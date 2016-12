La portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, comienza dando las gracias a “los casi 500.000 votantes que nos han elegido en esta región”; sin duda, los resultados electorales fueron magníficos para el PP este 26-J (especialmente, en nuestra Comunidad Autónoma, que se convertía en la tercera de todo el país que más respaldó a la Formación liderada por Mariano Rajoy), siendo el único Partido que logró más apoyos que en la convocatoria del 20 de diciembre.

Riolobos confiesa que ella sí esperaba un resultado tan bueno como el que se produjo porque siempre ha opinado que “las encuestas no recogían el clímax, la sensación y el sentimiento que veía en nuestra gente”; pone en valor que son “un Partido con una estructura muy potente y con multitud de juntas locales y de militantes que han hecho un gran trabajo para lograr estos resultados espectaculares: casi el 43% de los votos en la región (superando en 15 puntos al PSOE) y sacando casi 65.000 votos más que en las anteriores Elecciones (mientras que García-Page ha perdido casi 100.000)”.

Riolobos considera que tanto Unidos Podemos como Ciudadanos “han decepcionado a sus votantes”

En torno a las encuestas fallidas, la portavoz considera que “hubo una sobrevaloración de los resultados de Unidos Podemos porque todas apuntaban que se iba a producir ese ‘sorpasso’ al Partido Socialista”, cuestión ésta que ella asegura que “veía complicada y difícil porque Podemos no tiene una estructura de Partido estable, sino que es un conglomerado de gente (lo mismo que Ciudadanos) que se ha ido uniendo… pero, por ejemplo, carecen de estructuras como juntas locales en los pueblos pequeños y medianos: eso lo tienen los dos Partidos ‘tradicionales’ (el PP y el PSOE), pero Ciudadanos y Unidos Podemos no lo tienen… y las encuestas se hacen mucho más en el medio urbano que en el rural y, además de esto, las que se hacen ‘a pie de urna’ esta vez se han hecho vía telefónica (y eso también ha inducido a un importante error)”.

Recuerda que “en diciembre, hubo momentos en los que se llegó a decir que Ciudadanos podía ganar las Elecciones por encima del PP y del PSOE, y al final quedó el cuarto” y asegura que “Podemos e Izquierda Unida se unieron pensando que lo que iban a hacer era sumar y no ha sido cierto: han restado”.

Carmen Riolobos valora lo ocurrido en torno a las expectativas no cumplidas de Unidos Podemos que “la gente ya los conoce y, por ejemplo, está viendo que en las ciudades donde Gobierna está siendo un desastre en la gestión y está haciendo un daño irreparable y que todo lo que prometieron (que iban a frenar los desahucios, que iban a atener a los más necesitados, que iban a dar viviendas, que iban a cobrar menos, etc.) ha sido mentira”.

También considera que “ha habido gente de Izquierda Unida que se ha cabreado, y nosotros hemos tenido votantes de Izquierda Unida (que siempre ha sido un Partido de corte comunista pero muy serio y defendiendo en todo momento sus ideas de forma muy clara) que no han soportado el infantilismo del señor Iglesias, ni sus mentiras, ni las barbaridades que no hace tanto tiempo había dicho de ellos”; la portavoz del PP en Castilla-La Mancha asegura que muchos votantes de IU se han decantado por el PP (aunque no compartan en absoluto las ideas de éste) con el fin de “dejar claro que no veían bien la coalición con Podemos, que siempre ha querido fagocitarles”.

Igualmente, señala que “ha habido mucha gente decepcionada con Ciudadanos porque se han dado cuenta de que tampoco ha cumplido nada de lo que prometía; por ejemplo, hablaban de regeneración democrática, y solo hay que ver cómo está Ciudadanos en Castilla-La Mancha (con su coordinador regional dimitido porque dieron unas acusaciones gravísimas de una compañera en los Tribunales, con el portavoz cesado, con un coordinador en Guadalajara que apenas conoce la región, etc.)” enumera, reiterando que “nada de lo que defienden se está cumpliendo en su Partido”.

“La gente al final puso reflexión y vio que nos jugamos mucho en este país”

Carmen Riolobos considera también que “hubo gente cabreada con el Partido Popular que se quedó en su casa en el mes de diciembre y no nos votó o que al final lo hizo pero eligiendo a Ciudadanos, y ahora esa gente lo ha reflexionado un poquito más”. En este punto, cree que sí que el tema del ‘Brexit’ en Reino Unido sí que pudo ser determinante para aquellos que aún estuvieran en dudas, haciéndoles darse cuenta de que “no podemos estar aquí ‘jugando a la ruleta rusa porque, aunque sólo pongamos una bala, al final puede que me mate…’; y creo que la gente al final puso reflexión y vio que nos jugamos mucho en este país; por eso nosotros hemos hecho una campaña totalmente en positivo”.

Sobre todo en la fase final de dicha campaña, el Partido Popular se afanó en reclamar el denominando ‘voto útil’, en clara alusión a quienes en diciembre habían optado por Ciudadanos: “En 28 provincias españolas, aunque la gente lo votase, Ciudadanos no iba a sacar ningún diputado ni ningún senador; por eso nosotros quisimos incidir en ese ‘voto útil’ pidiendo a la gente que no votase a un Partido que, aunque le gustase, a la hora de la verdad no va a traducir ese apoyo en escaños (y podemos acabar teniendo un Gobierno al estil Venezuela o al estilo Grecia, que no estaba descartado)…”, reitera.

De ahí que asegure que “gracias al sentido común de los españoles, esa incógnita se ha despejado y ahora lo que estamos esperando es que el PSOE y Ciudadanos reconozcan que han perdido las Elecciones, se den cuenta de que ha ganado Rajoy con 137 (52 más que el segundo Partido) y que tienen que facilitar un Gobierno lo más estable posible”, avanza.

“Lo ideal sería un Gobierno de coalición con PSOE y C’s porque hay temas muy serios que España necesita, y sería un Gobierno de tres-cuatro años que permitiría acometer esas cuestiones con una mayoría más amplia”

Sobre lo que comienza ahora, Riolobos pone en valor que ya Mariano Rajoy ha tendido la mano tanto al Partido Socialista como a Ciudadanos, de los que dice que “tienen que facilitar el Gobierno porque los españoles no entenderían que se obstaculizara; los españoles quieren que, si es posible, en el mes de julio (como quiere Mariano Rajoy) se pueda constituir un nuevo Gobierno: el día 19 se constituye el Parlamento (tanto el Congreso como el Senado) y, a partir de ahí, imagino que el Rey iniciará una ronda de reuniones con representantes de todos los Partidos políticos, y Rajoy está decidido a ser muy generoso con el PSOE y con Ciudadanos para formar un Gobierno de la más amplia mayoría posible con el fin de acometer las grandes reformas que necesita nuestro país (centrándonos en que es necesario crear empleo y seguir creciendo; garantizar los Servicios Sociales, las pensiones y la unidad de España; y trabajar en lo relativo a la Unión Europea)”, señala. Incluso plantea “la posibilidad de que se hable de la reforma de la Constitución o de la reforma de la Ley Electoral (que, en general, es algo que están pidiendo todos los Partidos) pero, en cualquier caso, todo eso se tiene que hacer desde una gran mayoría”.

El PP apuesta de nuevo, por tanto, por la ‘gran coalición’. Ahora bien, dentro de lo complicado de lograr dichos acercamientos en sí, cabría diferenciar entre un apoyo de PSOE y Ciudadanos de largo recorrido (entrando incluso a formar parte del Gobierno) o permitir la investidura de Rajoy (vía voto a favor o vía abstención) pero permanecer en la oposición haciendo que el Partido Popular gobierne en minoría.

Para Carmen Riolobos, “lo ideal sería un Gobierno de coalición porque hay temas muy serios que España necesita, y sería un Gobierno de tres-cuatro años que permitiría acometer esas cuestiones con una mayoría más amplia (y que, al mismo tiempo, permitiría al Partido Socialista desde la oposición constructiva o desde el Gobierno constructivo rearmarse un poquito porque lo ha pasado muy mal en relación con Podemos; al igual que permitiría a Ciudadanos rearmarse y asentarse porque hasta ahora se reduce prácticamente a la figura de su líder); creo que eso sería lo sensato”.

No obstante, también reconoce que “es posible que no quieran participar en el Gobierno sino estar en la oposición (así se están pronunciando, por ejemplo, algunos ‘barones’ del PSOE); en ese caso, lo razonable sería que el Partido Socialista y Ciudadanos se abstuvieran en la investidura, que Mariano Rajoy saliera elegido presidente y que pudiéramos pactar con PSOE y Ciudadanos los temas más importantes que afectan a los españoles; ésa es una segunda opción pero, cualquiera de las dos, tiene que permitir cuanto antes que el país tenga un Gobierno”, reafirma.

Sobre la actitud muy crítica que el candidato de Ciudadanos a la presidencia, Albert Rivera, viene manteniendo con respecto a la figura de Rajoy como líder del PP (y, por ende, del próximo Gobierno) al no considerarla la adecuada para, por ejemplo, hablar de regeneración… Riolobos califica esa posición de “infantil” y le recuerda a Rivera que “él no puede cuestionar lo que ocho millones de españoles han decidido votando a Rajoy”.

Al margen de todo esto (que está por desarrollarse desde ahora), la portavoz del PP en Castilla-La Mancha considera que unas terceras Elecciones son “una posibilidad muy remota e improbable; creo que los Partidos van a ser sensatos porque Rajoy tiene la mano tendida de forma muy generosa al PSOE y a Ciudadanos y estoy convencida de que serán capaces de configurar un Gobierno (algo que Mariano Rajoy espera que se produzca cuanto antes, este próximo mes de julio)” concluye, reiterando el gran trabajo de su equipo y una afirmación de la que está convencida: “Los resultados del 26-J han reforzado la figura tanto de Mariano Rajoy como de Mª Dolores Cospedal a nivel nacional”.

Les invitamos a escuchar al completo la entrevista telefónica concedida a La Cerca por la portavoz del PP en C-LM, Carmen Riolobos, para valorar los resultados electorales del 26 de junio. Si lo desean, pueden hacerlo a través del archivo de audio que acompaña a este texto.