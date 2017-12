Para abordar la temática de esta nueva entrega de ‘Tertulianos en la Red’, Manuel Lozano Serna (director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca) está acompañado en esta ocasión por Rosa Torres (coordinadora Plan de Empleo en Cruz Roja Albacete), Juan Carlos Pan Mendoza (voluntario de Empleo en Cruz Roja Albacete) y Francisco Gómez Moreno (técnico de Empleo en Cruz Roja Albacete).

Todos ellos vienen a detallarnos lo que sucederá este jueves, 23 de noviembre, en el ‘III Encuentro Empresarial de Reconocimiento a Empresas Colaboradoras con el Plan de Empleo de Cruz Roja’ que Cruz Roja Albacete va a celebrar en la Casa José Saramago de la ciudad.

El director de La Cerca contextualiza la conversación a desarrollar durante este programa apuntando que “el 32’1% de las personas que fueron atendidas en programas de Cruz Roja contra la pobreza tiene trabajo, lo que demuestra que las personas a las que la crisis convirtió en pobres no lo tienen fácil, según el informe del Observatorio de Cruz Roja; ya no hay un único perfil de ‘personas pobres’ y la pobreza sigue estando muy segmentada, afectando especialmente a mujeres y personas mayores”; añade que según ese mismo informe, “el 40% de los usuarios no tendrá pensión de jubilación en un futuro y que actualmente la ocupación juvenil no tiene calidad”.

A partir de estas realidades, Rosa Torres explica que en Cruz Roja llevan “desde 2002 desarrollando distintos proyectos de empleo en Albacete y provincia, atendiendo a muchísimas personas en riesgo de exclusión y con dificultades de acceso al trabajo”, recuerda que la Organización “dispone de muchísimos cursos formativos y talleres que cuentan con certificados de profesionalidad y que vienen a dar oportunidades de futuro a muchos usuarios con dificultades para hallarlas por sí mismos”.

Concreta, además, que “hasta el pasado 31 de octubre, se ha atendido a 869 personas por los 9 técnicos que trabajan en la Asamblea Local; se han desarrollado prácticas no laborales en 48 empresas por parte de 121 alumnos y se ha visitado a 337 empresas de Albacete y provincia y se ha contratado a 227 personas gracias a esto” dentro de un programa cuyos fondos proceden, en una proporción del 80%, “del Fondo Social Europeo”.

“Toda persona que vaya será atendida y si no se inscribe en uno, se inscribe en otro proyecto; ponemos el foco en las mujeres porque entendemos que siempre sufren mayor discriminación en el acceso al mercado de trabajo”, apunta Rosa.

Con el acto de ‘reconocimiento’ de este 23 de noviembre, tal y como han hecho ya en las dos ediciones anteriores, tratan de poner en valor “el apoyo incondicional a Cruz Roja por parte de las empresas de Albacete y la provincia, especialmente de la zona de La Manchuela; el año pasado fueron unas 60 empresas las homenajeadas, este año el número ha subido entre un 20% y un 30% y serán unas 80; algunas nos han ayudado en inserción, otras en materia de orientación, de formación, etc.”, explica Francisco.

Durante la cita de este jueves, desde algunas de esas empresas participantes o colaboradoras se va a hablar de su experiencia. “Sin esas empresas sería imposible la lucha contra la discriminación en el empleo” apunta Francisco.

Tal y como concreta Rosa, “el objetivo de inserción de Cruz Roja Albacete a través de su Plan de Empleo es del 40%; a fecha de 31 de octubre estábamos en el 42% y queremos llegar al 44% al cierre de 2017”.

En ello, además del papel y el trabajo de los técnicos que dedican su tiempo y su saber al desarrollo y gestión de este Plan, es fundamental también la implicación de los voluntarios de Cruz Roja (de los que 15 están directamente implicados con el área del Plan de Empleo). Uno de ellos es Juan Carlos Pan Mendoza: nacido en Suiza, Juan Carlos siempre ha sabido de Cruz Roja, lugar al que ya en Albacete acudió precisamente “para ayudar a la gente”, algo que anima a hacer a todo el mundo.

Nos cuenta que él suele estar “de apoyo” (administrativamente y ‘a pie de calle’, donde colabora activamente, por ejemplo, en la visita a empresas que Cruz Roja realiza para desarrollar su Plan de Empleo, en el que intervienen actualmente quince voluntarios).

A través de las cámaras del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y como antesala del acto del próximo jueves, 23 de noviembre, desde Cruz Roja Albacete, Rosa, Francisco y Juan Carlos aprovechan para “agradecer a todas y cada una de las empresas participantes su implicación para acercar el ámbito laboral a personas especialmente vulnerables”.

“Estamos para generar mercados inclusivos, para facilitar el trabajo a los colectivos más desfavorecidos, y percibimos también que hay un aumento de la solidaridad (también por parte de las empresas)”, concluye Francisco.

Si lo desean, pueden profundizar en el contenido visionando al completo el programa completo de ‘Tertulianos en la Red’, mediante el vídeo que acompaña a este adelanto por escrito del mismo.

De Izquierda a derecha: Juan Carlos Pan Mendoza, Voluntario de empleo de Cruz Roja Albacete; Rosa Torres Cano, Coordinadora Plan de Empleode Cruz Roja Albacete;.Francisco Gómez Moreno, Técnico de Empleo de Cruz Roja Albacete; y Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

