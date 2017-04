Ruiz Santos sigue con atención la evolución en la salud del niño de cuatro años presuntamente agredido por sus padres adoptivos en Almansa

Durante la primera parte de esta entrevista, el delegado provincial de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha dado cuenta de los últimos detalles al respecto del estado de salud del niño de cuatro años, de origen chino, que fue ingresado la pasada semana en el Hospital General Universitario de Albacete por los daños debidos a un presunto maltrato por parte de sus padres adoptivos, en Almansa.

Ruiz Santos ha explicado que el pequeño (que, según se ha comunicado oficialmente este martes, ha salido del coma) “evoluciona favorablemente”. La Fiscalía Provincial de Albacete ha indicado que el juzgado de Instrucción número 2 de Almansa instruye las diligencias e investiga el caso para poder determinar con seguridad la responsabilidad penal que pueda derivar de los hechos y si hubo maltrato intencionado al niño.

Fue el pasado jueves, 13 de abril, cuando los padres adoptivos del niño, de origen chino, acudieron con el pequeño (de la misma nacionalidad) al Hospital de Almansa (Albacete) y dos días más tarde, el sábado 15, el juez de guardia de Almansa acordó “el ingreso en prisión provisional” de los padres “como presuntos responsables de los malos tratos a su hijo adoptivo”.

La Fiscalía de Albacete ha apuntado que si hubo intención de matar “podríamos estar ante un homicidio en grado de tentativa agravado por la edad del menor y por su parentesco”. Si no la hubo, los hechos podrían constituir un delito de lesiones, cuya gravedad “dependerá de la de las secuelas que pudieran quedar al niño”, ha señalado la Fiscalía, que ha añadido que en todo caso se apreciaría la agravante de parentesco.

Asimismo, se investiga la probabilidad de que hubiera malos tratos anteriores que pudieran constituir un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar. El menor se encuentra bajo la tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “por considerar que se encuentra en estado de desamparo”, tal y como ha detallado en esta entrevista en propio delegado provincial de la JCCM en Albacete, quien ha subrayado que lo más importante en todo momento es velar por la mejora del pequeño así como por su bienestar en adelante: “Seguiremos actuando y colaborando con la justicia”, ha señalado.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“El Gobierno de Emiliano García-Page no renuncia a ninguno de los proyectos que ahora se ven paralizados por lo que ha hecho Podemos”

Al margen ya de ese triste asunto que se ha colado incuestionablemente en la actualidad albaceteña, analizamos con Pedro Antonio Ruiz Santos la situación política regional, sobre todo a raíz del rechazo que el proyecto de presupuestos regionales para este 2017 que tuvo lugar el pasado 7 de abril en las Cortes autonómicas al ser votados en contra por el Partido Popular (como ya se sabía) y por Podemos (punto éste último que resultó una sorpresa para muchos).

En primer lugar, (y tal y como asegura que están haciendo en todos esos contactos que desde el Gobierno autonómico están llevando a cabo “con diferentes colectivos que pueden verse afectados por lo que ha ocurrido”), Ruiz Santos insiste en enviar “un mensaje de tranquilidad”. Insiste en que “el Gobierno de Emiliano García-Page no renuncia a ninguno de esos proyectos que ahora se ven paralizados por lo que ha hecho Podemos; no vamos a aprovechar la circunstancia de que ellos (en un ejercicio de irresponsabilidad) han decidido paralizarlos, para abandonarlos” y subraya que están transmitiendo a esos colectivos “el riesgo y la situación tal como es, con toda su crudeza, además de decirles que vamos a seguir luchando por conseguir esos proyectos”.

Afirma que no quieren “buscar culpables” pero sí hacer “que la gente tenga una información veraz” con respecto a lo sucedido. Ruiz Santos habla de que “el riesgo es real” cuando analiza que “si no cambia la situación, no se van a poder realizar infraestructuras previstas para mejorar la calidad de la educación, de la sanidad… pero nosotros sí estamos con los intereses con los ciudadanos, por eso durante cinco meses negociamos este proyecto de presupuestos con Podemos y llegamos a un acuerdo que se presentó en enero con su diputado regional, David Llorente y, sorpresivamente, en el último instante cambiaron su voto”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete

Explica que desde el rechazo a los presupuestos, el 7 de abril, hasta el día de ayer no han encontrado a los dos diputados de Podemos “en ningún sitio” y subraya que cuando (en la jornada de ayer, lunes) uno de ellos ha ‘aparecido’ a través de un artículo publicado en prensa, “no viene para aclarar las cosas ni para mejorarlas”. Cita palabras de Llorente en las que éste explica que habría recibido, unas horas antes del pleno en las Cortes del 7 abril, una llamada en la que se le indicaba que se votaría en contra del proyecto de presupuestos. Para Ruiz Santos, lo que hizo Podemos ese día fue “un ejercicio de irresponsabilidad” porque afirma que lo lógico hubiera sido que, si consideraban que había que discutir más sobre cualquier cuestión relacionada con los presupuestos, “deberían haber paralizado el proceso para haber negociado lo necesario” ya que, votar en contra, era truncar la tramitación.

El delegado provincial de la Junta en Albacete incide en que una vez sabido que David Llorente recibió una llamada, “ahora debería ser valiente y decir de quién la recibió, y ver qué capacidad tiene realmente para influir en el destino de dos millones de ciudadanos que viven en esta región”. Ruiz Santos insiste en que “ahora que apelan al diálogo, nosotros les decimos que diálogo siempre y cuanto antes, como quieran, pero los ciudadanos se tienen que enterar de que lo que lamentablemente ha sucedido es que los intereses de mucha gente se han visto de momento paralizados por una irresponsabilidad como nunca se había visto en esta región”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete

“Ahora todo nos suena a excusa, porque se recibió una llamada para que votaran en contra y eso, sencillamente, es actuar por la espalda”

Ruiz Santos considera que en toda esta situación subyace una lucha interna en Podemos; reitera que el Grupo Parlamentario Socialista de la región mantuvo negociaciones durante varios meses con los dirigentes de la formación morada y que el proyecto que se llevó a las Cortes no era “una ocurrencia de un día, sino el trabajo de un esfuerzo también con Podemos”.

Recuerda que muchas de las enmiendas que Podemos pedía, se incorporaron, así como ese Plan de Garantía de Rentas (con 120 millones de euros) que era “indispensable” para que Podemos diese luz verde a la tramitación. “Si no hubiera ningún acuerdo previo, nadie entendería que el 24 de enero el propio David Llorente compareciera con el consejero Ruiz Molina para asegurar que, aunque no era su presupuesto, lo admitía como un documento válido para los intereses de esta tierra; si, además, llegamos a la tramitación y va pasando por las diferentes comisiones en las Cortes y se va votando a favor, es indicio de que se está cumpliendo con la palabra dada… y si aparece algo por lo que crees que no puedes pasar (una enmienda o lo que sea) y ves que necesitas más tiempo, lo que tienes que hacer es parar la tramitación (porque es mejor estar tres días negociando a tres meses parados), pero no lo hicieron”, reprocha.

Por eso subraya que “ahora todo nos suena a excusa, porque se recibió una llamada para que votaran en contra y eso, sencillamente, es actuar por la espalda, eso lo entiende todo el mundo”. Reitera que “claro que puede haber alguna discrepancia en alguna enmienda y claro que nos podemos sentar las veces que quieran por el interés de los ciudadanos de esta tierra, pero este parón que se va a producir durante los próximos meses, la gente tiene que saber que no obedece a ningún enfrentamiento entre partidos (porque, de hecho, había acuerdo entre partidos) sino a que internamente sí que parece que hay problemas en Podemos (que tiene el 14 de mayo primarias); no sé si eso ha influido o si esa llamada obedece también a una posibilidad de influir en otros procesos distintos…”.

También el diputado regional de Podemos, David Llorente, mostraba en su artículo publicado su decepción porque el ‘no’ a las cuentas regionales fuese decidido por la dirección política del partido sin contar con la opinión del Consejo Ciudadano Autonómico ni de la Asamblea Ciudadana, es decir, sin haberse consultado a las bases como, según recuerda el parlamentario guadalajareño, sí ha hecho Podemos en Aragón.

Ruiz Santos duda sobre si este argumento puede servir a Podemos también como excusa, y les recrimina que tampoco hayan consultado una decisión con tales repercusiones como ésa del ‘no’ a los presupuestos, por ejemplo, “con los ciudadanos de Casas Ibáñez o los de Villamalea que, por esa decisión, pueden ver parados sus dos colegios; o con los de Elche de la Sierra que pueden ver cómo siguen con barracones en lugar de ejecutarse el Centro de Salud que ya se había adjudicado; o con los que pueden ver cómo la rehabilitación del Hospital General de Albacete se ve paralizada”, enumera.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete

“No sé si Podemos esperará al 14 de mayo y a que pasen sus primarias para sentarse a negociar, pero saben que el presidente de C-LM siempre tendrá las puertas abiertas para aquello que sea bueno para esta tierra”

Sobre si hay posibilidad de reconducir esta situación creada, Ruiz Santos afirma que “por nuestra parte nunca ha habido ni habrá ningún problema, es Podemos quien tiene problemas; que explicite cuáles son esos problemas y que no busque falsas excusas ni recurra a los tópicos a los que siempre suele recurrir (que si PP y PSOE somos iguales, etc.)…”.

Recuerda que desde Podemos siempre afirman que “los ciudadanos quieren que nos entendamos” y les dice que “ya lo hemos hecho, pero eres tú quien ha tomado una decisión unilateral política interna y estás poniendo en riesgo el interés de cientos de miles de ciudadanos que podían ver mejorada su sanidad, su educación, sus servicios sociales gracias a este presupuesto, y espero que esto sólo sea un retraso”.

Repite que “nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente… no sé si Podemos esperará al 14 de mayo y a que pasen sus primarias para sentarse a negociar, pero saben que el presidente de C-LM siempre tendrá las puertas abiertas para aquello que sea bueno para esta tierra como lo era (y como lo sigue siendo) este proyecto de presupuestos”.

Ruiz Santos manifiesta claramente su oposición a que se hable de todo esto reduciéndolo a “un debate entre dos partes que se están disputando algo, porque no es cierto”, subraya que ellos en todo momento quieren hablar y que esto lo ha provocado una sola parte, Podemos: “Nosotros nos mantenemos en la misma postura, no hemos cambiado, y es la del consenso, la del diálogo, no tenemos que convocarnos a hablar porque hablamos cuando quieran; aquí no hay dos que se hayan peleado, hay uno que ha traicionado al otro”, afirma.

Tras la petición de un debate con García-Page por parte de García Molina en la televisión pública regional para hablar de toda esta situación, Ruiz Santos no es partidario de hacer de esto “un reality show, que eso le gusta mucho a Podemos” e insiste en que el PSOE nunca ha dudado en sentarse con la formación morada tal y como ha hecho, y que no dudarían en volver a hacerlo “mañana mismo” para abordar esas enmiendas o cuestiones que sea necesario analizar, pero les recuerda que “los ciudadanos no deberían pasar ni un día más sin que fuesen aprobados estos presupuestos”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“Casi nadie entiende por qué se ha llegado a esto, por qué Podemos no se dio más tiempo, por qué no paralizó el trámite parlamentario…”

Ruiz Santos transmite estos días, al igual que otros integrantes del Gobierno por toda la región, qué consecuencias puede tener ese rechazo a los presupuestos de 2017 en los diferentes escenarios que conforman Castilla-La Mancha a los distintos colectivos. Complicado, en ocasiones, encajar este tipo de mensajes con otros que nos piden, al mismo tiempo, que es necesario tener calma.

Paralización de obras en infraestructuras sanitarias, educativas, de servicios sociales, etc.; dificultades para abonar el aumento salarial acordado a los funcionarios; pausa en ciertos compromisos adquiridos con diversas asociaciones para diferentes proyectos… Transmitir calma al mismo tiempo que este tipo de realidades es lo que el Gobierno está queriendo hacer “de una forma directa con nuestros interlocutores, porque tenemos una responsabilidad para con ellos”.

Recuerda que “este proyecto de presupuestos de 2017 era un tránsito en la recuperación paulatina hasta 2019 de los derechos que habían sido cercenados en la etapa de Cospedal como presidenta regional; pero éste que tenemos ahora es la prórroga del de 2016, por eso algunas cosas se van a poder hacer (porque ya estaban previstas en ese ejercicio anterior, por ejemplo, el Plan Extraordinario por el Empleo) y otras no (porque eran novedades o incrementos de otros programas que estaban previstos para este año, con los 300 millones de euros más que el proyecto presupuestario para 2017 crecía con respecto al de 2016”.

El delegado provincial de la Junta en Albacete nos cuenta que casi todos con los que está teniendo oportunidad de reunirse para explicar estas circunstancias lo encaja “con sorpresa, porque casi nadie entiende por qué se ha llegado a esto, por qué Podemos no se dio más tiempo, por qué no paralizó el trámite parlamentario provocando que haya que iniciar uno nuevo otra vez (con la incertidumbre durante más meses que conlleva)”, pero también afirma que en esos colectivos con los que están hablando, el Gobierno está encontrando “mucha comprensión”, si bien “la gente no entiende por qué hay cosas fundamentales que se van a ver ralentizadas cuando, en verdad, no es que haya dos partes que han discutido, sino que ha sido una de las partes la que se ha ido”.

Comentando otras de las consecuencias de la paralización, Ruiz Santos explica que “aunque el Plan Extraordinario por el Empleo está asegurado para este 2017, la parte de ‘+55’ no se va a poder hacer; a los más de 72.000 funcionarios de la Administración regional que hay en C-LM hay que decirles que hay un riesgo (que tenemos que ver cómo solucionamos) para acometer la subida lineal del 1% en los salarios que se aplicará con la aprobación de los PGE; lo acordado en relación a la ‘tasa Cospedal’, tendría que esperar hasta tener aprobados los nuevos presupuestos regionales; y el Plan de Garantía de Rentas que solicitó Podemos, no se puede poner en marcha hasta que no tengamos una solución; pero el resto de programas que ya contaban con presupuesto en 2016, sigue igual”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete

“El peso de las Comunidades Autónomas tiene que ser cada vez más importante en el peso del Estado”

Al hilo de esto, el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete aprovecha para demandar al Estado “más capacidad para las Comunidades Autónomas en materia de financiación porque es fundamental para poder llevar a cabo políticas de cercanía en las que tenemos las competencias (y, en ocasiones, también en las que no tenemos)”.

Se suma a la petición realizada en su momento por García-Page en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos pidiendo “un nuevo modelo de financiación que modifique al alza esa nueva financiación, teniendo en cuenta que en Castilla-La Mancha somos de los cumplidores y que sabemos hacer las cosas (y más cosas) sin tener que despedir ni recortar y cumpliendo con el objetivo de déficit”.

Considera que “el peso de las Comunidades Autónomas tiene que ser cada vez más importante en el peso del Estado porque cada vez le hacemos más cosas al Estado (entre comillas) encargándonos de los problemas reales de la gente, como sucede con la financiación de una Ley tan importante como la de la Dependencia (en la que el Estado no satisface a las regiones las cuantías que debería y que acaban asumiendo las CC.AA.)…”.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

Ruiz Santos habla de las primarias federales del PSOE y sigue sin confirmar ni desmentir si optará a la secretaría provincial del partido en Albacete llegado el momento

Finalmente, conversamos con Pedro Antonio brevemente sobre ese proceso de transformación interna que también vive el Partido Socialista (con sus primarias federales fechadas el próximo 21 de mayo, concurriendo a ellas tres candidatos: Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz).

Comenta que en un periodo así a nivel interno está presente también cierta ‘tensión’, con cada cual exponiendo desde su visión aquel proyecto que mejor considera… “al final la gente tiene que decidir, y esa decisión genera cierto estrés emocional entre todos los que, aun siendo compañeros, nos vemos en la ‘encrucijada’ de elegir lo que creemos en estos momentos lo mejor”.

Él recuerda que no se esconde y asegura que en este momento ve en Susana Díaz “la mejor candidata para el PSOE a nivel federal”; una Susana Díaz que, por cierto, visitará Albacete (junto a Emiliano García-Page) este próximo sábado, 22 de abril, desde las 19:00 horas en el Paraninfo Universitario.

Asegura que “es importante que cada persona se exprese como considere oportuno y al final decida libremente y sin ningún tipo de presión”, pero señala una particularidad en lo que a Albacete se refiere: “Si tengo que lamentar algo de este proceso, es que alguien de forma interesada esté intentando trasladar algo de manera errónea: éste no es un debate entre la sucesión o no sucesión en el liderazgo de la provincia de Albacete, sino que estamos hablando de lo que a nivel federal le interesa a este partido, y lamentablemente hay quien está aprovechando esto para repartir ‘tortas’ de otros tiempos o a otros futuribles… Yo reclamo tranquilidad y que cada uno observe, compruebe y se decida libremente por quien crea oportuno; igual que yo respeto otras opciones, pido que también otros respeten lo que otros decidimos y que sepamos claramente de lo que estamos hablando: un liderazgo en Madrid para el partido”, algo para lo que ve en Susana Díaz, explica, un perfil ganador y la persona ideal para contribuir a la unión que el PSOE ansía.

Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado provincial de la JCCM en Albacete

Sobre si finalmente él mismo se postulará o no a la secretaría provincial socialista (tal y como se viene apuntando la posibilidad desde hace varios meses), Ruiz Santos mantiene la misma posición neutra de la que viene haciendo gala desde que comenzaran esos ‘rumores’. Señala que, en cualquier caso, esa elección no tocará hasta pasada la Feria de Albacete, por lo que considera que falta “mucho tiempo” (algo que aprovecha para manifestar que le pareció negativo y muy precipitado que el actual secretario general provincial en Albacete, Manuel González, anunciase que optaría a la reelección el pasado mes de diciembre, durante la comida de Navidad del partido): “Abrir debates durante tanto tiempo y someter a la organización a tanto estrés durante tanto tiempo… al final no es nada bueno porque los procesos son como son y en el momento que tienen que ser”, explica.

Afirma que tiene tiempo todavía de tomar su decisión sobre si finalmente dará el paso o no, que verá “cuáles son las circunstancias” y que, cuando llegue el momento, no tiene “ningún problema en hablar de ellas”; no obstante, remarca que “no quiere dar lugar tampoco a ningún tipo de suspicacia, pero ni afirmando ni negando, porque eso abriría ciertas expectativas y ciertas formas de trabajo para otros… y siempre he percibido que hay quien tiene muchas veces más interés en ganarle al compañero que en ganarle al adversario político (que es el Partido Popular) y yo no voy a contribuir a eso”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista con el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, a través del vídeo que acompaña a esta versión escrita de la misma.