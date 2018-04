Comenzamos a hablar con Orlena de Miguel de la fuerza con la Ciudadanos no sólo se consolida, sino que crece también en nuestra región. Sus inscritos superan ya los 5.000 (entre simpatizantes y afiliados). Por provincias, el incremento también es muy destacable si hablamos de un partido ‘joven’ como éste en Castilla-La Mancha: en Toledo hay más de 1.850 inscritos; en Ciudad Real, más de 900; en Albacete, unos 1.100; y en Cuenca y Guadalajara rondan el millar.

“El crecimiento está siendo exponencial, sobre todo, en estos últimos meses en los que hemos recibido muchísimas solicitudes de afiliación y de inscripción como simpatizantes; eso te llena de ilusión porque no es sólo que haya gente afín a unas ideas, sino que quiere dar un paso más allá participando y apoyando ese proyecto… a nosotros nos hace mucha ilusión que tanta buena gente quiera acercarse al proyecto de Ciudadanos”, explica.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

Recientemente, Alejandro Ruiz (secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha), afirmaba que ‘Ciudadanos no ha venido a pactar a Castilla-La Mancha, ha venido a gobernar…’. Resta un año para la cita con las urnas a nivel autonómico y municipal, ¿cómo quieren, desde esta formación, seguir acercándose a la gente y, sobre todo, qué sensaciones notan a nivel de trato (o, simplemente, de predisposición a trabajar de un modo colaborativo) desde otras formaciones como el PP, el PSOE o incluso Podemos en Castilla-La Mancha?

“Todos ‘jugamos’ en un tablero en el que, evidentemente, va a haber que negociar; los periodos de las mayorías absolutas casi seguro que han terminado, y todas las formaciones ‘juegan sus cartas’… también saben que Ciudadanos tiene un ‘pro’ (que, lo que firma, lo cumple, y eso no es decir poco sobre todo en política) y un ‘contra’ (que somos muy exigentes)”, señala.

La portavoz de Ciudadanos en la región afirma que se van a presentar a las elecciones “con un proyecto, un programa y unas iniciativas que queremos llevar a cabo, y vamos a dar el máximo para que se lleven a cabo; vamos a pelear porque nuestro proyecto sea el que más ilusione a los castellano-manchegos y conseguir el Gobierno de la región, pero en el momento en que haya que llegar a acuerdos, será en base a ese programa para conseguir las mayores reformas y los mejores cambios para los castellano-manchegos en esos ‘futuribles’ pactos”.

Considera que entre las diferentes fuerzas políticas están intentando “llevarse bien (aunque no demasiado) porque saben que, al fin y al cabo, después de las elecciones (según dónde nos pongan los ciudadanos) tendremos que hablar y habrá que tener una base de entendimiento y, por lo menos, de corrección”.

No obstante, el discurso hacia Ciudadanos se ha recrudecido en los últimos días, especialmente desde algunos partidos como el PP, cuyo presidente (Mariano Rajoy) se refería duramente sobre la formación liderada por Rivera durante el Congreso Nacional que los Populares celebraban este pasado fin de semana en Sevilla. Orlena asegura que “en Castilla-La Mancha no hemos percibido más acritud que la que tienen con el resto”, si bien es consciente de que “ahora hay más tiranteces a nivel nacional, por ejemplo, por el tema de Cifuentes (entre otros)…; pero siempre que hay pactos, cuando uno es exigente en un pacto hay tiranteces; en Castilla-La Mancha no estamos en las Cortes, de modo que digamos que las tiranteces son menores con todos los partidos…; ya veremos, después de las elecciones, cómo son la relaciones”, indica.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

“Es muy difícil trabajar desde fuera de las Cortes y que se te vea, pero yo creo que sí que se nos está reconociendo”

Sobre hasta qué punto cree que está influyendo también en el auge de Ciudadanos por todo el país la propia dinámica nacional del partido (con epicentro en esa última victoria electoral en Cataluña), la portavoz de la formación en Castilla-La Mancha asegura que “tiene influencia” y que todo cambia cuando ya has podido demostrar “cuál es tu línea de trabajo y de acción”.

Considera que la ciudadanía ya está reconociendo precisamente todo el trabajo que vienen haciendo a nivel estatal y, sobre todo, frente al asunto de Cataluña, al que califica como “uno de los mayores retos a los que se enfrenta España en su historia moderna” y dónde cree que “la gente ya ha visto cuál es la gestión que está haciendo Ciudadanos del problema”.

Una huella que se está dejando notar, afirma, en toda España, también en Castilla-La Mancha, donde espera que también esté influyendo en el crecimiento el trabajo propio que están haciendo aquí “porque es muy difícil trabajar desde fuera de las Cortes y que se te vea, pero yo creo que sí que se nos está reconociendo, y también en las instituciones donde estamos” dice, recordando Ayuntamientos y Diputaciones en los que están presentes, y sin dejar de resaltar que “es evidente el constante tira y afloja entre PP y PSOE, que está crispando y cansando ya a los castellano-manchegos”

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

“Nadie se salva de la crítica ahora, pero lo que tiene el centro es eso: que no tocas los extremos…”, dice sobre las críticas que les llegan por apoyar indistintamente a PSOE y a PP según el territorio

Aludía antes Orlena a la necesidad de que la política parta del pacto, del diálogo; Ciudadanos lo lleva a gala en diferentes escenarios y con ‘actores’ de distinta ideología (por ejemplo, el PP en la Comunidad de Madrid y el PSOE en Andalucía); esto, si bien deja a las claras una responsabilidad política para con la ciudadanía, también convierte a la formación en diana de críticas que pueden llegar de uno u otro frente, desde el que les acusan de tibieza o indefinición…

“Nadie se salva de la crítica ahora, pero lo que tiene el centro es eso: que no tocas los extremos; nosotros hemos demostrado que hay puntos en común entre esos dos lados ‘históricos’ en España pero que no son reales socialmente; todos los estudios sociológicos señalan que la mayor parte de los españoles nos situamos ideológicamente en el centro, en el justo camino del medio; es verdad que por ello nos vienen críticas, pero creo que uno tiene que ser valiente y decir lo que piensa, te critiquen o no, no ir cambiando de opinión en función del viento”, explica.

Pone como ejemplo que, a nivel nacional, llegaron a hacer un pacto con el PSOE (que finalmente no salió adelante) para, posteriormente, hacer otro con el PP (que está en vigor y que está siendo fundamental para que los Populares puedan gobernar España: “En uno y otro, las medidas son calcadas: las mismas nos las firmó el PSOE y el PP, entonces… o no son tan diferentes entre sí o sí que había puntos de acuerdo entre ellos; por eso cuando nos critican desde alguna de esas dos formaciones nos preguntamos exactamente en qué se ha cambiado porque nosotros no hemos cambiado en nada…”, subraya.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

“Es igual de malo legislar ‘en caliente’ (solamente pensando en la parte emocional) como derogar ‘en caliente’ (solamente pensando en la parte emocional); de momento, nosotros lo que queríamos era esperar a que ese fallo del Tribunal Constitucional sobre la Prisión Permanente Revisable se produjese”

Precisamente ese argumento de ‘cambiar el argumento’ en función de hacia dónde parezca soplar el viento es el que utilizaron, unos y otros, para calificar la postura de Ciudadanos con respecto a la Prisión Permanente Revisable que se convirtió casi en un debate social en nuestro país hace algunas semanas y que Orlena explica.

“Este tema es complicado porque es muy sensible para la ciudadanía, tiene un componente emocional muy grande, pero también tiene una parte técnica muy importante que hay que intentar que conjugar para ser rigurosos; a nosotros se nos ha acusado de hacer cosas distintas cuando hemos intentando mantener siempre una coherencia entre esas dos vertientes, hemos intentado ser rigurosos; entendemos que hay un problema (sobre todo, en determinados delitos) con las penas que se imponen, fundamentalmente, en la parte del tercer grado (que es donde queremos poner nosotros el foco) porque, realmente, no es que en España haya penas muy bajas (de hecho, tenemos dentro del Código Penal penas que son de 30 y de 40 años…); el problema viene con el cumplimiento íntegro de las penas y por eso queríamos poner el foco ahí, pero eso lo han aprovechado otros partidos para salir de la ‘batalla’ técnica (que es donde debíamos estar) y ponerla en la ideológica o en las sensibilidades… creemos que es un error”, relata.

Por eso es clara: “Es igual de malo legislar en caliente (solamente pensando en la parte emocional) como derogar en caliente (solamente pensando en la parte emocional); como el procedimiento seguirá adelante, esperemos que después de la sentencia del Constitucional (y después de que éste diga si es o no constitucional la Prisión Permanente Revisable) ya hablemos de lo que se tiene que hablar en un Parlamento: de qué hacemos, cómo mejoramos o qué es lo que cambiamos pero, de momento, nosotros lo que queríamos era esperar a que ese fallo del Tribunal Constitucional se produjese”, reitera.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

“Si el PP ha aplaudido o no a Cristina Cifuentes lo tendrá que aclarar el PP pero, lo que Ciudadanos puso sobre la mesa era muy claro: o explicación o la presidenta se tenía que ir”

También han recibido críticas por la posición que han tomado con respecto a algunos casos presuntamente corruptos (y claramente dudosos) como el que vivimos estos días sobre el Máster (o no Máster) de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, ante el hecho de que se conformen con cambiar la persona que ostenta dicha presidencia pero no cambiar de Partido (que, en este caso, es el que la aplaudía en su Congreso Nacional de Sevilla este pasado fin de semana)… ¿Cómo se trabaja en esa línea tan delgada entre lo que puede interpretarse de una forma o de otra, o como un posicionamiento tibio…?

“El problema de la presidenta de la Comunidad de Madrid no es un problema de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino de una sola persona que se ha presentado ante todo el Parlamento de Madrid y ha dado una información que podría no ser veraz”, señala.

Orlena explica que “desde Ciudadanos le dimos la oportunidad para explicarse (porque nos parece que mentir, para un político, es un pecado muy grave); para ello, mandamos al Partido Popular de Madrid una convocatoria de una Comisión de Investigación muy cortita, de dos o tres semanas, en la que hubiese unos pocos comparecientes (profesores, etc.) que aclarasen o refutasen la declaración de Cifuentes, y les dimos hasta el lunes hasta las 12:00 horas para contestar; esperábamos que el PP fuese responsable y aceptase esa Comisión pero, a las 12:03 horas, recibimos un documento con una enmienda a toda nuestra petición: sí se aceptaba una Comisión de Investigación, pero ya no era para investigar el posible fraude (o no) del Máster de Cifuentes, sino que teníamos que investigar quién había filtrado la noticia… lo que querían era hacer una caza de brujas a periodistas, a sus fuentes… entonces, evidentemente, vimos que no hay voluntad de aclarar este tema, presumimos que es muy posible que se haya mentido y, por tanto, esta persona (que no el Gobierno) tiene que irse; es lo que hemos planteado porque es lo lógico o lo normal; ya si el PP ha aplaudido o no a Cristina Cifuentes lo tendrá que aclarar el Partido Popular pero, lo que estaba sobre la mesa era muy claro: o explicación o se tenía que ir”, subraya.

Sobre la Moción de Censura que va a presentar el PSOE en la Comunidad de Madrid, De Miguel también advierte: “Si insisten en mantener a Cristina Cifuentes, por supuesto, estudiaremos la propuesta de Moción de Censura; no podemos estar jugando con 6 millones de personas (que tiene la Comunidad de Madrid) pero tampoco podemos dejar un año a una persona en la que no podemos tener confianza… Es complicado, es verdad que es mucho más fácil decir ‘sí’ o ‘no’, pero aquí hay matices y hay que ser responsables y tranquilos, y hacer las cosas de manera madura porque estamos jugando con la vida y el bolsillo de muchas personas”, recalca.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

“Plantearemos (por separado del tema de doña Cristina Cifuentes) un modelo universitario y de estrategia universitaria para España que sea bastante diferente y que dé relieve a esa necesidad de transparencia”

Dando un paso más allá y a lo que esta situación puede perjudicar al propio sistema público universitario de nuestro país, Orlena recuerda que “este caso ha generado mucha desconfianza con los títulos que ha dado esta Universidad en concreto, y eso puede afectar a los alumnos que se hayan titulado en esa Universidad (a los que puede que no les vayan a ver igual el currículum que si fuera de otra Universidad…)”.

No obstante, De Miguel explica que son “dos casos muy diferenciados” que concreta: “Uno es si quien está al frente ahora mismo de la Comunidad de Madrid es digna de confianza o no, si ha mentido o no, y hay serias dudas de que haya dicho la verdad (y por eso pedimos su dimisión); otro es el tema de la Universidad, del que no nos vamos a olvidar”, avanza.

Después de aludir a comentarios que en los últimos tiempos no han dejado de hablar de la conveniencia de renovar nuestro sistema universitario, afirma que Ciudadanos “va a tener un planteamiento en este sentido, no solamente para mejorar en calidad y en estrategia nuestra Universidad (porque para nosotros es fundamental la educación y queremos que nuestras Universidades sean las mejores del mundo), sino para mejorar la transparencia; plantearemos (por separado del tema de doña Cristina Cifuentes) un modelo universitario y de estrategia universitaria para España que sea bastante diferente y que dé relieve a esa necesidad de transparencia (que influye luego en la calidad y en cómo se nos ve en el resto del mundo)”.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

“Será de la mano de Ciudadanos como se avance en poner a la Universidad de Castilla-La Mancha en el lugar en el que tiene que estar dentro de España y en el mundo”

Sin dejar de hablar de Universidad, ahora nos centramos en la de Castilla-La Mancha y en las tensiones que, en los últimos meses, se han vivido entre ésta y el Gobierno de la región.

“Yo creo que es bastante insostenible ver cómo una institución (en este caso, una Universidad Pública), tiene como ‘enemigo’ un Gobierno… ni siquiera se debería dar esa imagen, eso por un lado”, introduce. La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha extrae, como una de las principales cosas que se está viendo en torno a esta situación, es que “la política está demasiado metida en los asuntos de la Universidad, y el tema de la ‘autonomía universitaria’ parece que, de facto, no existe”.

Considera que entre todo este “lío” ha salido “una cosa buena” que, a ojos de Orlena de Miguel, es “una estrategia por parte de la Universidad para mejorar”. Se refiere a “ese borrador con una estrategia a futuro para hacerla no solamente viable, sino competitiva y puntera”, propuesta que desde Ciudadanos ven con buenos ojos y sobre la que asegura “no saber nada más por parte del Gobierno de si la apoya o no”.

En torno al tema de las auditorías, señala que “la Universidad Pública de Castilla-La Mancha pasa por tres auditorías: una interna que hacen sus propios funcionarios (de los que no tenemos ninguna duda de que harán su trabajo bien), otra que hace el Tribunal de Cuentas (que audita todas las instituciones públicas) y una tercera, externa, que ya encarga la propia Junta de Comunidades y que ya se hace… de modo que no entendemos muy bien por qué se ha puesto en duda unas cuentas aprobadas en un Consejo Social en el que está el propio Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Por eso considera que puede que en todo esto haya, en parte, “una de esas ‘bombas de humo’ que se lanzan de vez en cuando para desviar la atención de otras cosas (de anuncios que no se cumplen, de promesas que no llegan, etc.)”. Señala que hay algo evidente: “Hay unas carencias de financiación en la Universidad y se pueden ver múltiples vías de solución para eso pero, desde luego, estirarlo (a base de anuncios de auditorías) no soluciona el problema, sino que sólo lo alarga y lo empeora con el tiempo” resalta, incidiendo especialmente en la necesidad de “abordar esa reforma de la estructura de la Universidad”, de quien dice que es “loable” su esfuerzo por plantear “una estrategia” tras la que se hace necesario “llegar a un acuerdo para que se implemente porque, si no, no sirve de nada y seguimos arrastrando el problema eternamente”.

Desea que en este año que resta hasta las elecciones se den nuevos pasos y, si no, es contundente: “Será de la mano de Ciudadanos como se avance en poner a la Universidad de Castilla-La Mancha en el lugar en el que tiene que estar dentro de España y en el mundo porque, además, estamos viendo que en su parte de Investigación, está optando a puestos punteros teniendo en cuenta el pequeño presupuesto y la posición que ocupa en nuestro país… con lo cual, creemos que ahí hay material y, desde luego, será una de las apuestas de Ciudadanos en el momento en que entremos en las Cortes”, asegura.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

“Parcelando y con miradas locales no vamos a solucionar el tema del agua; tiene que haber una estrategia nacional”

También conversamos sobre el último trasvase de agua que el Gobierno de España ha aprobado para el levante y que ha recrudecido la tensión (a cuenta de estas reiteradas situaciones) con el Gobierno regional por considerarlo un nuevo ataque a los intereses de Castilla-La Mancha frente a un problema que, por mucho que pasen los años, parece no cambiar.

“Para querer otros resultados, para cambiar, quizá hay que hacer las cosas de manera diferente”, asegura. Explica que en la región siempre ha habido esa ‘pelea’ porque considera que, de alguna forma, “interesaba que la hubiera porque, en un enfrentamiento, siempre hay un ganador y un perdedor (y, sobre todo, uno puede ‘vender’ que ha ganado a unos electores); en este caso, Castilla-La Mancha tiene 2 millones de habitantes y Murcia y el levante tienen bastantes más, por tanto, más votantes, y siempre hemos sospechado todos que se tomaban decisiones en ese sentido…”.

Y es por eso por lo que defiende, una vez más, que “tiene que haber una estrategia nacional porque, parcelando y con miradas locales no vamos a solucionar el tema del agua…”. En este sentido, relata cómo Ciudadanos en la esfera estatal “ha intentado configurar una mesa técnica para hablar de este tema que ya no es solamente una ‘pelea’ entre trasvase sí o trasvase no, sino que hay que ver qué solución se puede buscar a la falta de agua… Hemos planteado, en base a tres ejes fundamentales, una estrategia en una mesa técnica que PSOE, PP y Podemos han rechazado: no se sientan en una mesa técnica, quieren un pacto pero no quieren saber cómo llegar a ese pacto… es algo que a nosotros nos tiene fascinados, pero nosotros… insistiremos en el tema”, reitera.

Esos tres ejes a los que aludía, son: “primero, las infraestructuras (y no solo ésa por la que nos estamos ‘peleando’ siempre y que tiene 40 años y muchísimas deficiencias porque entre el agua que sale y la que llega hay un 40% de diferencia… y es completamente absurdo); habrá que hacer otras infraestructuras más modernas para captación de aguas, para derivaciones, incluso para implementación de los embalses que tenemos… hay muchas cosas por hacer en ese sentido”.

El segundo de los factores a tener en cuenta es “la gestión del agua”, y argumenta que “estamos viendo verdaderas corruptelas, y el agua (aparte del dinero) se nos está yendo en modelos de gestión que son erróneos; si hay una gestión pública tiene que ser pública, tiene que ser transparente y, además, tiene que ser no especulativa (y, a ser posible, que no haya tramas como la que hemos visto con Acuamed…)”.

En tercer lugar, se refiere a la necesidad de fomentar “la reutilización y la depuración del agua, que es algo en lo que en España vamos muy atrás con respecto al resto de Europa, y en lo que hay que mejorar para que, no solamente captemos más agua y la gestionemos bien, sino que seamos capaces de utilizarla de la mejor manera”. Partiendo de esos tres principios, Ciudadanos ha querido constituir esa mesa técnica en la que abordar el problema de forma diferente a la que, asegura, se ha seguido hasta ahora y que, fundamentalmente, se ha basado sólo en enfrentamientos. “Es verdad que a la primera no nos ha salido y nos han votado que no, pero somos muy pesados y vamos a seguir insistiendo porque es algo de lo que va a haber que hablar y es algo que va a haber que solucionar: no se puede arrastrar otros treinta años más este tema”, recalca.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

“Llevamos mucho tiempo arrastrando esa ‘política del anuncio’ y sólo es algunos meses antes de unas elecciones cuando vemos levantar aceras y hacer obras… cuando uno se compromete a levantar una acera tiene que hacerlo en el ‘minuto 2’ después de ganar las elecciones, no pocos meses antes de que se celebren”

Cuáles consideran, desde Ciudadanos, que estarían siendo las grandes ‘lagunas’ y/o los grandes ‘aciertos’ de esta legislatura por parte del actual Gobierno regional (que incluye al Partido Socialista ya Podemos)?

“Ahora que nos vamos acercando a las elecciones sospecho que habrá alguna acción más -augura-, pero desde que empezó la legislatura hasta ahora yo he visto muchísimas palabras y poquísimos hechos; hay mucho anuncio (incluso a lo más mínimo se le ha dado un ‘bombo’, mucha rueda de prensa…) pero luego, cuando estás esperando ver el resultado y cómo se implementa todo eso (y, si se implementa, vamos a hacer una evaluación de cómo ha funcionado…, nunca llega”.

Por eso asegura que no puede dar una nota que apruebe al Gobierno de Castilla-La Mancha en estos años. “Tenemos otra filosofía de lo que tiene que ser la política y es precisamente la contraria: muchos más hechos y, después, al anuncio o lo que sea… Pero llevamos mucho tiempo arrastrando esa ‘política del anuncio’ y sólo es algunos meses antes de unas elecciones cuando vemos levantar aceras y hacer obras; cuando uno se compromete a levantar una acera tiene que hacerlo en el ‘minuto 2’ después de ganar las elecciones, no pocos meses antes de que se celebren, y digo levantar una acera como digo hacer las obras de un Hospital o implementar un Plan Director de un Hospital (que de eso saben bien en Albacete de lo que hablo)…”, apunta.

Eso no sucede y, por tanto, “tercer año y Ciudadanos sigue suspendiendo al Gobierno de García-Page (y también a sus socios)”, enfatiza Orlena.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

“A la hora de la verdad, Castilla-La Mancha es la única en la que sube el paro, de modo que lo primero sería admitir que algo no se está haciendo bien”

La portavoz de Ciudadanos relata cómo cualquier Comunidad Autónoma tiene capacidad de acción, sobre todo, en los temas relacionados con la educación, la sanidad y los servicios sociales, y a ello se refiere también en el caso de Castilla-La Mancha.

“Emiliano García-Page siempre saca la bandera de que lo hace muy bien en sanidad, en educación y en servicios sociales, pero nosotros echamos mucho en falta coordinación y organización en la educación; la sanidad nos parece que es un desastre porque no se está gestionando bien ni se avanza en ningún sentido (ahí es donde más anuncios hay y donde menos hechos vemos); y, en servicios sociales, sobre los números parece ser que se avanza más pero luego vemos que las personas que se atienden siguen en la misma situación hoy que hace tres años… entonces no podemos tampoco estar contentos”, detalla.

Tampoco le convence la ‘salud económica’ y critica que salgan datos y que siempre “se escoja el más adecuado o el que nos hace aparecer mejor”, así como que “a la hora de la verdad, Castilla-La Mancha es la única en la que sube el paro, de modo que lo primero sería admitir que algo no se está haciendo bien (porque, si o, no vas a solucionar nada); si tú implementas una medida y no funciona, tienes que ser responsable y asumir que quizás te has equivocado y rectificar…”.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, junto a la periodista Miriam Martínez

Al hilo de esto, pone como ejemplo el Plan Extraordinario por el Empleo de C-LM: “Señores, llevan cuatro Planes de Empleo, y seguimos creando paro en la región: vamos a cambiar la dinámica…”. Espera que eso suceda en este año que resta de legislatura hasta las próximas elecciones, si bien se aventura a pronosticar que las actuaciones durante este tiempo hasta entonces “irán más en el sentido de levantar aceras y hacer rotondas”; si bien aprovecha para criticar al Gobierno por otra cuestión más: “Llevamos dos años esperando que ese ‘Plan de Emprendedores’ enorme con un montón de puntos, se implemente… no sé, a lo mejor es también en los últimos doce meses cuando vemos resultados”, dice.

No obstante, el trabajo de Ciudadanos (a pesar de no tener representación en el Parlamento Autonómico) se hace visible a través de propuestas de todo tipo que, en ocasiones, a las propias Cortes Regionales para su estudio y debate. Por ejemplo, una moción de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Albacete y otra en la Diputación Provincial de Albacete (con los votos en contra del PSOE, la abstención de Ganemos e Izquierda Unida y el apoyo del PP), lleva a sede parlamentaria autonómica la creación de una Fundación Pública para el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, lo que, junto a la creación del Instituto Regional de Investigación, daría un más que necesario impulso a la investigación biomédica, lastrada por la burocracia de la que médicos e investigadores acusan al SESCAM.

“Esperemos que no solamente se quede en la mesa de las Cortes como otras iniciativas que hemos ido llevando y de las que se nos ha dicho que iban a hablar pero aún no se nos ha dicho nada… confiemos en que ésta no sea una de ésas y pueda salir adelante…”, dice al respecto.

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha

De Miguel está decidida a concurrir a las primarias de C’s para optar a ser candidata a presidir C-LM: “Cuanto más hablo con personas y con colectivos de la región, cuanto más conozco las problemáticas y más soluciones pensamos que podemos tener, yo más me animo…”

Concluimos mirando nuevamente en el horizonte el año electoral que se acerca. Orlena de Miguel anunció hace ya que daría el paso de concurrir a las primarias de Ciudadanos (a comienzos del próximo 2019) para poder optar a la presidencia de Castilla-La Mancha y, conforme pasa el tiempo, asegura tener más fuerzas (si bien explica que no es algo en lo que, ni mucho menos, piense todos los días).

“La responsabilidad es algo que me gusta, no es algo que me agobie; además, cuanto más hablo con personas y con colectivos de la región, cuanto más conozco las problemáticas y más soluciones pensamos que podemos tener, yo más me animo… tengo ganas de asumir ese reto; es verdad que todavía queda mucho y que no estoy todos los días pensando en las primarias aunque siempre nos estáis preguntando por ello pero, cuando lleguen, veremos los candidatos que hay; yo, desde luego, quiero dar ese paso porque estoy teniendo ese contacto directo con la ciudadanía de Castilla-La Mancha y me apetece ser la persona que pueda implementarlo desde las Cortes, pero todavía queda mucho y no es algo que todavía me plantee todos los días”, concluye.

Si lo desean, les invitamos a visionar al completo esta entrevista a Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, sobre diferentes temas de actualidad regional y nacional, mediante el vídeo que acompaña esta versión por escrito de la misma.