garza, Goyza, Academia Ella, Unión Protección Civil, Victoria Eventos, Anigma y Eduardo Mascagni.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

‘Magnolia’, de Isabel Mascagni, el centro de las miradas

Todos siendo ‘uno’, el I Mascagni Freedom Show, ha llegado a su momento cúspide con ‘Magnolia’: la colección de vestidos de fiesta y novia que la propia Isabel Mascagni ha presentado ante el público, ante su ciudad, para cerrar esta cita especial en torno a su firma. Piezas únicas, especiales (desde los tejidos-joya, a los cuidados patrones), para vestir a una mujer segura de sí misma, dispuesta a ser el centro de las miradas… a golpe de elegancia.

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Félix Ramiro

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Fiorella e Fiori

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile La Mirilla

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni

I Edición del MASCAGNI Freedom SHOW - Desfile Magnolia de Isabel Mascagni