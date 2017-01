Todos ellos son ‘historia viva’ del Partido Comunista. Como contertulios, visitan La Cerca en esta ocasión, Pedro Bolívar (miembro en su día del Partido Socialista Unificado de Cataluña -PSUC- que era la rama del Partido Comunista de España en Cataluña), y José Vicente Jiménez y Juan Miguel Rodríguez Cuesta (integrantes en esos años del PCE en tierras albaceteñas). Junto al director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano Serna, protagonizan este doble programa dedicado a poner en valor la importancia que esa parte de nuestra historia ha tenido en el devenir de España como país.

El Partido Comunista de España es de tendencia marxista y nace como tal el 14 de noviembre de 1921 tras su escisión del PSOE. No obstante, no fue hasta el 9 de abril de 1977 (Semana Santa de aquel año) cuando, con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, alcanzó la legalidad, algo en lo que muchos señalan como ‘detonante’ lo sucedido en torno a la conocida como ‘Matanza de Atocha 55’ (en el que perdieron la vida por el ataque a tiros de un grupo de pistoleros fascistas, cuatro abogados laboralistas y un auxiliar administrativo, muy vinculados al sindicato Comisiones Obreras).

Pedro Bolivar, médico; José Vicente Jiménez , auxliar sanitario de la JCCM; Juan Miguel Rodríguez, catedrático de Bellas Artes; y Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

A lo largo de este primer espacio de los dos que dedicaremos al PCE, nuestro protagonistas recuerdan cómo surgió su vínculo con el Partido Comunista de España, en los tres casos teniendo el ámbito de la Universidad como ‘cuna’ de esa iniciación a toda una vida de lucha pacífica por la libertad y la Democracia.

Las universidades de Barcelona y Valencia vieron, por ejemplo, a Pedro Bolívar y José Vicente Jiménez (respectivamente) la necesidad de saber todo aquello que hasta su llegada allí sintieron que se les había estado ocultando de una parte muy importante de nuestro país. Una historia que, en el caso de Juan Miguel Rodríguez Cuesta, además de la Universidad tuvo su hogar y el ejemplo de su familia (en especial, su padre) como semillas de su necesidad de aportar su pequeño grano de arena a la causa.

Los tres recuerdan momentos duros, persecuciones policiales, golpes, calabozos, testimonios de los que pudieron ser testigos casi directos y que hablan de una España en la que el dolor y la represión eran la orden del día. Pero también salen en la conversación notas más cómicas, en las que surgen anécdotas sobre cómo se las ingeniaban para tener acceso a libros de autores ‘prohibidos’ (citan, por ejemplo, a Camus y Sartre) y de cómo ciertas librerías tenían una especie de ‘doble fondo’ sólo apto para jóvenes ávidos de conocer lo que en Europa ya resonaba con fuerza pero España aún se negaba.

“Esto que estamos haciendo esta tarde aquí -relata José Vicente- es ya ‘Memoria Histórica’ y yo me siento muy orgulloso de ello”. Precisamente a él le encargaron el día posterior a la legalización del PCE recorrer estas tierras de Albacete altavoz en mano anunciando a todos que al fin el Partido Comunista de España había salido de ‘las sombras’ de la clandestinidad: “Fue un gran y divertido experimento social -recuerda-, me encontraba con todo tipo de reacciones a la noticia”, sonríe.

En el caso de Bolívar, la alegría no fue plena ni tampoco directa: rememora cómo se alegraron de la legalización del PCE, pero también cómo ellos (él y sus camaradas del PSUC) no comprendían cómo no se había legalizado al mismo tiempo la rama catalana del Partido, en la que ellos militaban: “Al día siguiente, actuábamos como si nos hubieran legalizado igualmente -dice-; había que hacerlo, teníamos que conseguirlo también”.

En el momento de la legalización se queda esta primera parte del recuerdo que La Cerca y estos ‘Tertulianos en la Red’ hacen de aquel capítulo de España que, si lo desean, pueden compartir junto a nuestros protagonistas y sus relatos de historia a través del vídeo que acompaña a este texto.

Pedro Bolivar, médico; José Vicente Jiménez, auxliar sanitario de la JCCM; Juan Miguel Rodríguez, catedrático de Bellas Artes; y Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

