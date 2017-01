Comunicado íntegro:

Dadas las noticias publicadas en diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como como locales, sobre un encierro que los enfermos de hepatitis C nos vemos obligados a realiza ren el Hospital Nuestra Señora de la Salud, queremos realizar las siguientes aclaraciones:

En primer lugar queremos dejar claro que este encierro reivindicativo está organizado por la Plataforma de Afectados por Hepatitis C de Castilla La Mancha y apoyado por la COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR HEPATITIS C y no por una organización llamada PLAFHC Nacional, ya que esta organización no tiene representación en esta Comunidad.

La Plataforma de Castilla la Mancha pertenece a la Coordinadora Estatal que aglutina a diversas Plataformas de Afectados por Hepatitis C, con presencia en casi todo el Estado Español.

El encierro se realizará los días 4 y 5 de febrero en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y estaremos acompañados por representantes de las plataformas integradas en la Coordinadora Estatal.

Con esta acción queremos reivindicar ante el Gobierno de la Nación y de las CC.AA. la necesidad de abordar los cambios necesarios en el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, de 21 de mayo, de 2015, para que se incluyan, entre otras, las siguientes REIVINDICACIONES:

1. Incorporación al Plan Nacional los pacientes en grados F0 y F1 para ser tratados antes de finalizar 2017.

2. Permitir al médico especialista prescribir el tratamiento al paciente sin que su criterio tenga que pasar por ningún tipo de filtro. Consideramos que el criterio médico, junto con el consentimiento del paciente, son las únicas premisas que deben incidir, a día de hoy, en la dispensación de un tratamiento para curar la hepatitis C.

3. Dotar de mecanismos necesarios que permitan el acceso a tratamiento de la población reclusa en igualdad de condiciones que el resto de la población.

4. Desarrollar un estudio epidemiológico que permita conocer, de manera fiable, el número de personas infectadas por el VHC en nuestro país. Consideramos que es imprescindible que este programa priorice el cribado en colectivos de riesgo y ampliarlo, progresivamente, a la población de no riesgo.

5. Que se aporten los recursos necesarios para para la investigación y elaboración de tratamientos efectivo para los enfermos menores de edad.

6. Desarrollar un programa de seguimiento que permita estudiar y analizar la mortalidad asociada al virus de la hepatitis C y los efectos adversos de los nuevos antivirales.

7. Potenciar un nuevo marco de relaciones entre el Gobierno, las CC.AA y las Farmacéuticas, propietarias de las patentes, estableciendo mecanismos de control y arbitraje de precios que les impidan poner en riesgo la salud, la vida de los enfermos y el propio Sistema Nacional de Salud.

Estas exigencias son innegociables, a nuestro juicio, para un Plan frente a la hepatitis C que busque la erradicación definitiva de esta enfermedad.

Invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe en el encierro.