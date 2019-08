Pedro Antonio Ruiz Santos, que se muestra “orgulloso” por la confianza que el presidente, Emiliano García-Page, ha depositado de nuevo en su persona para volver a desempeñar el cargo, asume la nueva legislatura con la responsabilidad de “seguir con el empuje que el Presidente ha imprimido durante los 4 años anteriores”, de los que afirma que fue un periodo “de recuperación”.

Señala que ahora se abre paso una “etapa de crecimiento”, también de “continuidad, pero no de autocomplacencia con el trabajo bien hecho”, conscientes, en el Gobierno regional, del trabajo que aún queda por hacer.

El delegado de la Junta en Albacete destaca que durante la anterior legislatura hubo que tomar un impulso fuerte en la recuperación de servicios que se vieron mermados en la anterior etapa 2011-2015 con “los recortes que protagonizó Cospedal y el PP en materia de sanidad, educación, paralización de infraestructuras, aumento de las listas de espera y el olvido de la dependencia”. Y recuerda que a su llegada al ejecutivo autonómico, el Gobierno de García-Page, “reabrió escuelas rurales, puso funcionarios para eliminar la lista de dependencia, empezaron a incorporarse más profesores, médicos…”

Así, ha destacado que esta nueva etapa será de “crecimiento” para Castilla-La Mancha, como anunciaba el presidente Emiliano García-Page.

“Tenemos que seguir esforzándonos porque esta nueva etapa sea la segunda parte de un partido donde ya podamos decir que crecemos y conseguimos las metas que los ciudadanos nos demandan”, ha destacado Ruiz Santos.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Carmen García.

Ruiz Santos: “Ojalá, a lo largo de estos meses, podamos imprimir un ritmo muy alto para que todo vaya siendo, poco a poco, una realidad”

Sobre las medidas que han quedado pendientes por cumplir en la anterior legislatura, el delegado de la Junta en Albacete ha confesado que “todo no se ha culminado”, destacando que “teníamos que intentar tener todos los colegios de la provincia de Albacete lanzados, lo hemos conseguido a un 80%, pero partíamos de 0”.

En este sentido se ha referido al Colegio de Casas Ibáñez, cuyas obras de finalización, ha avanzado, concluirán en apenas 3 meses, al igual que el de Villamalea, que estará finalizado en 8 meses. De igual forma ha mencionado el colegio del Barrio Universidad de Albacete “que tendría que haber estado hecho hace mucho tiempo, y ahora estamos a un 40%”.

“Hemos tenido que hacer un esfuerzo para que ningún proyecto estuviera escondido, paralizado y olvidado. Ojalá hubiéramos podido tener un ritmo mucho más alto, pero ha sido fruto del convencimiento de que era necesario hacerlo no paralizarlos, no recortar y activar. No todo está hecho pero, sí está todo en marcha y muchas cosas concluidas. Ojalá, a lo largo de estos meses, podamos imprimir un ritmo muy alto para que todo vaya siendo , poco a poco, una realidad”, ha señalado.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete.

En relación con la construcción, en Albacete, del edificio del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, Ruiz Santos ha asegurado que “estará en esta legislatura” y ha apuntado que se ha avanzado con la firma del pre acuerdo para la cesión parcial de instalaciones de la UNED y suelo, con la Diputación de Albacete.

A su vez ha señalado que en el Conservatorio había dos reivindicaciones fundamentales. La falta de material: “se necesitaban cosas que no se atendían y ahora se está dando el material que reclamaban”; y por otro lado, la construcción del edificio: “se está avanzando en el proyecto para que se pueda empezar la licitación a lo largo del 2020, si finalmente se firma de forma definitiva la cesión de la parcela, se licitará y por tanto el Conservatorio estará esta legislatura”, ha afirmado.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete.

En relación con el Hospital de Albacete, el delegado de la Junta ha recordado que el Plan Funcional está “totalmente concluido” y se ha realizado junto con los profesionales. Además ha avanzado que “dentro de unos meses empezará el proceso de licitación de la obra que contará con 104 millones de euros” una partida que, ha afirmado, “el compromiso de ese gasto está dentro del Consejo de Gobierno, por lo que es irreversible”.

De igual forma ha recordado que “ya estamos trabajando en la primer parte que es eliminar la zona del CAS que aún no ha finalizado”, por lo que ha afirmado que “tendremos un nuevo hospital dentro de la parcela”, cumpliendo con una reivindicación que dice, reclamaban “los 400 profesionales de la zona: restaurantes, comercios que pedían que el Hospital no se fuera”.

Así, ha sentenciado que “actuaremos sobre el 75% del Hospital actual para aumentar los quirófanos, las camas y la calidad que, aunque es buena, se necesita en este Hospital. En el 2023 podemos decir que está acabado o prácticamente acabado”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete.

Ruiz Santos afirma que el Gobierno regional “seguirá ofreciendo apoyo a las empresas que puedan venir y sobre todo a las que ya están”

Durante la entrevista, el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha referido al Plan Extraordinario de Empleo con el que se pretende alcanzar los 100.000 puestos de trabajo. En el mes de septiembre se darán a conocer las bases de la convocatoria para que los Ayuntamientos puedan iniciar los trámites de adhesión a esta primera tanda que, según ha explicado el Delegado, contará con una partida de 50 millones de euros dirigida a la contratación de personas que están en riesgo de exclusión social o que tienen que re-cualificarse. Por otro lado, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá apostando por el Plan Adelante.

“En Albacete tenemos las mejores comunicaciones, cercanía con el Levante y con el centro, tenemos un tejido empresarial muy potente, la mayor concentración de empresas está en Campollano. Estamos creciendo en sectores estratégicos paralelos como los servicios, hostelería, turismo o el agroalimentario”, ha destacado el delegado de la Junta, afirmando que el Gobierno regional seguirá ofreciendo apoyo “a las empresas que puedan venir y sobre todo a las que ya están”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Carmen García.

Políticas trasversales en depoblación, igualdad y desarrollo sostenible

El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha destacado durante la entrevista la transversalidad que, durante esta legislatura, tendrán las políticas para combatir la despoblación.

Para ello, recuerda la creación del Comisionado para el Reto Demográfico, adscrito a la vicepresidencia, que contará con ramificaciones en todas las provincias: “es una estrategia trasversal al resto de Consejerías para que todas tengan esa perspectiva de que, para evitar el despoblamiento, hay que invertir más donde se necesita más”.

Al igual que ocurre, dice, con la apuesta del Gobierno regional por la igualdad mediante la creación de una Consejería, y por desarrollo sostenible con una Consejería con dicha denominación. “Se ha hecho un gran trabajo, pero el presidente no se queda en la autocomplacencia de lo ya hecho sino que se le da categoría de transversalidad tanto al medioambiente, la igualdad o la lucha contra la despoblación, seguimos trabajando, constantemente innovando y ganándonos el futuro”, ha señalado el delegado de la Junta.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete.

Ruiz Santos destaca que el Gobierno de Castilla-La Mancha “está luchando contra el trasvase, recurriendo a todos ellos, como una medida de presión para que se respeten los derechos”

Pedro Antonio Ruiz Santos se ha referido también a la problemática del agua, señalando que el Gobierno de Castilla-La Mancha “está luchando contra el trasvase, recurriendo a todos ellos, como una medida de presión para que se respeten los derechos. Hemos recurrido los Planes de Cuenca de los Planes Hidrológicos que el Gobierno del PP intentaba aprobar sin ninguna resistencia porque no se nos daba voz en las Confederaciones Hidrográficas para reivindicar un reparto justo del agua. Lo que queremos es utilizar nuestro agua con carácter prioritario y ejercer un efecto de solidaridad con la que podamos enviar a otras zonas”, ha destacado el delegado.

De igual forma, señala que cuando el Ministerio de Transición Ecológica ponga en funcionamiento las desaladoras, aumentará la capacidad de hectómetros en las regiones a las que Castilla-La Mancha envía agua, lo que supondrá que la región tenga que enviar menos.

Además, destaca que también supondrá “garantizar el consumo de calidad a través de la implantación de la tubería manchega que llevará agua y calidad a todos los rincones de una gran parte de la región, además de sustitución de bombeos y transformación de hectáreas que son de secano, en regadío” y concluye afirmando que “va a ser una carrera que la vamos a ganar, se está consiguiendo pero tenemos que seguir intentando que del agua se haga un recurso vital para nosotros”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Carmen García.

Infraestructuras de carreteras

En materia de carreteras, el delegado de la Junta ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en la eliminación de puntos peligrosos como en Tarazona o en los refuerzos de las carreteras de Yeste a Peñarrubia o de la Sierra de Alcaraz a su paso por el Salobre.Además destaca que el Gobierno regional está trabajando en la siguiente fase de la carretera de Nerpio-Letur.

Por otro lado, asegura que el Gobierno de Castilla-La Mancha “empujará” al Ministerio de Fomento para que sean una realidad la obra de la A-32 entre Albacete-Linares, las obras de la circunvalación de Albacete y también para hacer que la nacional que une Albacete-Cuenca sea una vía de alta capacidad.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete.

Ruiz Santos: “No hay que abusar de la mayoría absoluta, sino hacer que sea un trampolín de acuerdos para nuestra tierra”

El delegado de la Junta de Comunidades en Albacete ha avanzado una legislatura en la que “habrá tranquilidad” por la mayoría absoluta de García-Page, pero también “voluntad de diálogo y acuerdo” con el resto de formaciones políticas presentes en las Cortes de Castilla-La Mancha.

“El hecho de tener una mayoría no significa que tengamos que huir del diálogo, hay muchas cosas que hablar con el Partido Popular, con Ciudadanos y otras formaciones políticas. No hay que abusar de la mayoría absoluta, sino hacer que sea un trampolín de acuerdos para nuestra tierra. Vaticino que vamos a conseguir para Castilla-La Mancha esos logros de crecimiento que nos hemos ganado, porque hemos convertido una política de recortes en estabilidad y posibilidad de crecer”, ha destacado Ruiz Santos.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Carmen García.

Ruiz Santos: “Quienes están provocando este bloqueo son Podemos y otras formaciones políticas que pueden abstenerse”

Con respecto a la formación del Gobierno central, el delegado de la Junta en Albacete recuerda que en las elecciones del pasado 28 de abril, los ciudadanos decidieron que el partido mayoritario fuera el PSOE, por lo que afirma que “los otros partidos deben favorecer y no bloquear, porque eso no es lo que quieren los ciudadanos”.

“Quienes están provocando este bloqueo son Podemos y otras formaciones políticas que pueden abstenerse. El PSOE sí quiere entenderse, lo que no puede es plegarse a unas exigencias desproporcionadas con unas condiciones que nadie entiende”, destaca Ruiz Santos, que considera que “el mes de septiembre será el momento de la racionalidad y de la estabilidad que quiere la ciudadanía”.

Además recuerda cómo la ciudadanía está “condenando” a todos los partidos políticos a excepción del PSOE en referencia a la última encuesta del CIS sobre la intención de voto que otorga al Partido Socialista un 41% de la confianza: “Se está diciendo que se respete lo que se votó”, señala Ruiz Santos.

El delegado destaca que las encuestas se van pareciendo cada vez más a lo que se produce en las urnas y apunta que los ciudadanos “tienen muy claro que las demagogias de extrema izquierda o extrema derecha tienen un recorrido, pero luego la gente se centra en decidir cuál es su voto” y señala que “en este caso lo está siendo al PSOE porque están viendo que es un partido moderado, de izquierdas, socialdemócrata y que apuesta por unas políticas de cercanía con todos los sectores implicados en la sociedad”.

_ Si lo desean, pueden visualizar el vídeo que acompaña a este texto para profundizar en la información _

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Carmen García.