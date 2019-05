OBSERVACIÓN: PARA VER LA ENTREVISTA AL COMPLETO, EN EL VÍDEO ADJUNTO

Durante 12 años ininterrumpidos, Aroca ha desempeñado el cargo de alcalde de La Roda y desde octubre del 2018, el de presidente provincial del Partido Popular.

En la entrevista, Vicente Aroca ha hablado sobre su decisión de no volver a presentarse como candidato a la alcaldía de La Roda.

“Para mí ha sido una etapa muy dichosa, he tenido la oportunidad de ser alcalde de mi pueblo durante 12 años y esa etapa es de las que me llevaré en la mochila con agrado. He podido detectar el cariño y la cercanía de la gente”, ha afirmado Aroca, apuntando que afronta el nuevo reto de convertirse en diputado regional “con muchísima ilusión” y con el deseo de que “mi experiencia y mi forma de ser, sirva para algo”.

Aroca ha puesto en valor a los compañeros de partido que conforman el resto de las candidaturas, destacando la figura de Paco Núñez, “un gran líder, es quien nos tiene a todos en volandas y con ese ánimo y disposición que siempre tiene, estamos apasionados, queremos dar lo mejor de nosotros mismos”.

En cuanto al debate de candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Vicente Aroca ha señalado que “los castellano manchegos pudimos ver que el verdadero futuro y la verdadera persona que puede sacar a Castilla-La Mancha del momento en el que se encuentra, es Paco Núñez” ya que afirma que “el agotamiento está en el Partido Socialista de la mano de García-Page”.

Medidas de creación de empleo

Durante la entrevista, el candidato a las Cortes regionales por el Partido Popular de Albacete ha detallado algunas de las 500 medidas “reales” que se incluyen en el programa electoral del PP de Castilla-La Mancha, que ha sido elaborado “tomando buena nota de las más de 300 reuniones que hemos mantenido por toda la región”.

En materia de creación de empleo, los populares apuestan por “apoyar a los empresarios y a los autónomos” ya que de lo contrario “nunca tendremos un empleo estable y de calidad”.

Vicente Aroca ha detallado una de las medidas estrellas que el PP impulsará en caso de conseguir la Presidencia de la Junta y que gira en torno a la dotación de una partida presupuestaria de 20 millones de euros dirigidas a políticas activas de empleo para la iniciativa privada.

Así, durante los 6 primeros meses de contrato, la Junta de Comunidades asumiría íntegramente los costes laborales; los segundos 6 meses correrían a cargo de la empresa; el segundo año, la Junta pagaría 4 meses; el tercer año, 3 meses y el cuarto año, ya bajo contrato indefinido, 2 meses.

Además el Partido Popular de Paco Núñez apuesta por que los autónomos se puedan descontar un 30% en la declaración de la renta de la cuota de autónomos, una medida que ha afirmado Aroca, “supone más de 1.000 euros al año de descuento que los autónomos van a tener en su bolsillo y con los que van a poder seguir generando iniciativas y empleo”.

Despoblación

En relación a la despoblación de los pequeños municipios de Castilla-La Mancha y de Albacete, el Partido Popular apuesta por “darles oportunidades para que puedan desarrollar sus polígonos industriales, para que se pueda fijar la población creando infraestructuras como el corredor La Roda-Chinchilla.

Las medidas del Partido Popular en cuanto a la despoblación pasan por beneficios fiscales para la apertura de negocios, la reducción de la burocracia, cambiar la normativa de suelo de la región y dotar a esos pequeños municipios de buenas comunicaciones e infraestructuras que permitan dinamizar el turismo en zonas como las Sierras de Albacete.

Política hidrológica: el Partido Popular apuesta por un Pacto Nacional por el Agua y la creación de una Mesa del Agua

Durante la entrevista, el candidato a las Cortes regionales por el Partido Popular de Albacete, Vicente Aroca, ha hablado sobre política hidrológica y el trasvase Tajo-Segura. En este sentido, señala que Paco Núñez apostará por un Pacto Nacional y por la creación de una Mesa del Agua “donde estén implicadas todas las partes”, algo que afirma “ya propuso a García-Page”.

“Lo que nosotros no vamos hacer es mentir y decir lo que la gente quiera oír en cada sitio. Pedro Sánchez ha venido a Albacete y ha dicho que no va haber más trasvases de agua, y ha ido a Murcia y ha dicho que tienen garantizado el paso del agua de Castilla-La Mancha”, lamentaba Aroca.

Financiación Autonómica

En relación a la financiación autonómica, Vicente Aroca ha destacado que Castilla-La Mancha ha recibido 1.000 millones de euros más de los que había anteriormente de los presupuestos de Mariano Rajoy, aunque habla de una “falta de financiación local ya que afirma que “los ayuntamientos somos la administración más cercana y los que menos competencias y financiación tenemos”.

Así apuesta por que “cuando se hable de financiación autonómica, tiene que ir ligado a financiación local”, algo que afirma está teniendo en cuenta el Partido Popular: “más financiación autonómica para las Comunidades Autónomas, pero más también para las corporaciones locales”.

Vicente Aroca se ha mostrado convencido de que Paco Núñez, “gobierne quien gobierne en España, va a aporrear las puertas del presidente del Gobierno para defender los intereses de los albaceteños y los castellano-manchegos”.

En este sentido ha lamentado que a día de hoy sigan sin ser una realidad la Autovía Albacete-Linares “de la que se olvidó Sánchez con sus presupuestos”, al igual que del tercer carril entre La Roda y Chinchilla.

Con ello ha asegurado que “Page ha demostrado ser el presidente más incumplidor que hemos conocido en nuestra historia democrática, los datos lo avalan”.

Aroca afirma que el Hospital de Albacete “va a ser una de las prioridades de Paco Núñez”

En relación con el Hospital de Albacete, Aroca ha asegurado que con un gobierno en Castilla-La Mancha presidido por Paco Núñez, “se va hacer una remodelación integral del hospital, contando con los profesionales, dotándolo de más y mejores medios tecnológicos y humanos para que la atención sanitaria sea de calidad”.

La garantía, ha afirmado, es que “Paco Núñez es un hombre de palabra, ha demostrado su palabra como alcalde de Almansa y como presidente de la Diputación de Albacete. Supo estar sensibilizado con todos los municipios de la provincia, de la ideología política que fueran”.

“Si Paco Núñez en su programa electoral dice que va haber una remodelación integral del Hospital General de Albacete, esa remodelación se va hacer, cuanto antes, cuando la tramitación y los presupuestos estén acordes, pero va a ser una de las prioridades de Paco Núñez, sentenciaba Aroca.

Aroca: “El Partido Popular no cederá a un pacto por estar en el sillón y luego no cumplir su programa electoral”

Durante la entrevista, el candidato a las Cortes regionales por el Partido Popular de Albacete, ha valorado los resultados de las elecciones generales señalando que “no fueron los esperados ni deseados por el PP, creíamos que íbamos a tener un mayor apoyo social”.

En cambio, de cara a la cita electoral municipal y regional, Aroca señala que el resultado no va a ser el mismo ya que influye el factor “de cercanía y de empatizar con los vecinos” de los alcaldes.

En cuanto a los futuros pactos que podrían formarse tras las elecciones del 26 de mayo, el candidato a las Cortes regionales por el PP afirma que la formación liderada por Paco Núñez “hablará con todos aquellos que estén de acuerdo con las líneas básicas de su proyecto”, pero asegura que “el Partido Popular no cederá a un pacto por estar en el sillón y luego no cumplir su programa electoral”.

Señala Aroca que Castilla-La Mancha “ha sido el conejillo de indias con el pacto entre Podemos y PSOE” y ha recordado que en años anteriores, el Partido Popular ofreció un acuerdo a García-Page “siempre y cuando se bajasen los impuestos y se hablara sobre agua y creación de empleo”, que fue rechazado siempre por el candidato socialista.

Concluye afirmando que “la esperanza, la renovación e innovación” en Castilla-La Mancha, “viene de la mano de Paco Núñez” ya que “ha demostrado ser un hombre preparado, cualificado y determinante a la hora de tomar decisiones que van en beneficio de todos”.

