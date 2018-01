Haciendo un repaso general a lo que el pasado ejercicio de 2017 supuso para el colectivo al que representa, Lorenzo Amor señala que ha sido “un año de tránsito donde ha habido más luces que sombras, en el que el crecimiento del empleo y de la economía y la mejora del consumo han hecho que cada vez los autónomos facturen más”. A pesar de explicar que “es cierto que todavía hay un 25% de autónomos que no ha conseguido remontar el vuelo”, el presidente nacional de ATA apunta que “hoy tres de cada cuatro autónomos facturan más en sus negocios que el año anterior”.

No obstante, Amor afirma que “hemos tenido un crecimiento neto de autónomos muy tenue, sobre todo en el último trimestre ante la entrada de nuevas medidas el 1 de enero de 2018 que ha motivado que se hayan ‘guardado en un cajón’ las altas, pero sí es verdad que ha sido un año que ha tenido importantes luces con la aprobación en el Congreso de los Diputados y en el Senado de la Ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo que viene a dar respuestas a muchas reivindicaciones históricas del colectivo”.

“El trabajador autónomo poco a poco ha ido ganando derechos y mayores niveles de protección”

Tal y como Lorenzo Amor recuerda, esa Ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo (aprobada el pasado octubre) ha supuesto cambios legislativos en cuestiones como la cotización, la fiscalidad, los derechos laborales o la contratación… y muchos de ellos han entrado en vigor este pasado 1 de enero de 2018… ¿Cuál es la foto actual del panorama o de las circunstancias que afectan al trabajador autónomo y que suponen cambios con respecto al pasado inmediato…?

“El trabajador autónomo poco a poco ha ido ganando derechos y mayores niveles de protección, y esto refleja datos como los que conocimos la pasada semana de la Seguridad Social que ponen de manifiesto que cada día hay más autónomos empleadores y menos autoempleados; hay mayor consolidación de los negocios autónomos (ya tres de cada cuatro autónomos tiene más de tres años de antigüedad) y apenas un 14% (unos 500.000 autónomos) son los que tienen menos de un año, lo que supone que, frente a lo que algunos creen, los autónomos no se dan de alta un día y enseguida se dan de baja”, analiza.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos sí señala que “tenemos en torno a 500.000 autónomos que se dan de alta y de baja frecuentemente a lo largo del año”, pero añade que se ha visto que incluso en los años complicados de crisis, “los autónomos han consolidado la actividad” y que la Ley de medidas urgentes para el trabajo autónomo “lo que va a hacer es facilitar la vida: eliminar trabas, dotar de mayor protección social, incluso (para los nuevos emprendedores) extender la tarifa plana de 50 euros un año, lo que va a provocar que aflore mucha economía sumergida”.

Al hilo de esto, aunque reconozca que muchos autónomos que ya están consolidados se quejen de que la tarifa plana sólo sea para los nuevos, Amor recuerda que siempre ha considerado mejor “que la tarifa plana esté ahí porque siempre es preferible que la gente esté dentro del sistema en lugar de hacer la competencia desleal a los autónomos fuera del sistema en la economía sumergida”.

“No es bueno que en España no haya Presupuestos porque cuando los hay estabilidad y tranquilidad, y espero que lo antes posible los grupos políticos se ponga de acuerdo y den a la ciudadanía española unos presupuestos que son necesarios”

Sobre cómo afecta el hecho de que todavía no haya aprobados unos Presupuestos Generales del Estado en el colectivo de trabajadores autónomos, Lorenzo Amor afirma que “en torno a medio millón de societarios han sido personas que han tenido que soportar el hecho de que no haya Presupuestos Generales; esto, frente a lo que establece la Ley de medidas urgentes, hace que a estos autónomos se le haya subido la Base Mínima de Cotización un 4% (lo que ha subido el Salario Mínimo), y esto no es bueno”.

Asegura que “los Presupuestos Generales siempre son positivos porque dan estabilidad y mejoran la confianza pero, además, estos Presupuestos para 2018 (tal y como estaban planteados) tenían reducciones de cargas tributarias para muchos autónomos que tenían unos ingresos más bajos pero, además, establecían la mejora de la protección por paternidad, la mejora del salario de funcionarios y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado… yo creo que no es bueno que en España no haya Presupuestos porque cuando los hay estabilidad y tranquilidad, y espero que lo antes posible los grupos políticos se ponga de acuerdo y den a la ciudadanía española unos presupuestos que son necesarios; mientras tanto están prorrogados pero sí es verdad que los de 2018 contienen medidas que deben ser puestas en marcha cuanto antes”.

Nuevas deducciones para autónomos llegadas con el nuevo año

Sobre algunas de las nuevas deducciones para autónomos que ha traído consigo este 2018, el presidente de ATA explica que una de las que más han reclamado desde el colectivo responde al hecho de que hasta ahora un autónomo no tenía seguridad jurídica en cuanto a lo que se llama los gastos de deducción o la deducción por gastos de manutención: “El hecho de que a partir de ahora un autónomo pueda deducirse hasta 26’67 euros diarios (el doble si pernoctas fuera de casa) es algo importante porque hay que tener en cuenta que hay muchos autónomos que comen fuera de su casa (y a veces había que demostrar cuando tenía uno una inspección que esos gastos estaban afectos al trabajo) pero, en estos momentos, con la nueva deducción sólo son dos obligaciones las que hay que cumplir: que se haga en local de hostelería y que se haga con pago telemático”, explica.

Esta ventaja supone ya, por ejemplo, que “un autónomo que coma 60 días fuera de su casa va a poder deducir 1.600 euros, y el que coma 120 días fuera de casa va a poder deducir hasta 3.200 euros… teniendo en cuenta que hay más de 800.000 autónomos que trabajan en fin de semana y que, evidentemente, estos gastos también pueden ser en días festivos tal y como al final quedó reflejado en la nueva Ley”.

Además de esto, Amor apunta que “los autónomos van a poder deducirse hasta un 30% de los gastos de luz, agua, teléfono, gas, Internet… de los metros que tiene declarados el modelo 036 y 037 y que dedica en su vivienda a la actividad al negocio”, lo que afecta a “unos 400.000 autónomos” que tienen un trabajo en casa y que pueden deducirse “hasta el 30% de esos metros”. No obstante, considera que “esto se ha quedado corto”, que el 30% “es poco” y que se tenía que haber alcanzado el 50%, si bien señala que “es evidente que es un importante avance”.

Novedades importantes también en materia laboral, de derechos y de salud en el trabajo

En cuanto a los cambios que están llegando este 2018 en materia laboral (por ejemplo, en materia de bonificaciones a la contratación, de derechos y de salud laboral), también el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos refiere la posibilidad de que se pueda “contratar a un familiar, ascendiente o descendiente, en el Régimen General y poder acceder a las ayudas a la contratación indefinida; es algo que siempre hemos reclamado porque para un autónomo siempre era más rentable contratar a un extraño que a un familiar suyo porque cuando estábamos hablando de ayudas a la contratación (tanto en el ámbito de las Comunidades Autónomas como en el del Estado) siempre se quedaba fuera el familias, al ascendiente o descendiente”.

También señala otros cambios positivos, como las “ayudas para los autónomos colaboradores, que van a tener una importante bonificación en la cotización; el reconocimiento de accidente in itinere para los autónomos; el hecho de que cuando un autónomo o autónoma tenga descanso por paternidad o maternidad, tenga una importante bonificación en la cuota durante el tiempo que dure ese descanso”.

“Ya hay 968.000 autónomos que dan empleo y cada día España gana tamaño empresarial porque cada día hay más autónomos empleadores, pero es verdad que quedan muchos temas pendientes que hay que trabajar día a día”

En cuanto al momento que viven las relaciones con las diferentes Administraciones o incluso el resto de agentes sociales en pro del denominado ‘diálogo social’, Amor apunta que “la Ley contempla que hay que marcar la representatividad en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor (antes del 26 de abril) pero también que antes de un año (es decir, antes del 26 de septiembre) los autónomos deben estar ya en el Consejo Económico y Social”.

Dicho esto, afirma que su organización, ATA, “la mayoritaria en el ámbito de los autónomos” tiene “un contacto fluido y un diálogo abierto muy importante con el Ministerio de Empleo y con las fuerzas parlamentarias, y eso es lo que hace que en estos momentos estemos trabajando en medidas que quedan: por ejemplo, estamos trabajando en el Congreso de los Diputados para lograr que haya un régimen sancionador para combatir la morosidad y, en la subcomisión del Congreso que también tiene que estudiar una serie de reformas pendientes… y esto se puede alcanzar gracias a ese diálogo que hay, constante y fluido, con el Ministerio de Empleo y con el resto de los grupos parlamentarios”.

Lorenzo Amor no vacila en afirmar que “si a los autónomos les va bien, a España le va mucho mejor”, y añade que “para que a los autónomos les vaya bien hay que seguir tomando medidas, eliminando trabas, fomentando la contratación; ya hay 968.000 autónomos que dan empleo y cada día España gana tamaño empresarial porque cada día hay más autónomos empleadores, pero es verdad que quedan muchos temas pendientes que hay que trabajar día a día”, reitera.

“Cataluña siempre ha sido una locomotora en la generación de empleo y en la actividad económica, y que en estos momentos se viva este ‘circo’, está situación de incertidumbre… es complicado”

Finalmente, atendiendo a una radiografía económica del país y al futuro en este sentido, ¿cómo cree Lorenzo Amor que está afectando (y que puede seguir haciéndolo) la situación de inestabilidad territorial que tiene su foco en Cataluña pero que provoca también ciertas incertidumbres al conjunto del país en lo que a inversiones y dinamismo empresarial se refiere?

“Cataluña siempre ha sido una locomotora en la generación de empleo y en la actividad económica, y que en estos momentos se viva este ‘circo’, está situación de incertidumbre y que, en muchos casos, los dirigentes políticos pasen de las estructuras que tiene un Estado de Derecho… es complicado; eso genera inseguridad jurídica y no es lo mejor ni para la democracia ni para el Estado de Derecho ni, evidentemente, para la generación de empleo, la certidumbre y la creación de riqueza”.

En este sentido, recuerda que “los datos están ahí: hemos visto cómo en los últimos prácticamente cuatro meses ha habido situaciones complicadas y parámetros económicos que han reflejado cómo la situación política de inestabilidad se traslada a la situación económica”, concluye.

