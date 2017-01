“Los inicios de Comisiones Obreras se alargan en el tiempo antes del ’77 (que digamos que es el periodo de fundación) si bien es entonces cuando, ya con las libertades, adquieren una forma de organización paulatina”, nos sitúa Marcel Camacho.

El hijo de quien fuera fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras (Marcelino Camacho) habla de las singularidades que distinguían a CC.OO. de otros sindicatos que habían existido anteriormente. Por ejemplo, “une por primera vez las experiencias históricas de carácter asambleario y, en la base y en la estructura de las propias empresas, constituye unos elementos de acción que tienen un gran peso en la organización en su conjunto: esto hace que los propios trabajadores en la asamblea (sean o no afiliados) tomen decisiones importantes para el conjunto de la organización como sindicato de las Comisiones”.

Resalta, además, que “Comisiones Obreras se constituye como un movimiento independiente de los Partidos políticos y esto es importante porque, hasta entonces, los sindicatos obedecían más bien a unas corrientes ideológicas muy definidas y muy dependientes de Partidos políticos; esto cambiar sustancialmente y en Comisiones Obreras comienzan a aparecer corrientes de carácter comunista, socialista, cristianos… y de muchas orientaciones, lo cual resulta muy distinto y novedoso y le aporta una pluralidad interna muchísimo mayor”.

Señala también Marcel que “Comisiones Obreras en la clandestinidad era un fenómeno abierto y de masas, conocido por la policía, por los movimientos represivos en su conjunto y por la propia patronal y, al mismo tiempo, era ilegal porque estaba llevando a cabo acciones que no estaban permitidas legalmente pero que se podían hacer porque se utilizaban los medios legales disponibles: CC.OO. operaba presentando jurados en el Sindicato Vertical y eso le daba una cierta cobertura legal para poder actuar mientras por otro lado llevaba a cabo la ‘lucha’ más social y política”.

Matanza de los Abogados de Atocha

Matanza de Atocha 55. “Dar el golpe ahí no fue por casualidad; allí entraron persiguiendo sindicalistas”

En esa plena convulsión social y laboral que se extendía en España en esos años, el 24 de enero de 1977 se la trágica Matanza de Atocha 55. Marcel Camacho nos habla de aquel suceso que marcó un antes y un después en varios aspectos en nuestro país y que en muy pocos días llegará también a su 40º aniversario.

“Fue en un golpe muy grande para todo el mundo; el año previo había sido de una lucha sindical enorme… nadie ha explicado lo realmente dura que fue la Transición en nuestro país: hubo más de 300 muertes en dos o tres años asesinados por la policía o por los grupos de ultraderecha, y el más brutal de todos ellos fue el de los abogados de Atocha”, cuenta.

Asegura que aquellos asesinatos fueron uno de esos momentos “de especial envergadura por la trascendencia que tuvieron después políticamente y por la enorme movilización ciudadana respecto a la repulsa que causaron”. Recuerda que Comisiones Obreras en ese momento seguía en una situación de ilegalidad y que el sindicato utilizaba diferentes instrumentos para seguir con su ‘lucha’; una de esas herramientas eran “los propios despachos de los abogados laboralistas, donde se reunía buena parte de la gente de Comisiones Obreras”.

“Todos los compañeros intentaron acudir allí en la medida en que se fueron enterando de lo que había ocurrido -rememora-; Atocha era un despacho con dos sedes (creo recordar que en el 49 y el 55); el del 55 era un despacho nuevo que se había abierto precisamente por el desarrollo de la actividad; yo por ejemplo estaba trabajando en el 49 con el servicio de información sindical que teníamos para distribuir las acciones sindicales en las empresas entre los medios de comunicación, y casi todos los que trabajábamos en ese 49 habíamos salido unas horas antes de que esta banda entrara en el 55 (apenas dos portales más abajo; de hecho, algunos de los compañeros que estaban en el 55 trabajaban normalmente en el 49)”.

Asegura que aquello fue un golpe terrible para todos ellos y también para todo el conjunto de los trabajadores: “Por aquel entonces, la mayor parte de los trabajadores ‘en lucha’ en las empresas en Madrid habían pasado por aquellos despachos para llevar causas de carácter reivindicativo (laboral o social)” recuerda, subrayando que los años ’76, ’77 y sucesivos, fueron muy convulsos “porque, por una parte, la estructura fascista (instituciones y de persecución) perduraba, las bandas fascistas seguían en el orden del día, las fuerzas de orden público seguían actuando igual… había apariencia de desarrollo democrático pero, en el fondo, cuando ibas a la acción cotidiana de las empresas no había nada de ese desarrollo, y la conflictividad que había en todos los ámbitos acababa en los abogados”.

Por eso incide en que “dar el golpe ahí no fue por casualidad: no sólo fue porque hubiera unos abogados y que fueran emblemáticos respecto al tema, sino que allí entraron persiguiendo sindicalistas; el movimiento sindical y Comisiones Obreras en ese momento eran el centro de acción más poderoso e importante respecto a la acción ciudadana en su conjunto, y eso es lo que atacaban: querían que la gente tuviera pánico y terror”.

No obstante, sucedió todo lo contrario: “La gente no retrocedió, salió a la calle, avanzó más y eso supuso un paso determinante hacia delante; la muerte de estos compañeros tuvo al final (políticamente) una gran victoria que fue ese salto hacia delante y el hecho de que ya no era posible ninguna vuelta atrás”, explica.

Contextualiza el momento apuntando también que “en esos momentos había unos intereses muy fuertes en que la Democracia en España acabase en el PSOE (y que de ahí hacia la izquierda, no avanzase) y que en lo que a sindicatos se refiere, acabara en UGT (y de ahí no avanzase); existían intereses muy poderosos (especialmente, derivados de la acción de Estados Unidos y otras potencias y de los intereses económicos del sector bancario) que lo que querían era que hubiera una Democracia ‘dócil’… pero ese momento del asesinato de los abogados de Atocha lo que supuso es que ellos no pudieran dejar la Democracia en el ámbito de una socialdemocracia débil y pudiera abrirse a todo el mundo”.

“Si en el día a día la gente se aleja de entender que cada aumento salarial es una conquista y no un regalo, al final lo que hay es una desmovilización”

Sobre el cambio que ha vivido el sindicalismo en nuestro país a lo largo de estos años, Marcel Camacho reivindica que “el papel de los sindicatos (y es lo que la gente debe entender) es ser un instrumento de defensa de los trabajadores, no un Partido político; los sindicatos tratan de que, allá donde haya un trabajador y un derecho que defender, estén ellos en esa defensa, porque lo político y lo socialmente general se construye sobre la base de la defensa de lo concreto: los trabajadores no saldrán a la calle a defender cuestiones de cambio social si en la práctica no se les está defendiendo en lo concreto en sus intereses laborales más elementales”.

Pone en valor el papel de Comisiones Obreras en su afán de aspirar al cambio social para la resolución de los problemas de la gente, y así es cómo “a lo largo de estos más de 40 años hemos conseguido avances importantes” que, en muchos casos, se han deteriorado “porque el gran capital siempre quiere llevarse la parte mayor en el reparto de beneficios y, si tú se la quitas… pues no te deja, así de sencillo”. Asegura que ese ‘gran capital’ se vale para ello de sus instrumentos políticos que le facilitan mano de obra barata mediante reformas laborales que crean empleo precario y logran que la capacidad de defensa de los trabajadores sea menor.

En esas circunstancias, apunta que “los sindicatos andan en ese papel de defenderse de las agresiones y hacer conquistas nuevas, pero eso no es tan fácil como formularlo”. Explica que es vital recordar a los trabajadores que “la lucha sindical siempre exige una conciencia de que la gente se mueva, uno a uno y todos juntos (pero uno a uno, también) porque, si esto no es posible y en el día a día la gente se aleja de entender que cada aumento salarial es una conquista y no un regalo, al final lo que hay es una desmovilización”.

“Cada cosa que se conquista es una pelea que hay que defender uno a uno y todos juntos, no hay otro método, y si eso se pierde hay un descenso en la movilización y, por el lado contrario, un ascenso en la ofensiva de la pérdida de derechos y de empeorar las condiciones… es un ciclo que se repite”.

Los sindicatos son el instrumento en esa ‘lucha’, pero admite que “han retrocedido también en esa situación con el propio reflujo de los trabajadores; esos momentos ficticios de ‘burbuja’ llevaron a una desmovilización general, ideológica y también en las organizaciones; eso es lo que hemos vivido y hoy, cuando parece que realmente hemos contemplado el espacio que ha vuelto a ocupar el capital en muchas cosas, somos más conscientes del retroceso y se renueva la capacidad de reacción y la necesidad de volver a recuperar espacios perdidos”.

Un proceso que Marcel resume apuntando que “hemos tenido un retroceso global; el capital lo ha aprovechado para ocuparlo, ha desmovilizado a la clase trabajadora, hemos perdido derechos y, ahora estamos en un momento de recuperación de la conciencia y, a su vez, de recuperación de muchos de esos derechos para poder avanzar”.

“Ese sentimiento ‘Cainita’ de que ‘yo siempre tengo la razón y mi programa es el único viable’ conlleva división, y mientras eso no se supere en la izquierda… va a ser muy difícil la unidad de los partidarios del progreso”

Como última reflexión en esta entrevista, nos detenemos en cómo el padre de Marcel, Marcelino Camacho, siempre incidía en ’la importancia de unir a todos los partidarios del progreso en torno a un plan de solidaridad nacional…’. Unas palabras que hoy, si hablamos de la izquierda política del país, siguen resultado imposibles de llevar a la práctica y sobre las que Marcel ahonda.

Subraya cómo Comisiones Obreras siempre apostó por la unidad sindical planteándose incluso en su momento la posibilidad de desaparecer como tal para transformarse en una única central sindical, todo ello porque “la unidad de los trabajadores es básica para la defensa y la conquista de los derechos y porque la división es algo que juega a favor del enemigo de clase, de la Patronal y, en general, de aquellos que te quieren quitar el dinero que tienes en el bolsillo”.

Incide en que “en lo político, la expresión de los trabajadores en su conjunto siempre ha sido plural y nunca en la historia ha sido uniforme, y eso es algo que hay que reconocer porque está ahí; no se puede eliminar; siempre hay que construir sobre la base de la pluralidad y, para eso, hay que tener unas formas y unas actitudes que hagan factible esa pluralidad y el entendimiento en la pluralidad… y yo creo que, lo político, suele producir (en sí mismo) la división porque parte del que piensa ‘yo tengo mi programa, tengo mi historia y yo lo resuelvo todo’… y eso no es verdad, ni ahora ni nunca; la realidad es mucho más compleja que eso”.

Reitera que esa pluralidad existe, “lo queramos o no lo queramos” y lo que debe haber son unos métodos que tenga como principio básico que “sin esa unidad de criterio y de progreso no se puede avanzar en derechos” y que es fundamental “tener determinadas formas para poder lograr que el que esté al lado sea un compañero en la lucha y no un enemigo a batir”; por eso al hilo de esto considera que “ese sentimiento ‘Cainita’ de que ‘yo siempre tengo la razón y mi programa es el único viable’, conlleva división, y mientras eso no se supere en la izquierda… va a ser muy difícil. Parece algo muy elemental, pero es básico para alcanzar la unidad, y mientras eso no se integre en las concepciones, es muy difícil avanzar; hay que saber ser firme en los principios y, al mismo tiempo, flexible, si no se es flexible… no se alcanza eso”, concluye.

