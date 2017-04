Varios fueron los hitos que tuvieron en 1977 su año y, de una u otra forma, muchos de ellos se relacionan entre sí: desde la creación de las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (el 9 de enero) al vil asesinato de los abogados laboralistas en Atocha 55 a manos de un grupo falangista (el 27 de enero), pasando por la propia legalización poco tiempo después del Partido Comunista de España (el 9 de abril). El espacio de debate y tertulia del Grupo La Cerca reúne a varios protagonistas de estas efemérides que comparten no sólo recuerdos, sino su espíritu de lucha por las libertades, la justicia y la democracia desde sus respectivos caminos. Pueden visionar al completo este programa, si lo desean, a través del vídeo que acompaña a este adelanto por escrito del mismo.

Este capítulo de ‘Tertulianos en la Red’ se ha grabado en la tarde del 4 de abril de 2017 y, evidentemente, no ha podido ni ha querido ser ajeno a la tristísima noticia de la pérdida de quien ha ostentado hasta la fecha, con diligencia y profesionalidad, la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha. Una enfermedad fulminantemente voraz ha acabado con la joven y prometedora vida de Elena de la Cruz esta misma mañana, y desde La Cerca, se ha querido honrar su recuerdo en el inicio de esta charla con un sencillo vídeo en homenaje a su persona, que en esta casa nunca olvidaremos.

José Vicente Jiménez, funcionario de Sanidad y miembro del Partido Comunista de España

Invitados dignos de galardón…

En esta ocasión, nuestras instalaciones reciben la visita de ‘cuatro grandes’, historia viva de aquel PCE de los inicios que hoy retornamos al presente con motivo del XL aniversario de su legalización. Nos acompañan José Vicente Jiménez (funcionario de Sanidad y miembro del Partido Comunista de España); Pedro Bolívar (médico y miembro del Partido Comunista de Cataluña); Juan Antonio Mata (funcionario de justicia y sindicalista); y el cantautor flamenco Manuel Gerena.

Precisamente él centra las miradas desde el inicio, no solamente porque es a través de su voz como en esta ocasión rememoramos aquella efeméride en torno al PCE, sino porque (junto a la ‘Fundación Abogados de Atocha’ y a la Plataforma CERMI C-LM) será galardonado el próximo noviembre por este Grupo Multimedia de Comunicación en la entrega de los que serán sus IX Premios Solidarios. Un guiño con el que arranca esta conversación colmada de anécdotas y de recuerdos.

Pedro Bolívar , médico y miembro del Partido Comunista de Cataluña

40 años desde aquel ‘Sábado santo rojo’

A través de este programa, podrán conocer cómo nuestros cuatro invitados vivieron aquel 9 de abril de 1977 y cómo aquella ansiada noticia de la legalización del Partido Comunista de España acabó sorprendiendo a todos ellos en plenas ‘vacaciones’ de Semana Santa que dejó un ‘sábado santo’ literalmente marcado en rojo en el calendario de sus recuerdos.

Un militante comunista vende ejemplares de ‘Mundo obrero’ con la noticia de la legalización del PCE, en Madrid . Foto: LEONARDO FREED.

Desde Jaén, Barcelona, Albacete e incluso Bruselas son sensaciones fueron casi compartidas cuando hoy resuenan nuevamente de sus bocas. Fue un mérito trabajado por muchos entonces, y en cuya consecución consideran que fueron vitales aquellos terribles asesinatos de los abogados laboralistas en ese despacho de Atocha 55 el 27 de enero del mismo año: “Aquello ‘obligó’ de alguna manera al Gobierno de Suárez; tras lo sucedido esos días, no hubo otra salida más que la de la legalización del PCE”; subraya Mata.

Manuel Gerena, cantautor flamenco

Manuel Gerena: “Es un orgullo haber visitado (por obligación) casi todas las Comisarías de España, detenido por cantarle a la libertad, a la justicia y a la democracia”

El recorrido hasta entonces no fue sencillo para ninguno de ellos en sus respectivas labores de lucha por la libertad desde ‘las sombras’. Pero, especialmente, no lo fue para Gerena, aquel joven que ya hacía del flamenco más reivindicativo su forma de vida, y que por ello fue prácticamente expulsado, de región en región, contribuyendo así a ponerle en bandeja la que hoy es una de sus grandezas: la posibilidad de ser “un poco de cada pueblo”, sonríe.

La voz de Gerena resonó, haciéndose referente de aquella lucha. “Era un aliento verle, cantando lo que muchos estábamos sintiendo; nos daba fuerzas para seguir”, recuerda Bolívar del cantautor flamenco al que su hacer le valió hasta una coplas de Rafael Alberti (se las entregó en Roma, en diciembre de 1971, en un pergamino grabado a fuego en su memoria) Manuel Gerena no duda en afirmar que para él “. Aquel chaval que de niño (apenas diez años) ya era militante de las Comisiones del Campo y que con 13 pasó al Metal, asegura que el PCE le hizo “un hombre distinto (porque, hasta entonces, era también muy ingenuo)”. Y tanto caló en él esa causa, que ha sido, es (y será) el motor de su creación. No en vano, el próximo 19 de abril dará su próximo concierto en Madrid (dentro de unas grandes jornadas mundiales por la paz que organiza la capital); para ese evento ha elegido el nombre ‘Justicia para la paz’ porque está convencido de que “la paz, sin justicia, no es posible”.

Juan Antonio Mata, funcionario de justicia y sindicalista

¿‘El cambio’ necesario?

En el tramo final, nuestros protagonistas abordan la necesidad de un PCE fuerte en los tiempos que vivimos. José Vicente no duda en asegurar, al respecto que “como decía un filósofo francés: ‘es o el socialismo o la barbarie’… yo creo que la barbarie ya la tenemos y que, en para reconstruir el socialismo, es imprescindible el PC”, una idea en la que profundiza también el propio Gerena.

Bolívar incide también que “hay que tener algo que dé un carácter de cambio a las cosas, y creo que ése es el papel del PCE frente al Gobierno del capital”. Mientras que Mata concluye, finalmente, que “tenemos un mundo de tal nivel de injusticia que hace falta repensar, es necesario un cambio porque hay unos que vive de la miseria y de la muerte de los otros… ha de haber una convulsión social que empuje hacia una sociedad nueva”.

Si lo desean, pueden visionar al completo esta nueva entrega de ‘Tertulianos en la Red’ en torno al XL aniversario de la legalización del Partido Comunista de España junto a cuatro invitados de excepción, a través del vídeo que acompaña a este adelanto por escrito del programa.

José Vicente Jiménez, funcionario de Sanidad y miembro del Partido Comunista de España; Pedro Bolívar, médico y miembro del Partido Comunista de Cataluña; Manuel Gerena, cantautor flamenco; Juan Antonio Mata, funcionario de justicia y sindicalista, y Manuel Lozano Serna, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca