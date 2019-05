José García Molina ha hablado sobre “los momentos duros y los meses de parálisis institucional” que afirma, se vivieron hasta que Podemos entró a formar parte del Gobierno regional en 2017 con el objetivo de “dar estabilidad y garantías a la región”. Para el candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos, el objetivo se ha cumplido.

“Los datos hablan por sí solos: el PIB y el empleo han mejorado (aunque tenemos que mejorar la calidad y acabar con la temporalidad), el índice de riesgo de pobreza ha bajado, la recuperación de los servicios públicos es una realidad (aunque hay que seguir insistiendo), destaca García Molina, afirmando que “Castilla-La Mancha está mucho mejor ahora que en 2015 y que en 2017”.

A pesar de todo ello, la legislatura acaba y quedan leyes que, si bien se han aprobado en Consejo de Gobierno, no han llegado a las Cortes, tales como la Ley de Garantías Ciudadanas, la Ley de Participación, Ley de Vivienda, Bienestar Animal, Economía Circular o de Impacto Ambiental.

García Molina ha hablado sobre la consejería de Garantías Ciudadanas, creada en consecuencia del acuerdo de presupuestos 2017 y de entrada al Gobierno de Podemos, que supuso implementar el Plan de Garantías Ciudadanas, cuyo presupuesto se incrementó y “supuso un gran cambio en la administración de las políticas sociales y públicas” ya que se coordinó con vivienda, Bienestar Social y Empleo. La Ley, sin embargo, aún no se ha llevado a votación a las Cortes aunque pretende ser aprobada en la próxima legislatura.

José García Molina, candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha por Unidas Podemos, junto a la periodista Carmen García.

‘No es lo mismo’

Desde el arranque de campaña, el principal mensaje que Unidas Podemos ha trasladado es que “No es lo mismo”. Según García Molina, “los datos objetivos hablan por sí solos” y Podemos “ha demostrado en las instituciones que cuando gobernamos, a la región le ha ido mejor. Se ha demostrado que estamos capacitados para gobernar y para hacerlo mejor que otros. Nosotros no tenemos las manos atadas con nadie, podemos hacer la política que creemos que hay que hacer”.

Para el candidato por Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “no es lo mismo que la hoja de ruta que hemos establecido en esta legislatura tenga continuidad, a que vengan a gobernar las 3 derechas, que para esta región sería una muy mala noticia, al igual que sería una mala noticia que hubiera un gobierno de derechas de Emiliano García-Page con Ciudadanos”.

Para continuar “con esa hoja de ruta”, Unidas Podemos ha elaborado un programa electoral con “100 medidas para gobernar Castilla-La Mancha” bajo los criterios de “participación ciudadana, participación institucional y experiencias de éxito de otras comunidades autónomas”, un programa que según García Molina, “es el más concreto e innovador de todos los que se han presentado”.

Medidas contra el desempleo

Según la EPA, en Castilla-La Mancha, al término del mes de abril, el número de desempleados se situó en 170.186.

Unidas Podemos propone, para disminuir el desempleo en la región, “potenciar el empleo público” y ofrecer garantías a los autónomos.

Molina ha hablado sobre las “altas tasas de interinidad” que existen en nuestra región, y apuesta por “priorizar que la gente de Castilla-La Mancha, que esté en situación de interinidad en la sanidad, educación o administración pública, consolide sus plazas y lo haga pronto para que se puedan quedar a trabajar en la región y no tengan que marcharse a otros lugares”.

En cuanto al empleo privado en el ámbito de los pequeños autónomos y trabajadores de PYMES, Unidas Podemos apuesta por una cuota 0 para las nuevas iniciativas empresariales, que no paguen cuotas hasta que obtengan beneficios por encima del Salario Mínimo Interprofesional. “A partir de ahí, quien más gane, tiene que pagar más, y quien gane menos, un poco menos”, señala García Molina.

Para el candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el problema de los autónomos “es sostenerse”. Realiza esta afirmación en base a los resultados del análisis elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, que apuntaba que Castilla-La Mancha ganó durante el primer cuatrimestre de 2018, 1.234 cotizantes autónomos, aunque en lo que llevamos de 2019, ha perdido 644.

En base a estos datos, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmaba que “es prioritario generar un clima de estabilidad y confianza para crear empleo estable y facilitar las iniciativas emprendedoras y empresariales”.

“La gente no debe tener trabas para empezar, y se le deben dar garantías de que si no se puede hacer frente a los pagos porque no están teniendo beneficios, tengan un sostén y que no se apliquen los mismos criterios que a quien está teniendo beneficios por miles de euros”, señala García Molina.

Entre otras propuestas de Unidas Podemos, se encuentra la implantación de una Ley de Protección de los Autónomos.

Vivienda

Unidas Podemos apuesta de forma contundente “por una vivienda pública, por limitar los precios del alquiler e implantar alquileres sociales a precios asequibles”.

En materia de vivienda, José García Molina afirma que, si bien ya se hablaba de “garantía habitacional” en el Plan de Garantías, la Ley de Vivienda “que se ha quedado en el tintero pero que se aprobará en breve, apuesta por el alquiler social”.

Señala García Molina que en este sentido hay que avanzar en dos frentes: “la construcción de nueva vivienda de alquiler social, pensando en los jóvenes y en la gente que no ha superado la crisis, y en que los Planes de Empleo sirvan para rehabilitar la vivienda que se ha quedado obsoleta o en malas condiciones para ponerlas en régimen de alquiler social”.

Trasvase

El candidato a la presidencia de la Junta de Comunidades por Unidas Podemos, José García Molina, ha hablado durante la entrevista del Trasvase Tajo-Segura, apuntando que “Podemos somos el único partido que hemos dicho lo mismo en todos los sitios, nos parece que es absurda la guerra entre regiones”. García Molina afirma que el problema que existe alrededor del agua “es que se ha mercantilizado, y se ha hecho del agua un negocio. Hay quien se está haciendo rico y millonario con el agua de todos”.

“En Podemos hemos dicho en todas las regiones que el modelo de trasvase está agotado y que se tiene que acabar porque tenemos otras fuentes como las desaladoras, los acuíferos, con criterio de una gestión pública y transparente, acabando con los pozos ilegales y los regadíos ilegales. Hay agua para el desarrollo de todas las regiones”, afirma García Molina, convencido de que “si ganamos en Murcia, Castilla-La Mancha o en el Gobierno central, vamos a acabar con ese trasvase que es infame, pero también con el negocio del agua que es el verdadero problema”.

Despoblación

José García Molina ha hablado también sobre despoblación, un asunto que, junto a la sostenibilidad y la “economía pensada para la gente”, atraviesa “todas las áreas en el programa de Unidas Podemos”. Según el candidato a la presidencia de la Junta, “siguen habiendo trabas que hacen que quien no tenga una tradición familiar detrás, le cueste mucho empezar y aguantar”.

Así, Unidas Podemos apuesta por “no poner trabas en el emprendimiento, servicios públicos de cercanía para fijar población, y hacer que los jóvenes puedan incorporarse a los sectores productivos con mayores garantías”.

Como medida concreta, Unidas Podemos propone implantar en la región un ‘Contrato Relevo’, “para que la juventud pueda tomar el relevo de aquellas personas que están en su última etapa de vida laboral”.

Financiación autonómica

Pedro Sánchez se ha comprometido ante la Comisión Europea a abordar la reforma del Sistema de Financiación autonómica en esta legislatura, como así figura en el Plan de Estabilidad 2019-2022, remitido a Bruselas la semana pasada.

La reforma del sistema de financiación es uno de los asuntos más trascendentes del estado de las autonomías, requiere poner de acuerdo a la mayoría de comunidades, con independencia del signo político de su ejecutivo.

En cuanto a este asunto, Unidas Podemos apuesta por que esa reforma de la financiación autonómica, “en lugar de fijar techos, fije suelos de lo que necesite cada comunidad para cumplir los derechos fundamentales de las personas y para que la gente tenga las mismas oportunidades en Castilla-La Mancha o en cualquier otra comunidad”.

Según García Molina, es necesaria una financiación autonómica “pactada pero no pensada en función de intereses políticos o de peso político, sino en función de cobertura de los derechos fundamentales de las personas”. Bajo ese criterio, afirma el candidato por Unidas Podemos, “va a haber un mejor reparto en todo el país y cuando se de esa cohesión económica, de igualdad de oportunidades, con la cooperación entre comunidades, los conflictos territoriales que aún seguimos teniendo, van a desinflarse mucho”.

García Molina sobre el Hospital de Albacete: “La idea es acelerar al máximo; el compromiso es firme”

Durante la entrevista realizada en las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca, José García Molina ha hablado también sobre el Hospital de Albacete y sus obras de remodelación.

Sobre ello, el candidato ha manifestado que “por lo que hemos estado hablando en los Consejos de Gobierno y por lo que a mí me consta, la idea es acelerar al máximo. A veces no depende sólo de las decisiones del Gobierno y depende de las cuestiones burocráticas, que hacen que las cosas vayan más lentas, pero el compromiso es firme”.

La postura de Unidas Podemos en relación al Hospital de Albacete es “apostar por su rehabilitación” y, mediante “previsión política” y en base al crecimiento de la ciudad y provincia de Albacete “construir uno nuevo”.

García Molina a la ciudadanía “progresista” de Albacete”: “La única opción para que siga habiendo un gobierno de progreso es Unidas Podemos”

La última encuesta del CIS otorga al Partido Socialista de Emiliano García Page entre 15 y 18 diputados (la mayoría absoluta está en 17), que ganaría las elecciones; entre 11-14 diputados al Partido Popular; Unidas Podemos y Ciudadanos empatarían a diputados con entre 2 y 3, y VOX obtendría entre 0 y 1.

De confirmarse este escenario, Emiliano García Page repetiría como presidente de la Junta, manteniendo el Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos u optando por un gobierno en solitario con apoyos a su izquierda y derecha.

En base a lo anterior, el candidato por Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José García Molina, afirma que “un Gobierno como el que tenemos ahora es el que mejor le sienta a Castilla-La Mancha”. En cambio, asegura que “un gobierno de las tres derechas a la andaluza, sería como volver a una Castilla-La Mancha en blanco y negro”.

En cuanto a la formación de un Gobierno compuesto por Partido Socialista y Ciudadanos, García Molina afirma que “no le iba a gustar a los socialistas de corazón, a la gente progresista, porque Ciudadanos es un partido que se ha derechizado y que está gobernando con la extrema derecha en Andalucía, aprobando reformas fiscales para favorecer a los ricos, y eso no es lo que necesita Castilla-La Mancha”.

Según el candidato a la presidencia de la Junta, “nosotros hacemos que Emiliano García-Page sea mucho más socialista de lo que realmente es, la mayoría de las medidas más progresistas que se han tomado en estos cuatro años, han sido propuestas de Podemos”.

Unidas Podemos se “juega” en la provincia un diputado con Ciudadanos y en este sentido, José García Molina señala que “le quiero decir a la gente progresista de Albacete que piense a quién quiere votar, porque la única opción para que siga habiendo un gobierno de progreso, es Unidas Podemos”.

Precisamente el cierre de campaña regional de Unidas Podemos se llevará a cabo en la ciudad de Albacete, contando con la presencia del candidato a la Junta de Comunidades, José García Molina, la cabeza de lista a las Cortes regionales, María Díaz, y la candidatura municipal encabezada por Alfonso Moratalla.

García Molina incide en que “Albacete tiene que ser un lugar que siga siendo progresista y que no ceda a la tentación de un cambio que supondría una vuelta atrás. Los socialistas de corazón, aquí en Albacete, tienen que votar a Unidas Podemos”, sentenciaba.

Por último, y en clave nacional, el candidato a la presidencia de la Junta afirmaba que “Pedro Sánchez haría bien en mirar lo que hemos hecho en Castilla-La Mancha y en tomar esa misma opción, para que podamos tener en el Estado español un cogobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, que da buenos resultados”.

