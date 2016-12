Para Teresa, el ‘trámite’ de esta mañana en el Congreso (a falta de que el próximo martes, 19 de julio, se constituya formalmente el Parlamento) le ha hecho sentirse “muy orgullosa de poder ser representante de esa voluntad popular que no deja de crecer desde hace dos años y que ahora tiene la oportunidad de empezar a hacer camino para recuperar las instituciones para la gente”.

Afirma que para ella “es una responsabilidad que asumo con mucha fuerza y con mucha ilusión, para con mi país, para con mi tierra que es Castilla-La Mancha y, por supuesto, para con los albaceteños”.

“Está claro que no se cumplieron las expectativas, que algo hicimos mal, pero está claro también que una Fuerza política como Unidos Podemos hoy tiene 71 diputados en el Congreso y el respaldo de 5 millones de votos, y eso es súper importante para una Formación política que hace dos años no existía”

Pone en valor su satisfacción con los resultados cosechados por su Grupo en Albacete el pasado 26-J: “La ciudadanía en Albacete decidió otorgar ese escaño a una Fuerza política que se pasó toda la campaña hablando de la defensa de los intereses de la gente, y nosotros estamos muy satisfechos, claro que sí”, señala.

Sobre si se ha ‘digerido’ la desilusión de no haber completado las expectativas que Unidos se marcaba a nivel nacional (o si eso es algo que todavía requiere más reflexión), Teresa Arévalo asegura que prefiere ver esa ‘foto’ con distancia: “Cuando uno lo mira con distancia puede sacar conclusiones distintas a las que, efectivamente, parecía que se sacaban aquella noche; está claro que no se cumplieron las expectativas, que algo hicimos mal, pero está claro también que una Fuerza política como Unidos Podemos hoy tiene 71 diputados en el Congreso y el respaldo de 5 millones de votos, y eso es súper importante para una Formación política que hace dos años no existía y que nadie podía esperar que creciera de esa manera”, analiza.

En cuando a si, tras esos resultados, el camino a seguir continúa siendo el de la confluencia, subraya que “sí, por supuesto”, y reitera que la confluencia es algo que nosotros llevamos en nuestro ‘ADN’; creemos que es fundamental para crear esa mayoría social como un bloque político donde no sólo estén las Fuerzas políticas sino que sepamos ‘abrazar’ también a los movimientos sociales y populares”.

María Teresa Arévalo, diputada nacional de Unidos Podemos al Congreso por Albacete.

Un nuevo escenario político: “Tendremos que aprender a hacer política hablando, negociando… en todo esto será fundamental mucha generosidad”

En relación a cómo está viendo las ‘tomas de contacto’ que hasta el momento han tenido lugar entre el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, y los de otras Fuerzas políticas y a si vislumbra un panorama fácil de cara a impedir unas cercanas terceras Elecciones, Teresa admite que “el panorama es bastante incierto”; considera que “cada Fuerza política está jugando un papel: el Partido Popular, efectivamente, es quien ha tomado la iniciativa; con nosotros no va a contar, lo hemos dicho durante la campaña y lo repetimos ahora: ni por activa ni por pasiva nosotros vamos a apoyar un Gobierno del Partido Popular; y el Partido Socialista es el que parece estar en la encrucijada porque lleva días diciendo ‘no a un Gobierno de Rajoy’, ‘no a un Gobierno de cambio’ y ‘no a terceras Elecciones’ y creo que están creando una encrucijada de la que creo que les va a ser difícil salir y desdecirse…”.

De lograr constituirse un Gobierno (y al margen de lo más o menos larga que pueda llegar a ser esa legislatura), ¿considera que será un Gobierno muy complejo para quien lo ostente? Teresa Arévalo lo que sí tiene claro es que, “desde el 20 de diciembre, el sistema de Partidos en este país ha cambiado: las mayorías absolutas parecen bastante improbables y tendremos que aprender a hacer política hablando, negociando… en todo esto será fundamental mucha generosidad”.

¿Aún hay opción para un Gobierno progresista?: “Nosotros consideramos que los números dan”

Aún se escuchan voces (y cada jornada, con más fuerza) que plantean un Gobierno alternativo de izquierdas para nuestro país… ¿es factible si en la vez anterior (con más escaños) no lo fue?

“Nosotros consideramos que los números dan y que, una vez más, depende de la voluntad del Partido Socialista; esta vez creemos que a quien le toca llevar la iniciativa es al PSOE y nosotros estamos a la espera de que alguna Fuerza política nos haga un ofrecimiento de signo progresista que nosotros creemos que sí que es posible”, afirma.

Al margen de esto, esta es también una semana decisiva para conocer el funcionamiento del grupo parlamentario entre Podemos e Izquierda Unida. Ya hay conversaciones formales para definir exactamente cuál será el papel que va a desempeñar Alberto Garzón (aunque el líder IU tiene claro que reclama “una visibilidad acorde a su representación” dentro de Unidos Podemos y que la organización tenga “voz” en todos los debates clave del Congreso y en otros que considere también importantes….). ¿Considera Teresa que será fácil llegar a entendimientos en este sentido (ya que todo apunta a que, nuevamente, las confluencias no podrán tener grupos propios en el Congreso)?

“Nosotros vamos a intentar que todas las voces que forman Unidos Podemos puedan, por supuesto, hablar desde la misma posición y tengan la misma relevancia; entendemos las confluencias como generosidad y claro que estamos dispuestos a que todo el mundo tenga la misma importancia”, señala al respecto.

María Teresa Arévalo, diputada nacional de Unidos Podemos al Congreso por Albacete.

“Se abre otra etapa que creo que es fundamental porque Unidos Podemos puede trabajar en algo que hasta ahora no había hecho: la oposición parlamentaria”

Le planteamos si se percibe en su Grupo la sensación de que el 26 de junio comenzaron una nueva etapa dentro de su andadura…

“Efectivamente, el 26 de junio acabó una fase que empezó en las europeas, y ahora se abre otra que creo que es fundamental porque Unidos Podemos puede trabajar en algo que hasta ahora no había hecho: la oposición parlamentaria; creo que eso puede ser fundamental para el desarrollo del Partido y, además, se abre un tiempo en el que podríamos dedicarnos por fin a formar ese bloque histórico donde participen Fuerzas políticas y también movimientos sociales… considero que se abre un tiempo nuevo que, si sabemos jugar con astucia y con habilidad, será bueno para Unidos Podemos”, subraya.

Antes de despedirnos le pedimos que ‘se moje’ y aventure si habrá Gobierno o si pronto tendremos que volver a las urnas… “Yo espero que haya Gobierno porque considero que unas terceras Elecciones serían un desastre para este país y para la gente que está esperando soluciones a sus problemas”, concluye.

Les invitamos a escuchar al completo esta entrevista telefónica a Teresa Arévalo (quien desde el 19 de julio oficialmente, será diputada de Unidos Podemos en el Congreso en representación de la provincia de Albacete). Si lo desean, pueden hacerlo mediante el archivo de audio que acompaña a este texto.