Algunos ataviados con los pertinentes chalecos reivindicativos; todos, con el lazo “marrón maloliente” que, nos cuentan, nació como respuesta contraria a la subida del 0’25% en las pensiones. Nuestros cuatro invitados nos visitan para poner sobre esta mesa de tertulia un tema que lleva meses movilizando a buena parte de la sociedad, jubilados a la cabeza, en defensa del sistema público de pensiones.

Los cuatro forman parte del Colectivo Albacete en Defensa de las Pensiones Públicas, integrado a su vez en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. “Estamos aquí porque ha llegado un momento en el que, con todo esto de la crisis, los pensionistas han estado ahí aguantando todos los recortes y llevando con paciencia todos esos problemas (incluso manteniendo a sus hijos y nietos si estos quedaban el paro)…; y sucedió que el que el Gobierno saliente decía que la economía iba ya mucho mejor, pero nosotros no lo notábamos; nos subían un 0’25% las pensiones, y ha llegado un momento en el que decimos que ya no podemos más”, introduce Caridad, relatando casos de personas mayores que han tenido que elegir entre comprar sus medicamentos o comer.

Caridad Aguilar, jubilada de Enfermería, Juani Martínez, jubilada de Enfermería, Esteban Ortiz, jubilado de Educación y Ramón Martínez, jubilado de Correos

“Las pensiones no contributivas, 365 euros con los que la gente no puede hacer nada; viudas que cobran 250 euros… situaciones que no pueden ser, porque con eso es imposible vivir” señala Juani, poniendo sobre la mesa situaciones críticas relacionadas con esta precariedad con las que se ha podido encontrar en la consulta cuando trabajaba como enfermera.

Esteban señala que “hasta ahora, como no había movilización social de los pensionistas nos tomaban como el pito del sereno, y ahora han visto que hemos salido a calle y cambian las cosas, y donde decían que no había dinero y que era imposible subir las pensiones conforme al IPC resulta que sí lo había… Pedimos al nuevo Gobierno (siempre son necesarios los cambios) que sigan dándose pasos en este sentido”.

Ramón adelanta que el próximo martes, día 19, desde Albacete (y a nivel nacional) habrá muchos pensionistas que se trasladarán en autobuses (que sufraga el propio colectivo) al Senado (coincidiendo con el debate de las enmiendas a los PGE) para seguir con sus movilizaciones. En Albacete hacen asambleas prácticamente todos los meses y, en ellas, el colectivo (que es abierto y activista) delimita las actuaciones que van poniendo en marcha; “Albacete necesitaba la presencia de un movimiento como éste.

“Nos quieren dividir, pero no podrán, todos somos pensionistas y vamos a ir a una, juntos, para lograr lo que es justo”

Esta misma semana, el Pacto de Toledo ha acordado que las pensiones se revaloricen al ritmo de la inflación (incluso a tasas superiores, siempre y cuando la economía española crezca), pero los grupos políticos difieren sobre cómo y a qué pensiones; la reforma de las pensiones de 2013 ya ha sido oficialmente derogada, un cambio normativo que introducía dos novedades que, o ya no existen (como el índice de Revalorización del 0’25%) o cuyo inicio ha sido retrasado (como el llamado Factor de Sostenibilidad, retrasada su entrada en vigor a 2023). Pero precisamente sobre el Factor de Sostenibilidad, Ramón es claro: “No pedimos que se atrase como se ha anunciado, queremos que se elimine”, añade.

Esteban asegura que, en lo político, “hay un falso consenso, parece que sólo acuerdan eliminar el 0’25% pero la subida conforme al IPC no está asegurada en todos los casos; nos quieren dividir, pero no podrán, todos somos pensionistas y vamos a ir a una, juntos, para lograr lo que es justo”.

El blindaje del sistema público de pensiones es absolutamente prioritario para este colectivo; además, tal y como subraya Caridad, “nosotros no estamos en contra de las pensiones privadas, que las haga quien quiera y pueda, pero las pensiones públicas han de ser sagradas y eso es incuestionable”.

“Es muy bueno que se empiece a hablar del IPC porque grandes dirigentes de este país nos han estado diciendo que no lo recordáramos, al menos, hasta el año 2050…; ahora mismo nos tenemos que sentir contentos porque hemos sido capaces de mover las agendas de los políticos y de muchos sindicatos; el pacto de Toledo llevaba más de un año desaparecido, y ha sido empezar a movilizarnos y parece ser que somos un callo que está haciendo alguna pupa; hemos llegado hasta aquí no vamos a pararnos”, indica Ramón.

“Se deben introducir nuevos impuestos para financiar el sistema público de pensiones; hay que responder a esto desde la sociedad en su conjunto, no sólo mediante los trabajadores en activo; y para esto es necesario una auténtica reforma fiscal”

Se pone sobre la mesa el problema de la economía sumergida en nuestro país (que, el director general de La Cerca cifra en esta conversación en el 25%). Esteban es partidario de perseguirla, junto al fraude y las evasiones fiscales de las grandes fortunas y de “introducir nuevos impuestos para financiar el sistema público de pensiones; hay que responder a esto desde la sociedad en su conjunto, no sólo mediante los trabajadores en activo; y para esto es necesario una auténtica reforma fiscal; en este país claro que hay dinero y hay riqueza, pero el problema es que no reparte de forma justa y siempre ganan los mismos; y no estamos reivindicando para nosotros solos, también para nuestros hijos y nietos que hoy tienen salarios precarios; queremos una reforma integral para el sistema de pensiones de hoy y el de mañana; y queremos estar en la mesa de negociación (la Coordinadora a nivel estatal) en todo lo que se tenga que debatir sobre esto que nos afecta a los pensionistas”.

Afean que en este país “las rentas del trabajo y el consumo (IRPF e IVA) contribuyan un 75%, mientras que las del capital apenas aporten el 25%”, una situación “injusta” a todas luces para nuestros invitados, que se preguntan por qué sucede (y por qué se permite) que esto sea real en España.

Caridad subraya que “hay que solucionar el problema laboral porque esto es fundamental para el sistema de pensiones; y, en los últimos años, es innegable que en materia laboral y en condiciones (salarios, etc.) en este país se han dado muchos pasos atrás; antes las pensiones era mejores porque cuando éramos jóvenes había mucho trabajo y estaba bien remunerado… ahora eso no sucede, y ahí reside un gran problema”.

Esteban señala lo importante de que haya “una Europa para las personas, y no sólo para los capitales como está pasando”, al hilo de las ventajas que parecen favorecer a los planes de pensiones privados y los continuos mensajes que hablan de la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones.

A lo largo de esta tertulia, podrán ahondar en éstas y otras reflexiones, así como profundizar en el contenido de la tabla de reivindicaciones que tiene el Colectivo en Defensa de las Pensiones Públicas integrado, a su vez, en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Pueden visionar al completo el programa, si lo desean, a través del vídeo que acompaña a este adelanto por escrito de parte de lo que en él podrán escuchar.

