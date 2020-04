El presidente ATA, Lorenzo Amor , considera que las medidas dirigidas al colectivo de autónomos aprobadas por el Gobierno Central para afrontar la crisis del COVID-19 “van en la buena dirección” aunque “no son insuficientes porque no llegan a la mayoría de autónomos”.

Durante una entrevista telefónica realizada por el Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha valorado las medidas dirigidas al colectivo de trabajadores autónomos aprobadas por el Gobierno Central ante la crisis provocada por el coronavirus.

Lorenzo Amor ha explicado que el colectivo de trabajadores autónomos “están pasando un momento bastante complicado porque los gastos de alquiler, luz y agua siguen corriendo y el problema es que la liquidez y los ingresos están, en muchos casos, a cero”.

Lorenzo Amor: “Las iniciativas van en buena dirección pero son insuficientes porque no llegan a la mayoría de los autónomos”

Ante esta situación, el Gobierno Central ha aprobado una serie de medidas que desde ATA consideran que “son iniciativas que van en la buena dirección pero son insuficientes porque no llegan a la mayoría de los autónomos”.

Explica Lorenzo Amor que “la prestación por cese de actividad no es nada nuevo, es un derecho que tienen los autónomos. Además esa prestación articula incluso la posibilidad de acceder a ella de forma temporal cuando haya una causa de fuerza mayor como esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Estas medidas se quedan cortas porque aquellos autónomos cuyos ingresos no hayan llegado al 75%, de momento, quedan fuera y esto es un problema porque hay muchos autónomos que pierden entre el 30 y el 40% y ya tienen una dificultad terrible de llegar a final de mes y pagando todos los gastos”.

Continúa explicando que desde ATA “habíamos pedido la suspensión de la cuota de los meses de marzo y abril y ayer, sorprendentemente, nos cargan la cuota a los autónomos y nos ofrecen una moratoria. Esto llega tarde, después de haber cobrado la cuota. Llevamos 15 días pidiéndoselo al Gobierno, han pasado seis Consejos de Ministros y la medida llega tarde”.

Lorenzo Amor, presidente de ATA. Foto: @GUILLERMO LOPEZ

Lorenzo Amor: “Una moratoria es pan para hoy y hambre para mañana”

Aun así señala que “no quiere decir que no sea importante porque hay autónomos que se van a acoger a ello pero desde luego no creo que sean muchos porque una moratoria es pan para hoy y hambre para mañana y los autónomos no saben qué va a pasar mañana”.

Por ello, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, destaca que “si el Gobierno quiere ayudar a los autónomos, hay otras formas de hacerlo”.

“El Gobierno ya tendría que haber suspendido la cuota de abril, pasar las obligaciones tributarias del mes de abril del primer trimestre, a julio para hacerlo conjuntamente con el segundo trimestre, bajar el umbral del 75% al 30% de las pérdidas para que los autónomos puedan acceder a esas ayudas como lo ha hecho el Gobierno danés que contempla desde el 30% durante 3 meses y hasta 23.000 coronas, o en el decreto publicado hoy en el BOE que habla de pérdidas del 40% para acogerse a la moratoria hipotecaria, que no lo paga el Estado”.

ATA considera que las medidas aprobadas por el Gobierno excluyen a 7 de cada 10 autónomos

Sobre la comunicación que mantienen los responsables del Gobierno con ATA, Lorenzo Amor explica que “llevo una semana sin hablar con el ministerio” y que aunque “nosotros hemos solicitado multitud de propuestas para que lleguen al colectivo, el problema es que las aprobadas van a llegar como mucho a un 30% del total, 7 de cada 10 autónomos se van a quedar fuera y lo único que van a tener es la moratoria aplazamientos y solicitudes de crédito, pero no lo fundamental”.

Lorenzo Amor ha destacado la necesidad de que las medidas aprobadas por el Gobierno no solo se tomen mientras dure el estado de alarma, sino que tengan una duración posterior.

“Aquellos que piensan que vamos a arrancar en breve después del estado de alarma están muy equivocados porque la actividad no va arrancar igual. Se van a quedar muchos autónomos en el camino y también mucho empleo”. En este sentido, ha destacado que el Gobierno debería prologar en un mes posterior al fin del estado de alarma la fecha de caducidad de los ERTEs y no obligar a los autónomos y a las pymes que hayan hecho ERTEs a tener contratados a los trabajadores, “eso es muy complicado y no lo puede garantizar nadie”, señala el presidente de ATA.

Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Lorenzo Amor: “En la crisis del 2008 se quedaron en el camino 400.000 autónomos y esta vez vamos por la misma dirección”

Lorenzo Amor ha destacado durante la entrevista que la pérdida de empleo y de autónomos a consecuencia de la crisis del coronavirus va a superar a la del 2008: “O el Gobierno cambia el rumbo o va a ser difícil porque en estos momentos el daño que están sufriendo los autónomos es muy grave y la recuperación va a ser muy paulatina. Suponiendo que tenemos 60 días de estado de alarma, como ya han decretado en otros países, y nos reincorporemos el 14 de mayo, no pensemos que los tres primeros meses las cosas van a ser igual, no sabemos lo que va a ocurrir con la actividad. Yo veo las cosas difíciles pero tengo que decir que los autónomos tiramos del carro y fuimos capaces de salir de la crisis del 2008 y de arrastrar a mucha gente para que la economía pudiera crecer y esto lo vamos hacer igual. El problema es que en el 2008 se quedaron prácticamente 400.000 autónomos en el camino y esta vez vamos por la misma dirección”, ha destacado el presidente de ATA.

Lorenzo Amor: “Desde ATA vamos a defender al colectivo de autónomos con todas nuestras fuerzas y lealtad”

Por último, el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, ha lanzado un mensaje de ánimo y apoyo a los autónomos ante esta situación: “desde ATA estamos comprometidos con los autónomos, no con ningún Gobierno ni con ningún partido político. Eso es lo que nos mueve a defender al colectivo de autónomos y lo vamos hacer con todas nuestras fuerzas y lealtad porque en estos momentos es importante la unidad en materia sanitaria pero con toda la energía de saber que los autónomos necesitan ayuda”.