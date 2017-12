“Llevamos mucho tiempo en el Partido Socialista inmersos en un proceso orgánico, en un proceso interno, que tiene que servir para constituir el liderazgo para la Organización en los próximos cuatro años” señala Santiago Cabañero de inicio, apuntando a un tiempo que, más o menos largo, ha de cerrarse “de la mejor manera posible” con el fin de “dar ese impulso” que considera que precisa el PSOE “para volver a liderar la calle y para que la ciudadanía, mayoritariamente, vuelva a confiar en nosotros”.

Sobre si percibe que la ‘presión’ que para todo militante conlleva un proceso de estas características ha ido aumentando conforme se ha ido estrechando el círculo (territorialmente hablando) sobre el que elegir y si, por tanto, se hace más complicado para la militancia decantarse por una u otra opción cuando se habla de compañeros que, en mayor o menor medida, han trabajado de la mano día tras día, Cabañero es consciente de que “es un proceso entre compañeros, por tanto a veces tienes que elegir ‘entre papá y mamá’ o entre cómo quiere hacer las cosas ‘papá’ y cómo quiere hacerlas ‘mamá’… cuanto más se va acercando esto el militante mayor es el compromiso porque mayor es la cercanía y mayor el conocimiento, pero también es más garantista porque también nos conocen más a todos”.

En esta campaña dirigida a 3.000 personas (tantas como hombres y mujeres componen el censo de militantes del Partido Socialista Obrero Español en el territorio provincial albaceteño), Santiago destaca como “lo bueno” el hecho de que todos se ponen “nombres, apellidos y cara”, lo cual tiene para él una parte positiva de compromiso y de conocimiento de causa a la hora de optar por las opciones disponibles.

Santiago Cabañero, candidato a la Secretaría Provincial del PSOE de Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“Si está habiendo polémicas, no creo que puedan ser imputables a mí”

El pasado lunes, 20 de noviembre, el otro de los candidatos a la Secretaría Provincial del PSOE de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, señalaba que tiene la sensación de que de cada cosa se está haciendo una polémica durante esta campaña de primarias socialistas provinciales. Cabañero habla por él y asegura que ha intentado “no hacer polémica de nada” señalando las hemerotecas que así lo demuestran y optando por hablar de su proyecto, mientras reitera que “si está habiendo polémicas, no creo que puedan ser imputables a mí”.

Sobre la reciente presentación de avales por cada uno de los entonces pre-candidatos para optar a ser, oficialmente, candidatos a la Secretaría General del PSOE albaceteño, Santiago alude a “dos cuestiones claras: por un lado hay un mandato del Comité Provincial en el que se dijo que para ser candidato había que tener un mínimo de avales del 20% del censo y un máximo del 25% (si no me equivoco, ese máximo son 783 avales), eso es lo que se podía entregar y eso es lo que se entregó; nosotros dijimos que teníamos 1.407 avales y son los que tenemos, y no entro a valorar (porque lo desconozco) los que tienen otras candidaturas: mi trabajo va a ser intentar que esos 1.407 avales se conviertan en 1.407 votos e intentar convencer a los que no me han querido avalar de que el proyecto que yo represento es el mejor para el Partido Socialista, que lo apoyen y se integran en él”.

“Por Pedro Coca pasaron 783 avales de la candidatura de Santiago Cabañero y 783 avales de la candidatura de Ruiz Santos, y si alguien dice otra cosa estará faltando a la verdad porque el procedimiento que nos hemos dado no nos permitía registrar más porque se estaría conculcando el mandato del Comité Provincial” apunta Cabañero al plantearle que el otro candidato explicó el lunes, 20 de noviembre, ante la prensa que los 1.407 avales de Santiago “no existen” y que “por Pedro Coca no pasaron”. Zanja la cuestión por su parte reiterando que cuenta con 1.407 avales, y añade: “Si alguien no se lo cree, más tranquilo tiene que estar si piensa que no es verdad”.

Santiago Cabañero, candidato a la Secretaría Provincial del PSOE de Albacete

“A este país le ha ido bien cuando la izquierda ha sido valiente y transformadora”

“Con ‘S’ de Santi, con ‘S’ de Socialista” es el lema que encabeza el proyecto que Santiago Cabañero desea implementar en el PSOE de la provincia de Albacete durante los próximos cuatro años si la mayoría de la militancia le da la confianza. Reivindica “ese socialismo humanista que pone a la persona en la primera línea política, el que tiene como principal bandera la igualdad, comenzando por la igualdad entre ambas mitades de la población: hombres y mujeres”.

“Quiero un Partido más feminizado en el que la igualdad de género sea real; un Partido en el que sea real también la igualdad territorial a través de políticas distintas para las distintas necesidades de las poblaciones (porque no precisa lo mismo quien vive en el ámbito rural que quien está en un entorno urbano); un Partido que garantice la igualdad de oportunidades independientemente del poder adquisitivo que se tenga… Ha habido gente que se ha ido alejando del PSOE por considerar que las políticas no eran tan de izquierdas como deberían, y creo que tenemos que recuperar esa conciencia y ser valientes; a este país le ha ido bien cuando la izquierda ha sido valiente y transformadora (como ha ocurrido muchas veces también en esta región y esta provincia)… ése es el espíritu que creo que tenemos que recuperar, tenemos que defender los derechos de los que peor lo están pasando, defender los derechos de los trabajadores del siglo XXI (que siguen teniendo grandes necesidades)”, defiende sobre el ideario de su proyecto.

Santiago Cabañero quiere “un Partido que ilusione a mucha gente y que no contente a unos pocos” porque considera que “ése es el espíritu que tiene que defender el PSOE de la provincia de Albacete”.

Una de sus propuestas es la de crear Consejos Comarcales en el PSOE de Albacete como órganos de coordinación y trabajo entre municipios de una misma comarca, lo cual considera que permitirá un contacto más inmediato y directo con los afiliados y, al mismo tiempo, permitirá “descentralizar poder”; “si estamos en el día a día de las Agrupaciones Locales y tenemos ‘el oído puesto’ en las necesidades de nuestros militantes en nuestros municipios estaremos conociendo las necesidades de la gente para la que tenemos que hacer políticas y tendremos acceso a las distintas realidades que hay en la provincia de Albacete”.

Santiago Cabañero, candidato a la Secretaría Provincial del PSOE de Albacete

“Quiero un partido más feminista, más feminizado y en el que las mujeres ocupen el papel que realmente tienen que tener en la sociedad”

También su proyecto defiende dotar de rango de Vicesecretaría General a la Secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete y nos comprometemos a la creación de un Plan Orgánico de Igualdad. Cabañero subraya que quiere “escuchar a muchas mujeres y a muchos hombres sobre cómo se puede conseguir la igualdad real” y reitera su propósito de “feminizar el Partido porque, aunque es el que más avanzado está en estas políticas, creo que se puede avanzar más: romper con ese ‘techo de cristal’ que, por ejemplo, suponen las ‘listas cremalleras’ que luego no se corresponden con igualdad real (porque, por ejemplo, la mitad de las concejalías o alcaldías deberían estar en manos de mujeres y no es así: sólo hay un 26% de alcaldesas y un 30% de concejalas, luego algo está fallando en la realidad más allá de la igualdad formal)”.

Insta a “hacer un Plan de Igualdad dentro del Partido en la provincia, que permita que se pueda desterrar cualquier comportamiento machista que se pueda detectar abriendo expedientes o llegando incluso a expulsar”; propone también “desarrollar una escuela de formación feminista” señalando que para él “feminismo es igualdad y machismo es un concepto que habla de todo lo contrario”. “Quiero un partido más feminista, más feminizado y en el que las mujeres ocupen el papel que realmente tienen que tener en la sociedad”, reitera.

Cabañero plantea un órgano permanente con la Ejecutiva Provincial de Juventudes Socialistas no para que éstas sean “un altavoz” sino para que sean “los oídos que están entre la gente joven para trasladarnos cuáles son sus necesidades”

Hablando de otro colectivo importante, el de los jóvenes, el proyecto liderado por Santiago Cabañero propone, por ejemplo, crear un órgano permanente entre las Ejecutivas Provinciales del PSOE y de Juventudes Socialistas que mantendrá reuniones mensuales.

“Quiero conocer la opinión de los jóvenes no sólo en tema de juventud, también en tema de pensiones, de Sanidad, de Educación, de Formación… de todo tipo; les voy a pedir que sean capaces de trasladarme la voz de los jóvenes de la provincia, me guste o no me guste lo que dicen; no quiero que sean un altavoz para repicar entre los jóvenes lo que yo diga, sino lo contrario: quiero que sean los oídos que están entre la gente joven para trasladarnos cuáles son sus necesidades y que así podamos hacer políticas más eficientes para los jóvenes”, destaca.

Santiago Cabañero, candidato a la Secretaría Provincial del PSOE de Albacete, junto a la periodista Miriam Martínez

“Esto de la renovación o de la regeneración es algo que percibe el militante, y habría que preguntarle al militante a quién perciben como más renovación: si a Pedro Antonio o a mí”

En varias ocasiones ante la prensa el candidato Pedro Antonio Ruiz Santos ha reprochado a Cabañero que, habiendo sido (y siendo aún, de hecho) miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial actual, se contradiga al proponer cambiar cosas de las que ha formado o forma parte ¿Es excluyente el haber formado parte de un proyecto con el hecho de proponer cuestiones que puedan mejorar su funcionamiento?

“Tanto Pedro Antonio como yo hemos formado parte del mismo proyecto; yo muchas veces me sorprendo cuando oigo en los medios de comunicación cosas que yo no he oído dentro de mi Partido; con distintos niveles de responsabilidad (eso sí) las dos partes venimos del mismo proyecto”, afirma.

Cabañero defiende que su propuesta “de renovación y de querer avanzar en determinadas prácticas y formas de dirigir una Organización” no tiene nada que ver “ni con la edad, ni con el tiempo que se lleve en política” y asegura que “es algo que va más con un ánimo regenerador, de avance: como decía antes, yo quiero un Partido que ilusione a muchos y no que contente a pocos; no quiero que determinadas inercias que ha habido en los Partidos sigan estando; quiero avanzar en más participación de la militancia…”. En definitiva, resume que “esto de la renovación o de la regeneración es algo que percibe el militante, y habría que preguntarle al militante a quién perciben como más renovación: si a Pedro Antonio o a mí; yo propongo un proyecto que para mí es el mejor y la militancia tendrá que decidir si lo es”.

“La unidad se demuestra, no solamente se proclama en entrevistas”

En reiteradas ocasiones (incluso en el momento en el que Ruiz Santos anunció que también daría el paso de optar a la Secretaría General Provincial del PSOE de Albacete), éste ha manifestado que, de ganar, tiende la mano a Cabañero para que forme parte de su proyecto, si bien éste siempre ha declinado tal escenario.

“Este proceso no se trata de quién tiene que estar en la próxima Ejecutiva, se trata de qué modelo de Partido queremos para el PSOE; si se tratase de a ver qué puesto vamos a ocupar cada uno esto sería mucho más fácil; primero, hablamos de ‘unidad’ pero veo que la otra candidatura de lo que habla es de mí… la unidad se demuestra, no solamente se proclama en entrevistas”, señala.

“Yo propongo un modelo de Partido, y hay otros compañeros que piensan que ése no es el modelo correcto y representan otro; lo que no tendría ninguna lógica es que salga el modelo que salga, la dirección sea la misma; yo no creo que pueda dirigir bien un órgano de un proyecto en el que no creo, de la misma manera que quiero que la gente que desarrolle el proyecto que yo represento sea la gente que cree en él, porque no se trata de cómo nos repartimos los puestos, sino de qué modelo queremos, y eso no se debería entender una descortesía”, añade.

Recuerda que él mismo siempre se ha sentido muy integrado en el PSOE a pesar de que sólo ha ostentado responsabilidad orgánica en él durante este último mandato y defiende que se ha sentido así porque uno se identifica con las ideas que se defienden y no con estar en los órganos de dirección.

Asegura que será el primero que se pondrá a empujar a favor del proyecto que resulte ganador, pero considera que lo lógico es hacerlo ajeno a cualquier órgano de dirección.

“Yo siempre he dicho (y mantengo) que es compatible apoyar a Emiliano García-Page y a Pedro Sánchez y, de hecho, es lo que yo estoy haciendo; habrán sido otros los que han dicho que era incompatible”

Además de la unidad, desde la candidatura que encabeza Pedro Antonio Ruiz Santos reivindican que también esa parte estará volcada con trabajar para que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa… De alguna forma, se muestran molestos ante el hecho de que parezca que la candidatura de Cabañero es la que está volcada con el líder nacional socialista… ¿Ha sentido el equipo de Santiago lo mismo si hablamos del secretario general regional, Emiliano García-Page?

“Nosotros siempre hemos dicho lo mismo; eran otros los que decían que cuando estábamos apoyando a Pedro Sánchez estábamos en contra de otras personas, y para nada; yo siempre he dicho (y mantengo) que es compatible apoyar a Emiliano García-Page y a Pedro Sánchez y, de hecho, es lo que yo estoy haciendo: son mis dos secretarios generales (y un tercero que, de momento, sigue siendo Manuel González Ramos); esos son mis tres secretarios generales, a los cuales les debo lealtad, y no he sido yo el que alguna vez ha dicho que eso era incompatible, habrán sido otros los que decían que estar en un lado era incompatible con estar en otro”, explica.

La Redes Sociales se cuelan también en la campaña de las primarias

Finalmente, conversamos con Santiago Cabañero sobre otra realidad que se ha colado de lleno en estas primarias a nivel provincial (que no tenía tanta fuerza en ocasiones anteriores): el papel de las Redes Sociales.

“Las Redes Sociales son una realidad con la que tenemos que aprender a convivir como un nuevo medio de comunicarnos” afirma, recordando que el que vive el PSOE es “un proceso interno” y aprovechando para pedir a sus compañeros (y especialmente a los miembros de su equipo) “máximo respeto: estamos entre compañeros y hay muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan; lo poquito que nos puede separar es el modelo de Partido que estamos presentando; las Redes Sociales son un instrumento más, tienen su parte buena y su parte mala dependiendo de quién las use”, concluye.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta entrevista al candidato a la Secretaría General Provincial del PSOE de Albacete, Santiago Cabañero, a través del vídeo que acompaña a esta versión por escrito de la misma.