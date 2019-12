El Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’ ha recibido la visita del tenor toledano Víctor Trejo, organizador del concierto ‘Navidad con ellas’, a beneficio del proyecto ‘Rompe tu silencio’, de Cáritas. Víctor Trejo, que viene realizando diferentes colaboraciones con Cáritas, ha aprovechado esta la época navideña para organizar este concierto que se enmarca dentro de la Gira ‘Renacer’ en la que se encuentra trabajando de lleno.

Concierto a beneficio del Proyecto ‘Rompe tu silencio’, de Cáritas

“Navidad con ellas” será un concierto que contará con la implicación altruista tanto de Víctor Trejo como del resto de artistas y músicos que lo acompañarán en el escenario.

La Gala será “a taquilla”, es decir, una vez descontados los gastos que genera, el resto de los beneficios irán destinados al proyecto ‘Rompe tu Silencio’ de Cáritas.

Víctor Trejo, tenor y organizador de “Navidad con Ellas”. Foto: Manuel Lozano Garcia / La Cerca

Tal y como ha explicado el cantante durante la entrevista, el proyecto ofrece acompañamiento integral a mujeres que sufren o han sufrido violencia, así como a sus hijos. Para ello, desde Cáritas realizan actuaciones de carácter educativo, social, laboral, psicológico y espiritual, promoviendo la estabilización de las relaciones, toma de decisiones, desactivación de conflictos y la mejora de la calidad de vida afectada por la relación violenta. Se trata de concienciar a la población para que adquiera un compromiso a favor de la erradicación de la violencia contra la mujer.

“Los artistas tenemos un compromiso con ese problema que está tan de actualidad, por desgracia”, ha destacado Víctor Trejo, resaltando la aportación personal que supone para él contribuir con este concierto a una causa tan importante: “Un concierto al uso es bonito porque estás haciendo lo que más te gusta pero si tienes el plus de poder ayudar a alguien, cobra mucho más sentido subirse al escenario y lo hace mucho más especial”, ha afirmado.

Víctor Trejo: “He querido que el concierto tenga todos los matices que que han creado mi personalidad artística”

El concierto tendrá como base el espectáculo de Víctor Trejo de su Gira ‘Renacer’ aunque para esta ocasión incorporará versiones americanas, sobre todo Góspel, de villancicos populares en castellano.

Acompañan en esta ocasión al tenor toledano un gran número de artistas y músicos que juntos, han compuesto un concierto en el que los asistentes podrán escuchar diferentes estilos musicales. Todos ellos actuarán altruistamente en beneficio del proyecto de Cáritas.

Entre ellos, el coro Gospel ‘Song for my Father’, con el que Víctor Trejo cantará cuatro temas. También lo acompañará Carlos Canela, con quien cantará el tema ‘Historia de un amor’, y los músicos Elena (flauta) y Carlos (violín), con los que interpretará una canción inglesa del siglo XV en versión folk. Además, junto al saxofonista Javier, cantará el tema I´ll be there, de Michael Jackson.

“Será un concierto variado que se basará en los grandes conciertos navideños que ofrecen artistas como Céline Dion o Andrea Bocelli con gran instrumentación y arreglos instrumentales que le confieren al espectáculo mucho empaque y un color diferente”, ha destacado Víctor Trejo, resaltando que “he querido que el concierto tenga todos los matices que me han hecho a mí artista y que han creado mi personalidad.

Además, afirma que “este concierto para mí es triplemente especial porque estoy poniendo encima del escenario, además de mi persona, mi colaboración y una causa bonita y necesaria, mi historia completa como cantante”.

Puntos de venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse a un precio de 10 euros, en el Barrio de Santa Teresa, en la tienda La Casa Vieja (Avenida América,2), en la sede de Cáritas (Buenavista,5), en Viajes Anysatour (Paseo Federico García Lorca,5 Polígono) y a través de Internet en el correo: contratacion@victortrejo.com

Además, se ha habilitado una fila 0 para todas aquellas personas que no puedan asistir al concierto o quieran hacer sus donaciones.

Gira Renacer

La Gira ‘Renacer’ de Víctor Trejo, arrancaba el pasado 16 de junio durante las Fiestas del Corpus Christie de Toledo en una actuación que congregó a más de 3.000 personas, en la Plaza del Ayuntamiento.

Desde entonces, el tenor toledano está intentando hacerse un hueco en la programación de actuaciones y eventos de distintos municipios del país.

“Es complicado hacerse un hueco actualmente en el panorama musical ya que nos encontramos ante un público que, en cuanto a la música, está muy maleado, ha bajado mucho el nivel cultural a nivel musical, y cada vez las exigencias son menores. Haces grandes espectáculos y te encuentras que muchas veces cuesta mucho que se valore, pero la gente cuando acude, lo valora y aprecia”, ha señalado Víctor Trejo.

Además, el tenor toledano ha anunciado que espera que su primer disco, que contará con temas propios, vea la luz en el año 2020.

“Hoy en día el sueño americano de promocionarte con una gran discográfica que te lance ha pasado a mejor vida porque tienen su mirada puesta en estilos como el trap y el reggaetón mayoritariamente”, ha señalado Víctor Trejo.

“La promoción artística a nivel independiente cada vez va tomando más peso y es el artista el que coge el espectáculo y se encarga de la promoción, de hacer una inversión para grabar el disco, buscar el arreglista y un estudio donde grabarlo”, destaca el tenor toledano, que ha animado a todos los artistas que estén esperando su oportunidad, a tomar las riendas de su proyecto y hacerlo realidad.

Les invitamos a visualizar la entrevista al tenor toledano, Víctor Trejo, en el vídeo que acompaña a este texto