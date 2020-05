La crisis del coronavirus está provocando incertidumbre y situaciones complicadas, no solo en el ámbito sanitario, sino también en el económico. La paralización de las actividades “no esenciales” tras decretarse el estado de alarma ha provocado que la mayoría de las empresas hayan visto reducida su producción y su facturación, lo que complica el mantenimiento de empleos.

Durante esta entrevista, el presidente de la Asociación de Empresarios de Campollano, Santos Prieto, ha señalado que “estos son momentos de incertidumbre que nos preocupan por nuestra responsabilidad, por el mantenimiento del empleo de los trabajadores y sobre todo por no saber cómo va a evolucionar la economía porque es una crisis que no se había planteado nunca y ha sido muy rápida. Estamos a la expectativa, viendo cómo baja nuestra facturación y cómo pasan las semanas y no se ven resultados”.

Además destaca que, ante el rápido impacto de la crisis “las empresas no estábamos preparados para mantener el mismo nivel de empleo para evitar el contagio entre trabajadores y hubo que adaptar las empresas y fomentar la distancia social cambiando incluso puestos de trabajo. Las empresas se han ido completando con sus trabajadores pero no al 100%, bien con menos número de trabajadores o haciendo turnos con menos jornada. Calculamos que actualmente habrá un 20% menos de productividad en Campollano”.

La rapidez con la que se ha extendido la crisis, que obligó a parar la actividad empresarial supondrá, según las estimaciones de ADECA extraídas a raíz de una encuesta, que las empresas de Campollano verán reducida su facturación en más de un 30% en 2020, con respecto al ejercicio 2019.

Santos Prieto resalta que, a pesar del dato anterior, la encuesta refleja que la contratación lo hará sobre un 18% lo que significa que “el empresario está apostando por intentar mantener los puestos de trabajo. Es normal porque un trabajador no es solamente un operario al que se le da un dinero a cambio de un trabajo, también es una persona, familia y amigo, intentas hacer el menor daño posible”.

Las empresas relacionadas con la industria química y la alimentación han sido las menos perjudicadas por la situación derivada del coronavirus, mientras que concesionarios, comercios, la hostelería y el turismo se han visto gravemente afectadas por la crisis. Aun así, hay determinadas empresas cuya producción está muy vinculada con los sectores más perjudicados: “Cuando se dice que va a bajar el sector del turismo no se calcula que detrás hay empresas ligadas con el turismo cuya producción va a parar al 50%”, explica Santos Prieto.

Santos Prieto, presidente de ADECA

“El ERTE, gracias a que lo están amoldando a las necesidades, va a salvar muchos de los empleos que caerían de no haber sido alargados”

Santos Prieto ha señalado que, por el momento, la mayoría de empresarios de Campollano han realizado ERTEs por causa mayor o por causa económica.

El presidente de ADECA considera que se trata de una herramienta “que está salvando muchos de los empleos que habrían caído de no haber sido alargados” aunque advierte que “ahora hay que ver la letra pequeña y cómo ese ERTE se está convirtiendo para que de verdad apoye al empresario y no pongan cláusulas de difícil cumplimiento que al final provocan confusión y daño”.

Así, señala que, si el objetivo es “salir de la crisis lo antes posible”, es necesario “estudiar caso por caso cada empresa porque muchas de ellas pueden depender de la evolución de la crisis”: “Si el producto de una empresa está vinculado indirectamente al turismo, mientras no haya turismo, esa empresa no se recupera, y podemos estar hablando no solo de diciembre del 2020, sino de diciembre del 2021”.

Por ello indica que si se estudia el caso de cada empresa y si los ERTEs se adaptan a cada situación el porcentaje de pérdida de empleo será menor: “será un gasto mayor para el Estado, pero se mantendrían las empresas. Cuando una empresa cierra con 5 trabajadores, cierra de la noche a la mañana, pero abrir otra empresa con los mismos trabajadores te cuesta 10 años. El truco de la economía está en mantener a estos operarios trabajando porque además son mano de obra cualificada, que la empresa no tiene que enseñar, por eso el empresario intenta que sus trabajadores no dejen de trabajar, porque todos sabemos que igual que la caída ha sido muy rápida, la recuperación va a ser más rápida que en la crisis de 2008. Quizás tarde un año y medio, dos o tres, no espero que tarde más, sino cambia otra cosa la economía”.

Por otro lado, Santos Prieto se ha referido a las inspecciones de trabajo: “una cosa es que se hagan para protegernos y controlar que todo el mundo está cumpliendo con la normativa, y otra cosa es que, en la primera visita, levanten una sanción porque resulta que ya no estás ayudando, estás sancionando. No estamos para sancionar ahora porque hemos detectado que puede haber una inclinación a sacar fondos de empresas que ahora mismo pueden incumplir alguna parte como el hecho de no tener mascarillas porque no hay mascarillas en el mercado. Resulta que no ha habido mascarillas para la Sanidad y el empresario debe tenerlas, es un tema complejo y que tendrían que ponerse en la piel del empresario y de saber el esfuerzo que estamos haciendo solamente por abrir la puerta e intentar mover la economía en España”, ha destacado.

En cuanto a la implantación de nuevas empresas en Campollano, Santos Prieto señala que, por el momento, “no hay muchas peticiones”, pero confía en que “cuando la normalidad vuelva, puede venir gente”.

Así, ha señalado que “de todas las crisis salen oportunidades y hay que pensar que hay empresas que, aunque ahora lo están pasando mal, tendrán una idea y dentro de su sector habrán buscado una salida, para eso somos emprendedores y en Albacete hay mucho emprendedor. Entendemos que puede ser gente que aproveche la bajada de los precios al haber más oferta. Campollano es un parque privilegiado en cuanto a situación, acceso por cualquier entrada y también por la cercanía que tenemos con la ciudad. Todo eso son ventajas que se pueden plantear para que las nuevas empresas se queden en Campollano”.

Santos Prieto, presidente de ADECA

Reivindicaciones al Ayuntamiento de Albacete

Santos Prieto ha explicado durante la entrevista que Campollano es el polígono más grande de Castilla-La Mancha, en el que se produce casi el 5% del PIB a nivel regional, el 18% del PIB de la provincia, y el 40% del PIB a nivel municipal, incidiendo en que, si la facturación de las empresas se reduce en un 30%, afectará a los impuestos que llegan a las administraciones directa o indirectamente y, por tanto, repercutirá a la economía.

Para evitar que eso ocurra, ADECA ha trasladado al Ayuntamiento de Albacete una serie de reivindicaciones que, ha señalado “esperemos que nos hagan caso rápido porque la agilidad en la respuesta es lo que hace mantener las empresas”.

En primer lugar piden que el Ayuntamiento reduzca a las empresas los impuestos locales en un 25%, tanto el IBI, el IAE, el impuesto de circulación y la tasa de basuras, este año 2020. Además piden re-dirigir el convenio que ADECO mantiene con el Ayuntamiento de Albacete a la creación de un “Campollano Market-Place” que dé a conocer a los propios empresarios la maquinaria de la que disponen, el sistema de trabajo, ofreciendo su producto y su posibilidad de producto para abrir una línea de mercado dentro del Parque Empresarial. “Con ello se generaría y se mantendría empleo, y también provocaría menos gasto a nivel logístico de agencias de transporte, además de una contribución al medioambiente puesto que evitará menos desplazamientos y ahorro en gasolina o combustión”, ha explicado Santos Prieto.

Con el objetivo de favorecer la inclusión al mercado laboral de los jóvenes, desde ADECA han pedido que el Ayuntamiento ponga en marcha un sistema de becas con el fin de que los alumnos que finalicen los cursos de formación puedan hacer prácticas en las empresas de Campollano. “Con eso conseguiríamos que estos chicos jóvenes consigan su primer trabajo porque las crisis afectan más a los que se quieren integral en el mundo laboral”, ha explicado el presidente de ADECA.

También piden que el Ayuntamiento de Albacete se centre en la compra de productos a empresas de la localidad o de la provincia “para fomentar la compra local”. En este sentido apoyan medidas para incentivar las compras en los comercios locales como las puestas en marcha por la Federación de Comercio de Albacete: “no nos damos cuenta de la cantidad de autónomos que ahora, al bajar su facturación, van a cerrar”, ha indicado.

En base a lo anterior, ADECA pide también al Ayuntamiento mantener el Plan de Infraestructuras de Campollano 2020 que contempla actuaciones como el desdoblamiento del puente del Paseo de la Cuba, la remodelación integral de la Calle Autovía, o el asfaltado y mejora de las calles : “entendemos que invertir en la ciudad por empresas de aquí genera trabajo. Si el Ayuntamiento tenía previstos unos gastos, si los licitan y el proyecto se pone en marcha, el dinero entra íntegramente en los trabajadores de Albacete y a través de las empresas de Albacete”, ha señalado.

En relación con el Plan de Empleo 2020, ADECA propone que los contratos se dirijan a las empresas con el fin de consolidar los puestos de trabajos, y también reivindican apoyo a sectores más afectados como los concesionarios de vehículos, etc.

Por otro lado, Santos Prieto ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la reivindicación de las empresas de realizar test rápidos obligatorios a los trabajadores que se han incorporado a sus puestos de trabajo, con el fin de evitar contagios: “no era tan complicado porque no se han incorporado de golpe y hubiera sido una manera muy fácil de evitar el contagio, por lo menos de primera instancia”, ha señalado.

Santos Prieto, presidente de ADECA

Aportación a la crisis sanitaria

Desde el inicio de la crisis sanitaria han sido muchas las iniciativas solidarias de apoyo que se han puesto en marcha de manera particular y desde colectivos como ADECA, que consiguió conectar varias empresas para la fabricación de mascarillas y equipos de protección que fueron las primeras en llegar a las residencias y centros sanitarios a través de ACEPAIN, cuando más lo necesitaban: “Intentamos conectar varias empresas con el fin de fabricar mascarillas y equipos de protección con rapidez. Cuando llevábamos una semana de confinamiento había empresas que incluso contrataron a personas para hacer esas mascarillas…Es una manera que nos satisface de poder llegar a la sociedad”, ha explicado Santos Prieto.

Por último, ha lanzado un mensaje de ánimo a trabajadores, autónomos, pymes y empresarios de Campollano: “todo va a pasar, con el esfuerzo de las administraciones, de los trabajadores y de los empresarios, todos a una, es la única manera de sacar esto para adelante”, ha concluido el presidente de ADECA, Santos Prieto.