“La idea ha sido abrir El Quijote a todo el mundo, y creo que la Universidad es la mejor institución desde la que hacerlo”, explica de inicio el director de la III Semana Universitaria y Cervantina ‘Querote 2018’. Se quiere aglutinar a toda la población (desde los niños a los mayores, pasando por la juventud) en torno a la figura de nuestro personaje literario más universal y de quien le dio vida eterna a través de su obra.

El lugar escogido para ello es Quero, en la provincia de Toledo, “un municipio muy cervantino, geográficamente muy cercano a El Toboso”. Víctor Raúl nos explica que hay algo fundamental que llena de sentido (y de contenido) esta iniciativa: “El legado que deja una persona en honor a la cual se hace todo esto; se trata de Alfonso Ruiz Castellanos, alguien que tenía muchas facetas; en esa localidad se ha visto cómo todos sus legados se han ido incorporando (de una u otra manera) con diversas actividades” señala, subrayando la implicación del Ayuntamiento de la localidad; “la Corporación es muy joven, casi ‘muchachos’ (desde los concejales al propio alcalde) y se han implicado mucho en el mundo cultural y, poco a poco, han ido desarrollando todas estas iniciativas (desde lo arqueológico-histórico hasta el naturalismo pasando, por supuesto, por Cervantes)”.

Nos habla con cariño y admiración del que fuera su tío, Alfonso Ruiz Castellanos (que, además de a esta cita, da nombre a la propia Casa de la Cultura de Quero): “Yo creo que ha sido una figura muy importante; desde los años ’80 se involucró en el estudio de la comarca (algo que no era muy habitual en aquel tiempo en un medio rural…); él se dio cuenta de que allí había mucha historia y muchas cosas que contar, y a ello se dedicó…”, nos explica sobre Alfonso y la que, sin duda, fue su gran pasión: el estudio desde esa comarca de las que, al fin y al cabo, son ‘nuestras raíces’.

Ruiz Castellanos “era también caminero, le gustaban mucho las calzadas romanas y, a través de su estudio, intuyó por dónde podían trazarse las aventuras de Alonso Quijano (y así, con muchísimos estudiosos, debatió sobre por qué y dónde podría tener el origen aquella historia); y lo hizo de manera totalmente novedosa (de hecho, ahora mismo se está avanzando en ello y, por ejemplo, incluso se habla de que el propio Alonso podría ser un hidalgo de El Toboso partiendo de los estudios de Alfonso utilizando los archivos diocesanos de la Inquisición para averiguar dónde estaban los hidalgos, qué hacían y cuáles eran las ramas familiares de estos en la Castilla del siglo XVI)”.

Funcionario de la Administración de Hacienda (como el propio Cervantes), Alfonso Ruiz Castellanos fue completamente autodidacta en esta faceta de estudioso de la historia de la que, sin duda alguna, fue un absoluto apasionado.

Víctor Raúl López Ruiz, director de la III Semana Universitaria y Cervantina “Querote” 2018, junto a la periodista Miriam Martínez.

Una cita joven que crece en torno a la ilusión y la implicación de todo un pueblo

A partir de ahí (y precisamente por “la necesidad de un reconocimiento” a la figura del propio Alfonso), surgió esta iniciativa que está próxima a celebrar su tercera edición. El primer año la experiencia se vivió como una semana cultural en Quero, pero pronto (a iniciativa de varios profesores y de la propia Universidad de Castilla-La Mancha) se quiso “avanzar hacia algo más”; así se llegó a la segunda edición, con la UCLM incorporada ya como organizadora de unas Jornadas Cervantinas con las que poder optar a créditos por el pasaporte cultural, y siempre poniendo en valor los distintos legados de Alfonso en dicha comarca (desde la perspectiva de El Quijote y de Cervantes).

De cara a esta tercera edición se da “un salto más, facilitando la celebración de un Congreso y logrando que la Universidad esté trabajando en la localidad durante toda una semana hablando de las múltiples facetas que estudió Alfonso”. El director de esta Semana nos explica que así “se está logrando que se hable mucho de El Quijote, de Cervantes, de toda la zona; incluso se anima a que toda la comarca tenga actividades similares y que se integren de alguna manera”, y nos da cuenta de un cada vez mayor eco por parte de los medios de comunicación (alguno incluso, de ámbito nacional). Algo que, sin duda, resulta también fundamental para Quero y sus poco más de 1.000 habitantes, cuyo alcalde se vuelca por logar la implicación de todos y la proyección de su tierra desde la humildad (y, por supuesto, el esfuerzo): “Guanajuato es un pequeño pueblo de México y empezó con menos que esto y, ahora mismo, el Festival Internacional de El Quijote está allí, en México (una cita muy reconocida que se celebra desde los ’70)” comenta Víctor Raúl, aludiendo a una circunstancia que no deja de ser ‘extraña’ hablando de El Quijote y estando en La Mancha.

Un programa variado y completo, con “póker de ases” del mundo cervantino

Partiendo de su propia experiencia personal como docente en la Universidad, el director de esta Semana es consciente de que a los jóvenes parece que les cuesta dar un paso al frente cuando se plantea este tipo de iniciativas culturales que, resalta, “hay que saber acercarles”. Y eso es lo que precisamente trata de lograr este evento: “Mostrar El Quijote de una manera mucho más cercana; por ejemplo, mediante la exposición ‘El Quijote en el Cómic’ (del Centro de Estudios de C-LM) que habrá toda esa semana, mediante cine-fórum (abarcando desde el cine más ‘serio’ sobre El Quijote hasta aquella serie fantástica de finales de los ’70 y principios de los ’80 de El Quijote en dibujos animados), mediante un concierto, mediante un teatro con monólogo… iniciativas que tratan de acercar a la gente joven yendo mucho más allá de lo puramente académico”, resalta.

López Ruiz nos explica que “con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Quero (y la gran implicación de Rubén, el alcalde), se ha trabajado para que las actividades excedan de lo que es la Semana buscando la idea de un festival; en los fines de semana de abril previos a los días que irán del 23 al 29, se irá presentando a la gente lo que se va a hacer”. Entre esas citas previas, durante el primer fin de semana del mes se disfrutará de cine-fórum gracias a la Sociedad Cervantina del Lugar de don Quijote (Alcázar de San Juan). En el segundo fin de semana, se celebrará una carrera popular nocturna (a beneficio de ACEPAIN, la Asociación Costuras en la Piel en Apoyo a la Unidad de Investigación de cáncer en Albacete) y un paseo por una posible ruta que habría hecho El Quijote hasta los molinos de Campo de Criptana; de cara al tercer fin de semana, se han preparado presentaciones de libros y esa exposición ‘El Quijote en el Cómic’ (del Centro de Estudios de C-LM y presentada por la presidenta de éste: Esther Almarcha Núñez-Herrador).

A partir de ahí, “se lanzará la Semana, y cada día vamos a ir estudiando una opción diferente del legado de Alfonso”; por ejemplo, tendrá lugar el nombramiento del ‘Querote18 Embajador Manchego’ para un reconocido manchego en el ámbito cultural; se entregarán los premios del certamen literario (en el que todavía se puede participar, hasta el día 9); se disfrutará de ponencias sobre temas relacionados con la biología, el medioambiente y los humedales de la zona, así como con la historia y la arqueología local.

Ya el viernes y sábado tendrá lugar el Congreso Nacional, con “un ‘póker de ases’, profesionales muy vinculados a Cervantes que vendrán procedentes de toda la geografía española”. Estarán presentes, por ejemplo, Alfredo Alvár Ezquerra (profesor Investigador del CSIC, académico de la RAH y biógrafo de Cervantes), Zacarías López-Barrajón Barrios (historiador, arqueólogo, docente y académico RABACH Toledo), don Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo (profesor de Historia Económica en la UCLM y Duque de Medina Sidonia), Eduardo Aguirre Romero (escritor leonés especialmente dedicado al estudio del humor ácido e irónico de Cervantes, periodista, gestor cultural y cervantino), y Félix Pillet Capdepont (catedrático de Geografía Humana en la UCLM), entre otros.

Además, habrá dos importantes Mesas Redondas: en la inauguración del Congreso, la denominada ‘Quero, Para ser hay que creer’ (en la que estará el Rector de la UCLM, la vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria de la UCLM, el secretario de Estado de Educación y algún representante de la JCCM) para abordar el tema del mundo cervantino como opción turística a desarrollar en nuestra región.

En la clausura, se disfrutará de otra Mesa Redonda denominada ‘Dos autores, dos libros y dos Quijotes frente a sí: los de Cervantes y Avellaneda’, teniendo como moderador a Jesús Sánchez (vicepresidente de la Sociedad Cervantina) y contando con la participación de Alfredo Alvar, Felipe B. Pedraza y Enrique Suarez.

Cualquiera que lo desee, puede participar: las inscripciones son gratuitas y abiertas a todo el mundo (el plazo estará abierto hasta prácticamente el comienzo de la cita). Dentro del extenso programa se podrá disfrutar, también del concierto ‘Los grandes clásicos desde La Mancha’ a cargo del Real Conservatorio de Música de la Diputación Provincial de Albacete, de una ruta Cervantina urbana a pie por Quero (denominada ‘Al Norte de los Molinos’) con inicio en el conjunto histórico Silo-Molino y final en Casa de la Cultura Alfonso Ruiz Castellanos, y de una cata institucional ofrecida por Esencia Rural (entre otras diversas opciones que estarán fuera de lo estrictamente académico y que convertirán en “singular” y atractivo este Congreso).

Entre los diversos colaboradores con los que cuenta esta III Semana Universitaria y Cervantina ‘Querote 2018’, se encuentra la joyería Mompó de Albacete (que presentará en ese marco unas pulseras quijotescas muy bonitas y especiales que cualquiera podremos adquirir desde ese momento).

La Camerata Cervantina, nuevos embajadores manchegos ‘Querote 2018’

Tal y como se ha apuntado anteriormente durante esta conversación, dentro de esta Semana se distingue la figura de un embajador manchego especial. En la pasada edición, se dedicó al director y guionista Carlos Iglesias, y Víctor Raúl López Ruiz nos adelanta quién (en este caso, quiénes) recibirán el reconocimiento como ‘Querotes 2018’ (‘querote’, “en alusión a la palabra ideada por Alfonso Ruiz Castellanos como despectivo del propio pueblo en el siglo XVI y que tiene muchísima relación con la palabra ‘quijote’ o ‘quixote’…”, nos explica: “Este año se ha elegido a todo un grupo de hombres y mujeres del mundo cultural que se dedican a la música desde la cercanía de tratar de llevar los ritmos de aquel tiempo y de otros tiempos manchegos a nuestros días; me refiero a La Camerata Cervantina, un grupo que tiene raíces en Alcázar de San Juan y que tiene un amplio currículum con premios en diferentes simposio de música tradicional a nivel nacional e internacional”, anuncia.

“‘Para ser hay que creer’… nos lo tenemos que creer, lo tenemos que desarrollar, tenemos patrimonio cultural de sobra para hacerlo, infraestructuras muy buenas; simplemente hay que darlo a conocer y que todos vayamos a una y nos lo tomemos en serio”

El director de la III Semana Universitaria y Cervantina ‘Querote 2018’ concluye reflexionando acerca de ese reto que precisamente se estudiará en una de las Mesas Redondas de las que nos ha avanzado detalles: el de convertir Cervantes y El Quijote en un buen y gran reclamo turístico para esta tierra.

“En nuestra tierra es una pena que un intangible como el que tenemos en El Quijote y Cervantes no se haya desarrollado en su dimensión; de hecho, hemos hablado de que el Festival Internacional Cervantino está en México… Acciones de este tipo no sólo se hacen en Quero, sino en toda la comarca, pero no se dan demasiado bien a conocer; mi demanda con este evento es que por fin tenemos volcada a la Universidad, a la Administración y creo (el año pasado estuvo respaldándonos) a la Administración regional… tenemos a todas las instituciones avanzando por algo y a la par, y considero que ésa es la principal necesidad; el nombre de la primera Mesa lo dice, ‘Para ser hay que creer’… nos lo tenemos que creer, lo tenemos que desarrollar, tenemos patrimonio cultural de sobra para hacerlo, infraestructuras muy buenas… simplemente hay que darlo a conocer y que todos vayamos a una y nos lo tomemos en serio”, concluye.

Si lo desean, les invitamos a visionar al completo esta entrevista a Víctor Raúl López Ruiz, director de la III Semana Universitaria Cervantina ‘Querote 2018’ Alfonso Ruiz Castellanos, con motivo de esta cita que tendrá lugar del 23 al 29 de abril (en el grueso de unos actos que se vivirán también durante los tres fines de semana previos a esos días). Pueden hacerlo mediante el vídeo que acompaña a este resumen por escrito de la conversación.

