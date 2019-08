Los municipios de la provincia Albacete contagian la alegría y la expectación por la llegada de las celebraciones que comienzan a tener lugar en el mes de agosto.

Concretamente en La Roda, el próximo sábado, 3 de agosto, darán comienzo las Fiestas Mayores en honor a “El Salvador”, casi 10 días en los que el buen ambiente creado por la cantidad de vecinos y visitantes que llegan de todas partes, es perfecto para disfrutar de las fiestas patronales, sinónimo de tradición en estado puro.

El sábado, 27 de julio, tuvo lugar el acto de presentación de la Corte de Honor y Pregón

Las Fiestas de La Roda tienen su preámbulo con el acto de presentación de la Corte de Honor y la lectura del Pregón de Fiestas, que se celebró este sábado, 27 de julio, tal y como marca la tradición, en la Pista Municipal del Parque Adolfo Suárez.

Fue una noche cargada de emoción e ilusión para todo el pueblo, pero especialmente para la Corte de Honor 2019 que sería presentada ante todo el municipio y que serán las encargadas de representar a La Roda durante todo el año.

La velada comenzaba sobre las 10 y media de la noche, ante la presencia de un buen número de vecinos y vecinas, con la tradicional lectura del pórtico a cargo de la concejala de igualdad, María José Fernández, y escrito por el periodista rodense Daniel Fernández, que recordaba las bondades del municipio y sus vecinos.

Acto seguido tomaban paso los presentadores de la Gala, Estefanía Blasco y Juan Antonio Sánchez, que llamaron al escenario a la Corte de Honor del año 2018. La Reina saliente, María García-Calvo, tomaba la palabra en representación de todas ellas para desear a la nueva Corte que disfrute al máximo de las fiestas.

A continuación tuvo lugar uno de los momentos más emocionantes del acto con la coronación de la nueva reina, Celia Sevilla, y la presentación de toda su Corte, formada por las damas Lourdes Tébar Iniesta, Sofía Sánchez Aranda, Rocío Mendieta Moreno y Candela Moreno Clemente; y la corte infantil compuesta por Elena Plaza López, Lucía Bueno Atencia, Daniela Carrilero Alarcón y Estela Escribano Muñoz.

Posteriormente tomaba la palabra el alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores, quien deseó en su discurso a todos los vecinos y visitantes, que disfruten de las fiestas. Acto seguido subía al escenario la pregonera, María José Donate Moreno, licenciada en Medicina y Cirugía, para dirigir a sus paisanos, un magistral y emocionante pregón.

Con el baile en honor a la reina y damas bajo los acordes de la Banda Municipal de Música de La Roda, se dio por concluido el acto, pero no la celebración, que continuó con la tradicional verbena.

Amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos y con una importante novedad

Todo está preparado en La Roda para que, el próximo sábado, 3 de agosto, las luces se enciendan para dar paso al desfile de carrozas con presencia de autoridades, Corte de Honor y Banda de Música Municipal y al espectáculo de fuegos artificiales, para después, disfrutar de casi diez días de reencuentros y unión de todo un municipio que está involucrado con sus Fiestas Mayores.

Es a partir de este momento cuando se pone inicio a unas fiestas que, según señala el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, “queremos que sean referentes en nuestra comarca, que atraigan a gente que venga a disfrutar de ellas”, por la repercusión económica que ello supone para el municipio, aunque destaca que “lo más importante es que seamos capaces de disfrutar de todo lo que hay preparado”.

Las Fiestas Mayores de La Roda no sólo son esperadas por los vecinos y vecinas residentes en este municipio, sino también por todos aquellos que visitan el pueblo durante esos días y otros que aprovechan sus días de descanso para volver a su pueblo.

Además, el alcalde destaca el alto nivel de implicación y participación de todos los vecinos: “La Roda es un pueblo siempre activo y participativo pero también en la organización. Un programa de fiestas de 10 días sin las entidades sociales, asociaciones y clubes deportivos, sería imposible de montar”.

Unas Fiestas Mayores en las que todos y todas tienen cabida y que contarán este año 2019 con una importante novedad a destacar.

Tal y como explica el alcalde de La Roda, Juan Amores, “hemos recuperado algo muy demandado por la gente: que las fiestas se celebren dentro del pueblo con la instalación de una carpa en la calle Castelar que queremos que sea un punto de encuentro de familias, cultura, gastronomía y aire libre. Es bueno que las fiestas estén dentro de la localidad porque eso es lo que genera ambiente festivo”, y señala que, “en el pasado, se decidió eliminar del centro por las molestias que ocasionaba pero es intención del Ayuntamiento intentar reducir esas molestias al máximo”.

Fiestas en las que también, los jóvenes disfrutarán con diferentes actividades como el “Youth Festival” que estará amenizado con dj´s, y las tradicionales carpas.

Además destaca el gran tobogán acuático que se instalará el día 4 de agosto 100 metros de longitud que se emplazará en la rampa de la Iglesia de El Salvador hasta la plaza Mayor tobogán acuático una de las atracciones de la provincia donde durante 5 horas se podrán tirar gratuitamente que no se van a arrepentir.

“Debemos ayudar a prevenir el botellón y la falta de ocio que tienen los jóvenes durante el año dando alternativas que quiten esos problemas que tenemos como sociedad”, ha destacado el alcalde de La Roda.

Unas Fiestas en las que el deporte está muy presente con numerosas actividades organizadas en conjunto con los clubes de la localidad, como partidos de fútbol como el que enfrentará al Villarrubia (recién ascendido a Segunda B) y a La Roda o torneos de juegos populares, entre otros, que saldrán a las calles para acercarse más aún a los vecinos.

“El deporte el La Roda es un motor de nuestro pueblo y los clubes en fiestas, se vuelcan”, destaca el alcalde.

A pesar de que se ha decidido prescindir de festejos taurinos, las Fiestas Mayores de La Roda contarán este 2019 con vaquillas populares y un gran espectáculo de Gran Prix para el martes, día 5 de agosto.

“La Roda es un pueblo al que los toros le cuesta mucho ir, se han traído corridas durante muchos años y la plaza ha estado prácticamente vacía”, explica el alcalde, Juan Ramón Amores, apuntando que “la corporación anterior ya anunció el año pasado que no iba a ver festejos taurinos y nosotros que hemos llegado hace un mes y no hemos contratado. Sí que hemos contratado vaquillas que son espectáculos en los que no cabe la gente en la Plaza de Toros y además previamente se celebrará un Gran Prix que ha sido una bomba y ya tenemos todos los equipos cubiertos”.

David Bustamante y Mago de Oz, platos fuertes de las Fiestas de La Roda

Y como en toda celebración de las fiestas patronales, no pueden faltar los conciertos de artistas reconocidos en el panorama nacional.

Mago de Oz (que actuará el viernes, 9 de agosto en la Plaza de Toros junto con Burning) y David Bustamante (que se subirá al escenario del mismo lugar el 10 de agosto), serán el plato fuerte de las Fiestas de La Roda.

El jueves 8 de agosto en la Pista Municipal del Parque Adolfo Suárez, tendrá lugar el tradicional festival de tributos que con bandas que recordarán los grandes éxitos de Ana Belén y Víctor Manuel, así como los del mítico Queen, junto con la actuación de Guateque Club Band.

Ayuntamiento de La Roda (Albacete).

Sin olvidar el concierto que la artista Tamara, ofrecerá junto a la Banda Virgen de los Remedios el próximo 2 de agosto en la Pista Municipal.

Días de unas fiestas familiares, cuya esencia las hace especialmente diferentes a cualquier fiesta que se celebre en las grandes ciudades, por lo que el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, hace una invitación a disfrutar de todas y cada una de las actividades y eventos que se han organizado para toda la ciudadanía y visitantes.

Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda.

