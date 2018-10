-Los expedientes de ayuda que comparten tierras con otras CC.AA., las cesiones de derechos y los sometidos a controles, no entrarán en este primer pago

ASAJA de Castilla-La Mancha ha valorado la celeridad de la Consejería de Agricultura a la hora de realizar los trámites necesarios para abonar las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a 2018 a los agricultores y ganaderos castellano-manchegos, siendo la primera comunidad autónoma en hacerlo.

La organización agraria reconoce el esfuerzo realizado por los servicios regionales de Agricultura para pagar el 50 por ciento del pago básico, pago verde, régimen de pequeños agricultores y las ayudas especiales de jóvenes agricultores. Unos pagos que suponen un importante apoyo a la renta de unos 90.000 agricultores y ganaderos de la región.

No obstante, ASAJA de Castilla-La Mancha aclara que no todos los perceptores de la PAC van a recibir el anticipo. Este es el caso de aquellos que tienen tierras en comunidades limítrofes y que, de momento, no van a cobrar el adelanto de las ayudas al no haber realizado estas comunidades autónomas la verificación de datos previa al abono de las ayudas.

Por ello, la organización ha instado a la Consejería de Agricultura a realizar las gestiones necesarias ante las administraciones homólogas de las regiones implicadas para que realicen las comprobaciones a la mayor brevedad posible, de manera que todos los beneficiarios de la región reciban cuanto antes el dinero que les corresponde.

Igual ocurre con los expedientes de aquellos productores que han realizado una cesión de derechos o con aquellos que deberán someterse a controles en el terreno o de condicionalidad, que tampoco han recibido el adelanto.

Castilla-La Mancha es una de las regiones que solicitó al Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) los fondos necesarios para comenzar a realizar el pago del anticipo de la PAC a partir del 17 de octubre. El resto de los pagos directos de la campaña 2018 de la Política Agraria Común se abonarán a partir del 1 de diciembre.

Comparte: