-La querella fue presentada por Ángel Mario Contento Almodóvar, en su nombre y en su calidad de presidente de la cooperativa ganadera AVICON

-El Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Toledo ha decidido su archivo y sobreseimiento por considerar que está basada en “meras suposiciones”

La presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Toledo y de la Lonja Agropecuaria de Toledo, Blanca Corroto, ha informado hoy en rueda de prensa del auto judicial por el que se decreta el archivo y sobreseimiento de la querella interpuesta, el 22 de junio de 2015, por Mario Contento Almodóvar, representante legal de la cooperativa ganadera AVICON, contra la Lonja Agropecuaria de Toledo, a la que acusaba de falsedad documental, delito contra la intimidad y delito de injurias.

El Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Toledo ha desestimado, en un auto judicial del 2 de octubre de 2017, la querella presentada por Mario Contento, representante legal de AVICON, quienes recurrían esta decisión judicial. Por último, el pasado 1 de diciembre el Juzgado decretaba el archivo y sobreseimiento de la causa, una decisión, que al no haber sido recurrida, ya es firme.

En el último auto judicial se recoge textualmente que la querella está basada ” en meras sospechas y suposiciones y se dirige realmente, no solo contra la Lonja Agropecuaria denunciada, sino que extiende el círculo de sospechosos prácticamente a toda la estructura provincial del sindicato ASAJA,… debiendo pretender la parte recurrente que este Juzgado incoe una especie de ‘causa general’ contra dicho sindicato, desde su presidenta hasta cualquier empleado y colaborador,… y contra la lonja rival”

La presidenta provincial de ASAJA ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial y ha recalcado que, ” aunque la denuncia fuera contra la Lonja Agropecuaria de Toledo, se apuntaba a ASAJA de Toledo y a su presidenta sin aportar ninguna prueba, tal y como recogen las dos resoluciones judiciales anteriormente citadas, en las que, además, se puede leer como la Brigada de la Policía Científica de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal denuncian técnicamente el reprochable comportamiento de los querellantes “.

En el transcurso de la rueda de prensa, Corroto ha explicado que Mario Contento, quien dijo que no había firmado el acta de constitución de la Lonja Agropecuaria de Toledo, había asistido a las reuniones previas a la creación de la misma y, en todo momento, había manifestado la intención de AVICON de formar parte de dicha Lonja. Además, Corroto ha querido aclarar que el acta de constitución de una asociación privada, como es la Lonja Agropecuaria de Toledo, es un documento privado, no público y, por lo tanto, por ley no hay obligación de firmar ante notario. Así, ha continuado explicando, en el caso del señor Mario Contento, se envió el documento para su firma, documento que se devolvió firmado.

La presidenta de ASAJA ha mostrado además su extrañeza por la manera de actuar del querellante. ” Lo que nunca pudimos imaginar es que alguien que no quiere estar en una asociación no lo diga abiertamente ” ha manifestado, y ha mostrado fotos de Contento en una de las reuniones previas a la constitución de la Lonja así como los mensajes que ella misma le envió para informarle de la fecha, el lugar y la hora de la presentación de la Lonja Agropecuaria de Toledo que se celebró el 5 de diciembre de 2014. De hecho, cuando el representante de AVICON manifestó verbalmente su intención de dejar la Lonja Agropecuaria de Toledo se procedió a dar de baja oficialmente a la cooperativa con fecha del 15 de enero de 2015.

Durante su comparecencia, Blanca Corroto ha estado acompañada por Luis Pintado y Manuel Palomino, miembros de los servicios jurídicos de ASAJA Toledo.

