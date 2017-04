A sus 19 años compagina sus estudios de Medicina en Albacete con incursiones en el ámbito del modelaje y los desfiles, algo que por el momento está pudiendo lograr “con organización” y sabiendo optimizar al máximo su valioso tiempo. Desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo (día de la gala final), Almonte albergará el certamen Míster Internacional España 2017, donde acudirá junto a otros 56 representantes de todo el país, y Rafa divide escrupulosamente sus horas para prepararse de cara a esa cita sin dejar de lado sus estudios.

Rafael Hernández , candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España, junto a la periodista Miriam Martínez

El niño que toda su vida quiso ser modelo, vence sus miedos en plena juventud

Nos cuenta que lleva unos años trabajando a tiempo parcial como modelo y que ya había dado el paso de presentarse anteriormente a otro certamen de belleza tiempo atrás; si bien en esta ocasión no tenía del todo claro presentarse (precisamente porque quizá el momento no era el ideal a causa de los estudios), el delegado provincial del certamen acabó convenciéndolo… y salió bien: en la gala regional, Rafa resultó elegido para representar a Albacete en la nacional y ya ésa experiencia… asegura que “se la recomendaría a todo el mundo”.

Rafa confiesa que toda su vida ha querido ser modelo y que nunca se había atrevido; al principio le costaba muchísimo; era un chaval “tímido, vergonzoso” que se preguntaba demasiado qué podría decir la gente si finalmente daba el paso hacia esas experiencias… Afortunadamente, ‘se sacudió’ esas sensaciones de encima conforme ha ido creciendo, y eso ha quedado en un segundo plano.

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España

Aunque haya gente que crea que retos o trabajos así no requieren de excesiva preparación, nada más lejos de la realidad. Detrás de los resultados que nosotros vemos ‘fácilmente’ lucir en unas fotografías de cualquier revista de moda y en un desfile o certamen de belleza, hay mucho esfuerzo y preparación, desde lo físico a lo más intelectual, pasando por un entrenamiento adecuado en otras ‘artes’ esenciales como aprender a desfilar casi como si hubieran nacido en una pasarela. “Que los estudios y el modelaje no son compaginables, es absolutamente mentira” asegura, desde su propio ejemplo.

También sale al paso de otro de los grandes tópicos sobre la belleza: “No lo es todo; puedes estar hablando con una chica muy guapa o un chico muy guapo, y si no es capaz de hablar ni de su día a día… te acaba echando un poco para atrás…”, afirma.

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España

“Al principio no podía compaginar mi vergüenza con las ganas, era imposible”

“Al principio no podía compaginar mi vergüenza con las ganas, era imposible… pero esa vergüenza la he ido superando poco a poco”. Ésa es una de las cuestiones donde Rafa ha notado mejoría entre aquel que no hace tanto tiempo se lanzaba a esta aventura del modelaje y éste que está a las puertas del certamen de MRI España 2017; también ha ganado frescura a la hora de desfilar… “Con el tiempo vas avanzando, vas mejorando” dice; y eso, le ayuda a la hora de ir teniendo más confianza y seguridad en sus posibilidades y en sí mismo.

Asegura que se apoya en su pareja, en su familia, en sus amigos… en todas esas personas encuentras “ayuda para tirar hacia adelante”; a nivel de preparación más ‘especializada’, cuenta con gente que le asesora nutricionalmente y en el ámbito de los entrenamientos para lograr su estado físico más ideal.

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España

Nos cuenta entre risas que su madre fue quien casi le llevó ‘a rastras’ a su primera prueba de este estilo que asegura que recuerda “perfectamente, desde el entusiasmo de por la mañana hasta que poco rato antes decía que yo no iba…”. Rafa afirma sin pensárselo que sobre una pasarela se siente en su salsa y que es lo que siente cuando está sobre una de ellas lo que le hace olvidarse de lo demás.

Compaginar esta faceta con sus estudios de Medicina no es fácil pero de momento asegura estar llevándolo bien, cuadrándose bien los tiempos que dedica a estudiar a los que invierte (al final del día) en prepararse físicamente. Mantiene continuamente el contacto con sus amigos, pero nos cuenta que hace mucho que pasa un tiempo ‘largo’ con ellos que, en cualquier caso, están ahí apoyándole como bien sabe.

En el mundo de la moda ha podido entablar ya cierta amistad con algunos compañeros que, como él, han participado en algunas de las citas a las que Rafa también ha acudido. Lejos de quienes piensan que en este ámbito hay muchas rivalidades entre compañeros que pueden convertirse en un problema, él ha podido experimentar fundamentalmente casos contrarios (caso del candidato de Cuenca, con el que ha coincidido en varias ocasiones y de quien llega a considerarse amigo).

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España

Vota por Rafael Hernández en Facebook

Entre el 29 de abril y el 6 de mayo, los 57 candidatos a convertirse en Míster Internacional España 2017 protagonizarán sesiones de fotos, se encontrarán con patrocinadores del evento y se someterán a cinco pruebas: una de tipo físico; otras tres serán desfilando, con traje de baño, traje regional y traje de gala, respectivamente. La quinta prueba está relacionada con las Redes Sociales porque pasará directamente a la final aquel candidato que más haya logrado movilizar apoyos a través de Facebook en estos días previos a la cita. Para ayudar a Rafa Hernández, ustedes tan sólo deben entrar en la página de Facebook ‘MRI. Albacete 2017 Rafael Hernandez’ y hacer ‘click’ en ‘Me gusta’. La gran gala (donde se irá haciendo una serie de ‘cribas’ de candidatos) será en la noche del 6 de mayo, hasta que conozcamos al ganador.

Asegura que el desfile que más le gusta es con el traje de gala o de elegancia, porque es donde puede mostrar su carácter más serio, elegante y responsable que puede llegar a tener. Rafa está convencido de que “cuenta mucho la actitud, y quizá no soy de los mejores, pero estoy seguro que seré el mejor en cuanto a actitud al llevarlo”.

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España

Con las ideas claras

Si tuviera que decantarse por una persona que tenga ‘fe ciega’ en él completamente, habla de su abuelo; quién quizá pueda estar más ‘preocupada’ por todo esto es su madre por si se desvía… pero él lo tiene claro y la tranquiliza: “Yo lo tengo claro, estoy centrado en mi carrera, y esto me encanta, si puedo trabajar en ello a tiempo parcial… genial, el certamen me puede abrir muchas puertas pero esto no me va a hacer descentrarme de mi carrera” asegura, convencido de que su futuro pasa por la Medicina (después de confesar que muchas otras profesiones desfilaron por su cabeza en muchos momentos hasta que, finalmente, ha encauzado ahí su camino).

Si ganara el 6 de mayo, recibiría con gusto que muchas puertas se le abrieran para este otro oficio que le apasiona, pero ni eso le desviaría de seguir estudiando su carrera: “Tengo 100% seguro que la voy a acabar; lo demás, ya lo decidiré”, concluye.

Toda la suerte que mereces (en el certamen y en las aulas). A por todas.

Si lo desean, pueden conocer un poco más al representante de Albacete en el certamen Míster Internacional España 2017, Rafa Hernández, mediante el vídeo que acompaña a este resumen por escrito de la entrevista que nos ha ofrecido en las instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España, junto a la periodista Miriam Martínez

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España

Rafael Hernández, candidato por la provincia de Albacete al certamen Mister Internacional España, junto a la periodista Miriam Martínez