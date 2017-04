Robisco asegura que “después de momentos difíciles, duros, en los que todos los españoles y los castellano-manchegos han tenido que ‘arrimar el hombro’ por una crisis brutal, este último año es de mejores expectativas, y esas expectativas también se trasladan a un Partido Popular que está unido, que es Gobierno y que es mayoría en Castilla-La Mancha aunque no nos dejan gobernar pero en cualquier momento estamos dispuestos a ello; en España las cosas están yendo bien y nos gustaría que en la región todavía fuesen mejor, y por eso el PP es un Partido preparado, unido, con ilusión, con confianza en torno a una gran mujer, a una gran persona, a una líder nata como es Mª Dolores de Cospedal, por tanto lo hemos vivido así: con confianza, ilusión y esperanza, y cuanto antes llegue el 2019 mucho mejor porque estamos preparados para gobernar en cualquier momento”.

Del nuevo equipo que ha salido de este último Congreso de los Populares en la región, Robisco señala que “ya era un equipo grande, con grandes referentes y grandes alcaldes, grandes presidentes de Diputación en todas las provincias… también tenemos un grupo magnífico de diputados regionales con muchas ganas y en una edad muy buena, y todo eso ya se venía demostrando”.

Afirma que son “un equipo amplísimo que, además, se ramifica en las provincias con gente extraordinaria que tiene experiencia y a la vez es joven; y eso ha salido: un equipo más fortalecido, más amplio, todavía mayor, en el que tenemos muy claro lo que queremos; hemos pasado momentos difíciles, hemos gobernado cuatro años y sabríamos gobernar estos cuatro años mucho mejor pero no nos dejan, y en el momento que nos dejen, estamos convencidos de que lo vamos a hacer bien porque los castellano-manchegos han dado ejemplo”.

Lorenzo Robisco señala que “los ciudadanos de Castilla-La Mancha han dado ejemplo de cómo se pueden superar las dificultades; cómo hay empresarios y trabajadores magníficos… y en definitiva eso es lo que queremos: generar empleo, que la Sanidad funcione y no sea un caos, que la Educación sea mucho mejor y que todos tengan oportunidades para generar inversión y bienestar social”.

Concluye que “la fórmula es sencilla” pero añade que les tienen que dejar aplicarla: “Estamos convencidos que ya ha comenzado la cuenta atrás, quedan apenas dos años para unas nuevas Elecciones y nosotros estamos preparados y en disposición de gobernar en Castilla-La Mancha en la misma línea que lo estamos haciendo en España”.

XIII Congreso Autonómico del PP de Castilla-La Mancha

“La gran virtud de Mª Dolores Cospedal es que se apoya en grandes equipos, que sabe delegar, que también sabe dar la cara”

Sobre su reto personal de asumir la portavocía del Partido Popular en Castilla-La Mancha y ser, así, la ‘cara visible’ que se comunique con los ciudadanos, Robisco apunta que “la cara visible es Mª Dolores de Cospedal, y hay muchas más caras magníficas, grandes compañeros… ahora me ha tocado subir un peldaño más a mí y lo voy a hacer contando con todos: desde Carmen Riolobos (que ha sido una gran portavoz y que ahora tiene otra misión en Comunicación todavía más amplia), a Paco Cañizares, Ana Guarinos, Vicente Tirado, todos mis compañeros regionales, los presidentes provinciales… La gran virtud de Mª Dolores Cospedal es que se apoya en grandes equipos, que sabe delegar, que también sabe dar la cara, que ha sido la mejor presidenta de Castilla-La Mancha y que está rodeada de equipos muy amplios; lo hace ahí, lo hace como una gran ministra que en apenas unos meses ya es referencia nacional y lo hace como secretaria general de un Partido”.

En su caso particular, Lorenzo apuesta por la ilusión ante su nueva ‘misión’, y no dejando de lado “una fórmula que funciona muy bien”, y que señala que no es otra que “trabajo, trabajo y trabajo para sacar adelante buenas propuestas a los castellano-manchegos”. Confía en que “el tiempo pasa muy rápido” y, sobre todo, en que en dos años los habitantes de la región volverán a depositar su confianza en el Partido Popular “como lo hicieron ya hace dos años, dándonos una mayoría pero que no fue suficiente”.

XIII Congreso Autonómico del PP de Castilla-La Mancha

“No podemos perder las oportunidades que se están perdiendo por populismos, por radicalismos”

Partiendo del análisis de la situación que los Populares hacen del panorama regional, ¿cuál será la ‘hoja de ruta’ a seguir en el PP castellano-manchego de cara a la ciudadanía, con la mirada puesta en ese 2019 al que Robisco se refiere?

El portavoz del Partido Popular afirma que la ‘hoja de ruta’ la tienen muy clara; apunta estar seguro de que “recientemente se aprobarán los presupuestos regionales, con Page de la mano de Podemos de una forma radical”, frente a lo que recuerda que el PP ha presentado una batería de enmiendas. Afirma que la de los Populares es “una ‘hoja de ruta’ completamente distinta, que pasa por bajar la presión fiscal; porque en Castilla-La Mancha se bajen los impuestos y se genere más inversión; porque los empresarios sean más competitivos; porque se cree más empleo; porque el caos sanitario desaparezca; porque no se les haga un esfuerzo extraordinario a médicos y a enfermeros a la hora de prestar su trabajo y los pacientes no estén en listas de espera de forma salvaje, escandalosa y brutal; porque se comiencen las obras en los hospitales; porque haya infraestructuras y obra pública; porque la Educación mejore… Tenemos una ‘hoja de ruta’ clarísima que se ha traducido en 232 enmiendas que hemos presentado”.

Por ahí pasa, por tanto, el camino del PP, junto “a la defensa de la unidad de España”. Considera que “no es tan complicado, es todo muy sencillo y ahora, encima, nos acompaña esa coyuntura económica que no tuvimos en 2011 cuando hubo que apretarse el cinturón porque nos habían dejado una ruina y habían destrozado España mucho más de lo que era una crisis internacional; creo que la situación es ahora mejor, estamos convencidos de ello y no podemos perder las oportunidades que se están perdiendo por populismos, por radicalismos y por problemas internos del PSOE que no sabe muy bien lo que quiere: en Castilla-La Mancha le tiende la mano a Podemos y luego Page le dice a Pedro Sánchez que no pacte con Podemos… eso es lo que tenemos en la región, y hay que estar a crear y generar oportunidades, no a discutir o enfrentarse a populismos”.

XIII Congreso Autonómico del PP de Castilla-La Mancha

“Page no sabe si irse con uno, si irse con otro, si darle la mano a Podemos…; no sabemos si tenemos un pacto roto, tenemos unos presupuestos que llevan cinco meses de retraso… no sabemos dónde vamos”

Al preguntarle si cree que el proceso interno que está a las puertas de vivir el PSOE nacional puede acabar afectando a la tranquilidad que se pueda respirar en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco responde que “nos está afectando ya, llevamos dos años en los que no sabemos dónde estamos”.

Amplía que “Page no sabe si irse con uno, si irse con otro, si darle la mano a Podemos…; no sabemos si tenemos un pacto roto, tenemos unos presupuestos que llevan cinco meses de retraso… no sabemos dónde vamos, no hay principios, no hay una idea clara de lo que se quiere en Castilla-La Mancha”.

Explica que “mientras Madrid despega y los empresarios se están yendo a Madrid porque hay mejores oportunidades, aquí estamos desperdiciando oportunidades, y eso es fruto de un caos y de un desbarajuste político en el que cada Consejería no sabe lo que quiere, no invierte y no ejecuta el presupuesto… No se sabe, no se tienen unas ideas claras: si vamos hacia Podemos; si se rompe el pacto; si se ataca a la concertada o no se ataca; si se crea empleo público o no se crea; si a los interinos se les paga o no se les paga… como no se sabe lo que se quiere, llevamos dos años sufriendo unas ideas o unas políticas nefastas del Partido Socialista, arcaicas; son los mismos que hace diez años, veinte y treinta años: cuando yo era un niño, estos socialistas estaban gobernando, ya estaba Page, ya estaba Bono, ya estaba Barreda… Al final viene a ser lo mismo, y ese desbarajuste político se está viviendo…”.

Considera, además, que “se va a recrudecer en los próximos meses porque se van a olvidar de Castilla-La Mancha y están esperando a ver quién les gobierna o quién va a estar de líder del PSOE, y eso va a ocurrir con un presidente que no tiene la valentía suficiente ni para ser presidente de los castellano-manchegos ni tan siquiera para dar un salto político dentro de su Partido”.

Frente a eso, apunta que “afortunadamente hay otra cosa que se está descubriendo: la grandeza de esa presidenta que fue Mª Dolores de Cospedal y que lo volverá a ser, y ahora más que nunca vamos con la cabeza muy alta la gente del Partido Popular; creo que los castellano-manchegos se están dando cuenta de que todo esto hubiera sido mejor si hubiese funcionado de otra manera; los populismos no sirven de nada, y dos personas que además han discutido entre ellas (como son los dos diputados de Podemos) no pueden marcar el devenir, el futuro y el presente de Castilla-La Mancha”.

XIII Congreso Autonómico del PP de Castilla-La Mancha

“Siempre está esa incertidumbre de que si no se aprueban los presupuestos habrá Elecciones… pues yo creo que entre una cosa y otra, ningún español tendría ninguna duda: hay que aprobar los presupuestos”

Dando una última pincelada al ámbito nacional, este pasado ha sido un fin de semana intenso a nivel de Congresos del PP en muchas otras zonas de España, y en alguno hemos escuchado incluso intervenir al presidente del Gobierno apostando por agotar la legislatura pero poniendo la nota de atención en lo que ha sucedido en torno a los estibadores en el Congreso (o lo que pueda suceder con los Presupuestos Generales del Estado…). ¿Confía Lorenzo Robisco en que esas situaciones no acaben influyendo en la estabilidad política del país?

“Por supuesto que pueden influir –afirma-; son temas muy delicados que significan mucho; que ahora unos Partidos políticos castiguen a todos los españoles con una multa de cientos de miles de euros porque simplemente no se ponen de acuerdo y porque vamos contra una sentencia que ha dictado Europa… es preocupante”.

Señala que “Rajoy es un político de talla y un hombre de Estado, y sabe de la necesidad de aprobar unos presupuestos porque en Europa nos tenemos que fortalecer y tenemos que ir con esa credencial; si todo eso no es posible (y un mal ejemplo es lo que ocurrió el otro día con los estibadores), se da esa ruptura en la que el PSOE no sabe si va un paso adelante o un paso atrás… incluso desde el PP nos gustaría que el PSOE estuviera fortalecido porque sería bueno para España, pero en estos momentos hay una incertidumbre política (también en Castilla-La mancha, aunque de forma más oculta, nos viene ocurriendo lo mismo), y es una pena perder oportunidades…”.

Reitera que “estamos en un momento magnífico, estamos creciendo, España es referencia internacional… es un gran momento de altura política, de hombres de Estado, en los que hay que pactar, hay que entenderse, hay que ceder… y el otro día no se demostró”, No obstante, aboga por ser optimista: “Quiero confiar en que ahora, con nuevas conversaciones, no sólo ese problema puntual e importante de los estibadores saldrá adelante, sino ese otro gran ‘problema’ (que, a la vez, es solución) que es aprobar los Presupuestos también saldrá adelante”.

“Yo confío y deseo que haya presupuestos y que no haya Elecciones, pero claro, siempre está esa incertidumbre de que si no se aprueban los presupuestos habrá Elecciones… pues yo creo que entre una cosa y otra, ningún español tendría ninguna duda: hay que aprobar los presupuestos porque es la fórmula para salir adelante con la ayuda de todos los españoles que han demostrado estar más a la altura de muchos dirigentes políticos, así que hay que confiar y, sobre todo, ser respetuoso y responsable con aquellos que han depositado el voto porque creen que los políticos y los hombres de Estado pueden sacar adelante España con decisiones de sentido común”, concluye.

Hasta aquí, esta entrevista vía telefónica al recién elegido nuevo portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco. Si lo desean, pueden escucharla al completo a través del archivo de audio que acompaña a este texto.