Pedro Soriano asegura que, en lo profesional (como concejal no adscrito en el Ayuntamiento) acaba con dos sensaciones: “Una muy buena porque he aprendido muchísimas cosas del mundo municipal; otra peor, porque me he encontrado una especie de aislamiento por parte de todos los Grupos políticos hacia mi persona (están en su derecho, aunque no lo entiendo)”, comenta.

Políticamente, asegura que todo ha ido “muy bien: han salido muchísimas mociones adelante, aunque también es verdad que algunas no se cumplen; he podido ir ya recopilando y archivando más información municipal, y eso es un trabajo que para una persona sola (sin asesores), se hace duro y me resta muchísimo tiempo de estar con mi familia, pero es lo que me toca durante estos cuatro años”.

Pedro Soriano, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“Creo que en este caso tengo que alabar al señor Alcalde porque ha sido muy listo y ha sabido llevarse la oposición a su lado”

Sobre si considera que el Ayuntamiento de Albacete puede ser un buen ejemplo del entendimiento al que obligan los tiempos y las nuevas formas de hacer política sin mayorías absolutas, Soriano asiente y añade: “Sí, yo creo que en este caso tengo que alabar al señor Alcalde porque ha sido muy listo y ha sabido llevarse la oposición a su lado (aunque no entiendo como ha sucedido esto)”.

Critica nuevamente que “aquí se dice a muchas cosas que sí, pero luego nos encontramos con que no se ejecutan” y pone como ejemplo “muchas partidas de inversiones correspondientes a este 2016” que, según él, van a derivar en que “se nos va a juntar el 2017 con el 2016”.

Reitera que el primer edil ha sido muy hábil al ganarse a la oposición y defiende que él es el único que da guerra, si bien acepta que sí se han logrado cosas positivas en las que el propio Soriano recuerda que ha colaborado, “como el arreglo, después de 14 años, de la carretera entre Los Anguijes y Argamasón”, pero vuelva a su idea de no entender “cómo se reparten las cosas dentro del Ayuntamiento con la oposición…”.

Dudas en torno a la oposición

El concejal no adscrito asegura que la oposición en el Ayuntamiento “no está ejerciendo de oposición” y señala como ejemplo “el puesto de Recursos Humanos, donde quien está sabemos todos la persona que es y de qué ideología es, y está ahí impuesto por ciertos concejales y Grupos municipales…”.

Al margen de esto, y ante las muchas iniciativas que han podido salir adelante en esta ciudad y que eran propuestas por la oposición y no por el Equipo de Gobierno, Soriano señala que ha votado a favor de muchas y que lo seguirá haciendo, pero sigue denunciando que hay muchas cosas que se aprueban y no se ejecutan porque eso lo entiende “como un engaño”.

Sobre la alusión del comienzo de esta conversación donde manifestaba sentirse “aislado por todos los Grupos políticos”, explica que siguen sin facilitarle cierta información que solicita, como la relativa “a las asignaciones a los Grupos políticos, para que sea transparente y digamos en qué se gastan… y no hay manera humana de obtenerla, y me tocará ir a los juzgados de nuevo…”.

“Me voy a salir del Pleno en todas las declaraciones institucionales en las que no me tengan en cuenta”

En torno a una de las últimas polémicas en torno a su persona (cuando, en el último Plano municipal, salió de la sala justo cuando se iba a proceder a la lectura de la declaración institucional contra la violencia de género), el concejal no adscrito explica que fue su modo de protestar porque ya son “ocho veces” en las que no han contado con él para este tipo de declaraciones, y advierte que seguirá actuando así “con todas las demás”.

Afirma que no se arrepiente, por tanto, de haber abandonado el salón de Plenos en ese momento porque asegura que cuando hace algo, lo hace a conciencia: “No son cosas que se me ocurran de un día para otro, sino que sé las consecuencias que tienen (buenas o malas)… de alguna manera tengo que tener ‘el derecho al pataleo’… Me voy a salir en todas las declaraciones institucionales en las que no me tengan en cuenta, porque estoy en mi derecho y porque me siento marginado y apartado” alega, poniendo algunos otros ejemplos de cosas que le hacen sentir así en el seno del Ayuntamiento.

Crítico de cara a los presupuestos para 2017

En torno al proyecto de presupuestos municipales para 2017, Soriano subraya que mandó “un burofax a todos los Grupos de la oposición con varias propuestas; un documento abierto porque estaba dispuesto a reunirme con ellos e incorporar más cosas”, sin éxito.

Insiste en que varias partidas del presupuesto de este año aún no se han ejecutado e insta al alcalde a que tenga “su punto de credibilidad, porque en este caso no lo tiene (para mí)” y señalando cómo se han retrasado numerosas cuestiones que venían siendo muy demandadas por los vecinos desde hace años, reitera que se guía con hechos y que “confianza, ninguna”.

Critica del proyecto de presupuestos, por ejemplo, “que no se ha revisado el IBI ni el valor catastral de las viviendas”, así como que “el agua la estamos pagando a precio de oro en esta ciudad, y ahí está pasando algo…”; cuestiones que “económicamente beneficiarían mucho a los ciudadanos” y que desconoce por qué no se hace nada en torno a ellas.

“Ni me gustan las formas ni el proyecto de transformación del centro de Albacete”

Sobre el proyecto de transformación del centro urbano de Albacete, uno de los ‘proyectos estrella’ de la legislatura demandado por muchos colectivos (como la propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete o la Federación de Comercio), es muy claro: “Ni me gustan las formas ni el proyecto”. Alega que no le ve “ni pies ni cabeza” y que provocaría “un caos circulatorio” a todo el que, como él afirma que hace, se desplaza en coche. Considera que también “va a perjudicar a los peatones y al comercio”, aunque sí ve bien (y cree que debería actuarse más ahí) es en la parte del proyecto con la que se quiere embellecer esa zona de la ciudad porque considera que hay muchos edificios emblemáticos que dan pena.

Critica que en el proyecto presentado “hay muy poquitas alternativas para los conductores” y se pregunta si lo que pretenden es “que todo el mundo deje el coche en el garaje”; situaciones que, de producirse, le llevan a plantearse otra serie de cuestiones, como si entonces se va a bajar el impuesto de circulación, si va a haber menos zona azul o ésta se va a trasladar más a las afueras o si los parkings del centro serían gratuitos como ocurre con los que hay en las grandes superficies comerciales que están en la periferia… Soriano duda que se vaya a realizar y reitera su mensaje de no ver lógica una propuesta que afirma no apoyar.

De cara a 2017, pide a sus compañeros de Corporación “cordialidad, respeto, y los mismos derechos exactamente que tienen ellos”

Al 2017, Pedro Soriano le pide (en lo político) que le traten con el mismo trato que él da al resto: “Pido cordialidad, respeto, los mismos derechos exactamente que tienen ellos, la misma forma de trabajar y recibir documentación, de que me llamen a cualquier tipo de mesa sin que me discriminen de unas sí y de otras no; a ellos que hablan tanto de igualdad y de no acoso, les pido igualdad y que se dejen el acoso para nadie, porque nadie se merece ni que lo humillen ni que lo acosen ni que le den un trato vejatorio”, concluye.

Si lo desean, pueden escuchar al completo las impresiones del concejal no adscrito del Ayuntamiento de Albacete, Pedro Soriano, mediante el vídeo que acompaña a este resumen por escrito de la entrevista.