El ‘Plan Podemos’ es, en estos momentos, el eje de acción para dicha Formación en Castilla-La Mancha, y por eso desde las filas moradas se afanan en darlo a conocer a todos los ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra región. Para eso José García Molina ha hecho una parada también en Albacete, donde nos concede esta entrevista que comienza describiéndonos las líneas fundamentales de ese Plan que puede ser la clave que termine haciendo efectivos al fin unos presupuestos regionales para este recién comenzado 2017.

“En el Plan hay dos grandes áreas: una idea de prestaciones y servicios directos para las personas de esta región (algunas que tienen mucho que ver con situaciones de emergencia, como no tener una casa, no poder pagar la luz, el agua, el gas o no tener ningún tipo de renta o percibir ingresos que sitúan por debajo del umbral de la pobreza)… nuestro eslogan ha sido ‘nadie sin casa, nadie sin suministros y nadie sin renta’; la segunda ‘gran pata’ del Plan es un cambio en la propia administración de las políticas públicas y sociales estableciendo una única puerta de entrada a ellas, haciéndolo todo más fácil y más eficiente”, detalla.

Por tanto, esas “medidas directas para la mejora de la vida de la gente y esas pautas que permitan la modernización de la administración pública” marcan los grandes ejes de una hoja de ruta que es fundamental para Podemos en Castilla-La Mancha y que puede determinar el devenir político de la región en el futuro a corto, medio y largo plazo.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

Tras escenificarse el pasado jueves, 12 de enero, que el Gobierno regional considera que “el Plan de Podemos es un buen plan y que, además, es factible hacerlo”, ahora toca (como apunta el secretario general regional de la formación morada) “dotarlo presupuestariamente, para que las partidas que el Plan contempla en toda su dimensión tengan una traducción presupuestaria; si eso sucede, hemos dado el primer gran paso para empezar a negociar los presupuestos regionales de este año (porque, hasta ahora, no habíamos empezado a caminar)”, subraya.

Este mismo lunes, tiene lugar una reunión con representantes de la Consejería de Hacienda para ver cómo se puede dar esa traducción presupuestaria al Plan. José García Molina espera un poco más de los 100 millones de euros que desde un primer momento se apuntaron desde el Gobierno de Castilla-La Mancha e incide en una idea que para él es básica y recurrente: “La política no empieza ni acaba en los presupuestos, pero las cifras importan; es verdad que la estimación que nosotros tenemos para el Plan es algo más alta y que podría rondar los 120 millones de euros… pero no tiene que ser ése el elemento decisivo porque, si no, en lugar de hacer política parece que estamos haciendo contabilidad… y no es el caso, porque nosotros queremos ir más lejos”.

¿Afirmación precipitada del presidente?

Ese sería, por tanto, el paso previo a que (según García Molina) se comiencen a negociar los presupuestos regionales para este año, si bien hace algunas jornadas el presidente Emiliano García-Page afirmaba públicamente que esta semana comenzaría la tramitación parlamentaria de dichos presupuestos que concluya con la definitiva aprobación…

“No sé si ese anuncio es precipitado o no pero, en cualquier caso, lo ha dicho unilateralmente; lo que diga el presidente tiene que defenderlo el presidente pero, desde luego, me extrañó porque si tenemos que negociar los presupuestos (o dicen que quieren negociar los presupuestos), no entiendo de dónde sale una afirmación como esa”, dice al respecto.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha

Volviendo a su mensaje sobre que “la política no es sólo presupuestos”, García Molina señala que estos son importantes, pero incide para explicar su postura en que “hay muchas medidas que cuestan cero euros y que pueden cambiar mucho la vida de las personas”, afirmación que sustenta con el ejemplo de la zona de distrito único para la elección de los centros educativos: “Eso es simplemente una modificación normativa que no cuesta nada, es voluntad política, y por fin (después de año y medio pidiéndolo), se ha cambiado la zona de distrito único que impuso el Gobierno anterior; dicho esto, es verdad que los presupuestos son una herramienta esencial, pero precisamente por eso hay que pensarla muy bien; nosotros queremos tanto los presupuestos como cualquiera, pero queremos unos muy buenos presupuestos para que atiendan a las mejoras de las condiciones de vida de la gente y al desarrollo de esta región (que parece siempre el gran olvidado)”.

Y, en ese desarrollo, incluye “apuestas por la innovación y el desarrollo (porque esta región está a la cola de temas que hoy día son centrales), y por la investigación; sabemos que no se cambia el modelo en un día ni en un año, pero hay que sentar las bases; si esas dos bases se sientan, creo que tendremos unos buenos presupuestos”.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha

Llegar a un acuerdo en este sentido, ¿significaría que el ‘difunto’ pacto de investidura entre Podemos y el PSOE regional se ha retomado?

“El acuerdo, como tal, está muerto y sería un poco ingenuo intentar retomarlo, pero eso no significa que la hoja de ruta que marcaba aquel acuerdo no siga siendo deseable; el acuerdo está liquidado, pero creo que hay que seguir haciendo política en la región y que nuestras líneas a seguir no han cambiado”, concreta.

Después de que la portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, calificase públicamente como ‘el pacto de la traición para Castilla-La Mancha’ el anuncio de principio de acuerdo en torno al Plan Podemos entre la formación morada y el PSOE, García Molina recuerda que “Podemos se ha sentado con todos, hasta con el Partido Popular, y creo que sentarse, dialogar y ver en qué puntos sí y en cuáles no se está de acuerdo… es la política”.

Se pregunta si el hecho de que el Partido Popular se ofrezca al Gobierno para negociar los presupuestos (como asegura que hicieron) está bien si lo hacen ellos y está mal si lo hace Podemos, situación que le parece “muy triste”, como el hecho de que “prácticamente todas las leyes que han llegado a las Cortes han sido, o iniciativas de Podemos o conjuntas de Podemos con el PSOE, de modo que le preguntaría al PP cuántas han propuesto ellos: ninguna; llevan 19 meses en las Cortes sin hacer ni una proposición de ley, de modificación de ley o de derogación de ley… no sé qué están haciendo 16 diputados y diputadas del Partido Popular en las Cortes pero, desde luego, intentar mejorar con su tarea legislativa la vida de los castellano-manchegos… no”, afirma.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha

Tras las críticas al Gobierno regional por la situación sanitaria a raíz del aumento de los casos de gripe, García Molina no se declara partidario de “utilizar una situación de epidemia o pandemia para hacer mala política”

Sobre las críticas que ha recibido el Gobierno autonómico en estos últimos días (sobre todo, desde filas Populares) por la situación de los hospitales (especialmente, del servicio de Urgencias) ante el repunte de los casos de gripe, García Molina insiste en que “hay que intentar ser honesto en las valoraciones, y no puedo valorar que las cosas estén bien cuando se dan este tipo de situaciones, pero no se están dando solo en Castilla-La Mancha”.

El secretario general de Podemos diferencia entre cosas que se pueden hacer mejor o peor en un área determinada (en este caso, la sanitaria), y “utilizar una situación de epidemia o pandemia para hacer mala política y que, en lugar de hablar de buscar soluciones, sólo se hable de caos y de destrucción”, por lo que insiste en decir directamente a los dirigentes del Partido Popular: “Si ustedes lo que de verdad quieren es mejorar la vida de la ciudadanía deben trabajar en aportar soluciones y no en generar más caos y más destrucción (como dicen ellos) y, sobre todo, cuando uno se da cuenta de que muchas otras Comunidades están en la misma situación… yo no lo achacaría única y exclusivamente a un problema del Gobierno, de las Cortes, de la oposición o de Castilla-La Mancha”.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

Desde el Gobierno central, el ministro Montoro señalaba muy recientemente que es fundamental que se aprueben unos presupuestos para el país para evitar que haya que desembocar más tarde o más temprano en una convocatoria electoral anticipada (que, además, muchos considerarían muy favorable a los intereses del PP debido a la inestabilidad que se percibe en el seno de Partidos como el PSOE y el propio Podemos). ¿Podría traducirse esa situación a la región de no llegarse pronto a un acuerdo ‘de izquierdas’ en torno a los presupuestos castellano-manchegos, beneficiando la situación sobre todo al Partido Popular regional?

“No me gusta hablar de ‘política-ficción’, pero es verdad que ése es un análisis realista porque cuando dos fuerzas no son capaces de ponerse de acuerdo es posible que una tercera salga beneficiada ‘sin mancharse’ ni hacer nada” explica el líder regional de Podemos que, no obstante, no ve factible que se llegue aquí a ese escenario; reitera que “si Podemos y PSOE teníamos una hoja de ruta que era más o menos compartida, no tiene que ser especialmente difícil ponerse de acuerdo, pero eso implica voluntad por las dos partes” y considera que “el Partido Popular está utilizando esto para su interés propio y están más centrados en este tipo de ‘amenazas’ que en hacer política para la región, y no me parece un buen camino”.

Al margen de esto, considera que eso tampoco va a suceder en el conjunto del Estado: “Creo que la legislatura va a ser larga (nos guste más o menos), y me da la sensación de que este ‘tira y afloja’ es también para presionar (en este caso, al PSOE que se ha abstenido para que gobiernen) con el objetivo de que les aprueben los presupuestos lo antes posible”.

Por tanto, reitera que no cree que ese sea el escenario para Castilla-La Mancha y aprovecha para recalcar que “ni por activa, ni por pasiva, ni por gestora, Podemos va a posibilitar un Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha”.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha

Otro de los argumentos más recurridos por otras formaciones contra Podemos en la región (a nivel político), gira en torno al grado de las desavenencias que puedan existir en su seno (avivadas desde que el otro diputado regional de la formación, David Llorente, y otros simpatizantes se haya agrupado en la iniciativa ‘Avanzar Juntxs’ con la que tratarán de liderar la formación morada en la próxima asamblea ciudadana).

Le preguntamos cómo es trabajar con ese tipo de situaciones y comentarios en el ambiente, y García Molina asegura que se toma todo tipo de comentarios sobre ellos “con mucha tranquilidad porque, quien no tiene argumentos políticos, se dedica al alarmismo o al ‘salsa rosa’ político” dice, señalando las críticas de crisis que les llegan sobre todo desde filas Populares.

Afirma que “la realidad cotidiana es que, con mi compañero en las Cortes, sacamos adelante que podemos, y lo hacemos juntos y trabajamos con toda la normalidad; y la democracia tiene que ver (entre otras cosas) con que en los propios Partidos hay diversidad de visiones y que cualquiera puede aspirar a decir que tiene un proyecto que cree que es mejor que el de sus compañeros; pero pasa en Podemos, pasa en el PSOE, pasa en Izquierda Unida, y quizá no pasa tanto en el PP porque tiene una forma de funcionar que se parece más al ‘dedazo’ (lo cual veo mucho peor…)”.

Simplifica todo esto indicando que “la gente al final vota, se trata de esto; si la gente al final ve que el proyecto de una persona de un Partido (sea el que sea), es mejor… lo que hará será votarlo”, tras lo que afirma que lo que les toca a ellos es “defender que nuestro proyecto, nuestra idea de lo diverso que es Podemos y de lo que debe ser esta región, es mejor, y yo lo vivo con absoluta normalidad”.

Dicho esto, considera que no hay grandes distinciones entre su proyecto y el de Llorente: “Independientemente de que tengamos diferencia de matiz, creo que en el objetivo y en el proyecto común no hay diferencias; mi proyecto es muy evidente (y lo cuento en cada pleno, en cada artículo que escribo en la prensa, etc.) pero, en todo caso, las diferencias que puede tener David entiendo que las tiene que explicar David pero, ciertamente, en el grueso de los objetivos no entiendo que haya diferencias”, afirma.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

No cree que la situación derive de lo que está viviendo el Partido a nivel nacional en las últimas semanas (con el debate entre partidarios de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón en pleno apogeo), y recuerda que ya en Podemos C-LM se dijo que harían también una asamblea ciudadana tras el encuentro que la Formación vivirá en Vistalegre a nivel central y que, cuando eso ocurre, “siempre hay candidaturas y alternativas distintas”.

Considera “que ‘las familias’ le sientan muy mal a Podemos, pero si al final hay proyectos distintos, pues se explican, se debaten, incluso se puede llegar a acuerdos (o no, ya veremos), y al final la gente vota; me parece lo más democrático y aquello que en el fondo defendemos, pero no lo vinculo a lo que está pasando a nivel estatal (o a lo que se está diciendo que pasa a nivel estatal, porque a veces entre lo dicho y lo hecho hay diferencias…) sino a que en toda formación, cuando llegan los momentos de asamblea o de configurar un proyecto o de repensarlo, pues siempre aparecerá alguien que diga que tiene otro proyecto (o un proyecto con otros matices…), y lo vivo con completa normalidad”.

Asegura que este ‘ciclón’ de mensajes entre unos y otros a nivel nacional vía Redes Sociales la ha vivido “con un cierto extrañamiento y, al final, también con un cierto cansancio”. García Molina se ha dado cuenta de que “en este tiempo político acelerado, un poco loco y de cambio, el foco sobre Podemos es brutal, y cualquier cosa que se diga desde Podemos cobra una dimensión a la que no estábamos acostumbrados; todo lo que se dice desde Podemos (o desde el entorno de Podemos) se magnifica de una manera a veces brutal”.

Eso le ha llevado a reflexionar: “Nosotros debemos ser especialmente cautelosos con lo que decimos porque todo va a ser tomado para atacarte directamente o para ponerte en una situación de debilidad; creo que es mucho menos importante hablar de lo que pasa en los Partidos políticos o de lo que pasa entre los políticos que hablar de política, y hay que volver a dignificarla y volver a hacer política con mayúsculas” apunta, con “hartazgo ya de ese ‘salsa rosa’…”.

José García Molina, secretario General de Podemos Castilla-La Mancha

Sobre si Vistalegre devolverá eso a Podemos, García Molina asegura que “el sentido de por qué estamos aquí no lo hemos perdido nunca, pero es verdad que ha habido ‘distracciones’ y que los procesos internos (quieras o no) siempre generan un debate más acalorado y se pueden exacerbar un poco más las diferencias (al igual que pasa en las campañas electorales: los procesos internos y los procesos electorales suelen tener ese efecto de maximización de las cuestiones)”.

“Yo estoy deseando que Vistalegre sea la oportunidad para salir reforzados con un proyecto donde debatamos todo lo que haya que debatir porque creo que el objetivo común sigue ahí, vigente, y no lo hemos perdido nunca; espero que cuando salgamos, lo hagamos fuertes y preparados para lograr nuestro gran objetivo, que es desalojar al Partido Popular del Gobierno de España”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista al secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha (y vicepresidente de las Cortes regionales), José García Molina, mediante el vídeo que acompaña a este texto.