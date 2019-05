OBSERVACIÓN: PARA VER LA ENTREVISTA AL COMPLETO, EN EL VÍDEO ADJUNTO

Se trata para Manuel Serrano de las primeras elecciones a las que concurre como candidato ya que la legislatura comenzaba con Javier Cuenca como alcalde de Albacete.

El candidato por el Partido Popular comienza la entrevista afirmando que “la experiencia de gobierno ha sido muy gratificante, cercana y de tú a tú con los albaceteños” y apunta que está dispuesto a “seguir avanzando con decisión y firmeza para conseguir una mejor ciudad, que pueda alcanzar un estándar de calidad de vida que sea un orgullo y que sea una ciudad donde otras se puedan mirar. Lo estamos consiguiendo”, destaca Manuel Serrano.

Así ha asegurado que “me presento a las elecciones con una acreditada solvencia y experiencia, somos un Ayuntamiento donde los proveedores y ciudadanos confían, podemos proyectar certidumbre y seriedad”.

En este punto, ha recordado que “hace ocho años, el Gobierno municipal estaba sumido en una crisis moral y social. Nos cortaron la luz, y los responsables fueron los socialistas, debíamos una feria y media, un año entero del mantenimiento de los parques, nadie nos quería vender. Teníamos un Ayuntamiento en quiebra, que no pagaba a los proveedores y que arruinaba a los autónomos y pequeñas empresas. Hoy hemos devuelto a la ciudad la ilusión, la esperanza”, apunta el candidato a la alcaldía de Albacete por el Partido Popular.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Manuel Serrano ha asegurado que “el inmovilismo y la parálisis la trajeron los socialistas con la deuda que nos dejaron” y ha apuntado que “lo primero era solventar la situación económica, para poder recuperar servicios y garantizarlos, para luego invertir”.

De este modo ha apuntado que “en la ciudad hemos hecho muchas cosas y me siento orgulloso de haberlo hecho de la mano de los grupos políticos. Hemos construido una ciudad desde el consenso, hemos hecho de la necesidad, virtud, y hemos aprovechado la pluralidad política del Ayuntamiento para seguir avanzando”.

Para seguir construyendo el proyecto de ciudad que desea, Serrano ha presentado en forma de programa electoral, “un contrato con los albaceteños, que está nutrido de la propia experiencia vital del Gobierno y del contacto que hemos tenido con el tejido asociativo de la ciudad. 150 medidas importantes que conforman un programa realista, que se puede ejecutar”.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete

Creación de empleo

En materia de creación de empleo, Manuel Serrano ha destacado que “la certidumbre que proyecta el equipo de gobierno ha hecho que más de 8.500 personas salgan de la lista del paro” en los últimos años debido a que “nos hemos puesto de la mano de los empresarios”.

Además, ha señalado que en Albacete, las licencias de actividad se han disparado desde el año 2015, así como también las licencias de obra mayor, menor y la matriculación de vehículos. Para el actual alcalde de la ciudad, “esa es la verdadera radiografía económica de la ciudad”, aunque admite que “todavía queda mucho por hacer”.

Las propuestas en materia de creación de empleo del Partido Popular, pasan por “seguir apostando por Planes de Empleo” como el que se llevará a cabo durante el verano con las Escuelas Infantiles, continuar con el programa de becas para jóvenes titulados, “que ha posibilitado casi 500 contrataciones en empresas”, y “seguir apoyándome en los empresarios de Albacete”, mejorando los parques empresariales como el de Romica, desdoblando el puente de Campollano “para darle mejor acceso y movilidad”, seguir incentivando la contratación, fomentando la competitividad y ayudar a la creación de empresas.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete

Serrano también apuesta por seguir reivindicando la autovía Albacete-Linares de la que afirma que “fui a aporrear la puerta de la subdelegación del Gobierno cuando era presidente Rajoy, y luego, con el Gobierno socialista, “me quedé solo”, al igual que asegura, ocurre con la construcción de una plataforma logística. “Espero tener más suerte cuando vaya a tocar puertas, porque he ido en varias ocasiones y nos han hecho poco caso, no sé si porque tienen pocos recursos, o porque no gobiernan los de su partido”, lamentaba Serrano.

El candidato a la alcaldía se ha comprometido a que “Albacete sea la ciudad que tenga el IBI más bajo de toda España”.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete

Comercio local y peatonalización

Durante la entrevista, Manuel Serrano también se ha referido al comercio local, que admite “tiene problemas” pero apunta que “nosotros hemos estado muy cerca de los comerciantes de Albacete para incentivarlo y poder apoyarles, al igual que con los empresario y hosteleros”.

Como medidas, apuesta por bajar los impuestos, agilizar la expedición de licencias de actividad, la creación de una Oficina para ciudadanos y empresas, potenciar de más efectivos materiales y humanos a la Policía Local “para luchar contra el fraude y la venta ilegal y contra el vandalismo urbano que atenta contra comercios, transporte y edificios públicos” e incentivar todas las promociones, campañas y proyectos desarrollados por la Federación de comercio y las entidades que lo integran.

En cuanto a la peatonalización del centro de la ciudad, Serrano afirma que “es lo mejor para la ciudad, y lo seguiremos haciendo con tacto y con medidas reversibles a los proveedores de los comerciantes, teniendo en cuenta a los residentes, taxis, transporte urbano y emergencias y ejecutando las obras con cabeza”.

En materia de movilidad, Manuel Serrano ha recordado que en 20 días se pondrá en marcha el Plan Director del Transporte Urbano mediante el que llegarán los autobuses “con mayor flujo y frecuencia” a los barrios de nueva creación como Medicina, Imaginalia, la prolongación de San Antonio Abad y por primera vez entrará el autobús al Barrio del Pilar, mejorará las comunicaciones con Campollano, con el cementerio, y “estudiaremos cómo podría llegar a las pedanías”.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete

Vivienda y pobreza

Manuel Serrano se ha referido durante la entrevista a política de vivienda y pobreza, afirmando que el gobierno del Partido Popular, “durante los peores años de la crisis y durante los último cuatro años, hemos destinado bastantes recursos a un Plan de Choque Integral contra la Pobreza”.

Así, ha destacado que se ha conseguido ayudar a pagar las letras de la hipoteca, facturas de gas y agua a familias necesitadas, se han triplicado los recursos para la ayuda a domicilio y continúa la colaboración con Cruz Roja con la “tarjeta monedero, que procura alimentos de primera necesidad”. Además continúa el proyecto “Tu ciudad alquila”, la colaboración con el economato de Cáritas y “hemos facilitado infraestructuras y dotaciones al Banco de Alimentos”.

Serrano ha destacado además que Albacete es una de las ciudades que más destina de todo el país a cooperación internacional y muestra su compromiso de “seguir” con todas estas medidas.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Hospital de Albacete e infraestructuras

Durante la entrevista, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Manuel Serrano, también ha hablado sobre el Hospital de Albacete lamentando que el Partido Socialista, “después de haberlo prometido, nos hayan buzoneado la ciudad reeditando ese compromiso”.

Serrano ha criticado además que “tengamos unas listas de espera acuciantes” y que hayan hecho pequeños movimientos en el Hospital “para decir que las obras han comenzado”.

Por tanto, ha asegurado que “lo primero que haré será llamar a la puerta de las administraciones, independientemente del color político que la presida, para decir a la Junta que hace falta el Hospital ya, y que no se tome el pelo a los albaceteños”.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete

Manuel Serrano también ha afirmado que reivindicará la construcción del centro de salud del Marillanos Martínez y que se estudie la posibilidad de implantar unas urgencias geriátricas en el Perpetuo Socorro.

En cuanto a las infraestructuras, el candidato a la alcaldía se compromete a reivindicar al presidente de la Junta la autovía a Cuenca y la construcción de los colegios Imaginalia, el del Barrio Universidad y el de Medicina, apuntando que “yo voy a poner suelo a disposición para necesidades, que también las hay, en el barrio de nueva creación del Polígono San Antón”.

Además, Serrano afirma que se dirigirá al presidente del Gobierno para conseguir que el Banco de España se convierta en una “gran biblioteca para Albacete”, así como también para conseguir mejores tarifas del AVE con Madrid, Alicante y Valencia, la autovía Linares, “que es fundamental” y el tercer carril de la Roda. También señala que “les convocaré a los dos para que apuesten por las infraestructuras deportivas, por un gran pabellón multiusos y por un centro acuático”.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Recinto Ferial

La apertura del Recinto Ferial es otro de los asuntos que están sobre la mesa durante esta campaña electoral. El candidato por el PP a la alcaldía de Albacete, Manuel Serrano, se ha referido a las obras de rehabilitación por valor de 3 millones y medio de euros que se han llevado a cabo en este emblemático edificio de Albacete que “está mucho más accesible, versátil y abierto”, y que ha contado durante los últimos fines de semana con actividades de juegos populares, actuaciones musicales y teatro.

Es intención de Serrano el celebrar la 40 edición de Expovicaman en el Recinto Ferial de Albacete para “volver a los orígenes” de la Feria Agrícola y Ganadera.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete

Pactos

En relación con los futuros pactos que serían necesarios para la formación del Gobierno municipal, Serrano afirma que “me gustaría conseguir un gobierno de centro derecha, y eso creo que va a ser posible”.

Serrano se muestra dispuesto a dialogar y pactar “con cualquiera que quiera plantear avances y progresos para los albaceteños, como si tiene que ser también con el PSOE y con Podemos” y apunta que “se tendrá en cuenta todas las propuestas asequibles y asumibles dentro del marco económico del Ayuntamiento que pueda plantear cualquier otro grupo político”.

En este punto recuerda que durante esta legislatura se han aprobado, con el acuerdo de Ganemos (en dos ocasiones), Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, cuatro presupuestos municipales, cuatro Planes de Inversiones (uno extraordinario), y dos ofertas de empleo público.

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete

El candidato a la alcaldía del Ayuntamiento ha instado a los albaceteños a “que voten centrados en el futuro de la ciudad de Albacete”. Serrano ha afirmado que “me voy a dedicar a ella con pasión, como lo he hecho siempre, centrado en el futuro de la ciudad que quiero y por la que vengo trabajando y dispuesto a seguir haciéndolo”.

El actual alcalde de la ciudad ha asegurado que “mis ocupaciones han sido las preocupaciones de mis vecinos” y apunta que “lo he hecho con honestidad, transparencia y cercanía, escuchando mucho y con los pies en el suelo”.

Finaliza destacando que “quiero conseguir una ciudad para la innovación y para el emprendimiento, una ciudad con un gran estándar de calidad de vida para los albaceteños”.

OBSERVACIÓN: PARA VER LA ENTREVISTA AL COMPLETO, EN EL VÍDEO ADJUNTO

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete, junto a la periodista Carmen García

Manuel Serrano, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Albacete