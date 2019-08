Desde el año 2005, Vicente Rouco preside el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cuya sede se encuentra en Albacete. Se trata del tercer mandato consecutivo de Rouco al frente del máximo órgano judicial de la Comunidad Autónoma.

Avance del año judicial 2019

En primer lugar, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, ha avanzado algunos datos referentes a los primeros meses del año judicial de 2019, destacando en gran medida la situación relativa a “medios escasos” de la Institución Judicial que se viene arrastrando desde la crisis económica.

Aunque señala que al respecto “hemos mejorado y creado muchas plazas judiciales a lo largo de estos 15 años”, asegura que “no han sido las suficientes para restablecer la situación de atraso que tenía la Justicia en cuestión de medios en Castilla-La Mancha”.

También ha avanzado que durante el primer semestre de 2019, la litigiosidad civil ha crecido significativamente, lo que ha provocado que los Tribunales de orden civil en muchos partidos judiciales, “tengan bastantes dificultades”.

Rouco destaca como “uno de los fenómenos más relevantes de estos últimos meses” el crecimiento “espectacular” de las demandas de los consumidores, de clientes de las Entidades bancarias, la controversia sobre la protección del mercado hipotecario o las cláusulas suelo en los contratos hipotecarios, que incluso ha hecho que se planteen cuestiones prejudiciales a Europa, que el Tribunal Supremo haya tenido que pronunciarse, provocando “que se haya desbordado la litigiosidad”.

Sin embargo, el presidente del TSJ de Castilla- La Mancha destaca de forma muy positiva los instrumentos que se han dotado para hacer frente a esta “litigiosidad masiva”: “las cifras de resolución de este tipo de procedimientos en las capitales de provincia las afrontamos creando juzgados específicos denominados juzgados especializados en materia de cláusula suelo. Las cifras de resolución durante estos meses han sido muy buenas, han puesto a los Tribunales de Castilla-La Mancha a la cabeza de esta fórmula está dando respuesta y está resolviendo muchos más pleitos de los que van entrando”, ha destacado Vicente Rouco.

Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En relación con la jurisdicción social, Rouco ha destacado que ha seguido teniendo un crecimiento significativo de litigios: “los juzgados tienen refuerzos pero no han sido suficientes, hay que abordar la creación de plazas de órganos judiciales de naturaleza social porque no dan abasto ni con los refuerzos”.

Además se ha referido a la jurisdicción penal en la que ha afirmado que “la situación es razonable, y los juzgados de instrucción funcionan bien”. Además ha destacado que las Audiencias Provinciales “funcionan bastante bien” en el ámbito penal, aunque ha señalado que la Audiencia Provincial de Ciudad Real y Toledo “presentan problemas relacionados con las apelaciones que se generan por los pleitos civiles”, por lo que ha instado a “adoptar medidas de refuerzo”.

En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, Rouco destaca que “la tónica es de estabilidad, mejoran las cifras y su funcionamiento es regular”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se ha referido a las necesidades y demandas en materia de plazas judiciales señalando que, a pesar de que se anunció la creación de nuevas plazas, “no es lo que nosotros ansiábamos porque tenemos muchas necesidades”.

Concretamente avanza que las plazas de la Audiencia Provincial de Toledo y Ciudad Real verán la luz a lo largo de este año, y las dos plazas de Magistrados de las Audiencias Provinciales se han creado ya y entrarán en funcionamiento a finales del mes de septiembre. De igual forma, ha señalado que la Plaza del Juzgado de 1ª Instancia de Instrucción de Toledo se va a demorar debido a las infraestructuras y la necesidad de acometer obras para acomodar el nuevo juzgado. Así mismo reclama la formación de un juzgado de cláusulas suelo ya que el nº 1 de Toledo “está totalmente desbordado, para lo que afirma que “ya se están dando pasos para la creación de un octavo juzgado en la capital”. Unas demandas a las que según ha señalado Rouco, “la situación política y la imposibilidad de sacar presupuestos influye negativamente en ese tipo de medidas”.

El acto conmemorativo de inicio del año judicial se llevará a cabo el 27 de septiembre en Cuenca

Vicente Rouco ha anunciado durante la entrevista que el acto conmemorativo de inicio del año judicial se llevará a cabo el 27 de septiembre en Cuenca.

Desde hace 4 años, el acto conmemorativo de inicio del año judicial es itinerante, un compromiso adquirido por el propio presidente del TSJCLM, Vicente Rouco, durante su última reelección en el cargo.

Una medida que, según detalla, “es una forma de acercar el Tribunal Superior de Justicia a todos los puntos de la geografía y me satisface poder decirlo. El presidente tiene un cariño especial por la sede, por Albacete, pero defiendo por igual a todas las provincias, en mi corazón todas tienen una cabida importante y hago lo posible por velar por las necesidades de todos” y apuesta por llevar a cabo la celebración de este acto en otros partidos judiciales de menor envergadura.

Vicente Rouco será el pregonero de la Feria de Albacete 2019

Vicente Rouco será el encargado de pregonar la Feria de Albacete 2019, una decisión que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha conoció de manos del alcalde de la ciudad, Vicente Casañ, por medio de una llamada telefónica.

La decisión, que partió del Grupo Municipal Vox, fue aceptada por unanimidad de todos los partidos políticos, algo que para Vicente Rouco supone “una gran satisfacción”.

“Para mí personalmente es muy satisfactorio porque, aunque no soy natural de Albacete, me considero albaceteño y eso hace que entienda que hay una doble faceta de cariño y respeto hacia mi persona y de respeto y cariño hacia la Institución judicial que tiene mucha importancia en la ciudad. Para mí es importante que quede visible y claro que la justicia está al servicio de todos, la función del poder judicial es amparar en la Ley a todos y eso es lo que yo intento transmitir todos los días”, ha destacado Vicente Rouco.

Además considera que la elección supone una forma de acercar el TSJCLM a la ciudadanía: “Noticias como esta, es una manera de expresar la cercanía que siente la Institución judicial por la ciudad, nosotros estamos entroncados en ella”. Y recuerda cómo hace unos años, Albacete “era una ciudad de paso” para jueces y magistrados, pero afirma que hoy “existe cola para venir. Hay muchos jueces y fiscales de Albacete y la labor de formación universitaria ha sido muy beneficiosa y ha hecho que este destino se consolide, esa es otra forma de ejemplificar la buena relación entre la justicia y la ciudad que cada vez es más visible”.

Aun así afirma que “hay que trabajar más” en acercar la Institución Judicial a la ciudadanía para que deje de ser “desconocida”, y señala que hay en marcha varias ideas al respecto como “trabajar en la existencia de magistrados que tengan una función de interlocutores, compañeros que tengan habilidades para poder transmitir nuestra realidad, nuestras preocupaciones o explicar nuestras decisiones en términos accesibles a los ciudadanos, eso podría ayudarnos mucho”.

Rouco: “Los ciudadanos se pueden sentir satisfechos de su Justicia”

Durante la entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, se ha referido a la valoración que la ciudadanía tiene con respecto a la Justicia española.

Señala que es comprensible que determinados casos notables puedan suscitar preocupación y controversia entre la ciudadanía, poniendo como “ejemplo de defectuoso funcionamiento” la gestión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la sala tercera del Tribunal Supremo, aunque afirma que pondría como ejemplo de buen funcionamiento “el marco del proceso, la conducción del mismo por el presidente de la sala segunda del TS y el esfuerzo que ha hecho el Tribunal Supremo por abrir sus puertas y dar a conocer los pormenores de un juicio importantísimo que, sin duda, finalizará con una sentencia ajustada de derecho”.

Según Vicente Rouco, este tipo de acontecimientos “son beneficiosos para mejorar la imagen de la Justicia”, y destaca que “existe una confianza en el funcionamiento de la Justicia, una Institución sólida en la que pueden confiar los ciudadanos, que con sus imperfecciones, contradicciones y errores, es un pilar insustituible del Estado de Derecho”. Así ha destacado que los ciudadanos confían también en el funcionamiento de los Tribunales, poniendo como ejemplo de los de Albacete y su provincia: “yo me atrevería a considerarlos, dentro de la escasez de medios, de modélicos. Creo que los ciudadanos se pueden sentir satisfechos de su Justicia”.

Vicente Rouco en relación a la Ciudad de la Justicia de Albacete: “No sería comprensible que, por la demora en la formación del Gobierno, tuviéramos un edifico vacío sin ocupar”

Durante la entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, se ha referido al nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia de Albacete, destacando en primer lugar su satisfacción “de verlo hecho una realidad”, así como también de que cumpla con las expectativas de “edificio digno, amplio, con sentido institucional y con una envergadura acorde a Albacete, una ciudad que es la capital judicial”.

Además ha destacado que, según la información que parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, el edificio “está prácticamente terminado” y las obras de urbanización del entramado están en proceso de inicio, se acometerán estos próximos meses y la previsión es que estén terminadas a final de año.

De igual forma ha señalado que ya se está trabajando en cuestiones relativas a la distribución de la plantilla en el nuevo edificio, trasladando ideas al respecto. En este sentido ha destacado que existe preocupación entorno a la falta de Gobierno central que, hasta el momento, no se ha configurado por lo que Rouco ha pedido que esta situación no cause demoras: “Es importante que las obras que se han hecho y los esfuerzos presupuestarios que se han realizado tengan su fruto y se lleven a cabo con la menor demora posible para que ahorremos coste presupuestario a los ciudadanos. No sería comprensible que, por la demora en la formación del Gobierno, tuviéramos un edifico vacío sin ocupar”.

Por ello apuesta por seguir trabajando “acercando posturas e intentar encontrar soluciones para tener una organización judicial que sea prudente y consiga las metas de eficacia y buen funcionamiento a las que aspiran los ciudadanos. Por eso es tan importante que tengan en cuenta nuestras opiniones, nosotros llevamos trabajando en justicia muchos años, hablamos con mejor espíritu y conocimiento de la realidad y al tomar las decisiones importantes, que se nos escuche”.

En opinión de Vicente Rouco, la Ciudad de la Justicia supondrá para Albacete “un reforzamiento de la institución judicial y gran un revulsivo”. Al mismo tiempo espera que el nuevo edificio suponga “una mejora para la imagen urbana” ya que considera que dará mayor amplitud a la ciudad y mayor vida notable a esa zona, algo que no significa que “el centro de Albacete vaya a perder empuje”.

Recuerda que al nuevo edificio se trasladarán los juzgados y que tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, permanecerán en la misma ubicación, aunque destaca que “nos tendremos que esforzar para que la vida judicial entre quienes trabajarán en el nuevo edificio y en la sede actual, siga generando ese buen ambiente que hay entre los profesionales de la justicia en Albacete”.

Vicente Rouco ha aprovechado la ocasión para mostrar su solidaridad y reivindicar otras infraestructuras que considera necesarias para la ciudad de Albacete como el Hospital o una comandancia moderna para la Guardia Civil.

Rouco: “Los jueces tenemos que estar sujetos a la ley y a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función judicial”

El Juzgado de lo Penal nº3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, ha condenado al exjuez, Fernando Presencia Crespo, a 7 meses de prisión por un delito de calumnias con publicidad cometido en el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco.

Las calumnias se produjeron en dos entrevistas concedidas por Presencia Crespo en medios de comunicación digitales, en las que atribuía al Presidente del TSJCLM, en su condición de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal de este TSJ, a haber “negociado” con el que fuera secretario general del Sindicato Manos Limpias, la continuación y/o retirada de un procedimiento.

Al respecto de la sentencia, Rouco ha manifestado su satisfacción ya que afirma que “cuando alguien recibe una calumnia tan grave, el que una sentencia judicial diga judicial que eso es falso y una calumnia, es una reparación moral de esa ofensa que, para un magistrado es la mayor acusación que le pueden hacer”.

El presidente del TSJ de Castilla La Mancha ha expresado de igual forma su “respeto y confianza en los tribunales”, señalando que, en caso de haber recurso, “me pondré en manos de lo que decida el Tribunal que deba conocer el recurso, como lo he hecho siempre”.

Además ha destacado que siempre ha mantenido una postura de defensa del cumplimiento de la ley, de la que ha recordado “no está exenta ninguna persona, ni siquiera los jueces”, al tiempo que ha señalado que, “con más razón, los jueces tenemos que estar sujetos a la ley y a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función judicial”.

