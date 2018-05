Tal y como comienza contextualizando José Luis Alvarado, “la plataforma ‘Stop Desahucios’ responde a una iniciativa a nivel nacional que surgió a raíz del problema real de la gente que estaba (y está) perdiendo sus casas por causas injustas para una de las partes; fruto de muchísimas movilizaciones y de la propia presión social que logró hacer desde ésta y otras Plataformas, se comenzó a cambiar cosas en esta materia (también a nivel legislativo), pero todo es totalmente insuficiente todavía y por eso seguimos trabajando en todo esto; nuestro fin es asesorar a la gente, apoyarla, ayudar a que no se sienta culpable… atendemos en la calle Isaac Peral (frente al Teatro Circo) en una oficina que nos ha cedido (lo cual agradecemos mucho) la Diputación Provincial de Albacete”.

Una de nuestras invitadas es Sonia, afectada por una de esas situaciones injustas y, a raíz de ello, miembro de ‘Stop Desahucios’: “Mi padre y mi tío eran autónomos (tenían una pequeña empresa de encofrados) y, con la crisis, un empresario les dejó a deber una gran cantidad de dinero, avalaron con su casa… las cuotas eran insostenibles, no pudieron hacer frente a los pagos y comenzamos a acudir a sitios a pedir ayuda pero nada… Stop Desahucios sí ha logrado que finalmente se haya podido negociar con Globalcaja (al acuerdo se llegó el pasado 28 de febrero) después de mucho tiempo arrastrando esta situación”, explica.

José, portavoz de la Plataforma, nos habla de la forma de trabajar que tienen en ‘Stop Desahucios’ y de algunas de las situaciones con las que se encuentran: “Tenemos un teléfono y siempre esa primera llamada de alguien que recibe esa carta del Ministerio de Justicia hablándoles de ‘ejecución hipotecaria’ y esos términos… suele hacer que, en ese momento, la persona se bloquee; nos encontramos todo tipo de personas, algunas que no quieren ni ir a recoger la notificación (pensando que así no pasará nada). Hay casos de todos, unos en los que se ha podido negociar con el Banco, otros que están ya en una situación límite… El sentimiento de culpabilidad es muy normal entre este tipo de afectados, en muchos casos no quieren contarlo a nadie (ni a familiares ni nada…); aquí se defiende una cosa tan básica como el artículo 47 de la Constitución: el derecho a la vivienda, y eso hay que solucionarlo”.

José Velasco, Miembro de la plataforma ‘Stop Desahucios’ (y asesor financiero de la misma)

Alude a nuestro último programa ‘Ciudadanos en Marcha’ que protagonizaba en La Cerca Salvador Jiménez hablando precisamente de ese artículo 47 y de otras realidades relacionadas con la vivienda en nuestro país. “No se puede reclamar a los Poderes Públicos el derecho que está recogido en la Constitución, tan sólo ha legislado para que así sea el País Vasco…”, comparte José con el jurista y ex alcalde de Albacete y sus acertadas reflexiones en torno a este tema.

José Luis relata que “la Ley de Enjuiciamiento Civil de España (del año 2000) se contradice con la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (una norma que está poniendo en jaque a la Banca frente a los ciudadanos)”.

Sonia Martínez, Miembro de la plataforma ‘Stop Desahucios’

En el año 2013 se presentó una Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC, que recogía tres medidas de mínimos: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social. Esta ILP obtuvo un gran apoyo de la ciudadanía, que lo demostró con un millón y medio de firmas, consiguiendo a través de gran número de organizaciones sociales y profesionales que sus demandas se convirtieran en un clamor popular. A pesar de la necesidad de medidas para evitar el crecimiento exponencial de los desahucios, del sobreendeudamiento, y buscar alternativas a la gente que se quedaba sin casa, esta ILP no prosperó por la (entonces) mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

“Las mínimas modificaciones normativas que se han hecho han sido a lo largo de muchos años y fruto de la presión de la calle; pero no hay conciencia social sobre este problema, vemos cómo ni siquiera aparece entre las preocupaciones de la gente que refleja el CIS; esto parece que es algo que hasta que no te afecta…”, asegura José Luis. “Sí se ha humanizado un poco el tema, eso sí es cierto, porque (afortunadamente) ahora no se mira al que no puede pagar como se le miraba hace años (también en los propios Bancos)”, añade José.

José Luis Alvarado. Miembro y portavoz de la plataforma ‘Stop Desahucios’

“En Albacete, en 1991 el 60% de las viviendas que se construían era de protección Oficial; en 2004, la cifra era de un 4%”

Al hilo de esto, explican que también los cambios ha sido evidentes en el modo de hacer por parte de las entidades financieras, que “ahora están más profesionalizadas, dando préstamos y concediendo hipotecas acorde a la situación de cada persona, nada que ver con la situación que hace unos años derivó en lo que hemos estado viendo (y vemos)…”, indica José.

La inexistencia de construcción de vivienda social por parte de la Administración y la enorme cantidad de viviendas vacías que existen (por ejemplo, en manos de los Bancos) son factores determinantes a tener en cuenta en toda esta compleja problemática: “En Albacete, en 1991 el 60% de las viviendas que se construían era de protección Oficial; en 2004, la cifra era de un 4%”, explica José.

José Luis Alvarado. Miembro y portavoz de la plataforma ‘Stop Desahucios’, Sonia Martínez, Miembro de la plataforma ‘Stop Desahucios’, José Velasco, Miembro de la plataforma ‘Stop Desahucios’ (y asesor financiero de la misma), y Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca.

Actualmente, hay unas 6.000 ejecuciones hipotecarias (de vivienda habitual) en C-LM pendientes de resolver desde hace varios años. “En la región hay un borrador de una nueva Ley de Vivienda (que está en tramitación); hemos hecho alegaciones porque la nueva ley no da solución a esas 6.000 ejecuciones pendientes que hay en nuestra Comunidad Autónoma; ha habido reuniones tanto con el Grupo Socialista como con el de Podemos y hemos pedido (a través de esas alegaciones) que se incluyan medidas (o en esa Ley de Vivienda o en la de Garantías Ciudadanas); nos han dicho que está previsto que la Ley de Vivienda esté finalizada en nuestra región para finales de este año” explica José, detallando la petición que han hecho para pedir que alguna de esas leyes incluya “una especie de moratoria que ayudase a esos 6.000 afectados” y que, afirma, “tendría un coste aproximado para la Administración de unos 2 millones de euros”.

“Egoístamente, económicamente es una realidad que es más barato rescatar a las personas que a los Bancos, pero parece que para unas cosas hay y para otras no…”, afirma José Luis. “El borrador de la Ley que se ha presentado por el momento en Castilla-La Mancha no aporta nada nuevo, lo que recoge lo tenían ya otras leyes previas”, añade José sobre esa nueva normativa que se prepara en nuestra región.

José Velasco, Miembro de la plataforma ‘Stop Desahucios’ (y asesor financiero de la misma)

“Se puede solucionar el problema de los desahucios con nuestras propuestas; al igual que si se atiende la obligatoriedad de que la Administración construya vivienda pública (porque bajaría el precio de las que están en poder de los Bancos, por ejemplo)” concluye José, avanzando que seguirán ofreciendo charlas informativas por todo Albacete próximamente, al igual que han venido haciendo desde la creación de esta Plataforma.

“Hay que cambiar el marco legal, hay que hacer cumplir las leyes y tiene que haber, además, voluntad política para poner soluciones verdaderas a estos problemas”, finaliza José Luis.

Si lo desean, les invitamos a visionar al completo este ‘Tertulianos en la Red’ con representantes de ‘Stop Desahucios’ como protagonistas. Pueden hacerlo a través del vídeo que acompaña este adelanto por escrito del contenido.

Sonia Martínez, Miembro de la plataforma ‘Stop Desahucios’

José Luis Alvarado. Miembro y portavoz de la plataforma ‘Stop Desahucios’