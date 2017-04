El pasado 27 de marzo concluía el plazo para optar a participar en la VIII Olimpiada de Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha; una cita a la que pueden concurrir los alumnos de 2º de Bachillerato que estén matriculados en la asignatura de Economía de la Empresa en los Centros de Educación Secundaria que existen en nuestra región.

Próxima ya esta octava convocatoria de la Olimpiada, Juan Trinidad Jiménez (implicado en ella desde su primera edición) recuerda cómo la primera vez que se celebraron, sólo participó Albacete; en 2012/2013 se unió Cuenca y, ya en 2015, la convocatoria alcanzó el espectro regional.

Juan Trinidad Jiménez, profesor de Economía de Secundaria del I.E.S. Andrés de Vandelvira de Albacete.

Relata cómo la participación en el evento ha ido en aumento y, satisfecho, comenta cómo “siempre ha llegado a la fase nacional de la Olimpiada algún alumno del Andrés de Vandelvira”, (Instituto de Educación Secundaria en el que él es profesor de Economía). Asegura que se trata de “una gran experiencia para los chavales que participan”.

El objetivo que se persigue con esta Olimpiada es el de fomentar (en todos los I.E.S. de Castilla-La Mancha en los que se den esas materias) “la participación de los alumnos en todo lo que a la Economía y la Economía de la Empresa se refiere”, tal y como explica José Baños, quien subraya también que “esta Olimpiada genera en los alumnos beneficios académicos y también de ocio”.

Juan Pedro Molina , presidente de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de C-LM (ADES-CLM).

La presencia (o ausencia) de la Economía en las aulas

Juan Pedro Molina señala que hay muchos países en los que desde Educación Primaria empiezan a tocarse aspectos relacionados con la Economía, pero que España no es precisamente uno de ellos (más bien, todo lo contrario). Explica que “hasta el curso 1994/1995 la asignatura de Economía no se incluyó “con cierto peso en los currículos en 1º y 2º de Bachillerato” y, junto a Juan Trinidad Jiménez, subraya que la LOMCE (quizá como alguno de sus escasos rasgos positivos) sí incluye la presencia de términos que familiarizan a los alumnos con la Economía en niveles más tempranos. No obstante, Jiménez apunta que en Bachillerato, las asignaturas vinculadas a esta materia son optativas y que no suele ser elevado el número de alumnos que las solicitan (tan escaso resulta, que acaba siendo generalmente insuficiente como para impartir la materia). Cuestiones que nuestros tres protagonistas coinciden en que hay que cambiar de raíz.

José Baños, coordinador de la Olimpiada de Economía de la UCLM

José Baños da un paso más allá y subraya lo importante y positivo que resultaría que esos conocimientos económicos básicos se acercasen no sólo a las aulas, sino también “a la gente de la calle” que, en muchos casos, desconoce todo este tipo de cuestiones que acaban resultando fundamentales en sus decisiones no sólo económicas sino también financieras a nivel familiar.

A través de estos tres expertos que hoy visitan La Cerca, ustedes tendrán alcance a reflexiones en torno a lo que significa (o ha de significar) ‘emprender’; sobre las dificultades con las que se suelen enfrentar los emprendedores; sobre los argumentos por los que coinciden en que “en España no podemos competir en precios (como se está haciendo), sino en valor añadido”; y sobre las razones que les llevan a señalar que “en España, la ‘I+D’ está parada (o casi parada) desde hace años)”.

Juan Trinidad Jiménez, profesor de Economía de Secundaria del I.E.S. Andrés de Vandelvira de Albacete, José Baños, coordinador de la Olimpiada de Economía de la UCLM, Juan Pedro Molina, presidente de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de C-LM (ADES-CLM) y Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

‘Mi primer diccionario de Economía y Finanzas’

Además, este ‘Tertulianos en la Red’ les ‘presenta’ (de la mano de estos tres invitados especiales) el libro ‘Mi primer diccionario de Economía y Finanzas’. Se trata de una atractiva y original iniciativa (a buen seguro, también resultará exitosa) de Juan Pedro Molina, en la que ha participado el propio Juan Trinidad Jiménez y otros 18 profesores de Economía (todos integrantes de ADES C-LM).

Se dirige, especialmente, a chavales de entre 12 y 15 años y recoge de manera sencilla y práctica casi 200 conceptos económicos que resulta esencial conocer y dominar para desenvolverse con garantías prácticamente en cualquier ámbito.

Juan Trinidad Jiménez, profesor de Economía de Secundaria del I.E.S. Andrés de Vandelvira de Albacete.

Una obra muy interesante de la Editorial Octaedro que este grupo de profesores ha sacado a la luz “sin ningún tipo de apoyo económico por parte de ninguna institución o similar, a pesar de haber llamado a muchas puertas”, y que ustedes podrán adquirir tanto a través de Internet como en librerías. El libro cuenta con prólogo de Emilio Ontiveros (catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y fundador en 1987 y Presidente de Analistas Financieros Internacionales, grupo de empresas que engloba, Escuela de Finanzas, Consultores de las Administraciones Públicas, Ediciones Empresa Global y Afi, Inversiones Financieras Globales, EAFI).

Si lo desean, les invitamos a ampliar esta información visionando al completo el programa a través del video que acompaña a este adelanto por escrito del mismo.

Juan Pedro Molina, presidente de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de C-LM (ADES-CLM).