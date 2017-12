Tres son los invitados que, en esta ocasión, acompañan a Manuel Lozano Serna (director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca) en esta interesante segunda entrega que ‘Tertulianos en la Red’ dedica a las Jornadas ‘En Clave Feminista’ que la Red Feminista de Albacete está ofreciendo a toda la ciudad.

Nos visitan Manuel Martínez, Lourdes González y Carlos González, todos ellos activistas y miembros de la propia Red Feminista.

La tertulia parte de un análisis de la realidad a través de los datos que Manuel Lozano ha extraído de un reciente estudio elaborado por la Organización de Naciones Unidas y que señala que 50.000 mujeres mueren al año víctimas de violencia de género. Nuestro país, aunque no ocupa las primeras posiciones del fatal ranking, cuenta con un número vergonzante de víctimas que no deja de crecer: 45 mujeres han sido asesinadas en lo que va de este año en nuestro país a manos de sus parejas o ex parejas (si bien hay muchos otras muertes no reflejadas en estas ‘estadísticas’ tras las que también está la violencia contra las mujeres aunque, por diversas circunstancias, esos casos escapen a esa cifra global). Nueve de las mujeres asesinadas en España habían denunciado la situación que sufrían, y a cinco de ellas las han matado a pesar de contar con medidas de protección que, a todas luces, han sido insuficientes y dejan en evidencia los fallos de un sistema que necesita ser apuntalado.

Precisamente de la necesidad de reflexionar y profundizar en todas estas realidad nacieron estas primeras Jornadas ‘En Clave Feminista’ que está organizando la Red Feminista de Albacete, divididas en tres sesiones de temática diferenciada: dos ya se han celebrado (el 17 y el 24 de noviembre) y de manera exitosa (tanto por el contenido de las mismas como por la participación de quienes de ellas disfrutaron). La restante, tiene lugar el viernes de esta misma semana, 1 de diciembre, a partir de las 17:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del Campus universitario de Albacete.

Lourdes González, Red Feminista Albacete

“Es fundamental educar, formar… por eso vimos necesario organizar unas jornadas de formación abiertas a todo el que quisiera asistir y que contaran con la participación de ponentes de un gran nivel en cada una de las citas”, sitúa Manuel Martínez.

La primera sesión, ‘’Prostitución y trata’ versó sobre un tema muy controvertido que bien podría denominarse ‘la esclavitud del siglo XXI’. La cita contó con la representación del colectivo HETAIRA y de la Asociación APRAM para que cada cual argumentara los porqués de sus posicionamientos diferentes frente al tema: una, defendiendo lo que vendría a ser una regularización de la prostitución y, la otra, abogando por su abolición y la reinserción de las mujeres que se han visto abocadas a ella.

“Nos parecía importante traer a dos colectivos que representaran las dos posturas para reflexionar sobre los posicionamientos y poder comparar datos y realidades”, apunta Carlos, que añade que “la prostitución, en más del 90% de los casos, es trata”. Lourdes profundiza en ello y señala que “suelen ser mujeres sin recursos, en muchos casos procedentes de países con escaso desarrollo” y que los (de nuevo) estremecedores datos, apunta que “ahora mismo España y Alemania son los grandes prostíbulos de Europa”, realidades tras las que hay auténticos dramas e innumerables situaciones de vulnerabilidad.

Carlos González, Red Feminista Albacete

La segunda sesión, bajo el título ‘Feminismo e Igualdad en los Medios de Comunicación’ se dedicó al tratamiento que de los temas de mujer se hace por parte de los medios de comunicación.

En este punto, Manuel Nos traslada que, por ejemplo, allí se reflexionó sobre cómo “no se deben mezclar componentes de la vida personal y privada de la víctima en las informaciones que se ofrecen”.

A raíz del caso de la violación a la que los cinco jóvenes conocidos como ‘La Manada’ sometieron a una chica de 18 años el 7 de julio de 2016 durante las fiestas de San Fermín y que actualmente se viene juzgando en Pamplona, lanza una reflexión crucial en torno al tratamiento que, socialmente, se hace de casos como éste (fundamentalmente mediante los medios): “Hay que pensar sobre si estamos en el mejor escenario para que la víctima acuda a denunciar” dice, y aconseja el interesante ejercicio de “reflexionar sobre qué puede sentir una mujer que sufre violencia machista cuando ve en los medios la forma en que se tratan estas noticias…”.

Lourdes y Carlos coinciden también y añaden que “en ocasiones parece casi que se convierte en culpable a la propia víctima a raíz del tratamiento de estas cuestiones, y es la víctima quien casi tiene que acabar demostrando que lo es… eso es muy lamentable en la sociedad en la que vivimos en pleno siglo XXI”.

Manuel Martínez, Red Feminista Albacete

Según el Barómetro 2017 de ProyectoScopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), el 27’4% de los jóvenes (de entre 15 y 29 años) cree que la violencia de género es normal en la pareja. El 30% cree que este tipo de violencia ha aumentado ‘por culpa de la población inmigrante’.

El estudio revela también que el 21,2% de los encuestados opina que la violencia machista es un tema ‘politizado’ que ‘se exagera’, y casi un 7% cree que es un problema ‘inevitable’ que, aunque esté mal, ‘siempre ha existido’. En general, el grado de mantenimiento de estas representaciones sociales sobre la violencia machista es superior entre los varones, y en los niveles de estudios inferiores, aunque existe gran consenso (87%) en afirmar que se trata de un ‘problema social muy grave’.

Quizá estos datos (escalofriantes, por otra parte) sean razón más que suficiente para la tercera y última de las sesiones de las Jornadas ‘En Clave Feminista’ que la Red Feminista de Albacete ofrece este viernes, 1 de diciembre, a partir de las 17:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCLM en nuestra ciudad.

Carlos González, Lourdes González y Manuel Martínez, de la Red Feminista Albacete

“En la sociedad tenemos impregnado en la piel un machismo cotidiano que hace que 3 de cada 10 jóvenes crean que la violencia de género en la pareja es normal…” apunta Manuel, a lo que Lourdes añade que “es totalmente dramático; es un tema cultural y social; en la Red Feminista vemos una involución tremenda en la gente joven frente a cuestiones que parece que no van con ellos… Muchos se ‘educan’ sexualmente en la pornografía, en relaciones de sometimiento…”.

Al hilo precisamente de esto, Carlos señala que “cuando se normalice la educación sexual de alguna manera, se podrá dominar esa violencia, esa desigualdad y esos mecanismos de control que existen en este asunto… en el colegio no se da una importancia clave a la educación en igualdad ni en valores y es necesario que se hable de esto”.

“Los hombres no podemos, en ningún caso justificar casos de violencias machistas: el agresor no es nuestro compañero de género, sino que es un agresor al que hay que denunciar y combatir”, sentencia Manuel.

A concienciar y sensibilizar sobre todo ello contribuirán, sin duda, los tres ponentes de excepción que la Red Feminista de Albacete logrará reunir en la ciudad este próximo viernes por la tarde para cerrar sus Jornadas con la ponencia ‘Retos del Feminismo en el siglo XXI’: Alicia Puleo García (catedrática de Filosofía de la Universidad de Valladolid, experta en Ecofeminismo), María Pazos Morán (investigadora y experta en Economía feminista) y Octavio Salazar Benítez (profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y experto en género y nuevas masculinidades).

Si desean profundizar en las interesantes reflexiones que Manuel Martínez, Lourdes González y Carlos González han compartido con la audiencia de ‘Tertulianos en la Red’, pueden visionar al completo el programa de la mano del vídeo que acompaña a este adelanto por escrito del mismo.

Carlos González, Lourdes González, Manuel Martínez y Verónica García, de la Red Feminista Albacete

