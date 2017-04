La última vez que tuvimos ocasión de conversar con Gerena fue hace algunos meses, en persona y aquí en nuestros estudios. Entonces estaba ‘a las puertas’ del gran homenaje que varios artistas le iban a rendir en Sevilla (junto a la presentación, además, de un documental sobre su vida titulado ‘La Voz en lucha’).

Manuel nos cuenta que esa cita “resultó muy bien: el público estuvo emocionado, la gente respondió masivamente, los compañeros y compañeras artistas estuvieron completamente entregados…”. Sin duda, fue una noche entrañable que, además, quedó grabada por las cámaras: “Está próximo a publicarse (de momento, por Canal Sur) tanto esa película de mi vida y un resumen de tres horas del espectáculo de ese homenaje que se me hizo en el Fibes de Sevilla; creo que lo van a pasar en abril y mayo, respectivamente”, señala.

Ambas cosas (película y homenaje) asegura que “se están negociando con una discográfica (Warner Music) para publicarlo en un doble DVD” en lo que, a buen seguro, será el deleite de muchos y una ocasión única de reunir en torno a la figura de un grande a otros tantos artistas de la talla de Miguel Poveda, Arcángel, Esperanza Fernández, El Pele, Ricardo Miño, Gualberto, Pedro Ricardo Miño, Miguel Ortega y Rancapino Chico… y junto a la colaboración especial de Víctor Manuel.

Libros y CD Musical de Manuel Gerena”

Manuel Gerena reedita su disco dedicado a Miguel Hernández, con dos nuevos temas

Ya en el marco de este 28 de marzo que nos escucha, exactamente cuando se cumplen 75 años de la triste muerte del poeta Miguel Hernández en la cárcel de Alicante, Manuel Gerena nos relata cómo este tipo de aniversarios sirven para recordarle “que Miguel Hernández no ha muerto, el poeta sigue vivo en mi voz”.

Manuel Gerena ya publicó en su día (exactamente, en 2001) un trabajo llamado ‘Miguel Gerena canta con Miguel Hernández’ que, ahora, se reedita bajo el marco del 75º aniversario de la muerte del Poeta y “con temas nuevos (La nana de la cebolla y Para la libertad), junto a los diez temas que tenía incluidos anteriormente”.

Entre esa maravillosa decena de canciones, se encuentra “la voz viva de Miguel Hernández”, porque de cara a la publicación de ese disco, Manuel Gerena tuvo ocasión de incluir una grabación excepcional efectuada durante la guerra civil y en la que un emocionado Miguel Hernández recita su Canción del esposo soldado.

Sobre esto, Gerena nos cuenta que le había prometido a la familia de Miguel Hernández en 1989, cuando coincidieron en un acto, que le iba a dedicar un disco al que denomina su “maestro del verso”. Recuerda que pocos días después la familia le dedicó uno de los volúmenes de las obras completas de Miguel Hernández: “Me lo dedicaron los tres; Lucía Izquierdo (que es la nuera) y los hijos de ésta (nietos de Miguel), Mª José y Miguel Hernández”, recuerda emocionado relatando cómo desde aquellos días, el contacto con la familia fue constante y cercano.

“En 2001 fue cuando el disco vio la luz y fue protagonista de conciertos en casi todas las Universidades de España”, incluida la de Castilla-La Mancha, tierra que nos ‘observa’ más cerca.

Miguel Hernández

“Miguel Hernández es un poeta imprescindible”

Gerena nos habla de Miguel Hernández; nos cuenta que “es un poeta muy claro, muy ‘iluminado’ en el sentido de que su obra tiene mucha ‘luz’ (luz de paz, luz de justicia, luz de verdad); es un poeta imprescindible”.

Subraya que tuvo “la desgracia de haber muerto muy joven” y especifica que “no murió: lo mataron, lo asesinaron”, pero resalta sobre todas las cosas que “está en nuestro recuerdo su obra y también su persona, porque solamente de una persona tan grande como ésta pueden salir los versos tan tremendos y tan importantes que son los de Miguel, que ocupan todo el espacio de su obra”.

Asegura que la huella de Hernández ha dejado mucho en él como artista: “Yo no solamente soy un cantaor flamenco, un cantautor, que le canta a Miguel Hernández, sino que soy una persona que está muy cerca de la obra y de la familia de Miguel Hernández”. Tan sólo tres año separaron la muerte del poeta del nacimiento de uno de los cantaores que magníficamente pusiera voz a sus versos, y no duda Gerena en afirmar lo mucho que siente no podido conocer personalmente “a este gran poeta del mundo, al poeta del pueblo”; pero pone en valor que estar tan cerca de su familia y de su obra le ha permitido “no solamente estar cerca de su verso, sino estar cerca de su propia sangre”.

Manuel Gerena

“Hoy Miguel sería… algo de lo que no hay”

De haber vivido ahora, Gerena considera que Miguel Hernández habría sido “lo que fue entonces: un revolucionario con mucha claridad, un revolucionario con mucha verdad, un revolucionario insobornable (que es lo que yo siempre intento ser cada día). Hoy Miguel sería… algo de lo que no hay”, asegura.

Acto seguido, nos recita el poema que acaba de escribir al Poeta en esta fecha señalada (como nos cuenta que así atestiguan las Redes Sociales del propio Manuel Gerena, este 28 de marzo, bajo el título ‘Vive el poeta en mi voz’).

Porque el poeta vive en mi voz,

el poeta no ha muerto;

Miguel Hernández camina

por los senderos del pueblo…

Allí donde yo cante

sus versos en revolución,

el poeta vive y resuena

llenando el espacio de la razón…

El poeta no ha muerto,

vive en los amaneceres,

-está con nosotros-

cada día y noche,

el poeta vive en los atardeceres…

Hoy veintiocho de Marzo,

dicen que partió el poeta

para otros espacios,

y que dejó las puertas abiertas,

del corazón de su verso revolucionario…

El poeta no se fue,

porque está cada día y noche,

-en las alboradas-

y en el crepúsculo de cada atardecer…

Hermosos sentimientos escritos de Manuel, con quien ha sido especial conversar nuevamente en torno a la figura de Miguel Hernández. En muy pocos días (el 5 de abril) todos ustedes lo podrán volver a ver porque Manuel Gerena va a participar, junto a otros invitados, en el programa especial que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca va a dedicar al 40º aniversario de la legalización del Partido Comunista en España. Una cita a la que desde aquí les convocamos.

Si lo desean, pueden escuchar esta conversación telefónica con el cantautor flamenco Manuel Gerena y dedicada al poeta Miguel Hernández por el 75 aniversario de su muerte este 28 de marzo, a través del archivo de audio que acompaña a este texto.

Manuel Gerena en su primer recital de cante que tuvo lugar en Alcalá la Real (Jaén), el 7 de noviembre de 1968.