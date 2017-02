El Cupón de la ONCE del próximo 8 de febrero (dentro de la serie ‘Mi Pueblo’ que ha puesto en marcha la Organización Nacional de Ciegos de España ), estará dedicado al municipio albaceteño de Bienservida , una tierra en la que el motor principal de la economía es, sin duda, el aceite. En esta entrega de ‘Tertulianos en la Red’, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca les ofrece las impresiones de los protagonistas de esta historia que, a través del mítico Cupón, pondrá en valor a lo largo y ancho de toda España una tierra que nos regala uno de los mejores aceites del país. Si lo desean, pueden visionar al completo este programa a través del vídeo que acompaña a este adelanto por escrito del mismo.

En esta ocasión, acompañan al director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, Manuel Lozano, en Tertulianos en la Red tres protagonistas de excepción en torno a la historia que en este programa nos ocupa: Bienservida y la iniciativa con la que la ONCE pondrá en valor a dicha localidad a través de sus cupones.

Nos visitan el director de la Agencia de Administración de la ONCE en Albacete, Juan Jesús Sánchez; el alcalde de Bienservida, Manuel Sánchez; y el presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de Turruchel, Juan José Algaba.

Manuel Sánchez, alcalde de Bienservida.

Un Cupón de la ONCE para ‘Mi Pueblo’, Bienservida

Tal y como nos relata el director de la Agencia de Administración de la ONCE en Albacete, en el 95% de los casos, son los propios Ayuntamientos de los municipios los que se ponen en contacto con la Organización para comentarles su interés en protagonizar alguno de los Cupones que se lanzan a la venta a lo largo del año; esas peticiones se trasladan a las Direcciones Territoriales de la ONCE donde, finalmente, se determinan qué municipios participan y en qué momentos.

No obstante, el caso de Bienservida ha sido especial porque, al ser para la nueva serie ‘Mi Pueblo’ puesta en marcha desde la ONCE (en homenaje a aquellas localidades de la geografía del país que tienen nombres especiales, simpáticos o atípicos), fue la propia Organización Nacional de Ciegos de España la que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Bienservida para hacerles llegar su interés en que el municipio protagonizase uno de los Cupones.

El alcalde, Manuel, recuerda cómo recibió esa noticia “encantado” desde el primer momento en que tuvo conocimiento de ella al leer el e-mail que le enviaron desde la ONCE. Nos cuenta que todo el pueblo ha acogido la noticia con alegría, y no es para menos: desde el pasado martes, 31 de enero (día en que fue presentado) la imagen de Bienservida llegará hasta el 8 de febrero a cada rincón del país mediante miles y miles de cupones que se encargarán de vender los 20.000 vendedores que la ONCE tiene distribuidos por toda España (157 de ellos, en la provincia de Albacete).

“Éste es un gesto muy bonito porque el que todos en Bienservida nos tenemos que sentir muy orgullosos y debemos daros las gracias, y también felicitaros porque la ONCE siempre ha dignificado a sus trabajadores y por méritos propios se ha ganado ser una Organización muy querida, admirada y respetada en nuestro país”, le dice lleno de orgullo al director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Albacete el presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de Turruchel, de Bienservida.

El alcalde subraya que Bienservida siempre ha sido (y sigue siendo) un pueblo fiel a sus tradiciones; actualmente cuenta unas 660 habitantes y su gran atractivo turístico es, sin duda, la belleza de sus paisajes que hacen que goce, por ejemplo, de un gran tirón entre amantes del senderismo que encuentran aquí magníficas rutas, apoyadas y fomentadas desde la Diputación provincial de Albacete, y que incluso se pueden descargar a los dispositivos móviles para su pleno disfrute.

Juan José Algaba, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de Turruchel

El aceite de Bienservida… “se lo rifan”

Pero si una actividad es importante en Bienservida sobre cualquier otra es, sin duda, la que gira alrededor del aceite, porque prácticamente todas las familias que allí viven tienen sus olivares. Es ahí donde entra en escena en esta tertulia Juan José Algaba, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de Turruchel, que nos cuenta que cuenta en la actualidad con 318 socios y recalca que el aceite es tan importante para todos los que son de Bienservida que incluso aquellos que se han tenido que marchar a vivir a otros lugares, regresan cada diciembre a coger las olivas de los olivares que conservan en sus tierras porque “les gusta su aceite”, y se marchan con él a sus respectivos lugares de residencia.

Nos explica que las condiciones geográficas y climatológicas de Bienservida son propicias para obtener un aceite de oliva virgen extra de variedad picual de la máxima calidad. “Sus características de sabor, color, olor… son muy buenas”, subraya Juan José; y tanto es así que nos cuenta que antes de analizarlo, lo tienen vendido. “Muchas marcas comerciales de gran exigencia y de ámbito nacional ‘se lo rifan’; nos compran aproximadamente la mitad de cada producción”, señala.

Advertidas sus envidiables características que lo convierten en único, Juan José recuerda (para quienes anden despistados), que no debemos confundirnos al leer en las estanterías de las grandes superficies comerciales aquello de ‘aceite de oliva refinado’ y ésta última palabra nos lleva a pensar que es de alta calidad porque, en realidad, estaremos comprando todo lo contrario.

Además, recuerda que el mejor recipiente para conservarlo es el de cristal (“donde aguanta perfectamente hasta dos años sin problemas”, dice porque en el plástico la duración en condiciones óptimas es de la mitad de tiempo. Además, hay que tener en cuenta para que esté en las mejores condiciones que hay que resguardarlo de la luz intensa y mantenerlo en una temperatura adecuada. Incide, a nivel de ventas y comercialización, en que “España ha dado un salto cualitativo importante, a base de experiencia nos hemos espabilado bastante”, sonríe.

Un aceite digno de una tierra digna de un Cupón… único. El del día 8 de febrero que todos los albaceteños debemos comprar porque la tierra y lo nuestro siempre ha de ser para todos un motivo de orgullo que, en este caso, puede traernos un ‘pellizco’ de dinero que nunca viene mal. Bienservida y la labor social de la ONCE merece eso y mucho más.

Si lo desean, pueden visionar al completo este ‘Tertulianos en la Red’ a través del vídeo que acompaña a este texto.

Aceite de Oliva Virgen Extra “Nuestra Señora de Turruchel”

