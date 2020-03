El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional del PSOE por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha valorado en primer lugar el Comité Federal que el PSOE celebró el pasado sábado en Madrid.

Una reunión que contó con la presencia, además del propio Sergio Gutiérrez y otros miembros del partido a nivel regional, del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page y en la que se abordaron asuntos como la complicada situación del sector agrario, la mesa de diálogo con Cataluña, o la igualdad entre los territorios.

En primer lugar Gutiérrez destaca que durante el Comité Federal el PSOE manifestó su apoyo a los agricultores y ganaderos sabiendo que hay un problema que no es solo nacional, que tiene que ver con el coste de producción y en el que las ayudas y subvenciones de Europa están en cuestionamiento. En este punto señala que el PSOE “nos hemos comprometido a ayudarles con las herramientas más poderosas que tenemos, que es la legislación. Tenemos que hacer leyes más ambiciosas y justas que equilibren la balanza y la cadena de valor en la agricultura, que ponga más transparencia en los precios, que quite poder a los intermediarios y que permita los agricultores y los ganaderos puedan vivir de su trabajo”.

Por otra parte, en el Comité Federal del PSOE también se habló sobre derechos y libertades: “Hacer una legislatura en la que seamos capaces de avanzar aún más en derechos sociales, en la recuperación de derechos perdidos, en la calidad de los salarios y del empleo. Tenemos una agenda ambiciosa y progresista para este país”, señala Sergio Gutiérrez.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, junto a la periodista Carmen García.

Sergio Gutiérrez: “Tenemos que pelear por una financiación que permita a los españoles decir con la boca grande que nos sentimos iguales”

El debate territorial también se abordó durante el Comité Federal del PSOE, un punto en el que “hemos dicho que queremos una España en igualdad. Hay tensiones que hemos tenido con la crisis económica que se han trasladado a los territorios, que son los que mantienen la educación, la sanidad o los servicios sociales y que necesitan un alivio por parte de la financiación del Estado. Ahí a lo que nos hemos comprometido los socialistas es a la igualdad, que todos los servicios públicos estén cubiertos en su financiación y que tengamos los mismos derechos con independencia del lugar en el que se solicita”.

En este punto, afirma que el PSOE de Castilla-La Mancha se muestra convencido de que el Gobierno Central garantizará la igualdad entre comunidades autónomas, algo que también afirmaba el presidente Pedro Sánchez en su intervención pública en el Comité Federal.

“La negociación que se haga con Cataluña no irá en detrimento de las necesidades de otras regiones y creo que tiene que ser así porque en el ADN de los socialistas está el valor de la igualdad. Lo que queremos desde Castilla-La Mancha es avanzar al mismo tiempo que ellos porque lo que creemos es que nuestros servicios públicos no tienen que depender de la ubicación geográfica. Castilla-La Mancha tiene un problema que está muy ligado a la despoblación. En el paseo de la Castellana en Madrid viven el doble de habitantes que en toda la Manchuela albaceteña o en toda la Serranía de Cuenca. Si en una calle en Madrid viven más habitantes que en todas esas zonas de Castilla-La Mancha, no es normal que recibamos el mismo dinero por habitante porque nosotros, para satisfacer las necesidades básicas de todos los municipios, necesitamos más colegios, más centros sanitarios y más médicos porque la dispersión es el mayor factor en costes”, señala Sergio Gutiérrez, por lo que afirma que desde el PSOE de Castilla-La Mancha “tenemos que pelar por una financiación que permita que los españoles podamos decir con la boca grande que nos sentimos iguales”.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo.

Sergio Gutiérrez, al sector del campo: “Nos comprometemos a hacer todas las leyes necesarias para que la gente del sector agrario pueda decir que tiene un Estado que les protege”

Ante la situación por la que está pasando el sector del campo y un posible recorte en las subvenciones de Europa, Ciudadanos Castilla-La Mancha ha pedido la comparecencia en las Cortes regionales del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, para explicar de qué modo el Gobierno regional ayudará a paliar esta situación que sufren los agricultores y ganaderos de la tierra.

Una comparecencia que Sergio Gutiérrez considera “prematura” ya que la próxima semana se reunirán los jefes de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea para hablar de Presupuesto.

“Es difícil que lleguen a un acuerdo en la primera reunión pero sabemos que el recorte del presupuesto es una propuesta inicial que sale del presidente del Consejo Europeo pero no será la meta del presupuesto. España va a pelear porque no haya recortes. Es verdad que Rajoy se fue del Gobierno asumiendo un recorte del 5% en las ayudas directas y del 15% en los programas de Desarrollo Rural, pero nosotros no hemos aceptado ese panorama. Hay una negociación a 27 y todo el mundo entiende que es difícil, sobre todo con la salida del Reino Unido que era el país que más dinero ponía encima de la mesa para repartir”, destaca.

Es prematuro sacar conclusiones cuando todavía no hay acuerdo definitivo por parte del Consejo Europeo”, determina Sergio Gutiérrez.

Aun así señala que “tenemos que dar una respuesta al mundo agrario, no tanto con el ojo puesto en la subvención, que hay que vincularlas a cosas que están haciendo extraordinariamente bien desde el sector agroalimentario, la modernización, la sostenibilidad medioambiental, o la agricultura ecológica en la que en Castilla-La Mancha somos la región que más aporta y que más está creciendo en este sentido pero realmente a la gente le gusta vivir de su trabajo, no estar pendiente de la subvención sino tener unos precios justos. Por eso tenemos que garantizar que nadie se vea obligado a vender por debajo de lo que le gusta producir porque eso es abuso y no libre mercado. A lo que nos comprometemos es a cambiar y a hacer todas las leyes necesarias para que la gente del sector agrario pueda decir que tiene un Estado que les protege y que no se van a ver obligados a vender por debajo de lo que les cuesta producir”, señala Sergio Gutiérrez.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, junto a la periodista Carmen García.

Sergio Gutiérrez: “Hemos cambiado la dirección de la política de agua y estamos empezando a ganar la batalla”

El PP de Castilla-La Mancha ha afirmado que apoyará el fin del trasvase Tajo-Segura si lo decide la Mesa Regional del Agua.

En este sentido, el secretario de organización del PSOE en Castilla-La Mancha y diputado nacional del PSOE por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha afirmado que en esta materia “al PP se les llena la boca cuando tienen que hacer declaraciones pero con sus actuaciones nos dejan solos. Ojalá sea así pero de momento estamos ganando muchas batallas sin que lo parezca”.

Así recuerda que se acaban de presentar a nivel nacional los nuevos Planes de Cuenca y se están duplicando los caudales ecológicos tras la sentencia del Tribunal Supremo: “Eso de por sí es una gran victoria porque por primera vez lo estamos viendo. El Levante está a la defensiva y nosotros vamos ganando. Cuando oímos a Alicante o Murcia decir que van a reducir los Planes de Cuenca porque no garantizan el trasvase y supone su fin, se llega a la conclusión de que estamos empezando a ganar la batalla. Hemos cambiado la dirección de la política de agua, todos los planes miraban a Murcia y ahora hemos conseguido que empiecen a mirar para Castilla-La Mancha. No es suficiente pero queda mucho camino por recorrer. A partir de ahí, el problema del agua no es solo el trasvase pero tenemos una región que necesita agua por todos los lados en un momento de cambio climático. Necesitamos hacer un planteamiento estratégico del agua y defender nuestros derechos”, ha destacado Sergio Gutiérrez.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo.

Gutiérrez afirma que el PSOE goza de “una unidad férrea como no se recordaba antes en el partido” aunque señala que “el deber del Gobierno de C-LM es defender los intereses de esta tierra”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de los más críticos con los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para la formación del Gobierno, especialmente con las relaciones con partidos como ERC. Además, en las últimas semanas, también se ha mostrado muy reivindicativo con la devolución del IVA por parte del Gobierno de España.

Una situación que Sergio Gutiérrez afirma que los diputados nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha han vivido “con naturalidad” en el Congreso de los Diputados.

“Nosotros somos un partido que dice que España es neutral pero para eso se reconoce que el PSOE es plural, y de eso se ha enriquecido a lo largo de sus 140 años de historia. Todo el mundo entiende que el modelo de partido que tiene Miquel Iceta en Cataluña no es el mismo que el de García-Page para Castilla-La Mancha. De lo que se trata es de sumarlos y de hacer un modelo en el que se sientan identificados la mayoría de este país. Y si ese modelo garantiza la igualdad y excluye el privilegio no solo será el que defienda Castilla-La Mancha sino posiblemente el más cercano a la identidad intrínseca del PSOE, que nació para defender la igualdad del ser humano”, señala Sergio Gutiérrez.

Continúa explicando que desde el PSOE “creemos que el debate es bueno pero lo que se entiende es que García-Page defienda los intereses de la región. Nosotros tenemos en Castilla-La Mancha unos 13.000 militantes y le han votado cerca de medio millón de personas en esta tierra para defender los intereses de Castilla-La Mancha. El PSOE de C-LM a lo largo de la historia ha defendido ante Felipe González, ante Aznar, ante Zapatero y ante Rajoy los intereses de la región por encima de los intereses de partido o de la posición del Gobierno de España”.

Con respecto a la devolución del IVA, Gutiérrez explica que “son 132 millones que el Gobierno debe a Castilla-La Mancha y que podríamos gastar en la región para recuperar consultorios y centros de salud, es dinero que nos hubiera correspondido. Se trata de una negociación institucional y no de partido. A partir de ahí, lealtad de partido absoluta en todos los temas que son de partido. En el PSOE estamos en una unidad férrea como no se recordaba antes, pero el deber del Gobierno de C-LM es defender los intereses de esta tierra”.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo.

Gutiérrez afirma que los Presupuestos Generales del Estado 2020: “van a ser infinitamente mejores para C-LM desde el punto de vista de la inversión que los últimos de Rajoy”

Algunas formaciones políticas como IU Castilla-La Mancha y otros sectores, consideran que la postura crítica de García-Page hacia el Gobierno de Sánchez puede perjudicar los intereses de la región. En este sentido, el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional del PSOE por Toledo, Sergio Gutiérrez, afirma que desde Izquierda Unida “es curioso que pongan el miedo como herramienta para hacer política o hacerse notar en una esfera política en la que los ciudadanos los han excluido de representatividad”.

Así explica que en Castilla-La Mancha “hemos tenido un Gobierno de Cospedal sumiso al 100% con Rajoy que nos quitaron el agua y firmaron lo que Murcia le puso sobre la mesa como presidenta de Castilla-La Mancha, y ahora lo estamos sufriendo. Esa fue la época de la historia de la democracia donde menos inversiones ha habido en Castilla-La Mancha”, afirma Gutiérrez, destacando que los Presupuestos Generales del Estado que se presenten “van a ser infinitamente mejores para Castilla-La Mancha desde el punto de vista de la inversión que los últimos de Rajoy”.

Desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha también consideran que representan la verdadera izquierda en la región tras el acercamiento del PSOE con otras fuerzas como Ciudadanos. En este punto Sergio Gutiérrez recuerda que “el PSOE en C-LM ha pactado con todos los ayuntamientos y diputaciones que sumaban mayoría con las formaciones de izquierda, pero en los sitios en los que las formaciones de izquierda no daban mayoría y la alternativa era la suma de PP, Ciudadanos y VOX, como ha pasado en otras comunidades autónomas, lo que hemos evitado en esta tierra la verdadera izquierda, es que en las instituciones gobierne VOX. Hemos sumado con Ciudadanos en los sitios en los que la alternativa era PP, Ciudadanos y VOX”.

Por ello señala que desde IU C-LM “deberían alegrarse de que hemos evitado un Gobierno en los sitios en los que el PSOE y Podemos no podían gobernar, en el que la ultraderecha tuviera algo que ver, es para celebrarlo, porque luego les veo alarmarse de los pines parentales, de los recortes en violencia de género, de que se niegue la memoria democrática, pero se deberían alegrar de que en esta tierra gracias al PSOE eso no esté pasando”.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, junto a la periodista Carmen García.

Gutiérrez sobre la reunión que Núñez pide a García-Page para hablar sobre IVA y Código Penal: “Si Núñez quiere hablar de cosas que afectan a los ciudadanos de C-LM, bien, pero si lo que quiere es hacer una agenda para ver si Casado le perdona por haber apoyado a Cospedal, tendrá que hacerlo con otros dirigentes del PP”

El Partido Popular de Castilla-La Mancha y su presidente, Francisco Núñez, pidieron una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, para abordar asuntos como la devolución del IVA por parte del Gobierno de España o la reforma del Código Penal que pretende llevar a cabo el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Al respecto de la reunión, el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, considera que “no deja de ser llamativo” que Núñez reclame una reunión a García-Page para abordar estas cuestiones que tienen que ver con el Gobierno de España: “Si Núñez quiere hablar de las cosas que afectan a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, bien, pero si lo que quiere es hacer una agenda para ganar puntos de cara a ver si Casado le perdona por haber apoyado a Cospedal, para eso tendrá otros dirigentes del Partido Popular que le hagan ese trabajo, a nosotros nos interesan otras cosas”, señala Sergio Gutiérrez.

En este sentido insta a Francisco Núñez a mantener primero una reunión con Pablo Casado para abordar estas cuestiones porque “Casado todavía no ha recibido a Núñez en Génova desde que es el presidente del PP de Castilla-La Mancha. La única vez que hemos visto hablar a Núñez con Casado ha sido para que desde el PP nacional le impusieran en las listas a todos los críticos de Núñez en la región. Ni su propio partido le hace caso en cuestiones que tienen que ver del PP de Castilla-La Mancha, ¿por qué se quiere sentar con García-Page para hablar del Código Penal si la opinión de Núñez no va pasar de la Nacional 3?, hay que ser un poco modestos y prudentes”, señala el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha.

Con respecto a la oposición que está llevando a cabo Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez considera que la formación naranja “ocupa el espacio de la derecha moderada que abandona el PP de Núñez”.

Así afirma que: “Núñez ha llegado a la conclusión de que como en Castilla-La Mancha no ha sacado representación VOX, lo que tiene es ocupar el espacio que ocuparía Abascal y se ha liado a la pancarta, al grito, al escrache y al no por el no, y está optando por un modelo extremista y radical. Ciudadanos representa el hueco de la moderación, de la gente que no se siente atraída por el proyecto del PSOE. Los datos en Albacete dicen que PSOE y Ciudadanos crecen a costa del PP porque están viendo un PP muy echado al monte en el que hay muchos votantes que no se van a ir al PSOE y que están quedándose en Ciudadanos y al tiempo el PSOE sigue creciendo. Que el espacio de la moderación crezca en Castilla-La Mancha a costa de los radicales es una cosa de la que deberíamos celebrar”.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo.

Sergio Gutiérrez afirma que “vamos a ver una agenda de inversiones en Albacete bastante fuerte, fruto de un acuerdo de Gobierno cuya razón de ser fue poner a la ciudad en marcha”

Durante la entrevista, el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional del PSOE por Toledo, Sergio Gutiérrez, se ha referido al acuerdo de gobernabilidad alcanzando en el Ayuntamiento de Albacete entre PSOE y Ciudadanos cuyo eje central fue la puesta en marcha de las obras del Hospital de Albacete cuyos plazos, según ha afirmado, se van cumpliendo.

Destaca Gutiérrez que durante los cuatro años de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete “a lo único que se dedicaron fue a poner trabas al Gobierno de Castilla-La Mancha para las cosas que se tenían que hacer en la ciudad. Estuvieron mareando con la ubicación del Hospital como una estrategia para alargar el proceso y para que pareciera que García-Page no cumplía con la ciudad. Y eso nos pasó exactamente con los colegios y la residencia de mayores”.

Así afirma que “Albacete necesita una agenda de recuperación agigantada y Ciudadanos lo tuvo claro a nivel nacional y regional, que necesitaba un gobierno que no pusiera trabas si no que hubiera una lealtad institucional que pusiera a Albacete por encima de todas las cosas, y eso se está notando. Veremos cómo las obras del Hospital van a buen ritmo dentro de la dificultad que supone una obra de tal envergadura, veremos los colegios, la residencia de mayores, vamos a ver una agenda de inversiones en Albacete bastante fuerte, fruto de un acuerdo de Gobierno cuya razón de ser fue la de poner a la ciudad en marcha y no poner trabas”, señala Sergio Gutiérrez.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, junto a la periodista Carmen García.

Gutiérrez insta al PP de Casado a desbloquear los PGE: “Si no pueden aprobar unos Presupuestos alternativos, que dejen de bloquear y hacer que el Gobierno sufra para sacar unas cuentas que son necesarias para que la gente tenga igualdad de oportunidades”

Gutiérrez confía en que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 puedan ver la luz finalmente con su aprobación ya que “España necesita arrancar y llevamos cinco años de bloqueo en los que lo empezamos a notar en muchos sentidos. Queremos ir a alta velocidad y estamos yendo al ralentí porque muchos creen que con el bloqueo pueden crecer electoralmente. Hay que dejar de jugar con los intereses del país y con el pan de la gente y a la bancada de la derecha le pido poner esos intereses por encima de los suyos para que los Presupuestos se desbloqueen”.

Además señala que “al PP se llena la boca de patriotismo y nunca se comportan con conductas patriotas. Si no pueden aprobar unos Presupuestos alternativos, que dejen de bloquear y de hacer que el Gobierno sufra para sacar unas cuentas que son las que necesita la gente para tener igualdad de oportunidades”. A pesar de ello se muestra convencido de que Casado no propiciará la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado “porque tenemos un PP al que sólo le importa España cuando ellos son capaces de cogerse con el mástil de la bandera y eso, lamentablemente, nos hace tener un país que depende de mayorías absolutas, en este caso, porque siempre la derecha ha demostrado que solo les importa España cuando ellos son los que tienen el cartelito de Gobierno”.

Sobre la posibilidad de que Cataluña sea una de las comunidades autónomas más beneficiadas de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 en detrimento de otras como Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez recuerda que “Rajoy, para salir del atolladero con Cataluña comprometió la cifra histórica de 8.000 millones de euros en inversiones y hay que ser sinceros porque Cataluña necesita inversiones necesarias como el Corredor del Mediterráneo que lo está exigiendo Europa pero a nosotros nos importa que las inversiones que necesita Castilla-La Mancha lleguen y hay un compromiso para iniciar las obras de la Autovía Albacete-Linares, el tercer carril entre Albacete La Roda para facilitar el tráfico y la seguridad, vamos hablar de los problemas de regadíos que se tienen y vamos a poder avanzar bastante”, ha destacado el secretario de organización del PSOE de C-LM y diputado nacional del PSOE por Toledo, Sergio Gutiérrez.

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por Toledo, junto a la periodista Carmen García.

Gutiérrez a PP y VOX: “Los políticos tenemos que ser un poco más responsables con lo que decimos porque creamos opinión”

Sobre las sensaciones del nuevo Gobierno de España formado por PSOE y Unidas Podemos, Sergio Gutiérrez afirma que los ciudadanos perciben “una normalidad democrática aplastante.”

“La gente ha entendido que es normal que en los tiempos en los que vivimos los gobiernos de coalición han venido para quedarse cuando no hay gobiernos con mayoría absoluta. Las medidas que se han tomado hasta el momento –subida del SMI, revalorización de las pensiones, subida del 2% del sueldo a empleados públicos o los primeros pasos de la Ley de Eutanasia- reciben el apoyo mayoritario de los votantes de todos los partidos. Hay un gobierno que es legítimo, democrático y eso tiene que hacer reflexionar a PP y VOX que hablan de gobierno ilegítimo o inmoral. A ellos le diría que se puede hacer oposición sin ser radical y que los políticos tenemos que ser un poco más responsables con lo que decimos porque al final creamos opinión”, ha destacado el secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional del PSOE por Toledo, Sergio Gutiérrez.