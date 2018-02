Franco Tierraseca fue el primero de los candidatos que, allá por el mes de septiembre pasado, anunció su disposición a optar a la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE de Albacete. Tiempo atrás, Francho Tierraseca se había convertido en el coordinador de la Plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez de cara al proceso de primarias que, en mayo de 2017, logró que la militancia socialista devolviera el liderazgo del PSOE al que había sido el primer y único secretario general que había sido elegido tiempo atrás precisamente por ella. Después, ha arropado a Santiago Cabañero en la pugna que éste hizo por la Secretaría General del PSOE de Albacete que ha acabado alcanzando.

Ahora llega a esa última ‘cita’ como protagonista, con la ilusión de impulsar en la ciudad de Albacete ese ‘nuevo PSOE’ que se ha ido gestando en esas otras esferas. “Este domingo la militancia del PSOE de la ciudad de Albacete decidirá cuál es el equipo que ha de liderar su Agrupación Local”, señala.

Nos cuenta que estos cinco meses desde que comunicara su intención de optar a esta responsabilidad le han permitido “contactar con muchas personas y que yo haya podido trasladarles cuál es mi proyecto, cuál es mi visión de los problemas que actualmente tiene el PSOE de Albacete y cómo es el partido que quiero para la ciudad”.

Este tiempo también le ha permitido “conocer la realidad de muchas Agrupaciones, no sólo la de Albacete” y comprobar que “la estructura del partido en la capital debe adaptarse a la de una gran ciudad (porque es muy similar aún a la de otras ciudades de la provincia mucho más pequeñas)”, señala: “Albacete tiene que coger su lugar, y la estructura que yo he diseñado y que presentaré el domingo en la Asamblea es una estructura de Ejecutiva Municipal adaptada a una gran ciudad como lo es Albacete”, añade.

“Hoy tenemos que ver que el Partido Socialista en Albacete es diverso, es plural y con muchas sensibilidades… y el reconocimiento de todo eso es el primer paso para conseguir la unidad”

Este proceso ha sido largo no sólo para sus diferentes protagonistas sino también (y quizás, sobre todo) para los militantes, que están deseosos ya de que todo esto acabe para comenzar a hablar ya de propuestas encaminadas a alcanzar los diferentes Gobiernos (en este caso, el de la ciudad de Albacete) en la cita electoral de 2019: “Hay muchas ganas de reencontrarnos con la ciudadanía; tenemos que ser de nuevo la referencia de los ciudadanos y lanzar propuestas dirigidas ya a toda la población de Albacete; ése es uno de los retos que tenemos y nos tenemos que poner manos a la obra de inmediato: a partir del domingo por la tarde, se habrán acabado los debates internos y sólo tendremos un objetivo, reencontrarnos con la ciudadanía para preparar la gran cita electoral de 2019”, subraya.

Francho siempre ha hecho hincapié en que uno de los objetivos que le han traído hasta este punto ha sido el de “acabar con la división sistemática que ha existido en el seno de la Agrupación Local del PSOE” y que asegura que esto es algo que “está relacionado con las distintas visiones de lo que es la unidad del partido; muchos dirigentes hablan de unidad pero no plantean cómo se hace esa unidad”.

En su caso, explica que ha tenido claro desde el principio que “la unidad del partido no significa uniformidad ni que todos pensemos igual y que al final haya que seguir a rajatabla el dogma que nos lanza un líder; yo siempre he pensado que la unidad está en el reconocimiento de la diversidad, y hoy tenemos que ver que el Partido Socialista en Albacete es diverso, es plural y con muchas sensibilidades, y el reconocimiento de todo eso es el primer paso para conseguir la unidad”.

“La unidad se consigue agrupando a todo el mundo y teniendo muy claro que el próximo domingo no habrá acabado el proceso de participación de la militancia porque muchos tienen la idea de que una vez que elegimos una Ejecutiva, ésta se pone a trabajar y el resto de la militancia se vuelve a su casa, pero yo no entiendo así el partido”

Tierraseca señala que el próximo 18 de febrero, “gane quien gane, la final la militancia tiene que estar detrás de la nueva Comisión Ejecutiva Municipal y trabajar juntos para el partido, así entiendo yo la unidad; la unidad no puede ser una negociación en una mesa discreta para repartirnos responsabilidades, cargos… no: la unidad se consigue agrupando a todo el mundo y teniendo muy claro que el próximo domingo no habrá acabado el proceso de participación de la militancia porque muchos tienen la idea de que una vez que elegimos una Ejecutiva, ésta se pone a trabajar y el resto de la militancia se vuelve a su casa, pero yo no entiendo así el partido; la primera responsabilidad de secretario general y de la Comisión Ejecutiva Municipal es la de poner en marcha los canales para que la participación de los militantes siga existiendo después de este 18 de febrero, y así entiendo yo la unidad”, reitera.

Durante la puesta de largo oficial de su candidatura, el pasado 7 de febrero, en la Casa del Pueblo de Albacete, precisamente el que fuera alcalde socialista de la ciudad, José Jerez, subrayaba ante los asistentes cuando introducía la presentación de dicha candidatura que ‘sin unidad no hay victoria electoral’, un mensaje clave que sienta las bases quizá más importantes que el camino que los socialistas deberán recorrer con la mirada puesta en el reto de recuperar el Gobierno de la ciudad en 2019.

“Viniendo de alguien tan importante como José Jerez en el socialismo local, esa afirmación nos da mucho que pensar -señala Francho-; es verdad que con la mitad del partido no podemos salir al reencuentro de la ciudadanía: eso tenemos que hacerlo unidos, todos y cada uno de los militantes porque en el Partido Socialista Obrero Español de Albacete no sobra nadie, al revés, nos faltan todavía muchas manos” dice, avanzando la “campaña de afiliación permanente” que considera que el partido habría de abrir a partir del domingo, con el objetivo de, a través de la unión, ser “la referencia de los ciudadanos progresistas de Albacete”.

Trabajar ‘codo con codo’ con el Grupo Municipal Socialista, con los militantes y con todos los colectivos sociales en “el Albacete que queremos conseguir”

De salir vencedor el próximo domingo, varias son las fórmulas que en el proyecto encabezado por Tierraseca se encaminarían a trabajar por lograr ese gran objetivo. Por ejemplo, dentro de ese deseo de adecuar la estructura del partido a las dimensiones de una ciudad como Albacete (de casi 200.000 habitantes) a la que aludía, Francho señala la creación de seis vocalías de distrito “con el objetivo de ser la voz de toda la ciudadanía de Albacete en toda su pluralidad a todos los niveles; mi reto es que el trabajo de la Comisión Ejecutiva sea también el de contactar permanente, personal y directo con toda esa ciudadanía de todos los barrios, los distritos y las pedanías y del conjunto del municipio”.

Asegura también que, de obtener el respaldo de los militantes, se pondrá a trabajar ‘codo con codo desde el primer minuto’ con el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento en su labor de oposición hasta esa cita electoral de 2019. “Es nuestra responsabilidad trabajar junto con nuestros representantes en las instituciones, y este último año que queda de legislatura hay que seguir trabajando como oposición frente a un Gobierno (el del Partido Popular) que no tiene un rumbo fijo para el futuro de Albacete ni se ha planteado ningún reto para la ciudad (ni a nivel industrial, ni de generación de empleo, ni en servicios…) En todos los indicadores e informes económicos, mientras que el resto de ciudades se han ido incorporando a la recuperación económica las cifras en Albacete no son nada positivas, avanzamos muy lentamente”, apunta.

La labor estará, pues, en seguir ‘dibujando’ “el Albacete que queremos conseguir”, un programa y un proyecto que señala que hay que elaborar “junto con el Grupo Municipal, haciendo oposición de aquí a la convocatoria de las elecciones y, sobre todo, contando con los militantes y, más allá, contando con los colectivos sociales de la ciudad y con todas aquellas personas que puedan aportar ideas que nos planteen un escenario de futuro y con grandes retos porque Albacete se lo merece”.

“Demasiadas veces hemos tenido inicialmente el nombre de personas que luego hemos intentado ‘encajar’ en responsabilidades… yo he querido hacerlo exactamente al revés: diseñar qué estructura necesita el partido en Albacete para el equipo de Dirección y, para esas responsabilidades, encontrar la gente que tiene más talento”

Sobre la que sería su Comisión Ejecutiva Municipal, Tierraseca nos dice que ya avanzada una idea, pero que quiere esperar hasta el próximo sábado “para poder hablar con todavía más gente, con más militantes” y que se ha propuesto “no repetir los mismos errores que hemos cometido hasta ahora en el Partido Socialista”.

Profundiza y añade: “Cuando se planteaba un equipo de Dirección del partido o una Comisión Ejecutiva Municipal, demasiadas veces hemos tenido inicialmente el nombre de personas que luego hemos intentado encajar en responsabilidades… yo he querido hacerlo exactamente al revés: diseñar qué estructura necesita el partido en Albacete para el equipo de Dirección y, para esas responsabilidades, encontrar la gente que tiene más talento para desarrollar esa función, y en esa labor estoy porque lo que quiero es que aprovechemos todo el talento colectivo que tiene la militancia del PSOE; todavía me queda hablar con muchas personas y voy a agotar el plazo para que esa Ejecutiva sea lo más representativa posible para que la mayor cantidad de militantes se pueda reconocer en esa propuesta”.

El PSOE avanza en el reglamento que consolida el papel de su militancia: “Hay cambios que convierten al Partido Socialista en el más democrático y participativo de todo el arco político español”

A nivel nacional, el PSOE ha aprobado este lunes, 12 de febrero, en su Comisión Ejecutiva un borrador de Reglamento Federal de desarrollo de los Estatutos del Partido (que manaron del 39º Congreso Socialista); el documento será perfilado a lo largo de esta semana en diferentes encuentros con los secretarios de Organización de las distintas federaciones, y será aprobado por una Comisión Ejecutiva previa al Comité Federal de este próximo sábado, que será quien finalmente resuelva.

Un borrador que ‘sondeamos’ brevemente con Francho Tierraseca (miembro también del Comité Federal del PSOE) que subraya que “el Partido Socialista siempre ha sido un partido transformador, el principio socialista es la transformación de la sociedad y, en estos meses, hemos vivido una transformación también en el seno del PSOE: en mayo elegimos a nuestro secretario general a nivel federal (Pedro Sánchez) y en el 39º Congreso Federal pusimos las bases para que, de aquí en adelante, la militancia sea quien tenga la última palabra en todos los procesos; eso se desarrolló también posteriormente a nivel regional y provincial y, una vez que tenemos unos Estatutos en el que se contempla el papel de la militancia nos toca desarrollar los reglamentos y la normativa que todavía no han cogido cuerpo en los Estatutos Federales, algo que va a suceder este próximo sábado, reglamentando exactamente el papel de la militancia en todos los procesos”.

Por ejemplo, tendrán poder de decisión a la hora de elegir candidatos no sólo a la presidencia del Gobierno, sino también a nivel de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (y no sólo elegir a los cabezas de lista, sino el conjunto de la candidatura). Además, se contempla otros cambios también muy significativos, como que se implanta el derecho de iniciativa política de la militancia, que va a tener capacidad para promover o impulsar debates sobre los asuntos que sean de su interés: recogiendo el apoyo del 20% de la militancia en cada ámbito territorial, puede obligar a los órganos correspondientes a que debatan y se posicione sobre esas cuestiones. Cambios que, según Tierraseca, “convierten al Partido Socialista en el más democrático y participativo de todo el arco político español”.

“No tengo ninguna duda de que este domingo iniciaremos una nueva etapa, ilusionante, con la ciudadanía, y en la que la militancia tiene que seguir participando y tiene que tener la última palabra, siempre”

Preguntado si después de la victoria de Pedro Sánchez en lo federal y de Santiago Cabañero en lo provincial que preceden ese ‘nuevo PSOE’ que él también comparte, se quedaría ciertamente decepcionado de poder trasladar al socialismo de Albacete capital esa transformación desde el próximo domingo, Francho es tajante: “Yo creo en las ideas que defiendo y estoy en política para hacer política y para transformar; me afilié al PSOE hace 18 años como un militante más y hasta ahora he intentado aportar todo lo que he pensado que podía desde un plano de militante (nunca he formado parte de ningún órgano ejecutivo ni de ningún cargo institucional) y es verdad que para el domingo trabajo con toda la ilusión del mundo; en todo caso, mi objetivo es ser secretario general el próximo domingo, tener mi equipo de la Comisión Ejecutiva Municipal para trabajar por la ciudad de Albacete y si eso no fuera refrendado por la mayoría de los militantes, seguiría trabajando como un militante más, como he hecho hasta ahora, y con toda la ilusión detrás de la Ejecutiva Municipal que salga vencedora; pero no sólo es posible sino que estoy convencido de que este próximo domingo haremos realidad esa nueva etapa en el PSOE de Albacete con toda la trayectoria histórica del partido, poniendo en valor lo que hemos hecho, haciendo autocrítica de los errores y poniendo remedio, pero no tengo ninguna duda de que este domingo iniciaremos una nueva etapa, ilusionante, con la ciudadanía, y en la que la militancia tiene que seguir participando y tiene que tener la última palabra, siempre”, concluye.

