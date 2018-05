Contando, como anfitriona, con la Confederación de Empresarios de Albacete, el VI Foro Castilla-La Mancha de Cerca ha servido como punto de encuentro de varios de los principales protagonistas de un sector tan fundamental para la región como el agroalimentario. Cita que ha comenzado con la bienvenida por parte del presidente de FEDA, Artemio Pérez, a la que es la ‘casa’ de los empresarios albaceteños, y que ha puesto en valor precisamente la valía del sector que hoy ha fundamentado este evento sustentando buena parte de su fuerza en los grandes datos que, a nivel exportaciones, se están consiguiendo en nuestra Comunidad Autónoma.

Como organizador de este Foro temático, en esta sexta edición dedicado al sector agroalimentario castellano-manchego, el director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna, ha dado cuenta de los actos organiados con motivo del XX aniversario de dicho medio durante este año, un marco perfecto para ésta y otras iniciativas que La Cerca está poniendo en marcha a lo largo de 2018 de la mano de los albaceteños y de diferentes colectivos de absoluta referencia.

Por ejemplo, con la propia Confederación de Empresarios (FEDA), mediante un acuerdo que ha originado el programa periódico ‘Empresario, carrera de Fondo’; con la Unión de Consumidores de España (UCE), a través de otro acuerdo por el que se realiza en programa ‘Defiende tus derechos’; y con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (F.A.V.A.), fruto de un convenio que está dando protagonismo a los diferentes barrios y pedanías de la ciudad a través del programa ‘Ciudadanía en marcha’.

Además, se han retomado estos Foros ‘Castilla-La Mancha, de Cerca’ en la sede de FEDA que hoy ha inaugurado (en el ciclo de este 2018) el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, siendo ésta la primera de otras citas de esta naturaleza que se celebrarán a lo largo del año; un tiempo en el que La Cerca continúa también con sus espacios habituales (reportajes, tertulias, noticias y entrevistas), así como con una nueva cita (tras la Feria de Albacete 2018) con sus prestigiosos Premios Taurinos Samueles y, ya en noviembre, con la entrega de los que serán los X Premios Solidarios con los que cerrará, en una gala especial, estos actos con motivo de su vigésimo cumpleaños.

Ángela Triguero Cano (Facultad Ciencias Económicas y Empresariales UCLM): “La agroalimentaria es la principal industria manufacturera en C-LM tanto en términos de riqueza como de empleo”

Entre los patrocinadores del evento, la primera en tomar la palabra en este VI Foro ha sido Ángela Triguero Cano, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLM en Albacete, que ha afirmado que “la agroalimentaria es la principal industria manufacturera en C-LM tanto en términos de riqueza como de empleo”.

Así, ha explicado que “unas 2.300 empresas dieron empleo directo en 2017 a más de 24.000 personas; la mayoría son micropymes, pero también hay grandes empresas (doce de las veinte mayores empresas de la región, son del sector agroalimentario); y esto responde a la modernización del sector y al esfuerzo de sus propios protagonistas”.

La vicedecana ha resaltado igualmente que “la competencia a la que se enfrentan estas empresas es cada vez más feroz”, por lo que ha señalado que “es vital que inviertan en modernización, en publicidad e imagen de marca, y que ahonden en la internacionalización y en su capacidad de llegar al mercado exterior; y es en esto en lo que la UCLM puede aportar los mayores activos, por ejemploe, de la mano de sus trabajos en I+D+i”.

En este sentido, ha dado muchísimo valor al hecho de que en la Facultad que representa, por ejemplo, llevan “más de 25 años formando alumnos en técnicas de marketing y en otras herramientas fundamentales, algo que es vital para que nuestros jóvenes sigan generando empleo y riqueza en el sector por muchos años más”.

Abdón Catalán (Champinter): “Dentro de la industria, quizá sea la agroalimentaria la que más disposición tiene para crecer”

Una de las cuatro EAPIR (Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional) que existen actualmente en Castilla-La Mancha es Champinter, referente donde los haya en nuestra industria agroalimentaria y que también ha apoyado esta cita. Su gerente, Abdón Catalán, ha manifestado que “el sector agroalimentario es algo que puede fomentar mucho el desarrollo de la industria primaria, y en actos como éste es bueno destacar que estamos en una zona bien ubicada; que tenemos materia prima de calidad para esta industria de transformación”.

Además, ha resaltado que “es esencial que exista esa vocación de la creación de la empresa; la I+D+i es fundamental, así como la necesidad de fomentar la ‘cultura de la imagen de marca’ y la salida de nuestros productos al mercado exterior”.

“Dentro de la industria, quizá sea la agroalimentaria la que más disposición tiene para crecer; además, tenemos espacio para la creación de empresas (tenemos una densidad de población baja); necesitamos de más recursos hídricos (y en ello se está trabajando); y necesitamos más agilidad para la obtención de licencias urbanísticas que retrasan el desarrollo empresarial en el sector”, ha indicado Catalán.

Javier López Martín (Eurocaja Rural): “Entre todos lograremos situar nuestros alimentos en los mejores mercados del mundo, cada vez más globalizado”

Tampoco podía faltar el apoyo de Eurocaja Rural en la cita. Su presidente, Javier López Martín, se ha referido a la nueva e ilusionante etapa en la entidad: “Tenemos nuevo nombre, pero seguimos siendo ‘rurales’ y seguimos estando aquí, encantados de colaborar con el VI Foro ‘Castilla-La Mancha de Cerca’, enmarcado en el XX aniversario del Grupo La Cerca, referente informativo de calidad de la región, por el cual les felicitamos”, ha introducido.

“Champinter es una de las empresas referentes del ámbito agroalimentario que nos acompaña en el apoyo a este evento, y Eurocaja Rural también debía estar porque hundimos nuestras raíces en este sector que supone más del 13% del PIB castellano-manchego, que es líder en exportaciones, vertebrador de nuestro medio rural y dinamizador vital de nuestra economía”, ha resaltado.

El presidente de Eurocaja Rural ha asegurado que “entre todos lograremos situar nuestros alimentos en los mejores mercados del mundo, cada vez más globalizado” y ha señalado como necesario “ahondar en mecanismos de promoción e internacionalización, retos para los que los empresarios pueden seguir contando, como hasta ahora, con el trabajo y el apoyo de Eurocaja Rural”.

Francisco Martínez Arroyo: “El agroalimentario es el sector que más riqueza genera en Castilla-La Mancha”

Tras el turno de intervenciones iniciales de los representantes de los diferentes protagonistas que han hecho posible la celebración de este evento, ha llegado la conferencia central, a cargo del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de nuestra región, Francisco Martínez Arroyo, y titulada ‘El sector Agroalimentario de Castilla-La Mancha dentro de la Economía Nacional e Internacional’.

Martínez Arroyo ha comenzado alabando y resaltando precisamente a todos y cada uno de los colectivos representados por quienes le han precedido en el turno de palabra: FEDA, la UCLM (a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales), Champinter y Eurocaja Rural.

El consejero ha partido de la base de una absoluta realidad: “El agroalimentario es el sector que más riqueza genera en Castilla-La Mancha” (en torno al 14% del PIB, si bien se ha referido a estudios que plantean que estemos más cercanos ya al 17%). “A nivel europeo, es el 14’6% del total de la industria, incrementando el peso año a año, y se compone, mayoritariamente, de empresas pequeñas y medianas que generan mucho empleo (más de 4 millones de empleos directos sólo en la industria agroalimentaria) en Europa”, ha resaltado.

Francisco Martínez Arroyo ha enmarcado el momento en el primer documento de negociación sobre la financiación europea de los próximos años, y que incluye algo tan fundamental como la Política Agraria Común: “Alcanza 378.000 millones de euros en la Unión Europea (el 32% del total del presupuesto, en estos momentos, de la UE), lo que supone que la cantidad va disminuyendo tanto en términos absolutos como relativos, y no hemos sido capaces de transmitir al conjunto de la ciudadanía la importancia de un sector tan vital como éste” ha señalado, añandiendo por ello que “hay que pelear para que ese presupuesto no disminuya, porque si nos fijamos en otros sectores de la economía, la Agricultura está entre los que menos reciben”, ha indicado el consejero.

“Se necesitan a nivel europeo políticas comunes y, lamentablemente, la UE deja de tenerlas; la PAC cada vez es menos común, y eso puede traernos consecuencias muy negativas; esta realidad es en la que nos movemos y de la que dependen muchas empresas en C-LM (donde hay 140.000 empresarios agrarios, autónomos, y miles de asalariados del campo)”, ha subrayado.

Martínez Arroyo ha aprovechado para referirse a los datos de desempleo relativos al pasado mes de abril, muy positivos en el sector primario: “Se ha incrementado un 5% el empleo en el campo con respecto al mes anterior (un 30% desde el comienzo de la legislatura), y no hay sector que haya conseguido esas cifras en tan poco tiempo; es vital no perder ni uno solo de esos 140.000 empresarios que crean empleo en el sector”, ha resaltado.

“Datos espectaculares” de nuestra industria agroalimentaria

Martínez Arroyo ha explicado que “los datos de la industria agroalimentaria de C-LM son espectaculares: general el 25% del empleo industrial; casi el 33% de la facturación de la industria total; y está enormemente pegada al territorio, no deslocalizada”; además, ha querido resaltar el hecho de que muchas empresas que han logrado crecer enormemente en el sector, sigan ancladas en sus respectivos territorios, ligadas íntimamente a sus gentes, lo cual es fundamental para esas zonas (como es el caso de Champinter).

En el éxito de estas empresas juegan un papel fundamental diversos factores que van desde la calidad al tamaño: ser mayores es una ventaja para competir mejor en mercados globalizados; un reto necesario tanto en el mundo cooperativo como a nivel de los empresarios particulares, tal y como ha reseñado el consejero.

“Grande es sinónimo de facturación; las empresas son grandes si facturan mucho; y en el ámbito cooperativo necesitamos empresas más grandes; desde el Gobierno regional hemos cambiado el rumbo en este sentido, y en C-LM ya tenemos cuatro EAPIR y siete Agrupaciones de Productores: once proyectos empresariales en esa dirección en prácticamente un año, y con grandes perspectivas de nuevas noticias de cara al futuro”, ha destacado. Proyectos que obtienen muchas ventajas desde el propio Gobierno Autonómico, que ha trabajado intensamente con ese objetivo de cara, por ejemplo, a las líneas de ayudas que pone en marcha (y en las que prioriza a esas empresas ‘grandes’).

Para Martínez Arroyo éste es “un camino de no retorno” en el que el Ejecutivo va a seguir trabajando en este sector referente que “quiere más”.

El vino de Castilla-La Mancha gana peso en las exportaciones a nivel nacional

Un claro ejemplo de todo esto viene de la mano del ámbito vitivinícola, uno de los referentes de esta industria en nuestra región y donde no dejan de llegar datos muy positivos: “Del total de exportaciones del país en el sector del vino, C-LM supone el 25% (uno de cada cuatro euros, es gracias a nuestra región); en tres años hemos pasado del 16% a casi el 25%, lo que supone que exportamos un producto cada vez de más valor; los productos de Denominación de Origen se demandan cada vez más, y nosotros tenemos claro que la apuesta está (y ha de seguir estando) en la calidad”, ha subrayado el consejero, que ha resaltado sobre este sector que “la reestructuración se va a hacer en la forma en la que nos lo demanden e indiquen nuestros agricultores”.

En el objetivo de llegar del agricultor y ganadero al consumidor de manera rápida, el Gobierno de C-LM, a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural también va a apostar por el modelo de las “cadenas cortas” para reducir los intermediarios que acaban, en muchas ocasiones, perjudicando los intereses de los grandes protagonistas del sector (tanto los productores como los consumidores).

El consejero ha explicado que también se está generando un enorme valor añadido en Castilla-La Mancha en diversos productos agroalimentarios, adelantándonos al mercado y dando a los consumidores lo que piden casi antes de que ellos lo demanden.

“Con el agua que otros han tenido podremos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, y hay que defender el agua, no se puede entender que no lo hagamos en Castilla-La Mancha”

Tampoco ha querido obviar Martínez Arroyo en su discurso un tema tan importante para todo esto que ha explicado, como es el agua: “Necesitamos mucha agua, como en otros sitios, porque sin agua no hay industria agroalimentaria” ha señalado, refiriéndose a éste como “el gran reto” al que nos enfrentamos para generar más riqueza y más empleo.

“Con el agua que otros han tenido podremos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, y hay que defender el agua, no se puede entender que no lo hagamos en Castilla-La Mancha (y me olvido de cuencas concretas, sólo me refiero al recurso); necesitamos mucha gente apoyando esto, en el campo y en la industria agroalimentaria, con la fuerza suficiente para tirar de un carro en el que vamos muchos detrás”, ha manifestado para concluir.

Turno final de preguntas, de todo tipo

Tras el tiempo de conferencia como tal, ha dado comienzo el turno para las preguntas que los asistentes han querido hacerle directamente el consejero sobre todo tipo de inquietudes relacionadas con el sector.

Ahí, Martínez Arroyo ha tenido ocasión de ahondar en la apuesta que el Gobierno está haciendo para facilitar la incorporación de los jóvenes al sector primario. También de referirse a la defensa del vino que puede hacerse desde el Ejecutivo Regional si este producto ve amenazado, por ejemplo a escala europea, en lo que a mensajes negativos sobre su consumo (a nivel de salud) se refiere.

Igualmente, se le ha preguntado si será ciertamente posible crear en nuestra región una política de agua que tenga una misma voz y un mismo mensaje, al hilo de lo cual el consejero ha señalado percibir que “no hay verdaderamente voluntad desde el Gobierno de España de que haya un verdadero Pacto Nacional del Agua”, y ha lamentado que esta misma mañana en Murcia se estuviera debatiendo sobre el Tajo-Segura sin que ahí estuviera presente la representación de Castilla-La Mancha; además, ha apelado nuevamente al sentido común solicitando que se pongan en marcha al 100% de sus posibilidades las desaladoras que se construyeron en el levante español y que se pagaron con dinero público de todos los españoles y ha recordado que “el trasvase ha sido un parche y no es una solución; desaladoras mejor que trasvase y planificación del agua de verdad, para todos y contando con todos”, ha incidido.

También se le ha preguntado por la polémica en torno a la posible instalación de grandes granjas de cerdos en diferentes puntos de nuestra región, un hecho que está levantando críticas en zonas (como Pozuelo y Argamasón) y que han hecho que, por ejemplo, el consejero haya sido recibido a su llegada a FEDA por un grupo de disconformes con este tipo de instalaciones. Sobre ello, Martínez Arroyo ha subrayado que el único papel que desempeña su Consejería es el de emitir los informes medioambientales pertinentes, y ha reiterado que en ningún caso se instalará una granja de este tipo en un lugar sin la aprobación del propio municipio.

Presentes en el acto diferentes personas preocupadas ante la posible llegada de estas granjas, le han planteado (en este caso, una vecina de Casas de Cañete) si hay algún tipo de plan o estudio desde el Gobierno regional que tenga en cuenta los efectos nocivos que estas instalaciones pueden tener (tanto para el medio ambiente como para la salud). “Si el proyecto no cumple con las normativas medioambientales, se para; lo hemos hecho en otras ocasiones, y es como trabajamos; creo que tenemos que ser conscientes de alguna forma de la magnitud del problema que a todos nos afecta como región, pero donde realmente hay que ver si hay interés es allí donde está ese proyecto; ya avanzo que así, como está, ese proyecto no se va a hacer; tenemos transparencia absoluta en este tema y hablamos y hablaremos con vosotros sobre esto lo que deseéis, pero es algo que tiene que ver con el municipio”.

Una preocupación de la que, sin duda, se seguirá hablando y debatiendo en la región y que ha centrado el tramo final de esta cita con el VI Foro ‘Castilla-La Mancha, de Cerca’ puesta en marcha por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

Si lo desean, pueden visionar al completo un amplio reportaje de la cita así como el Foro íntegro a través de los diferentes vídeos que acompañarán esta versión por escrito de lo que ha acontecido.

