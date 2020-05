El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, afirma en que tanto el Partido Popular como distintos colectivos vinculados con la sanidad, coinciden en calificar la gestión del Gobierno regional y de Emiliano García-Page de “nefasta”.

Así, Núñez ha explicado durante la entrevista que durante los meses de pandemia “han faltado equipos de protección individual, han llegado equipos que no eran los correctos, han faltado camas y hemos visto hospitales saturados. Han faltado respiradores y hemos oído el grito dramático de los profesionales de la sanidad que tenían que decidir a quién ponían un respirador. También hemos visto con vergüenza que Page se fue a Barajas a por unos respiradores que posteriormente la asociación regional de anestesistas dijo que no valían para la causa para la que habían sido adquirida, y hemos visto cómo el Presidente ha cargado contra los sanitarios. Les ha dicho que dejen de grabar vídeos y que se pongan a trabajar, les ha amenazado con abrir expedientes por hacer fotografías o vídeos de la situación de la sanidad y el otro día les acusó de que no habían querido salvar vidas en alguna ocasión”.

Por todo ello, explica que el PP de Castilla-La Mancha ha pedido la reunión de la Junta de Portavoces, que se va a celebrar este viernes, “para iniciar los trámites para la reprobación de García-Page porque la gestión de la sanidad ha sido mala por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero la forma en la que ha tratado a los profesionales y les ha faltado el respeto ha sido dramática y vergonzosa, de una falta de humanidad y de empatía absoluta”.

Además Núñez considera que durante esta crisis sanitaria García-Page “ha estado más preocupado de asegurar su sillón y de tener un canal de salto a la política nacional, que de gestionar la crisis”.

Francisco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

“La excusa de que no tienen las propuestas no se las cree nadie”

Afirma Francisco Núñez que el Partido Popular de Castilla-La Mancha se puso a disposición del Gobierno regional “desde el primer minuto para ofrecer nuestros votos y apoyo político para aprobar cualquier tipo de modificación legal o económica que fuera necesario con el fin de salir de esta situación”, aunque lamenta que “en dos meses no se han llevado a las Cortes ningún tipo de propuesta que haya que aprobar”, como la modificación de Presupuesto o la liberación de créditos, entre otras cuestiones.

Además, ha recordado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha mantenido durante estos dos meses reuniones por videoconferencia con el Gobierno regional en las que afirma que ha hecho llegar “hasta 100 propuestas de toda índole que hemos recogido de la calle y del sector sanitario, educativo y social de las que no hemos obtenido una respuesta positiva por parte del Gobierno y es una pena porque son de la sociedad y no se han podido llevar a efecto”.

En este sentido, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha afirman que desconocen esas 100 propuestas: “La excusa de que no tienen las propuestas no se las cree nadie. Las hemos trasladado a los medios de comunicación, y en las videoconferencias entiendo que el Gobierno escuchaba las propuestas que realizábamos, porque si no, ¿a qué se dedicaba el Gobierno cuando se reunía con la oposición si no escuchaba las propuestas que les hacíamos llegar?, además las relaté el sábado en el Pleno de las Cortes”, explica Francisco Núñez, que afirma que “lo que sucede es que el Gobierno de García-Page quiere una foto para tratar de mutualizar la responsabilidad y tratar de hacer ver que todo era un mal sueño y que no hay problemas, y el Partido Popular no quiere fotos, lo que quiere es seriedad y rigor”, ha destacado.

El PP ha pedido una reunión con el Gobierno de CLM para planificar un “posible acuerdo” para la recuperación

Además, Francisco Núñez ha anunciado que el Partido Popular ha elaborado un documento con 200 propuestas derivadas de las reuniones mantenidas en las últimas semanas con colectivos de distintos ámbitos “que queremos que sea la base de la negociación para un posible acuerdo por parte del PP y el Gobierno y espero que salga adelante”.

Un acuerdo que pasa, ha dicho, por garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario, garantizar que los profesionales dispongan de los equipos de protección suficientes para atender a los enfermos y que los pacientes tengan la atención que se merecen, entre otros asuntos de índole económica.

Para ello, Francisco Núñez ha señalado que el Partido Popular “lleva una semana” pidiendo una reunión entre el vicepresidente del Gobierno, José Luis Martínez Guijarro y con la vicepresidenta de las Cortes, Ana Guarinos, que ha sido designada por el partido para encabezar las negociaciones de cara a un posible acuerdo, para “planificar estas cuestiones que son vitales” y que no han obtenido respuesta por parte del Gobierno que, según afirma Núñez, “ está más interesado en una foto que en un acuerdo bueno para Castilla-La Mancha”.

“Queremos ver ideas reales y en la calle”

En relación con el Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación de Castilla-La Mancha firmado este lunes entre los agentes sociales y el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha pedido al PP unirse a él, Núñez ha señalado que tanto los agentes sociales como el ejecutivo “tienen el derecho y la obligación de llegar a acuerdos y pactos, pero queremos ver ideas reales en la calle”.

Así, ha señalado que “nosotros tenemos claro que buscamos soluciones para esta región. Hemos propuesto bajada de impuestos, el pago de la cuota de autónomos, ayudas directas a hosteleros, a la artesanía y al turismo, el pago pendiente a agricultores y ganaderos, que se pueda dar crédito a interés 0 a las pymes y micropymes de Castilla-La Mancha…Estamos proponiendo una batería de medidas desde el punto de vista económico pero todas ellas pasan por un nuevo presupuestó que garantice que se lleven a efecto y, por tanto, nosotros no estamos para fotos y estamos esperando la reunión con el vicepresidente del Gobierno para marcar el campo de juego e iniciar los trabajos de un acuerdo para la recuperación”.

Además y en relación a la reunión, Francisco Núñez ha lamentado que “todos vimos en los medios de comunicación las fotos de todos ellos en el Palacio de Fuensalida sin equipos de protección, sin mascarillas ni guantes y todos muy juntos. El Gobierno tiene que dar ejemplo y no puede convocar una reunión y pasear como si no pasara nada”.

“Queremos conocer cuál ha sido la gestión de una crisis tan bárbara como la del coronavirus con total transparencia y tranquilidad”

Francisco Núñez también se ha referido a la petición que ha realizado el PP de Castilla-La Mancha para convocar a la Junta de Portavoces y crear una comisión de investigación para conocer la gestión de la crisis una vez finalice, “ante el aluvión de críticas que está recibiendo García-Page por parte de los profesionales sanitarios”.

Así, explica que “nos hemos visto obligado a pedir la convocatoria de la Junta de Portavoces en la que se puedan analizar las palabras de García-Page con el fin de que se puedan articular los mecanismos oportunos para que pueda pedir disculpas públicamente por la forma en la que está tratando a la sanidad de Castilla-La Mancha, que no es de recibo. Hemos pedido también una comisión de investigación para que, cuando pase la pandemia sanitaria, se estuviera en condiciones de ser llevada a Pleno para que dé responsabilidades sobre qué medidas se tomaron, qué material se compró y su distribución o los protocolos de actuación en las residencias de mayores”.

Además argumenta que “la oposición tiene la obligación de preguntar y el Gobierno de responder porque los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo se ha invertido su dinero y cómo se ha gestionado la crisis, y para ello, el mejor camino es el que marca el reglamento de las Cortes. Si se convoca una comisión de investigación sobre un incendio en un cementerio de neumáticos en Seseña, entiendo yo que todo el mundo comprenderá que queramos celebrar una comisión de investigación para conocer cuál ha sido la gestión de una crisis tan bárbara como la del coronavirus con total transparencia, tranquilidad y con la seguridad plena de que lo único que mueve al PP a convocar esta comisión es el que los ciudadanos puede conocer cómo se ha gestionado esta crisis”.

“El único que ha faltado al respeto a los castellano-manchegos es Emiliano García-Page”

El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha tachado al PP de Francisco Núñez de “ser la peor posición del país, jugar con el dolor y hacer política carroñera y de insultos”.

En relación a ello, Núñez ha asegurado que “Emiliano García-Page y el PSOE confunden la mayoría absoluta y el estado de alarma con que todo el mundo tenga que aplaudirle, con que nadie pueda llevarle la contraria y con que se pueda tener alternativas a la forma en la que se toman las decisiones”.

Así, ha afirmado que “el único que ha faltado el respeto a los castellano-manchegos es Emiliano García-Page”.

“Cuando el TSJCLM anunció que la cifra de muertos no era real, García-Page dijo que si hay más muertos de lo que dicen, qué más da, ya echaremos la cuenta, eso es una falta de respeto los fallecidos, además se ha negado a decretar el luto oficial. Cuando hablamos de las residencias de mayores, García-Page dijo que en ellas están las personas no válidas que ni cantan ni ríen por las noches, eso es un insulto a los mayores de la región. Y cuando se repartieron mascarillas defectuosas, Emiliano García-Page dijo que los médicos se las ponían para hacerse la foto y criticarle, cuando llevaban dos y tres días con esas mascarillas trabajando al frente de la pandemia. Esa es la actitud del PSOE en esta pandemia, la de insultar a la sociedad castellano-manchega”, ha explicado.

“Casado hizo un discurso sólido y serio, que dejó en evidencia la soledad de Sánchez”

Por último, y en relación a la comparecencia celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados en la que se aprobó la cuarta prórroga del estado de alarma con la abstención del Partido Popular, Núñez ha señalado que Casado “hizo ayer un grandísimo discurso, sólido y serio, que dejó en evidencia la soledad de Sánchez. Además dejó claro que el Partido Popular no va a ser la tabla de salvación de Sánchez”.

Así, ha explicado que “Pedro Sánchez ha intentado mantener a toda costa, y así lo ha conseguido con ciertos apoyos, un estado que le pueda permitir tener un poder “plenipotencial” y nosotros estamos reclamando al Gobierno de España un plan b aplicando hasta seis posibles leyes que ya se aplican en otros países, que permiten controlar los movimientos y mantener el mando único sin el autoritarismo que tanto le gusta a Sánchez y que aprovecha para legislar sobre otras cuestiones”.

En este sentido, ha afirmado que “Sánchez se encuentra muy cómodo en el estado de alarma y al Partido Popular lo que le preocupan son las 6.000 empresas que están cerrando al día, el estado del bienestar de los españoles, la mejora de la economía, la adquisición de test masivos y la compra de material de protección o el estudio de seroprevalencia que se pueda realizar. En esto está el PP y parece que Sánchez está en otra cosa, nosotros vamos a trabajar por España y por los españoles que es a lo que nos hemos comprometido cuando juramos nuestros cargos de diputados y nadie nos va a desviar de ese camino”, ha concluido el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez.