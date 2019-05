El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido a los toledanos “un voto de conciencia” y ha defendido que la sociedad española “no se merece más frustración”. “Se merece siempre esperanza”, ha señalado el ministro.

En un acto con colectivos y entidades que trabajan por la inclusión social en el Centro Cívico de Santa Bárbara de Toledo, al que ha acudido para arropar a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Toledo, Milagros Tolón, Ábalos ha instado a los socialista a hacer “una revolución cívica en favor del respeto, de la convivencia y de los buenos modos”.

“En España estamos alumbrando un proceso de superación, hemos tenido muchas ofertas muy populistas, propuestas poco realistas en la satisfacción de los problemas”, ha añadido Ábalos, quien ha explicado que “España lleva como mínimo 10 años de penas y de frustraciones”.

“Se han querido arreglar los problemas con grandes y fáciles soluciones”, ha lamentado el ‘número dos’ del PSOE, quien cree que la sociedad española “no se merece más frustración, se merece siempre esperanza”, alertando de que “hay especialistas en robarnos la esperanza y especialistas en abocarnos a la frustración”.

También ha aprovechado su intervención para criticar a aquellos que “sin pudor” están planteando “recortar” la Democracia. A su juicio, la única forma de defender al Democracia “es haciendo justicia social, y la justicia social se hace redistribuyendo”. “La crisis ha sido una excusa para no redistribuir”, ha dicho Ábalos, que a renglón seguido ha arremetido contra aquellos que “nunca encuentran un momento para la solidaridad y para el reparto”.

A los asistentes al acto les ha trasladado que no se trabaja igual con quien “compartes proyectos que con quien no los compartes” y que para el Gobierno de España “no es lo mismo” trabajar con una comunidad autónoma, con una diputación, y un ayuntamiento que comparte tu proyecto. Es por ello que a los toledanos les ha pedido votar al PSOE “para remar en la misma dirección, con las mismas ideas, con las mismas políticas y pensando en España y no en los problemas de cada partido”.

Dicho esto, ha el secretario de Organización de los socialistas ha indicado que “la derecha tiene tiempo para reponerse y ver qué quieren ser de mayores, pero España no puede esperar más”.

Por último, Ábalos también ha tenido palabras de elogio hacia Milagros Tolón, una persona “muy comprometida” —ha manifestado— a la que tiene “aprecio”. “A las personas comprometidas hay que pagarlas con la misma lealtad”, ha destacado cuando justificaba su presencia en Toledo.

TOLÓN PIDE AYUDA POR EL TAJO

De su lado, la Tolón ha aprovechado la presencia del ministro para pedirle “ayuda” porque el río Tajo “pasa agonizante” por la ciudad de Toledo. “Pido que tu Gobierno sea sensible al río Tajo”, ha incidido.

Asimismo, ha señalado que la política del Ayuntamiento de Toledo “ha sido y será” para aquellos que más lo necesitan si gana las elecciones, y ha vuelto a proponer un pacto por la inclusión social en Toledo.

Por último, ha pedido a los toledanos que este domingo “no se confíen”. “Tenemos que llenar las urnas de derechos, de igualdad, de futuro y de oportunidad”, ha afirmado.

De su lado, el secretario provincial del PSOE y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, ha defendido que el PSOE “es solidaridad e igualdad” y ha asegurado que “la política debe de ser alma”. Al igual que Tolón, ha pedido a los toledanos que el domingo “no se queden en casa” y no se confíen para evitar lo que ocurrió en Andalucía.