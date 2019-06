La vida de Juan Ramón Amores ha estado siempre vinculada al deporte. Durante la entrevista detalla que tanto él como sus hermanos han practicado natación desde niños, influenciándose por su padre, aficionado también al deporte.

Juan Ramón Amores hizo de su afición por el deporte, su profesión, tras finalizar sus estudios de Maestro especialista en Educación Física por la Universidad Complutense de Madrid y desempeñar este trabajo en diferentes colegios.

Una profesión que además, le permitía tener tiempo para desempeñar su verdadera pasión: ser entrenador de natación. Un objetivo que le permitió entrenar en varios clubes de la región y en el Centro Regional de Natación en Albacete, además de haber sido Entrenador Superior de Natación de la Real Federación Española.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Juan Ramón Amores: “Hemos hecho al deporte uno de los elementos más visibles del Gobierno”

Al hablar sobre su paso por la Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores ha explicado que aunque “han cambiado muchas cosas, me di cuenta que otras eran imposibles de cambiar y que yo, desde fuera, no sabía por qué se hacían”.

En este sentido, ha apuntado que durante los últimos 3 años y medio, “a lo que me he dedicado es a explicar por qué no se pueden hacer. De esa manera, cuando alguien se queja de alguna cosa, necesita la cercanía de un político que le explique porqué se toma esa decisión. Yo he intentado estar cerca de la gente a la que represento: el tejido de la juventud y del deporte, sabiendo que hay muchas cosas que quedan por hacer, en un proyecto que partía del mismo presupuesto que había en el Gobierno anterior, pero que aun así creo que hemos hecho al deporte uno de los elementos más visibles del Gobierno”.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Juan Ramón Amores ha destacado que, de estos años al frente de la Dirección General de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, “me quedo con la cercanía de la gente” y relata el que fue uno de los momentos más especiales para él.

“Fue en Madrid, viendo a Sandra Sánchez (karateka talaverana). Bajo a verla, una vez que ha quedado campeona del mundo, y ella está atendiendo a los medios nacionales. Cuando le dicen que estoy allí, se da la vuelta, deja a los medios tirados, viene a darme un abrazo y me pone su medalla. Ese es el símbolo de lo que yo he intentado significar para el deportista, una persona que está ahí en los momentos buenos, pero también en los bajos. Este director general ha intentado estar con todos ellos y ellas”, comenta Juan Ramón Amores.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Amores: “Necesitamos el impulso de la sociedad para que se conozca la enfermedad, Gobiernos conocedores de esta realidad, y que se invierta dinero, porque el problema es que la enfermedad es cada día más frecuente y no hay ningún antecedente que te indique que vas a ser enfermo de ELA”

El 13 de noviembre de 2015, 30 días después de haber llegado a la Dirección General de Juventud y Deportes, a Juan Ramón Amores le diagnostican Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y su vida cambió. Durante la entrevista, recuerda cuál fue la motivación que le llevó a continuar desempeñando su cargo después de conocer la noticia.

“El 13 de noviembre de 2015, a las 5 de la tarde, me diagnosticaron ELA, a las 7 me fui a trabajar”, explica. Y un día después, el Club de Natación de Torrijos, del que había sido miembro durante 3 años, celebraba su 25 aniversario en un acto al que también asistió.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

“La clave fue la semana siguiente, cuando presento mi dimisión en el Gobierno y hablando con el Presidente me dice que ni hablar, que siga. Esa es la clave, yo arriesgo, en vez de esconderme como marcaría la tradición, yo me voy a trabajar, pero sobre todo ellos {el Gobierno regional} arriesgan porque no tenían ningún compromiso conmigo. Yo recibo la confianza y sólo se puede devolver con trabajo, y creo que la he devuelto durante 3 años y medio pateando eventos donde nunca antes había estado, conociendo la realidad del deporte de élite, del deporte escolar y de deportes que se practican con poca frecuencia, donde nunca habían visto un Director General. La realidad que no se conoce, no existe, y yo he ayudado a que se conozcan las necesidades de muchos deportes. Eso es una labor política que no cuesta dinero”, destaca Juan Ramón Amores.

En relación con la investigación que se realiza en torno a la ELA, Juan Ramón Amores ha explicado que los ensayos se realizan a nivel mundial por parte de laboratorios privados “que quieren ganar dinero, y en esta enfermedad es muy difícil porque la esperanza de vida es muy corta”.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Por ello señala que “necesitamos el impulso de la sociedad para que se conozca la enfermedad, Gobiernos conocedores de esta realidad, y que se invierta dinero, porque el problema es que la enfermedad es cada día más frecuente y no hay ningún antecedente que te indique que vas a ser enfermo de ELA”. Por este motivo el propio Juan Ramón Amores incide en numerosas ocasiones en que se trata de una enfermedad que diagnostican a 3 personas al día y que puede afectar a todos.

“La gente tiene que ser consciente de que hoy pueden ser otros 3, que mañana son otros 3 y tienen que valorar que pueden ser ellos, esta enfermedad te llega por la espalda, sin avisar”, señala Juan Ramón Amores.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Durante la entrevista, también se ha referido a la asociación ‘AdELAnte’ Castilla-La Mancha, como “un pilar para mí”. Entre sus objetivos se encuentra el de asesorar a los enfermos de ELA y sus familias en todo lo relacionado con la enfermedad, sirviendo como un punto de encuentro para que los afectados “sepan lo que tienen que hacer y que no se choquen con barreras”. La asociación ‘AdELAnte’ Castilla-La Mancha cuenta con una página web y redes sociales mediante los que se puede colaborar con aportaciones que se destinan íntegramente a la investigación de la ELA.

Precisamente, el próximo 21 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, motivo por el cual se ubicarán en las 5 sedes de las diputaciones provinciales, mesas informativas en las que también se podrá colaborar para la investigación de esta enfermedad.

“Si hay visibilidad, si sabemos qué es la ELA, nos pondremos en el lugar de una persona enferma de ELA; si somos empáticos, cuando veamos que se van a sacar mesas en las 5 diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha, iremos a colaborar, a comprar una pulsera de 2€ cuyos beneficios van destinados a investigar”.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Juan Ramón Amores será, a partir del próximo 15 de junio, alcalde de La Roda: “Voy a derribar muros y puertas que estén cerradas, para conseguir traer cosas para nuestro pueblo que merecemos, que necesitamos y que queremos”

“Lo mejor para alguien que se encuentra metido en política, es presentarse a alcalde de su pueblo, no creo que pueda haber nada mejor”, ha afirmado Juan Ramón Amores durante la entrevista, explicando que decidió dar este paso al encontrarse con fuerza, y después de haber recibido multitud de peticiones por parte de los vecinos de La Roda, reclamando una candidatura a la alcaldía por el PSOE encabezada por él.

“Había mucha gente en mi pueblo que me decía: tienes que ser tú. A finales de febrero, cuando quedaba una semana para presentar las candidaturas, me encontraba con fuerza, hablé con mi familia y les pregunté. Todos me mostraron su apoyo y me quedé con una frase de mi padre: ‘si no lo intentas nunca sabrás si lo podrías haber conseguido’, y ahí decidí que me presentaba”, comentaba Amores durante la entrevista.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Aun así confiesa que no fue hasta el día que finalizaba el plazo de presentación de candidaturas, cuando la formalizó: “quería ser honesto, tenía que estar bien, con fuerza para afrontar una etapa que, no es que piense que va a ser dura, va a ser intensa, pero la vida tiene que ser intensa y decidí dar el paso”. A partir de ese momento explica que la Agrupación local del PSOE de La Roda se volcó, haciendo posible la elaboración de una lista que cuenta con el número máximo de personas que se pueden incluir: 17 concejales más 10 suplentes, además en cremallera, “porque creo firmemente en la igualdad”.

Con todos esos “ingredientes”, y después de haber desarrollado una “campaña ingeniosa”, llegaba el 26 de mayo, día en el que los ciudadanos de La Roda decidieron en las urnas que Juan Ramón Amores sea el próximo alcalde de este municipio, con más del 50% de los votos, consiguiendo la mayoría absoluta con 10 concejales frente a los 7 que obtuvo el Partido Popular, que ha gobernado esta localidad durante 32 años, de forma ininterrumpida.

“Es algo histórico que va a formar parte del pueblo, es algo para recordar, pero sobre todo es una responsabilidad humana, un mandato claro de nuestra gente para cumplir con lo que les prometimos en el lema ‘Confía en Juanra, no te arrepentirás’. Ahora hay que demostrarlo, y lo vamos hacer con creces”, ha señalado.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Dispuesto a trabajar por La Roda desde el primer día, Juan Ramón Amores ha señalado que, como primera medida, “lo primero que haré el día 17 es reunirme con todos los funcionarios del Ayuntamiento”.

Para Amores, un Ayuntamiento “con políticos pero sin personal funcionario y laboral, no es nada, está vacío” y su objetivo es “motivar a la gente, ver qué están haciendo, qué quieren hacer y qué creen que pueden hacer. Quiero contar con su complicidad, y para mí los primeros días sólo van a ser para tomar el pulso, buscar aliados y convencer a la gente de que sin ellos ni ellas, no vamos a poder avanzar”.

Juan Ramón Amores quiere que los empleados públicos de La Roda “tengan buena fama” y afirma que lo va a conseguir “dándoles permiso y confianza para que no tengan miedo de impulsar ninguna medida, que piensen que pueden llegar a ser más importantes que los políticos, porque si ellos llevan una medida a cabo, yo voy a ir con ellos para que la cumplan”.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Apunta que lo siguiente que hará es terminar de cerrar los preparativos de cara a la Feria y Fiestas ya que “un pueblo sin sus fiestas patronales no es buen pueblo” y su objetivo es hacer que las próximas Fiestas “sean recordadas como ese cambio que ya quiere esbozar La Roda”.

Además, destaca que, “a partir de ahora, Juanra no es el alcalde del PSOE, es el alcalde de La Roda y va a derribar muros y puertas que estén cerradas, para conseguir traer cosas para nuestro pueblo que merecemos, que necesitamos y que queremos”, algo que afirma, ya le ha transmitido al Presidente de Castilla-La Mancha.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Juan Ramón Amores sobre su cargo al frente de la Dirección General de Juventud y Deportes: “voy a aguantar hasta que el Presidente y los Consejeros decidan lo que quieren, tengo ese compromiso y no lo voy a dejar, pero siempre teniendo una cosa clara, a partir del sábado, La Roda va por delante de todo”

Hasta que quede constituido el próximo Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores continuará, en funciones, a la cabeza de la Dirección General de Juventud y Deportes, un cargo que podría compaginar con la alcaldía, y que no presenta incompatibilidades.

Amores señala durante la entrevista que “voy a aguantar hasta que el Presidente y los Consejeros decidan lo que quieren; tengo ese compromiso y no lo voy a dejar, pero siempre teniendo una cosa clara, a partir del sábado, La Roda va por delante de todo”.

Aun así ha señalado que lejos de preocuparse por lo que pueda ocurrir en los próximos meses, “sólo pienso en el presente, en disfrutar de hoy, y en lo bonito que tenemos por delante. También en hacer feliz a la gente que nos ha votado, por la que estamos en política, por la que queremos que vivan de una manera mejor, yo con eso me conformo”.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Amores sobre la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha que recibió durante el acto del Día de la Región: “Me la dan a mí en representación de los héroes y heroínas anónimas que existen, de las personas que han tenido ELA, que la tienen ahora y que la van a tener”

El pasado 31 de mayo, Juan Ramón Amores fue reconocido con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha durante el acto central del Día de la Región celebrado en el Palacio de Congresos de Albacete. Amores emocionó a toda Castilla-La Mancha con el discurso que ofreció, poniendo en pie en multitud de ocasiones a todo el auditorio. Sin duda fue el momento más emocionante de este acto en el que el director general de Juventud y Deportes en funciones, tuvo palabras en recuerdo del doctor Antonio Cepillo y de todos los galardonados.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Durante la entrevista ha recordado cómo vivió ese momento y lo que significa para él haber sido reconocido con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

“Me hace pequeño haber compartido un reconocimiento de estas características con personalidades como Manolo García, Andrés Iniesta o la fotógrafa Cristina García Rodero”, afirma Juan Ramón Amores, apuntado que asume el reconocimiento “con responsabilidad porque me lo dan a mí en representación de los héroes y heroínas anónimas que existen, de las personas que han tenido ELA, que la tienen ahora y que la van a tener, y de las personas que se enfrentan a dificultades en la vida”.

Amores ha destacado que se trata de una responsabilidad “porque hoy yo soy su antorcha, que intenta iluminar su camino, pero esa antorcha la tengo que pasar, tiene que salir más gente de la oscuridad, que llegue a la luz y coja la antorcha para seguir iluminando la vida de los demás” y ha afirmado que estos premios “sólo sirven si mejoran a personas que están hundidas, escondidas, que no quieren salir”, por lo que “para mí lo más importante es dar luz y esperanza, que es lo que me llena de energía y me hace continuar”.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

“En una nube, pero con los pies totalmente del suelo”. Juan Ramón Amores explica de esta manera la sensación que lo acompaña desde ese día en el que fue reconocido con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

“Con los pies totalmente en el suelo” porque, tal y como recuerda, “estas entrevistas pasan, mañana va a ser otro día en el que volveré a tener que trabajar, a sonreír y a tejer nudos que me mantengan y que me impidan caer al pozo. Nudos con fuerza a los que invito a sumarse a ‘La Cerca’, en los que se agarre Juanra y toda esa gente que, a menudo, cae en un pozo y no sabe cómo salir”.

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a la periodista Carmen García

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM

Juan Ramón Amores, director general de Juventud y Deporte en funciones de la JCCM, junto a Jesús Perea, Antonio Delgado y la plantilla del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca