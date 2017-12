“Nuestra campaña de Navidad comienza una mes antes justo del día de Nochebuena; eso quiere decir que el día 24 de noviembre (viernes) fue cuando encendimos toda la iluminación de nuestra tienda, toda la iluminación exterior, el árbol… incluso cantó un coro en la puerta; la Navidad es cuando es, pero la campaña de venta ha de empezar un mes antes porque tienes que dar tiempo suficiente a los clientes para que puedan ver, puedan elegir, puedan hacer su carta a Papá Noel y a los Reyes Magos… y la verdad es que cada vez son más los clientes que, antes incluso de iniciar nosotros la campaña, ya te van pidiendo productos y se va picando el producto de Navidad…”, nos explica.

Hasta los más reacios acaban sucumbiendo, de alguna manera, a estos días especiales que, de hecho, han cambiado hasta en nuestras formas de consumir. El propio Víctor Hernández nos cuenta que “los hábitos de consumo han cambiado muchísimo en los últimos años (sobre todo, con la irrupción de Internet), nosotros lo notamos también con nuestra propia web porque hay muchos clientes que hacen su compra desde casa y luego la quieren recoger aquí… pero yo creo que la experiencia de comprar, en Navidad, en un entorno como el que se crea en El Corte Inglés… sigue siendo especial”.

Víctor Hernández, director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Albacete

“Si nosotros tenemos durante el año 5.000 o 6.000 visitas diarias, ahora estamos en 10.000, 15.000…”

Asegura que “’Navidad’ y ‘El Corte Inglés’ en España son un poco sinónimo, y sigue siendo así” y concreta que “tenemos nuestro canal de Internet, ponemos todas las facilidades, estamos abiertos todos los festivos desde noviembre hasta enero (uniendo ya a la campaña de Rebajas) pero, al final, lo notas en número de visitas, en incremento de visitas: si nosotros tenemos durante el año 5.000 o 6.000 visitas diarias, ahora estamos en 10.000, 15.000… y luego con los ‘picos’ importantes de días como el ‘Black Friday’ o la proximidad de fechas como Nochebuena o Nochevieja”.

Y de la propia experiencia que acaba viviendo en este Centro, extrae que “la Navidad yo creo que le gusta a todo el mundo, al final incluso al que no le gusta acaba gustándole, y eso se nota mucho en la decisión de compra de regalos (que en los últimos días se incrementa con toda esta gente que ha estado como reacia a esto…) al final todos queremos estar”. Afirma que “es una época entrañable, estamos celebrando el fin de año también, los niños disfrutan muchísimo: desde el primer día en el que encendemos el árbol hasta el último, los grandes protagonistas son los niños, las familias; luego también los clientes ‘de edad’ que igualmente valoran muchísimo que en estos días se haga algo especial… se ponen muchas expectativas en la época de Navidad y nosotros intentamos estar a la altura”.

Y a la altura siguen estando prácticamente en todo, hasta en la que parecía la complicada asignatura de enseñarnos a patinar…

“Lo del patinaje es increíble porque llevamos diez años con la pista de patinaje en Albacete y los primeros años había caídas (es normal) pero es que ahora (todos los días pasamos por allí y la empresa que la gestiona pasa también un informe para saber cualquier incidente que haya podido pasar)… puedo decir claramente que los albaceteños hemos aprendido a patinar sobre hielo porque, de hecho, es ya difícil ver a alguien que se cae…; es verdad que se ha convertido ya en algo tradicional, de hecho, cada año se cuestiona si ponemos otra atracción o hacemos otra cosa, y yo creo que mientras sigamos en estas cifras (el año pasado, 17.000 patinadores en la pista de El Corte Inglés)… no se puede quitar una opción de ocio para niños, mayores y una edad ahí de adolescentes en la que también hace su labor los días de Navidad”, nos comenta sobre la ya mítica pista de patinaje que desde hace una década se viene instalando por Navidad en la explanada anexa al propio Centro.

“El ‘Black Friday’ ha adelantado la campaña de Navidad; de hecho, ahora ese día en concreto está entre los cinco de más venta de todo el año en El Corte Inglés”

Metidos ya en cifras, es indudable lo que una campaña de la envergadura de ésta de Navidad significa para un referente comercial de amplio espectro como es El Corte Inglés.

“Después de dos años de crecimiento continuado, es verdad que el mes de octubre de este año ha sido complicado, pero complicado a nivel nacional (por todos los acontecimientos que se han ido dando, porque tampoco la climatología ayudó…), pero en noviembre ha vuelto a despegar todo y tenemos grandes expectativas en la campaña de Navidad, estamos hablando de entre un 20% y un 30% de la facturación de todo el año en algunos de los departamentos durante la campaña de Navidad: son cifras importantes”, introduce Víctor.

El director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés de Albacete nos cuenta que “el ‘Black Friday’ ha influido muchísimo porque ha adelantado la campaña de Navidad, de hecho, ahora ese día en concreto, el ‘Viernes Negro’, está entre los cinco de más venta de todo el año en El Corte Inglés, con lo cual se ha consolidado: es una promoción esperada, los clientes lo buscan, preguntan, y ya todo el mundo sabe que el último fin de semana va a ocurrir algo importante… es un poco el ‘pìstoletazo de salida’; luego tenemos nuestros ‘picos’ y nuestros ‘valles’: en el puente hay muchísimo movimiento, nos visitan muchísimos clientes de la provincia y del sur de Cuenca, de Ciudad Real… y tenemos muchísimos visitantes; luego los días de diario son un poquito más bajitos y va subiendo hasta que llegas a cifras de 20.000 o 25.000 personas en un día que es cuando la tienda está a tope. Yo le aconsejo a todo el mundo que adelante sus compras un poco: están los muy previsores (que empiezan con el ‘Black Friday’ a comprar), pero estas semanas hasta Nochebuena también son muy buenas para hacerlo porque la última ya es un poco ‘locura’…”.

‘Adelanto de Navidad’, un desahogo para el cliente de cara a las compras de estas fechas

Y con el objetivo de hacérselo todo más sencillo a los clientes, también hay que idear ‘desahogos ‘para los bolsillos (algunos aseguran que, cada vez, menos maltrechos…) de quienes, como clientes, se adentran en la siempre apasionante aventura de ir a la caza y captura de sus regalos de Navidad…

“Al final se trata de eso, de facilitar la compra a nuestros clientes: desde que encuentren una plaza en el Parking cuando llegan, hasta que no haya mucho barullo en las escaleras mecánicas, que no se estropee ningún ascensor… y también, por supuesto, a la hora de afrontar los pagos importantes de regalos de Navidad hace ya unos años que El Corte Inglés lo que propone es un ‘adelanto de Navidad’”, señala.

Hernández concreta la iniciativa: “Todos nuestros clientes de tarjeta de El Corte Inglés pueden agrupar todas sus compras de Navidad en una cuenta especial de Navidad (como un ‘crédito’ pre-concedido, de alguna manera) pagarlo en tres meses, de tal manera que tú te pones tu propio límite y puedes llegar a ese límite, o no, pero no tienes que preocuparte de que lo vas a pagar al mes siguiente: todo eso se agrupa como si fuera una sola compra y se paga en los tres meses siguientes (y, quien quiera financiarlo en seis, puede hacerlo también pero con unos intereses, pequeños, pero intereses); la verdad es que este tipo de financiación agiliza muchísimo a la hora de comprar y se utiliza muchísimo en ‘La vuelta al cole’ (donde también hay que hacer un desembolso muy importante) y en campaña de Navidad”.

Papá Noel y Los Reyes Magos tienen juguetes reservados en El Corte Inglés de Albacete desde octubre

El director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés de Albacete nos habla de los que se convierten en departamentos ‘estrella’ durante estos días: “‘Juguetes’ (y tienen mucha culpa Papá Noel y Los Reyes Magos), donde tenemos ya reservas de juguetes desde el mes de octubre; también ‘Alimentación’, por la tradición que hay con las cenas y con las comidas familiares sobre todo; en Alimentación sube muchísimo el nivel de compra durante este último mes (y, especialmente, los últimos quince días); también resaltan departamentos como éste en el que estamos -de ‘Adornos navideños’ que sólo existe en campaña de Navidad-; y, en planta baja, ‘Perfumería’, ‘Joyería’… ahí también hay un incremento de venta muy importante de cara a los regalos navideños”.

Dentro de la alimentación, capítulo aparte merece el Club del Gourmet: ese (cada vez mayor) rincón, vía directa al cielo gastronómico, al que muchos quizás nos asomamos tentados por unos días especiales como estos y donde encontrar lo mejor de lo mejor, también de nuestra tierra (que lo tiene, y en abundancia)…

El Corte Inglés de Albacete

El Rincón del Gourmet, regalos ‘a la carta’ y en alza con los mejores productos en alimentación

“Lógicamente, los clientes que durante todo el año son clientes del Club del Gourmet, en Navidad ‘echan el resto’, por supuesto, pero sí que es verdad que hay clientes que durante el año acuden siempre al supermercado habitual y, en Navidad, sí que se derivan al Club del Gourmet”, explica Víctor.

Asegura que, sobre todo, lo que han notado en estos últimos años “es que lo que los clientes buscan no es un producto ya hecho: quieren que les elaboremos el regalo de alguna manera; está desde el cliente que viene y te pide directamente que le planifiques la cena de Nochebuena y que le aconsejes (y el que, incluso, se la lleva hecha, porque también las hacemos en nuestro restaurante y cada año eso también va creciendo más…), pero también tenemos el cliente que viene al Club del Gourmet a por regalos ‘a la carta’ donde se puede jugar con el presupuesto que nos indique que desea gastarse; y hay clientes que, directamente, vienen buscando ‘el mejor jamón’ y ‘el mejor champán’… hay que tener de todo (especialmente, en esta época) para el que quiere algo chiquitito y para el que quiere algo muy grande porque al final hay que acomodarse al bolsillo y a los gustos de cada uno de los clientes”.

Y también es cada vez más lo que se compra con el sello (siempre de calidad) de nuestra tierra: “Podría decirte que productos ‘estrella’ de nuestro Club del Gourmet de Albacete son los Miguelitos de La Roda, el queso de Dehesa de Los Llanos, el aceite de Dehesa de Los Llanos… hay ciertos productos locales que el consumidor de Albacete viene a pedir específicamente aquí, y al final hay que adaptarse: El Corte Inglés no deja de ser una tienda más de Albacete; aquí trabajamos 500 personas que somos, en su mayoría, de Albacete, que son 500 familias que están en Albacete, y nuestros clientes son albaceteños también; tenemos que ser de la tierra…”, asegura Hernández.

Unas cien personas contratadas bajo la campaña de Navidad en ECI de Albacete

Para atender todo esto en semanas así, hacen falta muchas cosas pero, sobre todo, recursos humanos. Y ahí también la llegada de la Navidad se nota en El Corte Inglés, año a año.

“Hay que prepararse y tener el Parking mejor que nunca, hay que facilitar las compras a todo el mundo, y luego también hay que atender: si tenemos un volumen mayor de público que nos visita, hace falta un volumen mayor de empleados (sobre todo, vendedores) que lo puedan atender; en esta época hasta de los departamentos administrativos salen a la tienda a echar una mano empaquetando regalos o vendiendo producto y, aparte, hacemos una contratación especial de Navidad”, explica el director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés de Albacete.

Víctor Hernández es rotundo: “Es imposible asumir el número de visitas que tenemos este mes y el número de apertura de días que hay (con los descansos correspondientes que tenemos que tener todos) sin aumentar la plantilla; estamos hablando de unas 100 personas aquí, sólo en nuestro Centro de Albacete; en Guadalajara o Talavera de la Reina están en unas 50-60 personas más de plantilla en Navidad”.

Siguiendo con lo laboral, concreta: “Nosotros (y creo que podemos decirlo con mucho orgullo orgullo) hemos hecho convenios con Secretariado Gitano, con Fundación ONCE (tenemos personas con discapacidad) y luego tenemos gente muy preparada que no tiene ninguna discapacidad ni está en ninguna asociación pero que también busca empleo, y es muy buena ocasión entrar a trabajar en una empresa en campaña de Navidad porque es una época en la que de verdad hay que darlo todo y ese contacto en directo con el posible candidato no es lo mismo en una entrevista que viéndolo realmente trabajando; hay pequeños contratos que, a veces, se consolidan y se convierten en el contrato de tu vida”.

El Corte Inglés, compromiso con Albacete más allá de la Navidad

Con todos los recursos disponibles y volcado llega El Corte Inglés a la recta más importante de su año comercial pero un año en el que siempre, además de negocio, hay mucho compromiso de todo tipo con esta ciudad y con sus vecinos…

“Intentamos llegar a todas partes… no podemos porque nosotros, al final, somos una tienda y eso hay que tenerlo claro; El Corte Inglés tiene una Fundación (la Fundación Areces) pero luego, a nivel de tienda, intentamos tener también nuestra línea de responsabilidad social empresarial y eso al final que suena muy grande se convierte en cosas como tener luces en la calle en Navidad, y como colaborar con eventos deportivos”, explica.

Concreta, por ejemplo: “Doce carreras benéficas han tenido su salida y su llegada (y hemos colaborado con ellas) aquí en nuestro Corte Inglés de Avenida de España; al final intentas estar en todas partes, no podemos llegar a todas partes (de hecho, también las instituciones son las que deben dar cobertura a todas las asociaciones socio-sanitarias) pero El Corte Inglés siempre va a dar un paso adelante cuando haya una buena idea y cuando haya alguien que lo necesite, aquí en Albacete y en todos los sitios en los que nos establecemos”, subraya.

Y un último mensaje, para quienes teman que la Navidad pueda ir luciendo menos por el entorno de esta tienda que es casi mágica en estos días al igual que se ha dejado que suceda en el resto de la ciudad…: “Nosotros seguiremos iluminando, mientras que nos lo pidan los vecinos de la Avenida de España, seguiremos iluminando nuestra Avenida de España y, además, con todo el cariño y con todo el amor del mundo”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo este reportaje navideño desde El Corte Inglés de Albacete, de la mano de su director de Relaciones Institucionales, Víctor Hernández, mediante el vídeo que acompaña a esta versión por escrito de nuestra vista.