Albaceteño, de 33 años, Casañ es diplomado en Magisterio de Lenguas Extranjeras por la UCLM y ha desempeñado su carrera profesional como comunicador en diferentes medios de comunicación municipales.

Hace unos meses, su nombre saltaba al panorama político de Albacete al presentarse como candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de la ciudad por parte de la formación naranja.

Durante la entrevista, Vicente Casañ afirma que “como receptor de información” durante los años en los que se ha dedicado a los medios de comunicación, es conocedor de los problemas de los ciudadanos de Albacete. Por ello apunta que “es el momento de poner solución a aquello que me han ido contando durante tanto tiempo. Ahora sí que tengo la ocasión, cuando sea alcalde de Albacete si los albaceteños así lo determinan, de poner solución a los problemas”.

Aunque él encabeza la candidatura municipal, afirma contar en su equipo “con personas que tienen su trabajo al margen de la política, que viene a aportar y sumar, pero que no han hecho de la actividad política su modo de vida”.

Vicente Casañ, candidato a la alcaldía de Albactee por Ciudadanos, junto a la periodista Carmen García

Propuestas de Ciudadanos para la ciudad de Albacete

Durante la entrevista, el candidato a la alcaldía de Albacete por Ciudadanos, Vicente Casañ, ha destacado algunas de las medidas que su formación llevará a cabo en caso de ostentar la alcaldía de la ciudad.

En primer lugar, Casañ ha afirmado que “durante los últimos años se han perdido bastantes oportunidades en materia de infraestructuras, comunicación y relevancia empresarial, y eso es culpa de la falta de apoyo institucional y del bipartidismo. Lo que no puede ser es que los proyectos se adelanten y se paren dependiendo de cuál sea el color político de las administraciones que tengan que decidirlo”.

En este punto ha puesto como ejemplo al hospital de Albacete “que no ha dado un paso adelante y sí han evolucionado el resto de hospitales de las provincias de Castilla-La Mancha. García Page no se ha desvivido, como dice, por adelantar los plazos del Hospital de Albacete”.

Al respecto, señala que Ciudadanos defiende “un hospital renovado o nuevo, acorde a las necesidades de la ciudad, de la provincia y del siglo XXI”, y hacerlo contando con el punto de vista de los técnicos.

Casañ ha apuntado que “hay muchas cosas que hacer” en Albacete, algunas que “dependen de los políticos” y otras “del tejido empresarial, que tiene que pensar a lo grande y en que Albacete tiene que volver a ser lo que fue hace unos años”.

En relación a lo anterior, la formación naranja apuesta por “generar un contexto confortable a aquellas empresas que se quieran instalar en Albacete”. Entre otras medidas, Ciudadanos propone “bajar impuestos, o por lo menos no subirlos y no poner trabas burocráticas a la instalación de empresas en los polígonos industriales de Albacete”.

El candidato a la alcaldía de Albacete se ha referido también a los planes de empleo públicos afirmando que “son pan para hoy y hambre para mañana, que generan desigualdades de oportunidades entre la sociedad albaceteña”, por lo que anuncia que el planteamiento de Ciudadanos es “revisarlos, ojearlos y mantenerlos, pero establecer criterios concretos de revisión para que no se produzcan situaciones que puedan resultar dolorosas para otra gente que no encuentra empleo y no tiene acceso a estos planes”.

Es intención también de la formación naranja a nivel municipal “sacar a Albacete del propio Albacete” con la creación de una oficina de Turismo en varias ciudades a nivel nacional, donde se expongan “nuestras tradiciones y que muestre lo importante que podemos ser en materia de ciudad de congresos, de gastronomía, y de lo accesible que es la ciudad”.

Casañ: “Tenemos que pensar en grande en Albacete”

Ciudadanos apuesta además por “abrir el recinto Ferial más días al año” y por “darle una vuelta importante” al recinto de la IFAB. “Se ha quedado anticuado. Hay que crear un espacio para grandes eventos nacionales (en colaboración con la Junta y la Diputación), tenemos que pensar en grande en Albacete”.

En cuanto a las medidas dirigidas a los autónomos y empresarios, Casañ asegura que “no se puede pagar por trabajar”. Desde Ciudadanos apuestan por una “bajada de impuestos, que se pueda crear una empresa en 24 horas desde tu teléfono móvil y dar facilidades al que va a crear empleo”.

También se ha referido a la necesidad de “revitalizar el centro de Albacete, haciéndolo más atractivo” y a una “compensación” a los negocios tradicionales “para que no pierdan el tren de la oportunidad” en relación a las ventas online.

Al respecto del proyecto de peatonalización del centro de la ciudad, Casañ afirma que “la vamos a abordar con mucha seriedad”, por lo que anuncia que “durante el primer año de mandato” y manteniendo reuniones con colectivos “tomaremos una decisión sobre qué hay que hacer”.

Entre otras apuestas de Ciudadanos se encuentran “igualar la calidad de los servicios o bajar los impuestos en las pedanías, al menos hasta que se igualen los servicios de transporte y comunicación”, regular la apertura de las casas de apuesta “para prevenir adicciones” y la apertura de edificios emblemáticos del centro de Albacete.

Ciudadanos, con Casañ a la cabeza, “sale a ganar el próximo 26 de mayo”

Concluye Vicente Casañ afirmando que “Ciudadanos sale a ganar el próximo 26 de mayo, las cifras de las encuestas nos son favorables y la tendencia es ascendente”.

En cuanto a los futuros pactos y negociaciones con el resto de formaciones políticas, Casañ apunta que “no nos planteamos realmente mantener un pacto con nadie, simplemente llegar a acuerdos, porque entendemos que el número de concejales será importante”.

“A nivel local no tengo líneas rojas, represento a un Partido que lo compone una amplia lista y cualquier decisión tendremos que tomarla de común acuerdo. Es fundamental que Ciudadanos gane para no tener que entenderse con nadie, aunque somos el partido del consenso”, finaliza el candidato a la alcaldía de Albacete por Ciudadanos.

