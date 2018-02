ASAJA de Castilla-La Mancha ha valorado que el pleno que se celebrará mañana en las Cortes regionales incluya en su orden del día asuntos relacionados con la agricultura y el medio ambiente, pero ha exigido a la clase política que abandone el debate estéril y destructivo en el que lleva inmersa muchos meses, en favor de un debate de ideas para construir y buscar soluciones a los graves problemas de los agricultores y ganaderos de la región.

En este sentido, ha solicitado que se priorice los intereses de la población rural frente a cualquier otro tipo de interés político o ideológico, así como que se tengan en cuenta las propuestas que la organización agraria ha ido planteando sobre los temas que se tratarán en la Mesa de las Cortes.

Concretamente, los diputados regionales abarcarán la modificación de la Ley de Caza, las ayudas por daños de la plaga de conejos en las explotaciones agrarias y la instalación de granjas de cerdos en la región.

Modificación Ley de Caza

Sobre la modificación de la Ley de Caza, ASAJA CLM presentó hace ya un año una batería de propuestas para que la nueva Ley ampare al agricultor y evitar que la caza, mayor o menor, produzca daños en sus explotaciones agrarias y ganaderas, entre otras cuestiones.

En cuanto a la plaga de conejos que lleva años asolando la región, la organización agraria ha recordado a los diputados que, hasta la fecha, gobierno regional y nacional han sido incapaces de abandonar temporalmente sus diferencias y sentarse en la misma mesa para asumir sus competencias y buscar soluciones reales. Por ese motivo, ha exigido que no alarguen el debate si no es para aplicar medidas simultáneas y conjuntas entre todos los afectados, pues ya ha quedado demostrado que la aplicación de actuaciones aisladas no frena la desoladora plaga de conejos.

Por último, y en relación a las granjas de porcino, la organización agraria ha solicitado que no se tergiverse la información y se respeten este tipo de iniciativas siempre que cumplan la legalidad vigente. En este sentido ha recordado que existe una exigente normativa europea sobre bienestar animal, condiciones higiénico-sanitarias de las granjas, bioseguridad y trazabilidad que exige a las ganaderías españolas de porcino rigurosos requisitos, tanto en sus instalaciones (metros cuadrados por animal, ventilación, limpieza y desinfección de las mismas) como en cuanto a otros parámetros como son la identificación de los animales, la gestión de residuos, las condiciones de transporte, etc.

Además, ha pedido que se tengan en cuenta aspectos tan relevantes como la fijación de población en las zonas rurales y de empleo, sin olvidar los puestos de trabajo indirectos y el movimiento económico derivado de la instalación (movimientos de camiones, suministro de cereales para pienso, desplazamientos de veterinarios, impuestos, etc.)