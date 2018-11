Tras las jornadas celebradas el día 13 de Noviembre en el Centro Cultural Ibercaja de Guadalajara, con el título “Rebaños, Mastines y usos compatibles, trabajando en armonía”, organizadas por WWF España, APAG ha elaborado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha que está tramitando actualmente la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

En la Jornada se planteó el problema actual que tienen los ganaderos de cría en extensivo ante el aumento de los ataques de lobo y la protección de sus animales frente a dicho depredador. En este sentido, se puso de manifiesto el papel indispensable que tiene el mastín en la protección de estos rebaños en régimen extensivo frente al lobo y es por lo tanto un elemento imprescindible para la convivencia entre la actividad de ganadería extensiva y la presencia del lobo como animal protegido en nuestros pueblos.

(El último ataque de lobo se produjo la noche del 11 de Noviembre en Campillo de Ranas con el resultado de un ternero de 40 días muerto).

Así lo defendió el director técnico de APAG, Angel Morales, que participó en la mesa redonda, junto a representantes del Ministerio de Agricultura, la Consejería de Agricultura, y la Asociación De Pastos Naturales.

APAG ha cogido el testigo que lanzó Alberto Navarro de WWF, en su estudio sobre las dificultades legales del uso de perros de guarda y defensa y ha enviado ya a la Consejería una carta solicitando que se modifique la futura Ley.

En concreto el Anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha en su artículo 3, define animal abandonado como: “animal que pudiendo estar o no identificado de su origen o propietario, circule sin acompañamiento de persona alguna y de lo cual no se haya denunciado su pérdida o sustracción o aquel que no se ha retirado del centro de acogida por su propietario o persona autorizada en los plazos establecidos en esta Ley”. Además la futura Ley tipifica el abandono de animales como infracción grave y lo sanciona con entre 3.001 y 9.000 euros de sanción.

En esta situación de “abandono” podrían encontrarse los mastines y otros perros mientras realizan su trabajo, por lo que se ha solicitado una excepción dentro de la citada Ley para los mastines y perros pastores cuando estén con los rebaños en régimen extensivo, sin presencia del dueño o pastor.

Sensibilización y Señalización

Otras conclusiones de la jornada fueron:

-Dadas numerosas interacciones entre el turismo, las actividades recreativas y la ganadería extensiva, es imprescindible la sensibilización de los visitantes en las zonas de uso ganadero mediante Cartelería, señalización y gestión de rutas establecidas, así como trabajar con los ganaderos para evitar, en lo posible, futuras incidencias. - Los mastines y perros de guarda de ganado no están reconocidos en la legislación actual como perros de trabajo. Se hace necesaria, por tanto, una revisión de la normativa, así como la sensibilización de la sociedad y la difusión de la importancia que la ganadería extensiva tiene en la conservación de la naturaleza y en la revitalización del mundo rural.

Se hace necesario reconocer la singularidad de estos perros como perros de trabajo y que sea así recogido en una ley de ganadería extensiva y pastoralismo. Mientras se modifican estas leyes, es necesario establecer las excepciones pertinentes a la normativa actual, como la que ahora se solicita desde APAG.

