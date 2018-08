Este miércoles se producía la quinta reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de Comercio en General de la provincia de Toledo, para más de 8.700 trabajadoras y trabajadores, terminando con la ruptura de las negociaciones a causa de la actitud de la patronal, desde un primer momento con poco interés y ninguna intención de renovar y negociar.

CCOO y UGT solicitaron el inicio de negociaciones en diciembre de 2017 y la mesa no se constituyó hasta el 26 de febrero de 2018, lo que ya daba una idea de por dónde podían desenvolverse las negociaciones. Y después se confirmó el aplazar, por su parte, la siguiente reunión hasta el pasado 9 de mayo.

Las organizaciones sindicales abogamos en nuestras propuestas por modernizar el texto del convenio colectivo, actualizando normativa que ya estaba obsoleta, proponiendo una clasificación profesional más acorde con lo que ocurre hoy en día en la realidad de las empresas e incluyendo medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar etc., por lo que presentamos una plataforma para el convenio que consideraba todos estos aspectos.

La actitud de la patronal ante ello fue una falta de interés y respeto a la parte social y por extensión a trabajadores y trabajadoras: a la reunión del 9 de mayo, dos meses y medio después de haber presentado la propuesta, se vino por su parte sin lectura y trabajo previo de análisis, planteando sólo abordar incrementos salariales.

En un afán de poder avanzar y obviar esta actitud, entendido así desde CCOO y UGT y con la expectativa de avance en el resto de reivindicaciones, se aborda la propuesta patronal de incrementos salariales y, una vez más, la patronal no supo estar a la altura al proponer unos incrementos salariales irrisorios, escudándose en su opinión particular (no se proporciona ningún dato o estudio objetivo que lo acredite) de que el sector está en una mala situación.

Desde UGT y CCOO consideramos que la firma del AENC es una regla de juego de referencia y la respuesta patronal ha sido la cerrazón absoluta a su aplicación. El efecto ha sido justo el contrario, sumándose a la postura irresponsable manifestada ya por parte de Ángel Nicolás y la CECAM de que el AENC no sería de aplicación en Castilla-La Mancha.

CCOO y UGT valoraremos las acciones a realizar a partir de ahora, y pondremos en marcha los mecanismos de los que las organizaciones empresariales y sindicales de Castilla-La Mancha nos hemos dotado para la resolución de conflictos, movilización y protesta.