El Teatro de Rojas ha acogido este viernes la presentación de su Programación de Primavera en un acto donde la alcaldesa, Milagros Tolón, se ha referido al coso toledano como “referencia local y nacional de las artes escénicas”, como lo demuestran los estrenos nacionales que tendrán lugar en la nueva temporada y la presencia de primeras figuras del teatro.

Entre febrero y junio se desarrollarán las representaciones, actuaciones y recitales de la nueva temporada que se plasman en una programación “completa, donde hay ópera, comedia, musicales, espectáculos infantiles” y en la que tienen también cabida estrenos nacionales como “La autora de las Meninas o ¿dónde está el cuadro?”, protagonizada por Carmen Machi.

Acompañada durante la presentación del vicealcalde, José María González Cabezas, y del coordinador del Rojas, Adolfo Cano, la alcaldesa ha señalado que el Teatro de Rojas es un referente cultural no sólo en el contexto local “sino también para los que vienen a visitarnos”, contribuyendo con su programación a enriquecer la oferta de ocio para los miles de visitantes que recibe la ciudad diariamente.

Cafetín y Sala Thalía

La alcaldesa ha adelantado que, con el fin de potenciar este espacio, en los próximos meses se llevará a cabo la adaptación del cafetín del Rojas, una sala en la planta superior que servirá para la representación de obras de pequeño formato, espectáculos infantiles etc., un proyecto que cuenta con una asignación presupuestaria de 45.000 euros.

Para el Gobierno local, también es importante “descentralizar la cultura teniendo el Rojas como referente” y, por eso, “vamos a llevar actuaciones a la Sala Thalía”, en el barrio de Santa María de Benquerencia, unas instalaciones que están siendo objeto actualmente de una completa rehabilitación.

“Queremos que el Rojas también esté presente en el Polígono y que pilote toda la oferta de Toledo en el ámbito de las artes escénicas”, ha dicho la alcaldesa, quien ha manifestado su intención de “democratizar la cultura” y que esta llegue a todos los barrios y a todos los sectores de la población. En este sentido, ha solicitado al Gobierno de España que concluya su castigo a este sector y rebaje el IVA Cultural.

Milagros Tolón ha señalado que la promoción cultural es una tarea que el Gobierno local tiene muy en cuenta y que se concreta en un aumento presupuestario del 10 por ciento de la Concejalía de Cultura para sus actividades en el presente ejercicio, completando las aportaciones en el último año y medio “para que el Rojas sea nuestro máximo exponente cultural”.

Principales espectáculos

Por su parte, el coordinador del Rojas, Adolfo Cano, ha repasado las representaciones previstas para las próximas semanas, que incluyen también actuaciones en el auditorio del Palacio de Congresos “El Greco” que albergará, entre otras obras, el cabaret “The Hole”, el espectáculo de percusión “Tao. The samurái of the drums”, la ópera “Turandot” o el concierto de Estrella Morente.

La temporada en el Rojas se abre el 10 de febrero con “Ninette y un señor de Murcia” a la que seguirán la mencionada obra de Carmen Machi; “Incendios”, con Nuria Espert; “Páncreas” o el regreso del dúo cómico Faemino y Cansado y su espectáculo “¡Quien tuvo retuvo!”.

Toda la información en www.teatroderojas.es