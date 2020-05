La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha valorado la entrada en bloque de la región a la fase 1 de desescalada este lunes, 18 de mayo, con la incorporación de Albacete, Ciudad Real y Toledo, “con optimismo”, y pidiendo “combinar factores de seguridad sanitaria y de apertura de negocios”.

Así, ha advertido que “no nos podemos relajar” ante el avance en la desescalada de Castilla-La Mancha, y ha instado a la población a seguir manteniendo las distancias de seguridad y de higiene y a utilizar las mascarillas de protección “que hemos defendido siempre como obligatorias para prevenir y hacer que podamos avanzar de fase”. Así mismo, ha pedido combinar estas medidas sanitarias con la apertura de negocios para que puedan retomar la actividad laboral: “es importante que las empresas puedan abrir sus persianas y mirar con optimismo al futuro porque han sido meses muy duros y los siguientes también lo van a ser. Hay que evitar en la medida de lo posible la pérdida de empleos que, en Castilla-La Mancha, es muy alarmante ya”.

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno regional de llevar a cabo un proceso de trazabilidad a través de la realización de test masivos, la investigación, aislamiento y control a las personas que han estado en contacto con nuevos positivos en COVID-19, una medida que “llevamos tiempo pidiendo” y que, según afirma, ha beneficiado para el pase a la fase 1 de desescalada de la región.

“La oposición debe controlar al Gobierno, es una de nuestras principales funciones y no se nos está permitiendo”

A pesar de lo anterior, Picazo ha lamentado que Ciudadanos C-LM no disponga de información relativa a los últimos documentos enviados por la Comunidad Autónoma al Gobierno de España en los que quedan establecidos los criterios necesarios para las fases de desescalada, por lo que ha indicado que, en cuanto a información y transparencia, “la Junta deja mucho que desear”.

Así, ha explicado que “la falta de información por parte del Gobierno a la oposición está siendo escasa porque los partidos podemos solicitar información a través de las Cortes y están suspendidas desde el 6 de abril con lo que no tenemos acceso a la información sobre la gestión de la crisis y carecemos de muchos datos. Si estamos hablando de crear un pacto, de hablar y trabajar y hacer lo mejor para Castilla-La Mancha, la falta de información nos merma y no estamos en las mismas condiciones que el Gobierno. Consideramos que ya se debe levantar esa suspensión de tener a la oposición en la más absoluta ignorancia y muchas veces nos enteramos de las cosas por prensa. La oposición debe controlar al Gobierno, eso es una de nuestras principales funciones y no se nos está permitiendo”.

En la misma línea, pide conocer la situación económica de la región de cara al reparto de fondos que puedan llegar a Castilla-La Mancha desde el Gobierno Central que, previsiblemente serán 600 millones de euros: “nos gustaría saber los datos y la información que desde la oposición no tenemos, no se trata de pelear sino de tener unos criterios objetivos con las Comunidades Autónomas, el criterio de reparto de fondos debe ser que nadie se quede atrás y, en los casos que sean necesarios, aportar más”, ha indicado.

Además, ante la aprobación de cualquier medida, pide “ser muy rigurosos en calcular las cantidades de dinero necesarias”, y pone de ejemplo las ayudas dirigidas a autónomos y pymes y profesionales liberales puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha que, según indica, solo llegarán a un 10% de los mismos: “Consideramos que hay que ser muy rigoroso en calcular las medidas necesarias y las cantidades de dinero necesarias. Cuando decimos que se presupuesten las medidas pedimos eso, vamos a medir qué es lo que hace falta para cada partida y que pueda ser realizable para llegar a todo aquel que lo necesite, estamos hablando de que nadie se quede atrás”, ha explicado.

Carmen Picazo, candidata a la Presidencia de la JCCM por Ciudadanos

“Quiero creer en la voluntad de acuerdo de PP y PSOE para llevar a cabo medidas eficaces que solventen los problemas de los castellano-manchegos”

Respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos en materia de pacto para la recuperación económica y en una nueva ley de presupuestos en Castilla-La Mancha en base a las relaciones de los partidos PP y PSOE, Picazo recuerda que Ciudadanos presentó un documento de propuestas el pasado 16 de abril para trabajar desde tres ámbitos: el sanitario, el económico y el social. Además, durante la semana anterior tuvo lugar la primera reunión de trabajo de los grupos políticos en la que, afirma, “distan mucho las posturas entre los grupos”.

Así, explica que “cuando Ciudadanos es el único que hace propuestas y por parte de los otros partidos no se aporta ninguna medida, te hace que pensar si realmente estamos trabajando seriamente. Nosotros tenemos claro que es necesario llegar a acuerdos entre los tres partidos con representación en las Cortes porque la ciudadanía lo demanda. Por parte del Gobierno debe haber una postura de lealtad, si va a lanzar una medida, contarla al resto de partidos, y por parte de la oposición, lealtad en el sentido de hacer las propuestas necesarias para mejorar la situación que viene y que va a ser muy complicada porque ahora entrar en disputas poco aporta. Somos optimistas y queremos que haya un Presupuesto que haga realidad esas propuestas y no se queden en un papel, que se hagan las modificaciones necesarias para que eso se pueda llevar a cabo”.

Además, apunta que “cuando veo intercambio de notas, con descalificaciones de un partido hacia otro, creo que no aporta nada, aporta titulares y el morbo de una nota de prensa salpicando unos a otros. En esta situación tenemos que trabajar, vamos a ser optimistas y quiero creer en la voluntad de acuerdo de PP y PSOE, pero para realizar medidas eficaces y que solventen los problemas de los castellano-manchegos”.

Carmen Picazo, candidata a la Presidencia de la JCCM por Ciudadanos

“Tenemos que hacer una labor de concienciación y de extremar las medidas de seguridad y no buscar culpables”

De cara a las siguientes fases de desescalada, Carmen Picazo ha pedido respetar las medidas de seguridad, recordando que los datos del estudio de seroprevalencia realizado por el Gobierno Central, apuntaban a que Castilla-La Mancha tenía una media del 10% de personas que habían pasado el virus, lo que indica que el 90% no.

“Se nos ha dicho mucho que Madrid tiene parte de culpa en la propagación del virus en Castilla-La Mancha por su cercanía y los movimientos, no se trata de culpabilizar a nadie, lo que tenemos que hacer es que velar porque haya un menor nivel de contagio y extremar las medidas de Sanidad. Albacete tiene una gran incidencia del virus y no está cerca de Madrid, con lo cual tenemos que hacer una labor de concienciación, extremar las medidas y avanzar en las medidas económicas porque es muy importante, tenemos que trabajar en esa labor y no buscar culpables”, ha indicado.

“Tenemos que hacer autocrítica y parece que la soberbia puede más”

Preguntada por si considera que el Gobierno de Castilla-La Mancha está buscando culpables y no haciendo autocrítica de su gestión, Picazo señala que “falta mucha autocritica. Todos vimos el día 2 de mayo en las Cortes, cómo se echaban balones fuera diciendo que la culpa es de Madrid, de un viaje… Nadie le está diciendo al Gobierno de la Junta que haya traído el virus a Castilla-La Mancha pero lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar y que hagan autocrítica porque yo oí al presidente del a Junta pedir disculpas pero exactamente no se por qué, ni a quien, ni el motivo. Ha habido mucha improvisación, poca antelación, no previnieron nada. Ante cualquier crisis debes prever cualquier escenario y tomar medidas desde el minuto 0 y no echar balones fuera. Tenemos que hacer autocrítica y parece que la soberbia puede más”.

Carmen Picazo, candidata a la Presidencia de la JCCM por Ciudadanos

Sobre la petición de la quinta prórroga del estado de alarma, esta vez de un mes: “El voto que realice Ciudadanos será, únicamente, pensando en los españoles”

La portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, también ha valorado la petición que llevará a cabo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez al Congreso para prorrogar el estado de alarma por un mes más.

En relación con la postura de Ciudadanos, que ha apoyado las anteriores prórrogas del estado de alarma, ha señalado que “Ciudadanos va a velar por los intereses de los ciudadanos. Hay que establecer cómo están las cosas, trabajar por el interés común de los españoles, es lo que deberían hacer todos los partidos, e intentar ser menos electoralistas. El voto que realicemos será, únicamente, pensando en los españoles”.

Sobre si el posible giro en el voto de Ciudadanos para la prórroga del estado de alarma se puede haber visto motivado por discrepancias internas en el partido, como la que provocó la salida de Juan Carlos Girauta tras el sí de la formación naranja a la última prórroga, Picazo responde que “Ciudadanos respeta las decisiones de sus afiliados y de sus cargos, que pueden hacer libremente lo que queramos. Esas decisiones han sido tan sonadas y nos apartan del fin último que es el interés común de todos los españoles porque nos jugamos mucho. Cuando se apoyó el estado de alarma hace 15 días no había ningún plan b, no había ninguna seguridad, y tenemos que pensar siempre en el interés de los ciudadanos que es nuestra mayor premisa, independientemente del ruido y de lo que puedan decir los demás”.

Y sobre futuras represalias por parte de los votantes de Ciudadanos a los “sí” a la prórroga del estado de alarma, Picazo señala que “si estamos pensando en represalias de los votantes y no en proteger a los ciudadanos, que son votantes de Ciudadanos, pues vamos mal. Estamos en una situación excepcional, no sé qué partido ni quien puede moverse por un tacticismo político, si dejaran eso al margen nos iría mucho mejor a todos y esa será nuestra hoja de ruta, no debemos salir de ahí”.

De cara a la posibilidad de alcanzar acuerdos entre las formaciones políticas a nivel nacional para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, Picazo ha señalado que, una vez que el Gobierno dé a conocer el borrador de las cuentas, Ciudadanos aportará aquello que consideremos mejor para que el virus no tenga una mayor incidencia o que no haya pérdida de empleos. Si no son unos Presupuestos que están pensados para eso, y que no se nos dejan enmendar, no recibirán nuestro apoyo”.

Además, insta a los partidos políticos a “dejar fuera las ideologías” aunque considera que “parece complicado porque se esconden detrás de tacticismos políticos, de pensar en estrategias a largo plazo y pensar más en sus partidos que en los ciudadanos. A los ciudadanos les gusta tener salud, les gusta saber que si ocurre otro rebrote, el país va a poder responder, quien empleo y poder vivir dignamente. Eso es lo que nos preocupa y a aquel que no le preocupe, tiene un serio problema”, ha concluido la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo.