La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Albacete señala que tras las tormentas de agua y piedra acontecidas ayer en el municipio albaceteño de San Pedro, se han producido graves daños en numerosos cultivos como son el cereal, el almendro o los ajos.

Así la piedra y el agua en el municipio de San Pedro han dejado como resultado cerca de 500 has. afectadas en el Paraje de Haza del Rey, en cultivos como el cereal (trigo y cebada), almendros y cerca de 8 has de ajos, con daños del 100% en todas estas has.

A la espera de recabar más datos por los daños ocasionados por el temporal en la provincia, hay que destacar que la semana pasada en el término municipal de Villamalea (dirección El Herrumblar) se han visto afectadas cerca de 300 has de viña y almendros por las heladas, con un daño del 90% en casi 200 de esas hectáreas.