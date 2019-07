El pasado 26 de mayo, el PSOE fue la fuerza más votada en 62 de los 87 municipios de la provincia y serán la fuerza mayoritaria en la Institución provincial, aumentando en uno el número de asientos respecto a la anterior legislatura.

Ante esta situación, la Ejecutiva provincial del PSOE albaceteño propuso de nuevo a Santiago Cabañero Massip como candidato a presidente de la Diputación, y el pasado 28 de junio fue reelegido tras el acuerdo de investidura que el grupo socialista alcanzó con Unidas Podemos-IU.

“Orgulloso, muy responsabilizado y contento”, Cabañero agradece la confianza que su partido volvió a depositar en él para presidir la principal institución de la provincia en la que según él mismo relata, “es desde donde mejor se puede trabajar por los pueblos de Albacete”.

Una vez en el cargo, y de cara a la configuración del nuevo Gobierno provincial, Cabañero pidió a la Comisión Ejecutiva del PSOE que los diputados que propusieran reunieran los perfiles de “la experiencia, el municipalismo, conocer qué es un Ayuntamiento y las necesidades de la provincia y conjugar con que hubiera presencia de hombres y mujeres de todos los territorios”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Así, una vez formado el equipo de los 12 diputados y diputadas provinciales del PSOE, Cabañero repartió las áreas de gobierno y nombró a sus nuevos vicepresidentes.

Así, Francisco Valera será los próximos 4 años vicepresidente I de la Diputación de Albacete: “es una persona que conoce muy bien nuestra provincia, un magnífico trabajador, que se hace respetar y teniéndolo a mi lado, estoy seguro”, destaca Cabañero. La vicepresidencia II la ocupará Amparo Torres, “una mujer con mucha fuerza que conoce bien la administración, con mucha ideología”, y Juan Ramón Amores será el vicepresidente II: “inteligente, trabajador, que sabe sobreponerse a cualquier problema y que tiene muy claro que su pueblo y su provincia es lo primero”, destaca Cabañero de ambos.

Sobre una posible negociación de investidura con Ciudadanos, Santiago Cabañero ha señalado que “me parecía una obligación hablar primero con Unidas Podemos-IU” ya que afirma que “los 4 años anteriores fueron buenos para la Diputación, se ha gestionado bien y año a año hemos llegado a acuerdos en aquello que era lo más importante que es la política presupuestaria”. Además, Cabañero ha apuntado que el hecho de que Ignacio Díaz sea el actual diputado de Unidas Podemos-IU, “me da una garantía, es una persona que conozco, trabajadora y que coincidimos en muchos aspectos ideológicos, y sabía que el gobierno con ellos podría ser fácil y para la provincia”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Aun así el presidente de la Diputación ha tendido la mano tanto a Ciudadanos como al Partido Popular para llegar a acuerdos y conseguir lo mejor para la provincia: “la Diputación tiene que hacerle más fácil la vida a los Ayuntamientos de la provincia, estoy confiado en que esto va a ser así”, y destaca que, hasta el momento, los contactos mantenidos con Unidas Podemos-IU, Ciudadanos y PP, “han sido de entendimiento, cordiales y con buena voluntad por parte de todos”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Cabañero anuncia que, en esta legislatura, se impulsarán medidas de discriminación positiva “en aquellos municipios que tienen menos población y más dispersión en el territorio”

Durante la entrevista, el presidente de la Diputación ha señalado que, de cara a los próximos 4 años, la acción de gobierno de la Institución provincial se dirigirá a la “solidaridad” que pasa por “apoyar más a quién más necesita”.

“Tenemos que volcarnos en los municipios que más necesidades tienen. Las diputaciones tienen sentido porque prestamos servicio a aquellos municipios que por sí solos, no podrían. Si somos capaces de conseguir trasladar eso a la política provincial, estaremos consiguiendo el objetivo de implementar en este periodo, medidas de discriminación positiva para favorecer a aquellos municipios que tienen menos población y más dispersión en el territorio”, ha destacado Santiago Cabañero.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

En relación con las medidas para combatir la despoblación de los pequeños municipios de la provincia, el presidente de la Diputación señala que “no confío en fórmulas mágicas”.

“Las causas de la despoblación no están claras, se tienen que dar una confluencia de buenos servicios, tener empleo, buenas comunicaciones y telecomunicaciones, y un buen ocio. No tengo soluciones mágicas, pero desde el presupuesto tenemos que ayudar a que se presten servicios en esos pueblos que si no, no se podrían prestar”, ha destacado Cabañero.

Además apuesta por “legislar de forma distinta para que cada municipio tenga su propia dinámica y cambiar de paradigma ya que hoy en día se puede trabajar desde cualquier sitio del territorio”. Por ello invita a los emprendedores de la provincia a mirar hacia el mundo rural ya que “a veces hay muchas oportunidades que no las están viendo pero que probablemente les de muchas más oportunidades de negocio que la clásica de tener que instalarte en un polígono industrial, queremos que la industria también se disperse por el territorio para que en todos los sitios haya oportunidades de vida”, ha señalado.

Durante esta legislatura, la Diputación de Albacete se sumará igualmente a los Planes de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el objetivo de “llegar a muchas personas”. Recuerda Cabañero que gracias a los anteriores planes “hemos sido capaces de llegar a 13.000 familias que lo estaban pasando mal”, y apunta que “si llega un momento en el que, por la regla de gasto, no podemos llegar a los planes de empleo, suprimiremos otras cosas que veamos más prescindible, pero no faltaremos a ellos”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Cabañero: “La Diputación cuenta con una muy buena situación económica, pero una mala situación presupuestaria”

Apunta Cabañero que aunque la Diputación de Albacete “cuenta con una muy buena situación económica”, tiene “una mala situación presupuestaria”.

Así señala que hace 4 años, la deuda bancaria de la Institución provincial era de 51 millones de euros, una cifra que, al término del ejercicio 2019 y tal y como apuntaba Cabañero, bajará hasta los 7 millones de euros y que quedará a 0 en el ejercicio 2020. Aun así ha destacado que, aunque “tenemos superávit en nuestras cuentas públicas, no nos podemos crecer en gasto”.

“El Ministerio estableció unas reglas de gasto que te fijan un techo de gasto. El problema de la Diputación de Albacete es que tiene un gran capítulo 1 de personal que come una parte importante del presupuesto, y luego unos gastos fijos de los servicios que presta la institución. La cantidad de dinero con la que puedes jugar y priorizar es muy pequeña, pero dentro de ese margen es donde tienen que llegar las prioridades”, ha destacado.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Igualdad y defensa del medio natural

El acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos- IU contaba además entre sus puntos, con uno dedicado a la igualdad que se divide en la “igualdad entre quienes viven en el mundo urbano y el rural y entre quienes más y menos capacidad económica”. En este sentido, Cabañero ha destacado las Ayudas al Transporte Escolar puestas en marcha desde la Institución provincial “para que se beneficien aquellos que viven en zonas más rurales”.

Por otro lado, la igualdad de género, que el presidente de la Diputación señala como “una prioridad”. “Creamos la Unidad de Igualdad en la Diputación y es una de las áreas que más quiero reforzar dotándola de más personal para que la igualdad se extienda a través de los Planes de Igualdad a todos los Ayuntamiento de la provincia”. Un área que ha explicado, depende directamente de la Presidencia de la Diputación.

El acuerdo también incluye un punto dedicado a la defensa del medio natural. En este sentido, Cabañero se ha referido al trasvase Tajo Segura que ha dicho, “tiene que tener fecha de caducidad. El agua tiene que parar a mojar en Albacete. Vamos a exigir que las dotaciones que la Ley reconoce a la provincia de Albacete se tengan en cuenta”. Además ha recordado “los trasvases encubiertos como el de los pozos de sequía del Segura que estamos sufriendo en Hellín donde se extrae agua del subsuelo para que rieguen en la región de Murcia. Nosotros también necesitamos el agua, los usos tienen un orden de preferencia, no puede ser que aquí falte agua para beber y que se esté utilizando para regar en otros sitios”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Cabañero destaca el papel “imprescindible” que tienen las Diputaciones

Durante la entrevista, Santiago Cabañero ha reflexionado sobre los críticos con las funciones de la Diputación de Albacete.

“La gran rémora que tienen las diputaciones es que parece que los representantes no los eligen directamente los ciudadanos y por tanto les falta legitimidad”, ha señalado, apuntando que “soy defensor de que cuando se reforme la Ley Electoral, a los presidentes de las diputaciones los elija la ciudadanía directamente, ahí parecerá que estamos más legitimados”.

Al respecto de las funciones y servicios que prestan las instituciones provinciales, Cabañero ha señalado que “no solamente estamos legitimados sino que somos imprescindibles ya que con el presupuesto que tiene una diputación (100 millones de euros la de Albacete), ninguna otra administración podría hacer lo que estas administraciones”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Cabañero brinda la Diputación de Albacete al Gobierno regional para trabajar por el progreso

En cuanto a la configuración del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha que volverá a estar presidido de cara a los próximos 4 años por el presidente Emiliano García-Page, Cabañero afirma que es lógica su reflexión de mantener a la mayoría de consejeros en el cargo.

“Se ha trabajado muy bien desde todas las áreas, he tenido muy buena relación con todos los consejeros y se ha tratado muy bien a esta provincia por parte de todos. La continuidad de gran parte del equipo, con los pequeños retoques, ha sido un acierto del Presidente”, y se ha referido en especial a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez y al nombramiento de Nacho Hernando como consejero de Fomento, ambos albaceteños: “son dos personas muy consolidadas, que conocen muy bien el Gobierno y la región y creo que pueden aportar mucho para esta provincia”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

El presidente de la Diputación de Albacete brindaba a García-Page la Institución provincial para trabajar por el progreso.

“Tenemos que ir de la mano, es mucho más fácil cuando hay sintonía” aunque ha asegurado que “el ofrecimiento sería igual si el gobierno de la Junta fuera de otro color político, de la misma manera que ese ofrecimiento se lo hago a todos los Ayuntamientos de la provincia estén, gobernados por quienes estén gobernados”, ha destacado.

Por otro lado, también ha anunciado que mañana, 18 de julio, mantendrá la primera reunión con el alcalde y vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ y Emilio Sáez, para analizar los problemas de la ciudad. En este sentido recuerda la necesidad existente de una gran infraestructura que acoja la celebración de eventos y ferias importantes, sin olvidar el Hospital de Albacete del que ha afirmado que “será una prioridad y el presidente García-Page lo tiene muy claro”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Cabañero: “Me gustaría que los partidos, que se llaman constitucionalistas, tuvieran ese patriotismo de darle estabilidad al país, y después que se pongan a hablar de otras cosas”

Al respecto de la situación política nacional, Santiago Cabañero ha afirmado no entender la postura de Podemos y de su líder Pablo Iglesias: “alguien que llega a la política prometiendo que la iban a cambiar en poco tiempo y los únicos que han cambiado han sido ellos. La posición de los dirigentes de Unidas Podemos en Madrid no está siendo la más lógica”.

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Cabañero ha destacado que las urnas arrojaron el pasado 28 de abril “una clara apuesta por la izquierda ideológica mayoritariamente por el apoyo al PSOE”, y ha señalado que “a mí me gustaría que el resto de partidos, que se llaman constitucionalistas, tuvieran ese patriotismo de darle estabilidad al país y después que se pongan a hablar de otras cosas”.

“En el PSOE nos dejamos muchas amistades por el camino por darle estabilidad a este país y por abstenerse para que hubiese una investidura del PP, que no era una buena estrategia electoral porque sabíamos que nos iba a pasar factura, pero pusimos al país por encima de las siglas del PSOE”, ha destacado Cabañero.

Si lo desean, pueden profundizar esta información visualizando el vídeo que acompaña al texto

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca

Santiago Cabañero, presidente de la Diputación Provincial de Albacete, junto a la periodista Carmen García. Foto: Manuel Lozano García / La Cerca